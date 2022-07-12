Musée Informatique

Votre site d’information sur l’informatique, l’IT, l’intelligence artificielle et le business.
Restez à l’affut des nouvelles technologies.

Ils parlent de nous

L’évolution de l’informatique : un voyage à travers l’histoire et l’innovation

Sur Musée Informatique, notre objectif est de rendre accessible à tous l’évolution de l’informatique, en mettant en perspective son impact et ses enjeux. À travers des articles détaillés, des analyses approfondies et des contenus interactifs, nous vous invitons à découvrir comment cette science a changé notre monde et continue d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’avenir.

MuseeInformatique

MuseeInformatique
La petite histoire de l'Apple Newton. Pour en savoir plus : http://www.MuseeInformatique.fr
L'Apple Newton - MessagePad / Musée de l'Informatique
La petite histoire des calculatrices mécaniques avant l'arrivée de l'électronique. Pour en savoir plus : http://www.MuseeInformatique.fr
Les calculatrices mécaniques / Musée de l'Informatique
La petite histoire des bandes pilotes pour imprimantes des années 69/70. Pour en savoir plus : http://www.MuseeInformatique.fr
Les bandes pilotes / Musée de l'Informatique
S'abonner
🖥️ 1936 – L’informatique moderne 1940s – Les premiers ordinateurs
🔌 1950s-1960s – L’ère des transistorsderne💿 1970s – L’ère des microprocesseurs
🖱️ 1980s – L’explosion des PC🌐 1990s – L’ère d’Internet et des logiciels modernes
📱 2000s – L’ère du numérique et de la mobilité🤖 2010s – L’IA, le Big Data et l’ère connectée

🚀 2020s – L’informatique du futur

Nos derniers articles Informatique

découvrez les principes fondamentaux et les technologies clés qui rendent une smart city fonctionnelle, pour mieux comprendre son impact sur notre quotidien et l'urbanisme de demain.

Comment fonctionne une smart city : principes et technologies clés à comprendre

Objet connecté définition simple, exemples — dispositifs domotiques connectés

Objet connecté : définition simple, exemples et différences avec un objet communicant

Solution de surveillance IoT comment — système de surveillance IoT avec capteurs

Solution de surveillance IoT : comment choisir et déployer le bon système

Solution de durabilité IoT comment — dispositifs IoT environnementaux nature

Solution de durabilité IoT : comment ça fonctionne et quels bénéfices pour l’environnement ?

PDF trop volumineux ? Découvrez les causes et les solutions adéquates

Développeur IoT missions, compétences requises — développeur IoT travaillant sur des appareils

Développeur IoT : missions, compétences requises et perspectives de carrière

Nos articles populaires

tesla model Pi

Téléphone Tesla et Starlink : Ce Que l’On Sait sur le Projet Ambitieux d’Elon Musk

dark web légalité

Est-ce légal ou non d’aller sur le Dark Web ?

différents matériaux smartphone

Combien y a-t-il de métaux différents dans un smartphone ?

comment consulter le code source

Comment consulter le code source d’une page web ?

google USA

Comment aller sur google USA ? 3 solutions simples

LA SAGA Apple

Histoire de la société Apple

Nos derniers articles Business

découvrez le nombre de smart cities dans le monde, les chiffres clés essentiels et une liste complète des villes intelligentes qui transforment l'avenir urbain.

Combien de Smart Cities dans le monde : chiffres clés et liste des villes intelligentes

IoT aéroport applications concrètes et — technologie IoT aéroport flux passagers

IoT aéroport : applications concrètes et bénéfices pour la gestion aéroportuaire

Site internet quelles sont les — documents légaux site internet

Site internet : quelles sont les mentions légales obligatoires à afficher ?

Article 30 RGPD obligations, registre — documents de conformité à la protection des données

Article 30 RGPD : obligations, registre et contrôles CNIL expliqués

Quiz RGPD gratuit testez vos — employés faisant un quiz sur ordinateur

Quiz RGPD gratuit : testez vos connaissances et sensibilisez vos salariés

Exemple de registre RGPD rempli — réunion d'affaires conformité RGPD

Exemple de registre RGPD rempli : modèle concret et conseils de rédaction

Rechercher par catégories

Informatique

Business

Assurances

Immobilier

Cryptomonnaies

Lifestyle

On apprécie leur travail

Générer une image IA avec My Image GPT

équipe musée informatique

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une équipe de personnes réunies par notre amour de la technologie. Nous venons d’horizons différents et avons des compétences différentes, mais nous partageons un intérêt commun à utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur.

Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec le monde et espérons inspirer les autres à utiliser la technologie pour faire une différence dans leur vie et celle de ceux qui les entourent.