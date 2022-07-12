Qui sommes-nous ?

Nous sommes une équipe de personnes réunies par notre amour de la technologie. Nous venons d’horizons différents et avons des compétences différentes, mais nous partageons un intérêt commun à utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur.

Nous sommes ravis de partager nos connaissances avec le monde et espérons inspirer les autres à utiliser la technologie pour faire une différence dans leur vie et celle de ceux qui les entourent.