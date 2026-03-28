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S’offrir un iPhone représente un vrai budget. En effet, Apple maintient des prix de vente élevés sur tous ses modèles, des plus récents aux plus anciens.