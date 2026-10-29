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Carte électronique ancienne en gros plan, puces, résistances et composants sous une lumière orange et bleue

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Les calculatrices mécaniques / Musée de l’Informatique
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