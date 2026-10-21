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Écran de démarrage Steam de Call of Duty Modern Warfare 4

Modern Warfare 4 sortira en 2026

Call of Duty Modern Warfare 4 est annoncé pour le 23 octobre 2026 avec une campagne sombre, du multijoueur repensé et une sortie sur Switch 2