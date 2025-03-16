Comment sauter une ligne en HTML : le code à utiliser
La balise HTML < ;br> ; permet de contrôler la mise en page et d’améliorer la lisibilité du contenu web. Voici les points essentiels à retenir :
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