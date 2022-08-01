Quand doit-on payer la franchise d’assurance auto ?
La souscription à une assurance auto est souvent assujetti à une franchise en cas d’incident. En réalité, quelle que soit la nature de la garantie souscrite
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La souscription à une assurance auto est souvent assujetti à une franchise en cas d’incident. En réalité, quelle que soit la nature de la garantie souscrite
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