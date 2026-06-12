MSI 2026 s’installe à Daejeon
League of Legends MSI 2026 se tiendra à Daejeon, avec un calendrier complet, une nouvelle scène coréenne et un enjeu international fort pour Riot
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