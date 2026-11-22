Apple est l’entreprise fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne pour vendre un ordinateur en kit, l’Apple I. Partie d’un garage de Los Altos, en Californie, elle fête ses cinquante ans le 1er avril 2026 et compte parmi les premières capitalisations boursières du monde. Elle vend des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des montres et les services qui vont avec.

Son histoire se lit en cinq périodes, chacune résumée par une machine : l’Apple II, le Macintosh, l’iMac, l’iPhone, puis la montre et les puces maison de l’ère Tim Cook. Cette page en donne d’abord la frise, produit par produit avec le prix de lancement, puis chaque période en détail, avec les idées reçues corrigées au passage.

En bref Apple est fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui part douze jours plus tard.

par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, qui part douze jours plus tard. Cinq machines résument cinq périodes : Apple II (1977), Macintosh (1984), iMac (1998), iPhone (2007), puces Apple (2020).

Steve Jobs quitte Apple en 1985, revient en 1997 avec le rachat de NeXT et cède la direction à Tim Cook en 2011.

Le premier iPhone coûtait 499 dollars ; en France, 399 euros avec abonnement en 2007, environ 530 euros de 2025.

Prix de lancement aux États-Unis, en dollars de l’époque. Quand le prix français est connu, nous le ramenons en euros de 2025 avec le convertisseur franc-euro de l’Insee, qui suit l’inflation française jusqu’à cette année-là. Les prix en dollars restent en dollars : le convertisseur ne traite que le franc et l’euro, et passer par le taux de change de l’époque fausserait la comparaison. « Selon modèle » signale une gamme dont le prix dépend de la configuration.

Année Produit ou événement Ce qu’il apporte Prix de lancement 1976 Fondation (1er avril) et Apple I (juillet) une carte mère assemblée, sans boîtier ni clavier 666,66 $ 1977 Apple II un micro-ordinateur prêt à l’emploi, avec la couleur 1 298 $ 1979 VisiCalc sur Apple II le premier tableur pour micro-ordinateur logiciel tiers 1980 Entrée en Bourse (12 décembre) Apple devient une société cotée sans objet 1983 Lisa l’interface graphique et la souris chez Apple 9 995 $ 1984 Macintosh 128K (24 janvier) l’interface graphique à un prix de micro 2 495 $ 1985 Départ de Steve Jobs (septembre), qui fonde NeXT sans objet sans objet 1994 Power Macintosh (14 mars) le passage aux processeurs PowerPC selon modèle 1997 Rachat de NeXT (février) ; Jobs PDG par intérim (16 septembre) le retour du fondateur environ 429 millions de $ pour NeXT 1998 iMac (annoncé le 6 mai, en vente le 15 août) un tout-en-un sans lecteur de disquettes 1 299 $ ; environ 10 000 F en France, soit environ 2 360 € de 2025 2001 Mac OS X (24 mars) le système moderne du Mac, hérité de NeXT selon édition 2001 Premiers Apple Store (19 mai) la vente en direct sans objet 2001 iPod (annoncé le 23 octobre, en vente le 10 novembre) « 1 000 chansons dans la poche » 399 $ 2003 iTunes Music Store (28 avril) la musique vendue au morceau sans objet 2006 Premiers Mac à processeur Intel (janvier) le passage à Intel, annoncé en juin 2005 selon modèle 2007 iPhone (annoncé le 9 janvier, en vente le 29 juin aux États-Unis) ; Apple Computer devient Apple Inc. le smartphone à écran tactile d’Apple 499 $ (4 Go), 599 $ (8 Go) ; 399 € avec abonnement en France, soit environ 530 € de 2025 2008 App Store (10 juillet) les applications de tiers sur l’iPhone sans objet 2010 iPad (annoncé le 27 janvier, en vente le 3 avril) la tablette d’Apple 499 $ ; 499 € en France le 28 mai, soit environ 640 € de 2025 2011 Tim Cook succède à Steve Jobs (24 août) ; mort de Jobs (5 octobre) sans objet sans objet 2015 Apple Watch (24 avril) la montre connectée selon modèle 2018 1 000 milliards de dollars de capitalisation (2 août) première entreprise américaine à ce niveau sans objet 2020 Premiers Mac à puce Apple M1 (10 novembre) des processeurs conçus par Apple pour le Mac selon modèle 2024 Vision Pro (annoncé le 5 juin 2023, en vente le 2 février 2024) le casque de réalité mixte 3 499 $ 2026 50 ans (1er avril) sans objet sans objet

Le prix d’entrée d’Apple a peu bougé en un demi-siècle, mais ce qu’il achète a tout changé : 666,66 dollars en 1976 pour une carte nue, 499 dollars en 2007 pour un téléphone qui tient dans la main. Les machines types de chaque période, l’Apple II, le Macintosh et l’iMac, prennent aussi place à côté de leurs concurrentes dans la collection des ordinateurs historiques.

Les origines, 1976-1984

Le premier logo d’Apple.

La machine type : l’Apple II, vendu 1 298 dollars en juin 1977.

En 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak conçoivent et assemblent le premier ordinateur Apple ; la société est officiellement fondée le 1er avril 1976, avec Ronald Wayne, qui la quitte douze jours plus tard en revendant ses 10 % pour 800 dollars. L’Apple I est une carte mère assemblée : l’acheteur ajoute le boîtier, le clavier et l’écran. Elle est vendue 666,66 dollars à partir de juillet 1976.

Les trois fondateurs n’ont pas le même rôle. Wozniak conçoit seul l’électronique de l’Apple I puis de l’Apple II ; Jobs trouve les clients et l’argent ; Wayne, l’aîné, rédige le premier contrat et dessine le premier logo, une gravure d’Isaac Newton sous un pommier. Son départ rapide en fait le fondateur oublié d’Apple : ses 10 % vaudraient aujourd’hui une fortune.

L’année suivante, Apple lance l’Apple II, présenté en avril 1977 et livré en juin, qui devient l’un des ordinateurs personnels les plus vendus de son époque grâce au tableur VisiCalc, paru en 1979, le premier tableur pour micro-ordinateur. Apple entre en Bourse le 12 décembre 1980.

L’Apple II est la première machine d’Apple vendue complète : un boîtier en plastique, un clavier, l’affichage en couleur et huit connecteurs d’extension pour ajouter des cartes. C’est ce qui en fait un ordinateur de bureau autant qu’un ordinateur familial, et ce qui assure à Apple ses revenus pendant toute la première moitié des années 1980.

En 1983, Apple présente le Lisa, son premier ordinateur personnel avec une interface graphique et une souris. Son prix, 9 995 dollars, ne lui a pas permis de rencontrer le succès commercial attendu. Pour situer ces machines dans l’histoire plus large de l’ordinateur, lisez l’évolution historique des ordinateurs.

Le Macintosh et les années Sculley, 1984-1996

La machine type : le Macintosh 128K, présenté le 24 janvier 1984 à 2 495 dollars.

L’idée reçue veut que le Macintosh soit le premier ordinateur à disposer d’une interface graphique et d’une souris. Les faits : le Xerox Star (1981) et le Lisa d’Apple (1983) les avaient avant lui, mais le Macintosh est le premier à les vendre à un prix de micro-ordinateur. Apple a continué à en publier de nouvelles versions tout au long des années 1980 et 1990, jusqu’au Power Macintosh à processeur PowerPC de 1994.

Steve Jobs fait appel à Ridley Scott pour réaliser une publicité. Le spot « 1984 » est diffusé le 22 janvier 1984, pendant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, et reste l’une des publicités les plus commentées de l’histoire de la télévision.

1984 Apple’s Macintosh Commercial (HD)

Malgré ce lancement en grande pompe, les ventes du Macintosh déçoivent et John Sculley, devenu PDG en avril 1983, écarte Steve Jobs, qui quitte l’entreprise en septembre 1985. Le Macintosh et sa lignée, du Macintosh Plus au passage à Intel, ont leur page dans ce dossier : caractéristiques du modèle de 1984, équipe, publicité, puis les Mac de 1984 à 2006 en tableau.

À lire aussi : Apple I (1976) : exemplaires connus et ventes aux enchères.

Les chiffres expliquent la déception : environ 50 000 Macintosh vendus à la fin d’avril 1984, pour une machine de 128 Ko de mémoire, sans disque dur, qu’il faut vite compléter. Jobs et Sculley s’opposent sur la stratégie au printemps 1985 ; le conseil d’administration donne raison à Sculley. Les années qui suivent voient Apple multiplier les modèles, au point que l’offre devient difficile à lire au milieu des années 1990.

Le retour de Steve Jobs, 1997-2001

La machine type : l’iMac, présenté le 6 mai 1998 à 1 299 dollars.

Après son départ, Jobs fonde NeXT, une société qui conçoit des ordinateurs et leur système d’exploitation. Apple annonce le rachat de NeXT le 20 décembre 1996, pour environ 429 millions de dollars ; l’opération se conclut en février 1997, onze ans après la fondation de NeXT. Jobs revient avec, il est nommé PDG par intérim le 16 septembre 1997, puis PDG en titre en 2000.

Le système de NeXT devient la base de Mac OS X, sorti le 24 mars 2001.

Jobs commence par réduire la gamme à quatre familles de produits, ordinateurs de bureau et portables, grand public et professionnels, et conclut en août 1997 un accord avec Microsoft, qui investit 150 millions de dollars dans Apple et s’engage à maintenir sa suite Office sur Mac. L’iMac, l’année suivante, est le premier fruit de ce recentrage. Sous la direction de Jobs, Apple lance ensuite l’iPod, l’iPhone et l’iPad. Les deux premiers Apple Store ouvrent le 19 mai 2001, en Virginie et en Californie.

L’iMac, origines d’un succès

L’histoire de la technologie moderne est imprégnée de la saga d’Apple, société qui a su se réinventer à plusieurs reprises, en dépit des coups durs. Parmi ses produits, l’iMac s’est imposé comme une référence, devenant l’un des produits les plus vendus d’Apple. Comment cet ordinateur est-il parvenu à son apogée ?

Un iMac G3 bleu, avec son clavier et sa souris ronde, devant un mur d’iMac G3 aux couleurs déclinées ensuite · Photo: iMac G3 bleu devant un mur d’iMac de couleurs, Ruben Boekeloo, Pexels License

Dévoilé par Steve Jobs et son équipe le 6 mai 1998, puis mis en vente le 15 août, l’iMac du constructeur Apple tranche avec les ordinateurs beiges de l’époque : un écran et l’unité centrale réunis dans une coque translucide bleue, sans lecteur de disquettes, pour 1 299 dollars, environ 10 000 francs en France. Cette première impression crée un engouement pour la machine.

Les mises à jour de l’iMac ont ensuite suivi l’évolution du marché. La suppression du lecteur de disquettes dès 1998, l’écran plat, l’intégration du sans-fil ou encore l’arrivée de l’écran Retina en témoignent. Cette évolution a permis à l’iMac de rester l’un des piliers de la gamme, en performance comme en fonctionnalités.

Au-delà du produit, le positionnement de l’iMac a joué un rôle important. Apple a fait de son prix élevé un signe de qualité plutôt qu’un obstacle, en mettant en avant le design, la simplicité et la fiabilité. La recette de l’iMac tient donc en quelques éléments : une vision, un design qui se remarque, une campagne de communication habile, et une capacité à suivre les tendances d’un marché qui change vite.

L’iPod, l’iPhone et l’iPad, 2001-2011

La machine type : l’iPhone, présenté le 9 janvier 2007.

En 2001, Apple présente l’iPod, un baladeur numérique qui peut stocker jusqu’à 1 000 chansons, vendu 399 dollars avec un disque dur de 5 Go, et mis en vente le 10 novembre 2001. Le succès est rapide : Apple annonce le 9 avril 2007 la vente du cent millionième iPod. L’iTunes Music Store, ouvert le 28 avril 2003, vend la musique au morceau.

En 2007, Apple présente l’iPhone, un téléphone qui sert aussi de baladeur et de navigateur Internet. Vendu à partir du 29 juin aux États-Unis, à 499 ou 599 dollars, il atteint son millionième exemplaire en 74 jours, là où l’iPod avait mis près de deux ans.

En France, l’iPhone arrive le 29 novembre 2007 chez Orange, à 399 euros avec abonnement. La même année, Apple Computer devient Apple Inc., et l’App Store ouvre le 10 juillet 2008. Aujourd’hui encore, l’iPhone reste l’un des smartphones les plus vendus malgré son positionnement haut de gamme.

Le premier iPhone n’avait ni App Store ni réseau 3G : il fallait se contenter des applications d’Apple et du réseau EDGE. L’iPhone 3G et l’App Store, à l’été 2008, en font une plateforme où des milliers de développeurs vendent leurs programmes, et c’est ce modèle, plus que le téléphone lui-même, qui assure la suite de l’histoire.

En 2010, Apple présente l’iPad, une tablette pour lire des livres, regarder des films et naviguer sur Internet. Apple en vend un million en 28 jours, selon son communiqué du 3 mai 2010 ; il arrive en France le 28 mai, à 499 euros.

L’ère Tim Cook, depuis 2011

Steve Jobs démissionne de son poste de PDG le 24 août 2011, pour raisons de santé, et Tim Cook lui succède ; Jobs meurt le 5 octobre 2011. Sous Tim Cook, Apple lance l’Apple Watch (24 avril 2015), une montre qui affiche les notifications du téléphone et mesure le rythme cardiaque, et devient le 2 août 2018 la première entreprise américaine valorisée 1 000 milliards de dollars.

En novembre 2020, les Mac passent aux puces M1 conçues par Apple, après quatorze ans de processeurs Intel. Apple, longtemps assez secrète sur ses futurs produits, a fini par concrétiser les rumeurs de lunettes et de casque : le Vision Pro, un casque de réalité mixte présenté le 5 juin 2023, est en vente aux États-Unis depuis le 2 février 2024 à 3 499 dollars. Le 1er avril 2026, Apple a fêté ses cinquante ans.

La période se distingue des précédentes par la maîtrise des composants : après avoir acheté ses processeurs à MOS, Motorola, IBM puis Intel pendant quarante-quatre ans, Apple conçoit désormais les puces de ses téléphones, de ses tablettes et de ses Mac. C’est le même mouvement que Wozniak en 1976, qui dessinait lui-même chaque carte.

Tout savoir sur Apple

Apple est l’une des entreprises les plus prospères au monde : fondée en 1976, elle est devenue l’une des marques les plus connues, avec des ordinateurs, des smartphones, des tablettes et d’autres appareils électroniques.

Deux questions reviennent souvent. D’où vient le nom ? Selon la biographie de Steve Jobs écrite par Walter Isaacson, Jobs suivait alors un régime à base de fruits et trouvait le mot « Apple » simple et sympathique ; il passait aussi devant Atari dans l’annuaire.

Qui a croqué la pomme ? Personne : le graphiste Rob Janoff, auteur du logo arc-en-ciel de 1977, a expliqué que la morsure servait à ce que la pomme ne soit pas prise pour une cerise.

Deux articles du site prolongent cette histoire :

pourquoi une pomme, et comment le logo est passé de la gravure de Newton à la pomme arc-en-ciel puis monochrome : retrouvez notre article sur l’évolution du logo Apple à travers le temps ;

comment le Mac, longtemps réputé pour durer, a vu sa réparabilité remise en question par la quête de finesse : lisez notre article sur le Mac et la durabilité.

Les dossiers voisins

Les machines Apple prennent place, à côté de leurs concurrentes, dans la collection des ordinateurs historiques : l’Apple I, l’Apple II et le Macintosh y sont comparés au Commodore 64, à l’IBM PC ou à l’Amstrad CPC sur le processeur, la mémoire, le prix et les ventes. La chronologie de l’histoire de l’informatique donne le contexte de chaque période, de la Pascaline à l’iPhone, et le dossier sur le fonctionnement de l’ordinateur explique ce que contenaient ces machines, composant par composant.

Ordinateurs historiques Vingt machines comparées, dont l’Apple I, l’Apple II et le Macintosh, sur le prix et les ventes.

Histoire de l’informatique La chronologie en soixante dates, de la Pascaline de 1642 à l’iPhone de 2007.

Comment fonctionne un ordinateur Processeur, mémoire, stockage : chaque composant relié à son ancêtre.