We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done. « Nous ne voyons qu’à une courte distance devant nous, mais nous y voyons beaucoup de choses à faire. » Alan Turing, dernière phrase de Computing Machinery and Intelligence (1950).

Alan Turing est le mathématicien britannique qui a donné en 1936 la définition théorique de l’ordinateur, avant de jouer un rôle décisif contre la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, puis de poser en 1950 la question de l’intelligence des machines. Il figure en tête des pionniers de l’informatique, et le titre de « père de l’informatique » qu’on lui donne, il le partage souvent avec le Hongrois John von Neumann.

Pendant des décennies, le grand public ne savait presque rien de lui : son travail de guerre restait couvert par le secret, et le pays qu’il avait servi l’avait condamné en 1952 pour homosexualité. Le film Imitation Game, sorti en 2014 avec Benedict Cumberbatch, l’a fait connaître à des millions de spectateurs, au prix de nombreuses libertés avec les faits. Cette page reprend sa vie, ses trois apports (la machine, Enigma, le test) et confronte le film à l’histoire.

En bref 1936 : la machine de Turing, définition théorique de l’ordinateur.

: la machine de Turing, définition théorique de l’ordinateur. 1939-1945 : à Bletchley Park, la Bombe contre Enigma et la direction de la Hut 8.

: à Bletchley Park, la Bombe contre Enigma et la direction de la Hut 8. 1950 : le jeu de l’imitation, devenu le test de Turing.

: le jeu de l’imitation, devenu le test de Turing. 1952-1954 : condamné pour homosexualité, il meurt à 41 ans ; gracié en 2013.

La fiche d’Alan Turing

Propriété Valeur Nom complet Alan Mathison Turing Naissance 23 juin 1912, Londres (Paddington) Mort 7 juin 1954, Wilmslow (Cheshire), à 41 ans Nationalité britannique Formation Sherborne School ; King’s College de Cambridge (1931-1934), fellow en 1935 ; doctorat à Princeton (1938) sous la direction d’Alonzo Church Article fondateur On Computable Numbers (1936) : la machine de Turing et la machine universelle Guerre Government Code and Cypher School, Bletchley Park (1939-1945) ; la Bombe ; chef de la Hut 8 (Enigma navale) Après-guerre conception de l’ACE au National Physical Laboratory (1945-1947) ; université de Manchester (1948) Intelligence artificielle Computing Machinery and Intelligence (1950) : le jeu de l’imitation, dit test de Turing Biologie The Chemical Basis of Morphogenesis (1952) Distinctions officier de l’ordre de l’Empire britannique (OBE, 1946) ; membre de la Royal Society (1951) Condamnation 31 mars 1952, pour « grossière indécence » (homosexualité) Réhabilitation excuses du gouvernement (2009) ; grâce royale (24 décembre 2013) ; portrait sur le billet de 50 livres (2021) Ce qu’il en reste la notion de machine « Turing-complète », le test de Turing, le prix Turing de l’ACM

Pour situer l’œuvre : la machine analytique pour laquelle Ada Lovelace publie un programme en 1843 n’a jamais été construite ; la machine de Turing de 1936 n’existe que sur le papier, mais elle définit ce que tout ordinateur réel saura calculer.

La machine de Turing, ou l’ordinateur sur le papier (1936)

En 1936, Turing a 24 ans et répond à une question posée par le mathématicien David Hilbert en 1928, le « problème de la décision » (Entscheidungsproblem) : existe-t-il une méthode mécanique pour dire si n’importe quel énoncé mathématique est démontrable ? Pour répondre, il lui faut d’abord définir ce qu’est une « méthode mécanique ». Sa réponse tient dans une machine imaginaire très simple.

La machine de Turing se compose de trois pièces :

un ruban infini découpé en cases, chacune portant un symbole (un 0, un 1 ou rien) ;

infini découpé en cases, chacune portant un symbole (un 0, un 1 ou rien) ; une tête qui lit la case devant elle, peut y écrire un symbole et se déplacer d’une case à gauche ou à droite ;

qui lit la case devant elle, peut y écrire un symbole et se déplacer d’une case à gauche ou à droite ; une table d’instructions : « si je suis dans l’état A et que je lis 1, j’écris 0, je vais à droite et je passe dans l’état B ».

Avec ces trois pièces, on peut décrire n’importe quel calcul qui se fait en suivant des règles. Turing va plus loin : une seule machine, dite universelle, peut imiter toutes les autres si on écrit sur son ruban la table d’une autre machine. Le programme devient une donnée comme une autre. C’est exactement ce que fait votre ordinateur quand il lance une application : le même processeur exécute un traitement de texte ou un jeu selon les instructions chargées en mémoire.

La réponse à Hilbert est négative : certains problèmes ne peuvent être tranchés par aucune machine, comme celui de savoir si un programme quelconque finira par s’arrêter. L’Américain Alonzo Church arrive au même résultat la même année par une autre voie, et Turing part faire son doctorat auprès de lui à Princeton.

Ce qu’il en reste aujourd’hui : on dit d’un langage de programmation ou d’une machine qu’il est « Turing-complet » quand il peut calculer tout ce que calcule une machine de Turing. C’est le critère « universel » qui sert à départager les candidats au titre de premier ordinateur. Si cette notion vous donne envie d’écrire vos propres programmes, voyez comment apprendre l’informatique.

Depuis la Première Guerre mondiale, les ondes radio sont devenues un champ de bataille. Mouvements de troupes, ordres aux sous-marins, positions des navires : tout passe par la radio, et tout peut être intercepté. La seule parade est de chiffrer les messages. Bien avant 1939, les Britanniques ont compris l’intérêt de lire ceux de l’adversaire : des stations d’interception, le long des côtes et à l’étranger, recopient jour et nuit les messages allemands en morse, des suites de lettres incompréhensibles.

Ces lettres sortent d’une machine Enigma, inventée par l’ingénieur allemand Arthur Scherbius à la fin de la Première Guerre mondiale et vendue d’abord pour les banques et les entreprises, avant d’être adoptée par l’armée allemande. Elle ressemble à une machine à écrire. Quand l’opérateur appuie sur une touche, le courant traverse trois rotors (des disques câblés), rebondit sur un réflecteur, repasse par les rotors et allume une autre lettre sur un tableau lumineux. Vous tapez D, la lampe K s’allume : l’opérateur recopie K.

Une machine Enigma ouverte : les trois rotors, qui avancent à chaque frappe, au-dessus des lampes et du clavier. · Photo: Une machine Enigma, rotors visibles, Christian Lendl, Unsplash License

Le codage serait trop simple si D donnait toujours K. À chaque frappe, au moins un rotor tourne d’un cran, ce qui change le circuit électrique : la lettre suivante, même si c’est encore un D, sortira autrement. Un tableau de connexions à l’avant, avec ses câbles, échange encore des paires de lettres avant et après les rotors.

Pour lire un message, le destinataire règle sa propre machine exactement comme l’expéditeur : même choix et même ordre des rotors, même position de départ, mêmes câbles. Ce réglage change chaque jour, d’après des carnets de clés. Le nombre de réglages possibles de l’Enigma de l’armée de terre dépasse 150 milliards de milliards (de l’ordre de 10^20). Personne, en 1940, ne pouvait les essayer un par un.

Le réflecteur offre pourtant une faille aux cryptanalystes : comme le courant fait l’aller et le retour, la machine fonctionne dans les deux sens, et une lettre n’est jamais chiffrée en elle-même. Un A du message clair ne devient jamais un A. C’est précisément ce défaut, et la discipline imparfaite des opérateurs, que Turing et ses collègues vont attaquer.

Décoder l’indécodable : la méthode de Bletchley Park

Les premiers à casser Enigma sont polonais. Dès 1932, le mathématicien Marian Rejewski reconstitue le câblage des rotors ; en 1938, son équipe construit la « bomba », une machine électromécanique qui retrouve des clés. Fin juillet 1939, à quelques semaines de la guerre, les Polonais remettent leurs résultats et des copies d’Enigma aux services britanniques et français.

Turing travaille à temps partiel pour le service du chiffre britannique, la Government Code and Cypher School, depuis 1938. Le 4 septembre 1939, au lendemain de la déclaration de guerre, il rejoint Bletchley Park, un manoir du Buckinghamshire où se réunissent mathématiciens, linguistes, champions d’échecs et bientôt des milliers d’auxiliaires, en majorité des femmes.

La méthode tient en trois temps.

Le mot probable, que les Britanniques appellent crib. Les messages allemands sont stéréotypés : bulletins météo (« météo pour la nuit »), formules militaires, et une station qui envoie chaque jour le même message à la même heure, « balises allumées selon les ordres ». On parie qu’un message chiffré contient tel texte en clair. La position du mot probable. Puisqu’une lettre n’est jamais chiffrée en elle-même, on fait glisser le mot probable sous le message chiffré et on élimine toute position où deux lettres identiques se retrouvent face à face. Plus le mot est long, plus on élimine. Le menu. Une position retenue donne une série de couples de lettres (« E a donné W à la position 3 ») qui se dessinent en diagramme. Ce diagramme, le « menu », est ce qu’on donne à la machine.

La Bombe conçue par Turing cherche les réglages compatibles avec le menu, en faisant tourner à grande vitesse des dizaines de copies électriques d’Enigma et en éliminant les hypothèses contradictoires. Le mathématicien Gordon Welchman y ajoute le « tableau diagonal », qui la rend beaucoup plus rapide. Les machines sont construites par la British Tabulating Machine Company, à Letchworth ; environ 211 Bombes tournent au Royaume-Uni à la fin de la guerre, servies surtout par des femmes du service naval auxiliaire.

Le décryptage passe de l’artisanat à l’industrie. Selon l’historien Jack Copeland, les Bombes aident à casser vers 1943 quelque 84 000 messages Enigma par mois, environ deux par minute, jour et nuit. Turing, lui, dirige la Hut 8, le baraquement chargé de l’Enigma de la marine, la plus difficile, celle qui guide les sous-marins dans l’Atlantique.

Ce qui fait l’originalité de Bletchley Park, c’est l’ampleur des moyens donnés aux mathématiciens et aux machines. La cryptanalyse y devient un travail de calcul mécanisé, et ce mariage entre mathématiques et machines annonce l’informatique. La cryptographie qui protège aujourd’hui vos paiements en ligne repose sur d’autres mathématiques (les nombres premiers, pas les rotors), mais la façon de l’attaquer et de la défendre, par le calcul massif, est née là. Les historiens estiment souvent que ce travail a raccourci la guerre de deux ans au moins ; c’est une estimation, débattue, pas une mesure.

La chronologie de Bletchley Park

Date Événement 1932 Marian Rejewski casse Enigma à Varsovie 1938 Turing commence à travailler à temps partiel pour le service du chiffre britannique ; la bomba polonaise fin juillet 1939 les Polonais transmettent leurs travaux aux Britanniques et aux Français 4 septembre 1939 Turing s’installe à Bletchley Park fin 1939 Turing perce le principe de l’Enigma navale mars 1940 la première Bombe, « Victory », entre en service 1941 lecture régulière de l’Enigma navale, aidée par des documents saisis en mer 1er février 1942 la marine allemande ajoute un quatrième rotor : les messages des sous-marins redeviennent illisibles pendant des mois novembre 1942 à mars 1943 Turing aux États-Unis, auprès des services américains février 1944 Colossus, la machine électronique de Tommy Flowers, attaque un autre chiffre allemand, le Lorenz 1946 Turing reçoit l’OBE, sans que la raison puisse être rendue publique

Le manoir de Bletchley Park aujourd’hui, avec son dôme de cuivre, vu depuis la pelouse où sont posées des chaises longues. · Photo: Le manoir de Bletchley Park, T S, Unsplash License

Colossus n’est pas une Bombe et n’est pas de Turing, même si des pages le confondent : c’est l’un des prétendants au titre de premier ordinateur électronique.

Après la guerre : l’ACE, Manchester et la morphogenèse

En 1945, Turing entre au National Physical Laboratory pour concevoir un vrai ordinateur, l’ACE (Automatic Computing Engine). Son rapport, achevé fin 1945 et approuvé début 1946, décrit une machine à programme enregistré complète, avec ses circuits et ses programmes. Les lenteurs administratives le découragent ; une version réduite, la Pilot ACE, ne fonctionne qu’en 1950.

En 1948, il rejoint l’université de Manchester, où vient de tourner la première machine à programme enregistré. Il y écrit des programmes, un manuel de programmation, et pose les bases du jeu d’échecs par ordinateur. En 1951, il est élu à la Royal Society.

En 1952, il publie un article de biologie, The Chemical Basis of Morphogenesis, qui explique par des réactions chimiques et leur diffusion comment se forment les taches et les rayures des animaux. Ces « motifs de Turing » sont encore étudiés en biologie.

Le vrai jeu de l’imitation : une machine peut-elle se faire passer pour un humain ?

En octobre 1950, Turing publie dans la revue Mind l’article Computing Machinery and Intelligence. Il remplace la question « une machine peut-elle penser ? », trop floue, par une épreuve : une machine peut-elle tenir une conversation écrite sans qu’on la distingue d’un humain ?

Le jeu de l’imitation se joue à trois. Un juge humain échange par écrit avec deux interlocuteurs qu’il ne voit pas, un humain et une machine, et doit dire lequel est la machine. Si le juge se trompe aussi souvent qu’il a raison, la machine réussit l’épreuve. C’est ce jeu, devenu le test de Turing, qui a donné son titre au film de 2014.

Turing fait une prédiction chiffrée : d’ici une cinquantaine d’années, des machines dotées d’environ 10^9 bits de mémoire (à peu près 120 mégaoctets) joueront assez bien pour qu’un juge moyen n’ait pas plus de 70 % de chances de les identifier après cinq minutes de questions. Il a été trop optimiste sur la date : en l’an 2000, aucune machine n’y parvenait, alors que la mémoire disponible dépassait largement ce seuil.

Les programmes qui ont fait illusion ont surtout trouvé des ruses. ELIZA, écrit en 1966 par Joseph Weizenbaum au MIT, imitait un psychothérapeute en renvoyant à l’utilisateur ses propres phrases sous forme de questions. Avec un code court, il a convaincu des utilisateurs qu’il les comprenait, sans jamais avoir été soumis à un vrai test. Sa réussite a montré la faiblesse de l’épreuve : nous prêtons facilement de l’intelligence à ce qui n’en a pas.

Le test a pourtant une descendance très concrète. Les CAPTCHA, ces images de lettres déformées à recopier sur les sites web, sont des tests de Turing inversés : le sigle anglais signifie « test de Turing public et automatisé pour distinguer les ordinateurs des humains ». Cette fois, c’est la machine qui fait passer le test.

Et ChatGPT ? En 2025, une étude de l’université de Californie à San Diego a fait passer le jeu à trois de Turing à plusieurs modèles de langage. GPT-4.5, à qui l’on avait demandé de jouer un personnage, a été désigné comme l’humain dans 73 % des parties, plus souvent que les vrais humains en face ; sans cette consigne, il tombait à 36 %. La question de Turing a donc reçu une réponse expérimentale, mais pas celle qu’il posait au fond : réussir l’imitation ne dit pas si la machine pense.

Dans le même article, Turing répond à une objection qu’il attribue à Ada Lovelace : en 1843, elle avait écrit que la machine analytique ne prétend rien créer et fait seulement ce qu’on lui ordonne.

Imitation Game : ce que montre le film, ce qui s’est passé

Imitation Game, réalisé par Morten Tyldum et sorti en 2014, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle de Turing et Keira Knightley dans celui de Joan Clarke, a été bien reçu : il a obtenu l’Oscar du meilleur scénario adapté en 2015, pour Graham Moore. Mais c’est un film, pas un documentaire. Voici ce qu’il change.

Ce que montre le film Ce qui s’est passé Turing construit seul une machine qu’il baptise « Christopher » La Bombe est conçue par Turing, améliorée par Gordon Welchman (absent du film) et construite à Letchworth ; la première s’appelle « Victory » La machine est une idée entièrement britannique Elle prolonge la bomba polonaise de 1938 ; le film efface presque le rôle de Rejewski et de ses collègues Joan Clarke est recrutée par une grille de mots croisés publiée dans un journal Elle est recrutée par Gordon Welchman, qui avait été son directeur d’études à Cambridge L’espion soviétique John Cairncross travaille dans l’équipe de Turing Cairncross a bien été à Bletchley Park, mais dans une autre section ; rien n’indique qu’il ait côtoyé Turing Turing, isolé et méprisé, impose son projet contre ses collègues Turing est respecté ; en 1941, lui et trois collègues écrivent directement à Churchill pour obtenir du personnel, et l’obtiennent Une seule nuit de décryptage fait basculer la guerre Le décryptage est un travail continu de plusieurs années, perdu puis repris après l’ajout du quatrième rotor en 1942

Le film rend à Turing la place que le secret lui avait ôtée. Pour les faits, la biographie d’Andrew Hodges, Alan Turing : The Enigma (1983), qui a inspiré le scénario, reste la référence.

La condamnation, la pomme et la légende d’Apple

En janvier 1952, Turing porte plainte pour un cambriolage chez lui, à Wilmslow. En répondant aux policiers, il reconnaît sa relation avec un jeune homme de Manchester. L’homosexualité masculine est alors un délit au Royaume-Uni : le 31 mars 1952, il est condamné pour « grossière indécence ». Pour éviter la prison, il accepte un an d’injections d’œstrogènes, une castration chimique qui transforme son corps. Il perd aussi son habilitation de sécurité et ne peut plus travailler pour le service du chiffre.

Le 8 juin 1954, sa femme de ménage le trouve mort dans son lit, la veille au soir selon le médecin, empoisonné au cyanure. Une pomme à moitié mangée est posée près de lui ; elle n’a jamais été analysée. L’enquête conclut au suicide. Certains auteurs y voient la conséquence directe du traitement imposé ; d’autres, comme sa mère à l’époque, ont défendu la thèse d’un accident, car Turing faisait des expériences de chimie chez lui. Le traitement s’était achevé environ un an avant sa mort, et la question reste ouverte.

La pomme a nourri une légende : le logo d’Apple, une pomme croquée, serait un hommage à Turing. Le graphiste Rob Janoff, qui l’a dessiné en 1977, a démenti : la morsure servait à reconnaître une pomme plutôt qu’une cerise. Steve Jobs, interrogé par l’acteur Stephen Fry, aurait répondu que ce n’était pas vrai, « mais Dieu, nous aimerions que ce le soit ». L’histoire d’Apple se raconte sans Turing.

La réhabilitation

En septembre 2009, après une pétition, le Premier ministre Gordon Brown présente les excuses du gouvernement britannique pour la façon « épouvantable » dont Turing a été traité. Le 24 décembre 2013, la reine Élisabeth II lui accorde une grâce posthume, sur demande du ministre de la Justice. En 2017, une loi surnommée « loi Alan Turing » étend cette grâce aux milliers d’hommes condamnés pour les mêmes faits.

Depuis le 23 juin 2021, jour de son anniversaire, son portrait figure sur le billet de 50 livres de la Banque d’Angleterre, avec l’une de ses citations sur l’avenir des machines. Le prix Turing, décerné chaque année depuis 1966 par l’Association for Computing Machinery, récompense les plus grands apports à l’informatique.

Turing n’est pas le seul pionnier à avoir attendu sa reconnaissance : Ada Lovelace, dont il discutait l’objection en 1950, avait été oubliée pendant plus d’un siècle.