En bref On découpe l’évolution des ordinateurs en cinq générations, selon le composant qui calcule : le tube à vide (à partir de 1946), le transistor (fin des années 1950), le circuit intégré (milieu des années 1960), le microprocesseur (depuis 1971), puis une cinquième génération plus floue, tournée vers le calcul parallèle et l’intelligence artificielle. À chaque changement de composant, la même opération coûte moins de place, moins d’énergie et moins de temps : un million d’additions prenait plus de trois minutes à l’ENIAC en 1946, une fraction de seconde à l’IBM PC en 1981.

Vous êtes-vous déjà demandé quel a été le premier ordinateur personnel ? Beaucoup d’inventions portent le nom d’une seule personne ; l’ordinateur n’en fait pas partie. L’ordinateur que nous utilisons est le résultat des idées de nombreuses personnes, venues de l’électronique, de la mécanique, des semi-conducteurs, de la logique, de l’algèbre et de la programmation. Pour mettre de l’ordre dans ces quatre-vingts ans de machines qui ont marqué l’histoire, les historiens parlent de générations. Le critère est simple : une génération commence quand change le composant qui fait les calculs. C’est ce critère que nous suivons ici, avec les mêmes mesures pour chaque génération.

Les cinq générations sur les mêmes critères

Le tableau compare les générations sur des critères identiques, chacune représentée par une machine type dont les chiffres sont publiés. Les prix sont ramenés en euros de 2025 : prix en dollars, converti en francs au cours de l’année, puis en euros constants avec le convertisseur de l’Insee (dernière année disponible : 2025). Une valeur que les sources ne donnent pas s’écrit « non connu ».

Critère 1re génération 2e génération 3e génération 4e génération 5e génération Période 1946 à fin des années 1950 1959 à 1964 environ 1964 à 1971 environ depuis 1971 depuis les années 1980 Composant qui calcule tube à vide transistor circuit intégré microprocesseur microprocesseurs en parallèle Machine type ENIAC (1946) IBM 7090 (1959) IBM System/360 (1964) IBM PC 5150 (1981) puce actuelle (Apple M3 Ultra, 2025) Vitesse publiée 5 000 additions par seconde environ 6 fois l’IBM 709 (42 000 additions par seconde) de 34 500 à 16,6 millions d’instructions par seconde selon le modèle processeur Intel 8088 à 4,77 MHz non connu en additions Mémoire 20 accumulateurs de 10 chiffres 32 768 mots de 36 bits de 8 à 64 Ko (modèle 30), jusqu’à 8 Mo de 16 à 256 Ko sur la carte mère jusqu’à 512 Go Encombrement plus de 27 tonnes, une salle plusieurs armoires plusieurs armoires de 11 à 14 kg, sur un bureau une puce Prix de la machine type 487 000 dollars de coût, environ 6 millions d’euros 2,9 millions de dollars, environ 27 millions d’euros non connu 1 565 dollars, environ 3 780 euros non comparable Qui s’en sert l’armée, les laboratoires grandes entreprises, centres de calcul entreprises et administrations petites entreprises, foyers tout le monde

Lire le tableau de gauche à droite, c’est voir la machine passer d’une salle de 27 tonnes à une puce, et son prix d’un budget d’État à celui d’un appareil de bureau.

Un million d’additions, d’une génération à l’autre

Pour rendre la vitesse concrète, nous avons fait le même calcul pour chaque machine : un million d’additions, divisé par la vitesse publiée. Le calcul est le nôtre, les vitesses viennent des sources citées.

Machine Vitesse publiée Temps pour un million d’additions ENIAC (1946) 5 000 additions par seconde 200 secondes, soit 3 min 20 s IBM 709 (1958) 42 000 additions par seconde environ 24 secondes IBM 7090 (1959) environ 6 fois le 709 environ 4 secondes IBM System/360 modèle 30 (1965) 34 500 instructions par seconde environ 29 secondes IBM PC 5150 (1981) une addition entre registres en 3 cycles à 4,77 MHz environ 0,6 seconde, au mieux Processeur de bureau de 2019 (16 cœurs) environ 750 000 millions d’instructions par seconde environ 1 millionième de seconde

La comparaison reste un ordre de grandeur : une addition de l’ENIAC porte sur des nombres de dix chiffres décimaux, celle de l’IBM PC sur 16 bits, et le processeur de 2019 répartit le travail sur seize cœurs. Le modèle 30 du System/360 est le bas de gamme de sa famille : il montre qu’une génération nouvelle n’est pas toujours plus rapide, elle est d’abord moins chère et plus compatible.

Première génération : les tubes à vide (1946 à fin des années 1950)

Le tube à vide est un interrupteur électronique : une ampoule de verre où un courant passe ou ne passe pas, sans pièce mécanique. Il remplace les relais des calculateurs électromécaniques et rend le calcul bien plus rapide. C’est le passage du mécanique à l’électronique que les années 1950 généralisent.

Deux tubes à vide en verre, électrodes métalliques visibles à l’intérieur de l’ampoule : le composant de base des ordinateurs de la première génération. · Photo: Tubes à vide, Ries Bosch, Unsplash License

La machine type est l’ENIAC, présenté au public le 14 février 1946 et inauguré le lendemain à l’université de Pennsylvanie. Il compte environ 18 000 tubes, pèse plus de 27 tonnes, consomme 150 kW et réalise 5 000 additions par seconde. Il est d’abord programmé en rebranchant des câbles. Le programme enregistré en mémoire, et avec lui le langage machine stocké comme les données, arrive en 1948 et 1949 sur des machines britanniques. En 1951, l’UNIVAC I devient le premier ordinateur commercial livré aux États-Unis.

Ce qui la fait perdre : la chaleur et les pannes. Des milliers de tubes chauffent, grillent et doivent être remplacés, et la machine occupe une salle entière.

Deuxième génération : le transistor (1959 à 1964 environ)

Le transistor fait le même travail que le tube, en petit et sans chauffer : un morceau de semi-conducteur qui laisse passer ou bloque le courant. Il est inventé aux laboratoires Bell en 1947, mais il faut attendre la fin des années 1950 pour que les grands ordinateurs l’adoptent.

La machine type est l’IBM 7090, version à transistors de l’IBM 709 à tubes : la première est installée en décembre 1959. Elle compte plus de 50 000 transistors, va environ six fois plus vite que le 709 et se loue moitié moins cher ; à l’achat, elle coûte 2,9 millions de dollars. Ces machines restent réservées aux ingénieurs, aux physiciens et aux mathématiciens des grandes entreprises et des centres de calcul, et la programmation passe aux langages évolués comme le Fortran.

Ce qui la fait perdre : chaque transistor est un composant séparé. Des dizaines de milliers de pièces sont soudées et câblées une à une, ce qui limite la taille des machines et multiplie les points de panne.

Troisième génération : le circuit intégré (1964 à 1971 environ)

Le circuit intégré grave plusieurs transistors et leurs liaisons sur une seule pastille de semi-conducteur, la puce. Jack Kilby en réalise le premier chez Texas Instruments en 1958, Robert Noyce en donne une version en silicium peu après. Au milieu des années 1960, les puces consomment moins d’énergie et réduisent considérablement la taille des ordinateurs, qui étaient jusque-là des machines gigantesques.

La machine type est la gamme IBM System/360, annoncée le 7 avril 1964 : pour la première fois, une famille de modèles compatibles, du petit modèle 30 au modèle 91, fait tourner les mêmes programmes. La nuance compte : ses circuits Solid Logic Technology regroupent des transistors sur de petits modules, ce ne sont pas encore de vrais circuits intégrés, qu’IBM jugeait trop jeunes. La même décennie voit naître les mini-ordinateurs, moins chers, et en France le Plan Calcul de 1966, dont nous racontons le contexte dans notre article sur l’évolution de l’informatique en France.

Ce qui la fait perdre : le processeur occupe encore plusieurs cartes ou plusieurs armoires. L’ordinateur reste un équipement d’entreprise.

Quatrième génération : le microprocesseur (depuis 1971)

Le microprocesseur réunit tout le processeur sur une seule puce. Intel commercialise le premier, le 4004, en 1971 : 2 300 transistors, conçu pour une calculatrice. Les années 1970 font entrer l’ordinateur dans les petites entreprises, puis dans les foyers.

Un microprocesseur Intel 486 DX sur la carte mère d’un PC du début des années 1990 : tout le processeur tient dans cette seule puce. · Photo: Un processeur Intel 486 DX, Nicolas Foster, Pexels License

La part française est réelle : le Micral N de la société R2E, mis en vente en 1973 autour du microprocesseur Intel 8008, est généralement présenté comme le premier micro-ordinateur commercialisé tout assemblé, à 8 500 francs, soit environ 8 900 euros de 2025. En 1981, l’IBM PC 5150 sort à 1 565 dollars avec un Intel 8088 ; ses copies, les « compatibles PC », imposent un standard.

Entre les années 1980 et 1990, les systèmes d’exploitation à interface graphique puis l’arrivée d’Internet dans les foyers rendent l’ordinateur courant dans les maisons du monde entier. L’interface graphique, c’est Apple qui la met entre les mains du public.

Apple, la Lisa et l’interface graphique

Apple n’a pas toujours été l’entreprise qui réussit tout, comme le rappelle l’histoire de la société Apple. Annoncée le 19 janvier 1983, la Lisa est le premier ordinateur grand public piloté par une interface graphique : fenêtres, icônes et souris. Apple donne au nom le sens officiel de Local Integrated Software Architecture. La machine réunit des avancées devenues la norme :

la souris et l’interface graphique ;

l’affichage en points (bitmap) ;

l’écran blanc qui montre le document tel qu’il sera imprimé (WYSIWYG, What You See Is What You Get) ;

le disque dur et une forme de protection de la mémoire.

L’idée était d’augmenter la productivité en rendant l’ordinateur plus facile à utiliser.

D’où vient cette interface ? En 1979, Steve Jobs visite le centre de recherche Xerox de Palo Alto et y voit l’Alto, piloté à la souris. Certains critiques disent qu’Apple a pris l’idée à Xerox, d’autres qu’elle l’a reprise et rendue vendable. Le lancement est un échec commercial : à 9 995 dollars, la Lisa rebute les entreprises, qui choisissent les IBM PC, moins chers. Les estimations de ventes vont de 10 000 à 60 000 exemplaires.

Le Macintosh de 1984

Écarté du projet Lisa, Steve Jobs prend en 1981 la tête du projet Macintosh, une alternative plus économique et domestique à la Lisa. Apple annonce la machine à la presse en octobre 1983, puis glisse en décembre un dossier de 18 pages dans plusieurs magazines. Le 22 janvier 1984, le spot « 1984 » réalisé par Ridley Scott est diffusé pendant le 18e Super Bowl ; deux jours plus tard, le 24 janvier, le Macintosh 128K est en vente, à 2 495 dollars.

Il doit son nom à ses 128 Ko de mémoire vive. Il est livré avec deux logiciels conçus pour montrer son interface graphique, MacPaint et MacWrite, et Steve Jobs en fait la première démonstration publique lors de l’une de ses présentations restées célèbres. Le Macintosh n’est pas le premier ordinateur personnel vendu avec succès (l’Apple II et l’IBM PC l’ont précédé), mais il apporte au grand public la souris et l’interface graphique, et sa lignée continue jusqu’aux Mac actuels.

La cinquième génération, une étiquette plus floue

Le nom vient d’un programme japonais lancé en 1982, les ordinateurs de cinquième génération, qui misait sur le calcul parallèle et l’intelligence artificielle. Le critère du composant ne s’applique plus vraiment : on calcule toujours avec des microprocesseurs, mais ils comptent des milliards de transistors et plusieurs cœurs qui travaillent en même temps.

L’écart se mesure à la puce : 2 300 transistors pour l’Intel 4004 en 1971, 184 milliards pour l’Apple M3 Ultra annoncé en mars 2025. Ce que les tubes, les transistors et les circuits intégrés faisaient dans une salle tient aujourd’hui dans un ordinateur portable ou un téléphone.

Quel est le premier ordinateur ?

La réponse dépend du critère. Premier électronique, premier programmable, premier à programme enregistré ou premier commercialisé : chaque critère désigne une machine différente, et l’ENIAC de 1945-1946 n’est le premier que pour certains d’entre eux. Notre page sur le premier ordinateur présente les candidats et tranche critère par critère.

En France, le mot lui-même a une date : « ordinateur » est proposé en 1955 par le latiniste Jacques Perret, à la demande d’IBM France, pour traduire computer.

Pour continuer L’IBM PC 5150 La machine type de la quatrième génération, sa fiche et son prix