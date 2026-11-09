Se lancer dans une reconversion vers la data soulève souvent la même question : comment convaincre un recruteur lorsqu’il n’existe pas encore d’expérience professionnelle dans le secteur ? Dans les métiers de la data, le portfolio est devenu un élément important de la candidature. Il permet de montrer une capacité à analyser un problème, structurer des données et présenter des résultats compréhensibles.

Selon le Future of Jobs Report du World Economic Forum, les compétences liées à l’analyse de données figurent parmi les plus recherchées sur le marché de l’emploi d’ici 2030. Pour les personnes engagées dans une démarche de data analyst reconversion, le portfolio représente donc un moyen concret de démontrer leurs compétences, même sans expérience préalable dans la tech.

Le portfolio, devenu un standard dans les métiers de la data

Dans les métiers créatifs, le portfolio existe depuis longtemps. La data suit aujourd’hui une logique similaire. Les recruteurs ne regardent plus uniquement un CV ou une liste d’outils maîtrisés. Ils cherchent à comprendre comment un candidat raisonne, nettoie des données ou construit une visualisation.

Une étude LinkedIn montre que les métiers liés à la donnée progressent dans des secteurs comme le marketing, la finance ou la santé. LinkedIn indique aussi que les utilisateurs ont ajouté 140 % de nouvelles compétences à leurs profils depuis 2022, reflétant l’importance croissante des compétences concrètes dans les recrutements.

Le portfolio permet aussi de valoriser un parcours antérieur. Un ancien commercial peut analyser des indicateurs de vente, tandis qu’un profil marketing peut travailler sur des données de campagne. Les recruteurs accordent souvent de l’importance à cette capacité à relier les données à des problématiques concrètes.

Choisir des projets proches de situations réelles

Lorsqu’un candidat débute, il n’est pas nécessaire de construire des projets complexes. Les portfolios les plus lisibles reposent souvent sur des cas simples, mais bien structurés.

Les plateformes comme Kaggle ou Data.gouv.fr mettent à disposition des jeux de données publics utilisés par de nombreux débutants et professionnels. Ces datasets permettent de travailler sur des sujets variés : transport, consommation, immobilier ou streaming.

Un portfolio efficace montre surtout une démarche complète. Le projet commence généralement par une question simple, avant de présenter les étapes de nettoyage des données, l’analyse réalisée puis les visualisations produites.

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SQL, Excel et Power BI : des outils souvent présents dans les portfolios juniors

Les portfolios de débutants reposent souvent sur des outils utilisés quotidiennement en entreprise. SQL reste l’une des compétences les plus demandées dans les offres d’emploi Data Analyst.

Selon l’étude annuelle de Stack Overflow sur les technologies les plus utilisées, SQL fait toujours partie des outils les plus présents chez les professionnels de la data.

Les visualisations réalisées avec Power BI ou Tableau sont également fréquentes dans les portfolios juniors. Python apparaît aussi dans de nombreux projets, notamment pour le nettoyage de données ou l’automatisation de certaines analyses.

Présenter ses projets de manière claire

Un portfolio Data Analyst ne se limite pas à une capture d’écran de dashboard. Chaque projet peut être structuré autour de quelques éléments simples : la problématique de départ, la source des données, les analyses réalisées et les conclusions obtenues.

GitHub est souvent utilisé pour héberger les projets techniques, tandis que Notion ou un site personnel permettent de présenter les analyses de façon plus visuelle.

Certaines formations intensives encouragent également les élèves à développer progressivement leur portfolio à travers des projets réalisés pendant le cursus. C’est notamment le cas de bootcamps spécialisés en Data Analyst & IA comme La Capsule, présent dans 9 villes en France et accessible à distance. Cette formation intensive de 10 semaines propose plusieurs projets concrets permettant aux apprenants en data analyst reconversion de travailler sur des cas proches des attentes du marché. Le programme intègre également une initiation au data engineering, une compétence de plus en plus présente dans les métiers de la donnée.

Sources The Future of Jobs Report 2025 , World Economic Forum. Work Change Report , LinkedIn Economic Graph. Stack Overflow Developer Survey 2025 , Stack Overflow. Datasets , Kaggle. Jeux de données , data.gouv.fr. Formation Data Analyst & IA — Full Time , La Capsule. Sources consultées le 9 novembre 2026.