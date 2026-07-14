Comment planifier un week-end parfait à Paris au meilleur prix ?
Organiser une escapade à Paris reste une idée séduisante si l’on aime l’art, les terrasses bondées, l’histoire et les longues marches le long de la Seine.
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