Dans les entreprises des années 1970, les impressions informatiques sortaient encore souvent de machines installées dans une salle dédiée. Avec les micro-ordinateurs, les salariés ont pris en charge la production de leurs documents, puis partagé leurs imprimantes en réseau, au fil d’innovations qui ont changé l’apparence des pages autant que l’organisation des bureaux. Flashback…

Matricielles et marguerites : les débuts de l’impression au bureau

Dans les années 1970 et 1980, les imprimantes à marguerite produisent des textes d’une netteté comparable à celle des machines à écrire. Les caractères sont moulés à l’extrémité des pétales d’une roue : le marteau pousse le caractère sélectionné contre un ruban encreur pour le reproduire sur le papier. Pour changer de police, l’utilisateur doit remplacer la roue !

Les matricielles, comme l’Epson MX-80 lancée en 1980, composent les caractères avec des points, grâce à des aiguilles qui frappent le ruban. Les employés chargent du papier continu à bandes latérales perforées et peuvent imprimer plusieurs exemplaires sur des liasses autocopiantes. Factures et listings sortent au rythme des allers-retours de la tête d’impression, dans un crépitement caractéristique.

Le laser et le réseau : une imprimante pour plusieurs postes

En 1984, HP commercialise la LaserJet, une prouesse technologique capable d’imprimer 8 pages par minute, pour la modique somme de… 3 495 dollars. Les salariés disposent d’une impression nette et bien moins bruyante que la frappe mécanique, avec un appareil suffisamment compact pour être installé sur un bureau.

L’année suivante, Apple lance la LaserWriter, que plusieurs Macintosh peuvent partager grâce au réseau AppleTalk. L’entreprise répartit ainsi le coût d’un équipement encore onéreux entre plusieurs postes. Avec le langage PostScript intégré à l’imprimante et le logiciel de mise en page PageMaker, les utilisateurs peuvent aussi préparer des brochures et des bulletins mêlant textes et illustrations.

La publication assistée par ordinateur arrive dans les bureaux : les salariés prennent désormais en charge des travaux auparavant réalisés par des professionnels de la composition.

Les multifonctions : imprimer, scanner, copier et faxer

Crédits : Freepik · Photo: Clavier d’une machine à écrire ancienne, Freepik, Licence Freepik

Dans les années 1990, les fabricants réunissent progressivement les fonctions de plusieurs appareils. HP est le pionnier en la matière, notamment avec l’OfficeJet en 1994. Ce modèle permet d’imprimer, de photocopier et d’envoyer des fax depuis une même interface.

Avec la numérisation et les connexions au réseau, les salariés peuvent également enregistrer les documents reçus sur papier sous forme de fichiers, puis les classer sur l’ordinateur ou les transmettre par courriel. Le multifonction sert ainsi aux échanges entre collègues et avec l’extérieur, que les documents circulent sur papier ou sous forme électronique.

Aujourd’hui : le parc géré et la facturation à l’usage

Dans la configuration du parc géré contemporain, un prestataire (plus ou moins) spécialisé suit à distance les volumes imprimés et les niveaux de toner pour organiser les livraisons de consommables et la maintenance sur plusieurs équipements.

L’entreprise règle alors un loyer pour le matériel et un coût par page imprimée dans le cadre d’un contrat qui comprend également la maintenance et la fourniture des consommables : https://dfm.fr/solutions-impression-documentation-dfm/solutions-impression/location-imprimantes-professionnelles/