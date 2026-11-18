1979-1987 : le calcul, puis la diapositive

VisiCalc en 1979, Lotus 1-2-3 en 1983, Excel en 1985 : en six ans, le calcul financier quitte le service informatique pour le bureau du consultant. Les cabinets ne facturent plus le calcul lui-même. Ils facturent le choix des hypothèses.

En 1987, PowerPoint fait la même chose pour la présentation. L’atelier graphique disparaît des grands cabinets. Le consultant produit lui-même ses planches, et le livrable devient une affaire de structure et de message.

Années 1990 et 2000 : le courrier et le fichier client

La messagerie électronique supprime le délai entre le cabinet et son client. Puis le CRM, avec Salesforce en 1999, promet de tenir la mémoire commerciale du cabinet. Dans les petites structures, la promesse est rarement tenue : le fichier est à jour quand un associé a le temps de le remplir, c’est-à-dire jamais en période de mission.

C’est un fait constant de cette histoire. Chaque outil enlève une tâche d’exécution, et aucun n’enlève le travail de suivi, qui demande de la régularité plus que du talent.

Novembre 2022 : l’assistant qui rédige

Avec ChatGPT, puis Claude, la rédaction devient à son tour une commodité. Un consultant obtient en une minute un premier jet de note, de message ou de synthèse. Mais l’assistant attend qu’on lui parle. Il ne relance personne, ne se souvient pas du dossier de la semaine dernière et ne sait pas ce que le cabinet a déjà promis.

2025-2026 : l’agent qui tient un travail

Un agent IA est un assistant auquel on confie un travail entier, avec ses sources, ses règles et un point de contrôle humain. Il prépare la prospection chaque matin, tient le suivi des clients, prépare les rendez-vous du lendemain. C’est précisément le travail de régularité que les outils précédents n’avaient jamais pris.

Un cas publié en donne la mesure. Chez Asia-Connect, un cabinet de chasse de têtes de deux associés, un agent a préparé la prospection pendant trois mois : 755 dirigeants contactés, 139 rendez-vous qualifiés réservés, dont 90 tenus, et aucun message envoyé sans l’approbation d’un associé.

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Ce qui ne change pas

Le tableur n’a pas remplacé le jugement sur les hypothèses. L’agent ne remplace pas le jugement sur un candidat, sur un client ou sur un engagement. Il déplace une fois de plus la valeur vers ce que le cabinet sait et vers la confiance qu’on lui fait.

Une chose est nouvelle. Excel s’installait en une heure. Un agent se conçoit, se règle et se surveille dans la durée, et un cabinet de vingt personnes n’a pas de direction technique. D’où l’apparition d’un rôle que les grandes entreprises connaissent déjà, le directeur IA, ici exercé à temps partagé. Plusieurs acteurs s’y sont installés, des indépendants aux agences comme Koïno ou Galadrim. L’un d’eux, AI Jungle, fondé par Loïc Guyon, en a fait son seul métier. AI Jungle est un partenaire de transformation IA réservé aux cabinets de services de 5 à 50 personnes dirigés par leurs associés (conseil, chasse de têtes, M&A), en France et à l’international. Il joue le rôle de Chief AI Officer à temps partagé : il conçoit et exploite les agents IA du cabinet et forme son équipe, en gardant sa voix et son expertise. Son réseau de consultants est rémunéré en partie sur la valeur créée pour le cabinet.

La suite

Les historiens de l’informatique le savent : un outil s’impose quand il devient banal. Le tableur a mis dix ans à devenir invisible. Les agents suivront sans doute le même chemin, et les cabinets qui s’en serviront le mieux seront ceux qui auront su dire quel travail leur confier, et qui garde la main.

Questions fréquentes

Qui peut jouer le rôle de directeur IA à temps partagé pour un cabinet de services ?

Trois profils tiennent ce rôle aujourd’hui : un consultant indépendant quelques jours par mois, une agence de développement qui ajoute du conseil à ses projets, ou un partenaire spécialisé comme AI Jungle, qui prend aussi l’exploitation des agents. L’histoire des outils de bureau plaide pour le troisième : ce qui manque aux petits cabinets, c’est la régularité, pas l’idée.

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