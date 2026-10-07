Une erreur serveur 550 dans Windows Live Mail signifie que le serveur de messagerie refuse un envoi. Le code donne une direction, pas toujours le diagnostic complet : une adresse e-mail invalide, des paramètres SMTP incorrects, une authentification du serveur absente ou un refus lié aux règles du fournisseur peuvent produire des messages différents sous le même numéro.

La ligne de détail qui suit le code est donc aussi importante que « 550 » lui-même.

Le dépannage pas à pas commence par une vérification simple : l’envoi échoue-t-il vers une seule personne ou vers tous les destinataires ? Dans le premier cas, l’adresse ou la boîte de réception du destinataire est souvent en cause. Si aucun message ne part, il faut plutôt examiner la configuration du compte, le port SMTP et la méthode d’authentification.

Windows Live Mail n’étant plus maintenu, une incompatibilité avec les exigences de sécurité du fournisseur peut aussi compliquer la réparation. Voici comment distinguer ces pistes sans modifier les réglages au hasard.

En bref

Le code 550 signale un rejet du message, mais son texte précise la cause probable.

« User unknown » ou « mailbox unavailable » oriente vers une adresse e-mail invalide ou une boîte supprimée.

Un rejet de tous les envois invite à contrôler les paramètres SMTP et l’authentification du serveur.

Ne désactive pas les protections de sécurité pour contourner l’erreur.

Si le fournisseur ne prend plus en charge les anciens modes de connexion, utilise son webmail ou un logiciel encore maintenu.

Erreur serveur 550 dans Windows Live Mail : comprendre le code

Le code 550 appartient aux réponses SMTP, le protocole utilisé pour transmettre les e-mails entre serveurs. Le premier chiffre, 5, indique en général un refus considéré comme permanent pour la tentative concernée.

Cela ne veut pas forcément dire que le problème est irréparable : une adresse mal orthographiée reste invalide, tandis qu’un réglage erroné peut être corrigé.

Lis le message complet affiché par Windows Live Mail ou renvoyé dans la notification d’échec. « 550 5.1.1 User unknown » désigne souvent une boîte introuvable. « 550 5.7.1 Message rejected » peut renvoyer à une politique antispam, à un problème d’identité de l’expéditeur ou à une restriction du fournisseur. Le code seul ne permet pas de trancher.

La distinction compte aussi avec le code 554, parfois présent dans les avis de rejet. Il correspond à un refus SMTP, souvent associé à une politique de sécurité ou à un blocage, mais son interprétation dépend du texte renvoyé par le serveur. Évite les tableaux de codes qui promettent une cause certaine à partir des trois chiffres : les serveurs ajoutent des détails propres à leur service.

Le rejet concerne-t-il un seul destinataire ?

Envoie un message de test à une autre adresse que tu contrôles, idéalement chez un fournisseur différent. Si ce test part, mais que le message initial échoue, vérifie l’orthographe de l’adresse, les espaces copiés par erreur et l’existence de la boîte. Si tous les envois sont refusés, passe aux réglages du compte et aux restrictions d’envoi.

Cette première comparaison évite de réinstaller le logiciel pour rien. Un client de messagerie peut afficher l’erreur, mais la réponse 550 vient généralement du serveur qui reçoit ou relaie le message.

Dépannage pas à pas quand l’erreur 550 persiste

Après vérification des réglages, envoie un message court, sans pièce jointe ni lien, vers une adresse qui fonctionne. Ce test réduit les variables : si l’envoi échoue encore avec une mention d’authentification, le compte ou le protocole utilisé reste en cause. Si seul un message précis est rejeté, compare son destinataire et son contenu avec le test.

Quand l’erreur concerne une adresse donnée, demande au destinataire de confirmer son adresse par un autre canal. Pour une boîte professionnelle, une redirection mal configurée ou un compte récemment désactivé peut expliquer le rejet. Supprime ensuite l’ancienne adresse de la saisie automatique, car Windows Live Mail peut continuer à proposer une variante erronée.

Si le serveur parle de blocage ou de politique, évite les envois répétés. Ils ne corrigent pas le problème et peuvent renforcer les protections automatiques. Consulte le webmail du fournisseur pour voir si un avis de sécurité ou une demande de validation y apparaît, puis contacte son assistance en transmettant le code complet et l’heure de l’échec.

Windows Live Mail fait partie d’une suite logicielle qui n’est plus prise en charge par Microsoft. Un compte configuré correctement peut donc rester inutilisable si son fournisseur a abandonné les méthodes d’authentification compatibles avec ce client. Dans ce cas, privilégie le webmail ou un logiciel maintenu, puis configure le compte avec les méthodes et réglages publiés par le fournisseur. Pour les comptes importants, conserver un client ancien uniquement parce qu’il « marchait avant » est rarement un bon pari.

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Éviter que l’erreur serveur 550 revienne

Pour un usage individuel, garde une copie des réglages officiels du compte et vérifie régulièrement que le mot de passe n’a pas été modifié. Si tu envoies des messages à plusieurs personnes, contrôle les adresses avant l’envoi et retire celles qui renvoient un rejet définitif. Une adresse supprimée ne redeviendra pas valide après une nouvelle tentative.

Les organisations qui envoient des campagnes doivent aussi examiner les réponses de rejet et l’authentification de leur domaine, notamment SPF et DKIM. Ces mécanismes permettent aux serveurs destinataires de vérifier que les messages sont autorisés et signés selon la configuration du domaine. Une erreur de DNS peut entraîner des refus, mais la correction dépend de l’infrastructure utilisée : mieux vaut faire valider les changements par la personne qui gère le domaine.

À retenir : le code 550 est un point de départ, pas un diagnostic complet. Le détail du rejet, le nombre de destinataires concernés et les réglages réellement publiés par le fournisseur permettent de choisir la bonne action, sans jouer à la loterie avec les paramètres.

Que signifie l’erreur serveur 550 dans Windows Live Mail ?

Le serveur SMTP refuse l’envoi pour la tentative en cours. Le texte associé au code précise souvent s’il s’agit d’une adresse introuvable, d’un problème d’authentification ou d’une règle de sécurité.

Pourquoi puis-je recevoir des e-mails mais pas en envoyer ?

La réception et l’envoi utilisent des serveurs et des réglages différents. Vérifie le serveur SMTP, son port, le chiffrement et l’authentification du compte.

Une erreur 550 signifie-t-elle toujours que l’adresse est invalide ?

Non. Une réponse 550 peut aussi signaler un relais refusé, une authentification manquante ou un rejet lié aux règles du fournisseur. Lis le message complet avant de modifier l’adresse.

Que faire si les paramètres SMTP sont corrects mais que l’erreur persiste ?

Teste l’envoi depuis le webmail, consulte les alertes du fournisseur et vérifie que Windows Live Mail prend encore en charge la méthode de connexion exigée. Si elle n’est plus acceptée, passe à un logiciel maintenu ou au webmail.