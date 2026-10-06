Retrouver un mot de passe administrateur en clair avec l’Invite de commandes (CMD) n’est pas possible sous Windows 10 : le système ne fournit pas cette information. Si tu as oublié tes identifiants, la bonne démarche dépend du type de session utilisé et des accès encore disponibles.

Un compte Microsoft se récupère par les outils en ligne de Microsoft ; un compte local peut parfois être réinitialisé depuis une autre session administrateur ou grâce aux options de récupération configurées à l’avance.

La différence compte. Une commande exécutée dans un terminal ouvert avec les droits administrateur peut modifier le mot de passe d’un compte local, mais elle ne permet pas de contourner proprement les protections d’un ordinateur auquel tu n’as pas autorisation d’accéder.

Avant toute manipulation, vérifie aussi que les fichiers importants sont sauvegardés : le chiffrement BitLocker, les profils utilisateurs et les outils de gestion d’une entreprise ou d’une école peuvent changer la marche à suivre.

En bref : ce que CMD peut faire, et ce qu’il ne peut pas faire

Windows 10 n’a pas de mot de passe administrateur standard. Le mot de passe dépend du compte créé ou associé à l’appareil.

Le mot de passe dépend du compte créé ou associé à l’appareil. CMD n’affiche pas le mot de passe existant. Avec des droits administrateur, il peut permettre de modifier le mot de passe d’un compte local.

Avec des droits administrateur, il peut permettre de modifier le mot de passe d’un compte local. Un compte Microsoft se récupère en ligne. La procédure passe par la vérification de l’identité, pas par la commande net user .

La procédure passe par la vérification de l’identité, pas par la commande . Une réinitialisation peut entraîner une perte de données ou rendre certains fichiers chiffrés inaccessibles si la clé de récupération manque.

ou rendre certains fichiers chiffrés inaccessibles si la clé de récupération manque. Sur un ordinateur scolaire ou professionnel, contacte l’administrateur. Ne tente pas de supprimer les restrictions ou de contourner la gestion de l’appareil.

Pourquoi CMD ne révèle pas le mot de passe administrateur

Windows ne conserve pas le mot de passe sous une forme que l’on peut simplement afficher dans une fenêtre de commande. Le système vérifie les identifiants à partir de données protégées ; il n’existe donc pas de commande légitime qui imprime le mot de passe oublié à l’écran.

Les sites qui promettent de « voir » le mot de passe avec une ligne magique mélangent souvent récupération, réinitialisation et contournement.

Cette distinction compte pour la sécurité informatique. Une récupération de compte Windows consiste à prouver que tu es autorisé à utiliser le compte, puis à reprendre l’accès par un mécanisme prévu. La réinitialisation remplace l’ancien secret par un nouveau : elle ne le restitue pas. C’est aussi pour cela qu’un gestionnaire de mots de passe ne pourra pas retrouver un mot de passe Windows qui n’y a jamais été enregistré.

Autre repère utile : un code PIN Windows Hello n’est pas forcément le mot de passe du compte. Le PIN sert à ouvrir une session sur cet appareil, tandis que le compte peut être lié à une adresse Microsoft ou être un compte local. Pour comprendre l’évolution des outils de dépannage et du support, tu peux consulter cet article sur l’évolution du support informatique.

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Identifier le compte avant de lancer une récupération

Sur l’écran de connexion, regarde si l’identifiant ressemble à une adresse électronique. C’est généralement le signe d’un compte Microsoft, même si Windows affiche aussi un nom de profil plus court. Si l’identifiant est un nom défini uniquement sur ce PC, il s’agit probablement d’un compte local. En cas de doute, évite de multiplier les essais : après plusieurs tentatives, des mécanismes de sécurité peuvent temporairement compliquer l’accès.

J'AI OUBLIE MON MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR WINDOWS 10 /11

Pour un compte Microsoft, utilise la page officielle de récupération de compte, depuis un autre appareil si nécessaire. La vérification peut s’appuyer sur une adresse de secours ou un numéro de téléphone associé. Si le nom de compte lui-même est oublié, recherche-le dans les anciens courriels Microsoft ou sur un autre appareil déjà connecté, puis lance la procédure de mot de passe oublié. Une fois le mot de passe modifié, le PC doit pouvoir se connecter à Internet pour actualiser les informations d’identification.

Pour un compte local, vérifie les questions de sécurité affichées après une tentative de connexion, le disque de réinitialisation créé à l’avance ou la présence d’un autre compte administrateur sur le même ordinateur. Ces solutions sont prévues pour le propriétaire de l’appareil. Si le disque est chiffré, garde la clé de récupération à portée de main : changer un mot de passe ne remplace pas une clé BitLocker.

Type de compte Voie de récupération adaptée Point de vigilance Compte Microsoft Récupération du compte sur le site Microsoft Prévoir l’accès au courriel ou au téléphone de vérification Compte local Questions de sécurité, disque de réinitialisation ou autre administrateur CMD ne fonctionne que depuis une session autorisée avec élévation Appareil géré Service informatique de l’école ou de l’entreprise Les politiques de gestion peuvent bloquer les changements locaux

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Utiliser net user dans CMD sans confondre affichage et réinitialisation

Si tu as déjà ouvert une session administrateur sur ton propre PC, l’Invite de commandes peut gérer certains comptes locaux. Clique sur Démarrer, recherche « Invite de commandes », puis choisis l’exécution en tant qu’administrateur. La commande net user affiche les comptes locaux reconnus par Windows ; elle ne révèle aucun mot de passe.

Pour modifier le mot de passe d’un compte local, la syntaxe est net user NOM_UTILISATEUR *. Remplace le nom d’exemple par celui du compte concerné. L’astérisque demande à Windows de saisir le nouveau mot de passe de manière masquée, plutôt que de l’inscrire directement dans la commande. Appuie sur Entrée et suis les invites.

Cette méthode exige déjà des droits administrateur. Elle ne constitue donc pas une solution pour prendre le contrôle d’un PC verrouillé depuis l’écran de connexion. Elle ne réinitialise pas non plus le mot de passe en ligne d’un compte Microsoft. Pour éviter de laisser des identifiants dans l’historique ou dans une capture d’écran, n’écris jamais un mot de passe directement après la commande.

Choisir les options de récupération sans risquer ses fichiers

Si aucune méthode prévue n’est disponible, les options de récupération de Windows peuvent proposer une réparation ou une réinitialisation du PC. Lis attentivement les choix présentés avant de confirmer : « Conserver mes fichiers » n’équivaut pas à une sauvegarde complète, et les applications installées peuvent être supprimées. Une installation propre efface généralement les données du disque ciblé.

Avant de lancer une opération, branche le PC, sauvegarde les documents accessibles et vérifie si BitLocker est activé. Si l’ordinateur appartient à une organisation, demande au support informatique de confirmer la procédure et la disponibilité des clés de récupération. Sur un poste administré, déconnecter un compte scolaire ou réinstaller Windows pour supprimer des restrictions peut violer les règles de l’établissement et bloquer définitivement l’appareil.

Le meilleur réflexe reste souvent le plus simple : garder une seconde méthode de récupération à jour. Un numéro de secours obsolète ou des réponses de sécurité oubliées transforment une opération banale en dépannage long. Pour protéger des documents après le retour à une session fonctionnelle, voici aussi un guide pour protéger un dossier sous Windows.

Questions fréquentes sur le mot de passe administrateur Windows 10 Existe-t-il un mot de passe administrateur par défaut sous Windows 10 ? Non. Windows 10 ne fournit pas de mot de passe administrateur universel. Le mot de passe dépend du compte configuré sur l’appareil. La commande net user permet-elle de retrouver mon ancien mot de passe ? Non. Elle peut lister des comptes locaux et, depuis une session administrateur autorisée, modifier le mot de passe d’un compte local. Elle ne révèle pas l’ancien mot de passe. Que faire si ma session Windows 10 est liée à un compte Microsoft ? Utilise la procédure officielle de récupération du compte Microsoft depuis un autre appareil, puis reconnecte le PC à Internet pour que le changement de mot de passe soit pris en compte. La réinitialisation de Windows efface-t-elle mes fichiers ? Selon l’option choisie, elle peut conserver certains fichiers personnels ou effacer le contenu du disque. Sauvegarde les données et vérifie le chiffrement avant de confirmer.