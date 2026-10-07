Lorsqu’un besoin de liquidité apparaît, vendre ses placements n’est pas toujours la meilleure réponse. Une cession peut intervenir au mauvais moment de marché, remettre en cause une allocation construite sur plusieurs années ou déclencher des conséquences fiscales qu’il aurait été possible d’éviter. Le crédit lombard répond précisément à cette problématique : obtenir un financement en donnant en garantie tout ou partie d’un portefeuille d’actifs financiers, sans devoir le liquider.

Avant d’envisager ce levier, il est utile d’estimer la capacité de financement théorique, le coût du crédit et la marge de sécurité nécessaire en cas de baisse des marchés. Le simulateur de crédit lombard d’Auguste Patrimoine permet d’aborder ces paramètres de manière concrète et de mieux préparer un échange avec un professionnel. Cette première estimation ne remplace pas l’analyse du portefeuille, mais elle aide à visualiser l’ordre de grandeur du financement possible.

Cette prudence est d’autant plus importante qu’un portefeuille financier reste exposé au risque de marché et au risque de liquidité. L’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle, dans sa doctrine sur la gestion des risques, l’importance d’identifier et de mesurer notamment les risques de marché, de liquidité et de contrepartie. Ces notions sont centrales pour comprendre pourquoi un financement garanti par des actifs financiers doit conserver une marge de sécurité suffisante.

Le crédit lombard est un prêt adossé à des actifs financiers donnés en garantie. En pratique, l’établissement prêteur examine la composition du portefeuille, sa liquidité, sa volatilité, sa diversification et la qualité des titres détenus. Il applique ensuite une valeur de garantie qui n’est généralement pas égale à 100 % de la valeur du portefeuille. Cette décote constitue un coussin destiné à absorber les variations de marché.

Le portefeuille peut continuer à évoluer pendant la durée du financement, selon les règles prévues au contrat. Le client reste propriétaire des actifs mais accepte qu’ils soient nantis au bénéfice du prêteur. Le mécanisme est donc différent d’une vente : l’objectif est de transformer temporairement une richesse financière en capacité d’emprunt, tout en maintenant l’exposition aux actifs conservés.

Pourquoi utiliser ce financement dans une stratégie patrimoniale ?

L’intérêt du crédit lombard apparaît surtout lorsqu’il s’intègre dans une stratégie globale. Il ne s’agit pas simplement d’emprunter parce qu’un portefeuille existe, mais de comparer le coût et le risque du financement avec les conséquences d’une cession d’actifs. Cette logique peut être pertinente pour financer un besoin ponctuel, un apport immobilier, une opération entrepreneuriale ou une dépense importante, à condition que le profil de risque reste maîtrisé.

Préserver une allocation de long terme

Un investisseur peut souhaiter conserver une allocation construite sur plusieurs classes d’actifs, notamment lorsque la vente imposerait de sortir d’une position dans une phase défavorable. Le crédit lombard permet de dissocier le besoin immédiat de liquidité de la décision d’investissement. Cette souplesse peut être utile, mais elle introduit un effet de levier : le patrimoine financier demeure exposé aux marchés tandis qu’une dette existe en parallèle.

Éviter une vente dictée uniquement par l’urgence

Une bonne gestion patrimoniale cherche à éviter les décisions contraintes. Lorsqu’une dépense importante doit être financée rapidement, disposer d’une solution de crédit peut donner le temps de choisir le moment et les actifs à céder, s’il faut finalement procéder à une vente. Cette flexibilité a de la valeur lorsque le portefeuille comporte des positions dont la liquidation immédiate serait peu opportune.

Les principaux points de vigilance

Le crédit lombard reste un financement garanti par des actifs dont la valeur peut varier. Son risque principal vient donc d’une baisse du portefeuille. Si la valeur de la garantie descend sous certains seuils contractuels, le prêteur peut demander des garanties supplémentaires, une réduction du montant emprunté ou, dans certaines configurations, la vente d’une partie des actifs. La solidité du montage dépend ainsi moins du montant maximal accessible que de la marge de sécurité conservée.

la qualité et la diversification des actifs apportés en garantie ;

le ratio entre le montant emprunté et la valeur du portefeuille ;

la capacité de l’emprunteur à supporter une hausse du coût du crédit ;

la liquidité disponible pour faire face à un éventuel appel de garantie ;

l’horizon du projet financé et la stratégie de remboursement.

Le taux d’intérêt doit également être observé dans la durée. Selon le contrat, le coût peut être fixe ou variable, avec une référence de marché à laquelle s’ajoute une marge. Un financement attractif au moment de sa mise en place peut donc devenir plus coûteux si les taux évoluent. Pour un besoin de plusieurs années, il est indispensable de simuler plusieurs scénarios et de vérifier que la stratégie reste acceptable dans une configuration moins favorable.

À lire également Shopify inconvénients : limites à connaître avant de créer votre boutique en ligne

La bonne approche consiste à raisonner en marge de sécurité et non en capacité maximale. Emprunter jusqu’à la limite proposée par l’établissement réduit la faculté d’absorber une baisse des marchés. À l’inverse, conserver une distance confortable entre la valeur du portefeuille et le seuil d’intervention du prêteur diminue le risque de devoir agir dans l’urgence.

Il est également pertinent d’examiner la concentration du portefeuille. Une garantie composée de quelques titres volatils ne présente pas le même profil qu’un ensemble diversifié d’actifs liquides. La valeur de nantissement peut donc varier fortement selon la nature des supports. Un portefeuille important n’implique pas automatiquement une capacité d’emprunt proportionnelle.

L’arbitrage dépend du coût total du crédit, du rendement attendu du portefeuille, du risque accepté et des conséquences d’une vente. Il serait trompeur de comparer uniquement un taux d’emprunt à une performance historique. Le rendement futur n’est jamais garanti, tandis que les intérêts du prêt constituent une charge certaine. Le choix doit donc intégrer des scénarios prudents et la possibilité que les marchés traversent une période de baisse prolongée.

Dans certains cas, une cession partielle peut être plus simple et moins risquée. Dans d’autres, un crédit modéré peut préserver une allocation pertinente et offrir une meilleure flexibilité. Le bon montage est souvent hybride : une part de liquidités disponibles, une éventuelle cession ciblée et un financement calibré de manière à éviter un levier excessif.

Une décision à intégrer dans une vision patrimoniale globale

Le crédit lombard est un outil sophistiqué mais lisible dès lors que l’on revient à ses fondamentaux : un portefeuille sert de garantie, la banque applique une décote et l’emprunteur bénéficie de liquidités sans vendre immédiatement ses actifs. Sa pertinence repose sur la qualité du portefeuille, le niveau d’endettement retenu, la durée du besoin et la capacité à absorber une évolution défavorable des marchés.

Utilisé avec mesure, il peut apporter une vraie souplesse dans la gestion d’un patrimoine. Utilisé au maximum des capacités disponibles, il peut au contraire amplifier les contraintes au mauvais moment. L’enjeu n’est donc pas de rechercher le montant de crédit le plus élevé, mais de déterminer celui qui reste compatible avec les objectifs, la liquidité et le niveau de risque de l’investisseur.