Pour choisir entre Scaleway et OVHcloud, le bon réflexe n’est pas de chercher un vainqueur universel : il faut partir de ce que tu héberges. Scaleway vise surtout les équipes techniques qui veulent bâtir une application cloud, tester des GPU ou faire évoluer un service sans se battre avec une tarification opaque.

OVHcloud couvre un terrain plus large, de l’hébergement web aux serveurs dédiés, avec des offres adaptées aux grands volumes et aux budgets serrés.

Ce comparatif hébergeurs cloud s’adresse aux développeurs, indépendants et équipes de PME qui hésitent entre ces deux fournisseurs français. Les différences se jouent dans le catalogue, les outils, les performances cloud, le support client et le niveau de conformité recherché.

Pour un site vitrine, un service SaaS ou une plateforme de données, les critères ne pèsent pas de la même façon. Le fil conducteur sera celui d’une petite entreprise qui lance une boutique en ligne : elle doit héberger son site aujourd’hui, puis absorber des pics de trafic sans transformer chaque déploiement en opération commando.

En bref :

Scaleway convient aux applications cloud modernes, aux équipes développeuses et aux projets d’IA qui ont besoin de GPU.

convient aux applications cloud modernes, aux équipes développeuses et aux projets d’IA qui ont besoin de GPU. OVHcloud est souvent plus adapté à l’hébergement web, aux offres VPS, aux serveurs dédiés et aux volumes importants.

est souvent plus adapté à l’hébergement web, aux offres VPS, aux serveurs dédiés et aux volumes importants. Les prix Scaleway et OVH dépendent des ressources, du stockage et du trafic sortant : comparer le tarif d’appel ne suffit pas.

Pour des données sensibles, vérifie la qualification exacte du service visé, notamment au regard de SecNumCloud.

Scaleway vs OVHcloud : deux offres françaises aux priorités différentes

Scaleway et OVHcloud sont deux acteurs français créés en 1999, mais leurs catalogues reflètent des histoires différentes. Scaleway, filiale du groupe Iliad, s’est construit autour du cloud public et d’outils destinés aux développeurs.

OVHcloud, fondé à Roubaix par Octave Klaba, a grandi comme hébergeur web et fournisseur d’infrastructures, des petits sites aux machines dédiées.

Dans le cas de la boutique fictive, le choix dépend donc du chantier immédiat. Si l’équipe veut déployer une API, une base de données managée et un cluster Kubernetes, Scaleway propose un parcours cohérent depuis sa console et son interface de programmation (API). Si elle doit déplacer plusieurs sites existants et louer des machines physiques, OVHcloud offre un éventail de solutions plus directement adapté.

« Cloud français » ne suffit pas à départager les deux. Il faut regarder la région d’hébergement, les services réellement utilisés, la gestion des sauvegardes et les conditions contractuelles. Un fournisseur européen ne dispense pas de vérifier où résident les données ni qui peut y accéder dans le cadre légal applicable.

À retenir : compare des architectures pour un même usage, pas deux pages de catalogue. Un serveur dédié OVHcloud et une instance cloud Scaleway ne sont pas des produits équivalents, même s’ils peuvent faire tourner la même application.

Prix Scaleway et OVH : calculer le coût réel, pas le tarif d’appel

Le prix affiché pour une instance n’est qu’une partie de la facture. Il faut ajouter le stockage, les sauvegardes, les adresses IP éventuelles, les services managés et surtout le transfert sortant des données. Scaleway met en avant une tarification lisible et des frais de sortie contenus, un point utile pour une application qui sert beaucoup de fichiers ou d’images.

OVHcloud se distingue souvent par des tarifs compétitifs sur l’hébergement web, les offres VPS et les serveurs dédiés. Pour une boutique avec un trafic régulier et des besoins connus, un serveur dédié peut offrir un coût mensuel prévisible. En contrepartie, l’équipe prend davantage en charge le système, les mises à jour et la capacité à absorber une hausse rapide de fréquentation.

Pour comparer proprement, la petite entreprise doit établir une estimation sur un mois représentatif : nombre d’instances, espace disque, volume de données transféré et sauvegardes conservées. Il vaut mieux aussi prévoir un scénario de pointe, par exemple une campagne commerciale, plutôt que de dimensionner le service sur une semaine calme.

Critère Scaleway OVHcloud Positionnement Cloud public et outils développeurs Hébergement et infrastructure à grande échelle Usages fréquents SaaS, Kubernetes, bases managées, IA Sites web, VPS, machines dédiées, grands volumes Point à surveiller Étendue de certains services managés Administration et choix de gamme parfois plus techniques Coût à comparer Calcul, stockage et trafic sortant Configuration, engagement et exploitation de la machine

Le meilleur tarif n’est donc pas nécessairement le montant le plus bas sur la page de commande. Il faut intégrer le temps passé à maintenir l’infrastructure : une machine moins chère peut coûter davantage si elle mobilise plusieurs heures d’administration chaque mois.

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Performances cloud, GPU et serveurs dédiés : choisir selon la charge

Scaleway se prête bien aux projets qui évoluent par étapes. Son offre comprend des instances de calcul, du stockage objet, des bases de données managées, Kubernetes et des GPU adaptés à certains usages d’intelligence artificielle. Une équipe peut ainsi tester un traitement sur GPU ou déployer un service conteneurisé sans commencer par acheter et administrer une machine physique.

OVHcloud reste une option solide quand le besoin porte sur de la capacité durable et prévisible. Ses serveurs dédiés donnent un accès direct aux ressources d’une machine, ce qui peut convenir à des bases de données, des plateformes de jeu ou des applications avec une charge stable. Son infrastructure est importante, avec plus de 400 000 serveurs annoncés par le groupe et des centres de données répartis dans plusieurs pays.

Les performances cloud ne se résument pas à la puissance processeur. La région choisie, la latence réseau, les limites de stockage et la configuration logicielle comptent tout autant. Pour la boutique en ligne, un test de charge sur une copie représentative du site dira davantage qu’une comparaison théorique de fiches techniques.

Le support client et les retours d’expérience au quotidien

Les retours d’expérience mettent souvent en avant la rapidité de prise en main des outils Scaleway, tandis que l’étendue du catalogue OVHcloud peut demander plus de temps pour identifier le bon produit. Ce sont des tendances à vérifier selon le service souscrit : l’assistance et les délais de réponse ne sont pas identiques selon les gammes ou les niveaux de support.

Un incident survenu chez OVHcloud à Strasbourg en 2021 rappelle un point qui concerne tous les hébergeurs : une sauvegarde stockée dans le même site que le serveur n’est pas un plan de reprise. Pour la boutique, les copies importantes doivent être externalisées et leur restauration testée. Le support client peut aider à diagnostiquer une panne, mais il ne remplace pas une stratégie de sauvegarde.

Souveraineté et conformité : vérifier le service, pas seulement le siège social

Scaleway et OVHcloud sont des fournisseurs français dont les offres peuvent héberger des données en Europe. Cela aide à construire une architecture compatible avec les exigences européennes, mais ne suffit pas à déclarer un projet « souverain » ou conforme. Il faut contrôler la région sélectionnée, les sous-traitants, les accès d’administration et les clauses du contrat.

Le Cloud Act concerne les entreprises relevant de la juridiction américaine et certaines données placées sous leur contrôle. Choisir un acteur français réduit l’exposition à ce cadre, mais la résidence européenne des données n’est qu’un élément de l’analyse juridique et technique. Pour des données de santé, financières ou publiques, la qualification du service précis importe davantage qu’une promesse générale de souveraineté.

OVHcloud dispose d’offres qualifiées SecNumCloud pour certains besoins sensibles. Scaleway mène une démarche de qualification, mais il ne faut pas confondre un engagement avec une qualification déjà obtenue : vérifie le périmètre et le statut de l’offre au moment du choix. En 2026, ces distinctions pèsent dans les appels d’offres publics et les projets soumis à des exigences renforcées.

Pour la boutique fictive, les données de commande ordinaires ne justifient pas automatiquement une offre hautement qualifiée. En revanche, si le projet traite des informations sensibles ou répond à un marché réglementé, la conformité devient un critère de sélection dès le départ, pas une case à cocher après le déploiement.

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Quel hébergeur choisir entre Scaleway et OVHcloud selon ton projet ?

Pour une startup qui lance un produit SaaS, un service avec des besoins variables ou un prototype d’IA, Scaleway est généralement le choix le plus naturel. Son orientation développeurs, ses services managés et ses GPU peuvent réduire le travail d’assemblage autour du projet. Le compromis est un catalogue qui ne couvre pas toujours autant de variantes que les hyperscalers internationaux.

Pour héberger plusieurs sites, louer des serveurs dédiés ou contenir le coût d’une infrastructure stable, OVHcloud mérite d’être regardé en premier. Il propose aussi des offres VPS pour des besoins intermédiaires, entre l’hébergement mutualisé et la machine physique. Le revers possible : la diversité de l’offre peut rendre le choix moins évident, et les niveaux de support doivent être comparés avant de souscrire.

Un troisième cas mérite d’être nommé : si l’objectif est de déployer une application sans administrer les serveurs, un fournisseur de plateforme en tant que service (PaaS), comme Clever Cloud, peut mieux correspondre. La question n’est alors plus seulement Scaleway vs OVH, mais le degré de contrôle technique que l’équipe souhaite conserver.

Avant de signer, liste les charges réelles, chiffre le trafic sortant, teste la restauration d’une sauvegarde et vérifie les options de support. C’est moins spectaculaire qu’un benchmark, mais c’est souvent ce qui évite les mauvaises surprises après la mise en production.

Scaleway ou OVHcloud pour un site web ?

Pour un site classique ou un parc de sites au budget serré, OVHcloud propose des solutions d’hébergement web, de VPS et de serveurs dédiés adaptées. Scaleway convient davantage si le site fait partie d’une application cloud-native ou doit évoluer avec des services managés.

Quel fournisseur est le moins cher entre Scaleway et OVH ?

Il n’y a pas de réponse valable pour toutes les configurations. OVHcloud est souvent compétitif sur l’hébergement web et les serveurs dédiés ; Scaleway peut être intéressant lorsque les frais de sortie et la souplesse du cloud public pèsent dans le coût total. Compare une charge mensuelle complète.

Scaleway et OVHcloud sont-ils adaptés aux données sensibles ?

Les deux peuvent répondre à des besoins d’hébergement européen, mais une localisation en Europe ne suffit pas à démontrer la conformité. Pour les données sensibles, vérifie la qualification du service exact, notamment SecNumCloud, ainsi que les contrats et les mesures de sécurité.

Quel hébergeur choisir pour des GPU et un projet d’IA ?

Scaleway est particulièrement orienté vers les usages GPU et les projets d’intelligence artificielle. Avant de choisir, vérifie la disponibilité régionale, les caractéristiques des cartes, les quotas et le coût complet du calcul.