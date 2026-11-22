En bref Tim Berners-Lee, physicien britannique du CERN, est l’inventeur du World Wide Web : il en écrit la proposition le 12 mars 1989, fait tourner le premier serveur et le premier navigateur à la fin de 1990, et le CERN offre le logiciel au domaine public le 30 avril 1993. Il n’a pas inventé Internet, le réseau sur lequel le Web circule, qui existait depuis vingt ans.

12 mars 1989 proposition au CERN fin 1990 premier serveur et premier navigateur 30 avril 1993 logiciel libre de droits 1994 fondation du W3C

Un physicien britannique qui code au CERN, un réseau de chercheurs déjà reliés par Internet, une idée d’hypertexte accessible à tous et quelques dizaines de lignes de HTML brut : la création du Web ressemble moins à un coup de génie solitaire qu’à un projet de laboratoire qui a échappé à son cadre. Tim Berners-Lee n’a pas créé Internet, il a posé dessus la couche qui manquait : un lien sur lequel on clique, un document qu’un navigateur affiche, une adresse qu’on suit au lieu de taper des commandes. Cette page le situe dans l’histoire d’Internet, à côté de ceux qui ont construit le réseau.

L’idée reçue, puis les faits : on lit partout « inventeur d’Internet », et une école d’informatique écrit même qu’« Internet est officiellement né le 12 mars 1989 ». Le 12 mars 1989 est la date de naissance du Web, pas celle d’Internet. Le tableau qui suit sépare les deux réponses, avec pour chaque invention qui, quand et où.

Qui a inventé quoi : Internet n’est pas le Web

Internet est un réseau de réseaux ; le Web est un service qui tourne dessus, comme la messagerie ou le transfert de fichiers. Les deux ont des inventeurs différents, à des dates différentes, et la France a sa ligne dans le tableau.

Invention Ce que c’est Qui Quand Où ARPANET réseau à commutation de paquets financé par l’ARPA équipes de l’ARPA, Leonard Kleinrock à UCLA premier message le 29 octobre 1969 UCLA vers SRI, Californie Cyclades et le datagramme réseau où chaque paquet voyage seul, sans circuit réservé Louis Pouzin et son équipe projet lancé en 1971-1972, démonstration en novembre 1973 IRIA (aujourd’hui Inria), France TCP, puis TCP/IP protocole qui relie des réseaux différents par des passerelles Vinton Cerf et Robert Kahn article publié en mai 1974 États-Unis Bascule d’ARPANET sur TCP/IP naissance de l’Internet au sens technique ARPANET 1er janvier 1983 États-Unis World Wide Web documents reliés par des liens, adresses URL, protocole HTTP, langage HTML Tim Berners-Lee, avec Robert Cailliau pour la proposition formelle proposition le 12 mars 1989, premier serveur fin 1990 CERN, Genève Mosaic navigateur graphique qui fait décoller le Web grand public NCSA, université de l’Illinois début 1993 États-Unis

Le critère qui tranche est simple. Si la question est « qui a inventé le réseau ? », la réponse est collective et américaine, avec un apport français : le datagramme de Pouzin, repris dans l’article de Cerf et Kahn de 1974. Si la question est « qui a inventé le Web ? », la réponse tient en un nom, Tim Berners-Lee, et un lieu, le CERN, sur la frontière franco-suisse.

Trois questions reviennent souvent dans les recherches, et le tableau y répond. Le père fondateur de l’Internet, au sens du protocole, ce sont Vinton Cerf et Robert Kahn. Le pays : les États-Unis pour ARPANET et TCP/IP, la Suisse pour le Web, puisque le CERN est installé à Genève. En France, l’apport porte un nom : Cyclades, le réseau de Louis Pouzin, que nous racontons dans notre page sur l’informatique française.

La fiche de Tim Berners-Lee

La grille ci-dessous est la même pour chaque pionnier du site : une valeur par ligne, avec sa source, et « non connu » quand aucune source ne la donne.

Propriété Valeur Source Nom complet Sir Timothy John Berners-Lee Wikipédia, W3C Naissance 8 juin 1955, Londres Wikipédia Nationalité britannique W3C Formation licence de physique, Queen’s College, Oxford, 1976 Wikipédia Poste au moment de l’invention fellow au CERN depuis 1984 Wikipédia Invention le World Wide Web : HTTP, HTML, URL, premier serveur, premier navigateur CERN Date de l’invention 12 mars 1989, proposition « Information Management: A Proposal » CERN, W3C Coauteur Robert Cailliau, proposition formelle de novembre 1990 CERN Premier serveur ordinateur NeXT du CERN, en service à la fin de 1990 CERN Logiciel libre de droits 30 avril 1993 CERN Institution fondée World Wide Web Consortium (W3C), 1994, au MIT CERN Brevet déposé sur le Web aucun CERN Distinctions principales chevalier (2004), prix Millennium Technology (2004), ordre du Mérite (2007), prix Turing 2016 Wikipédia Ce qui en reste chaque adresse en https:// que vous tapez, chaque page HTML CERN

La valeur relative situe la date. Berners-Lee a 33 ans quand il dépose sa proposition ; le Web arrive vingt ans après le premier message d’ARPANET et quinze ans après l’article de Cerf et Kahn. Il ne réinvente pas le réseau : il s’appuie sur un Internet qui fonctionne déjà entre les laboratoires.

Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web, et son parcours avant le Web

Pour comprendre le rôle de Tim Berners-Lee comme inventeur du World Wide Web, il faut revenir avant 1989. Son profil est hybride : physique, électronique et logiciel, et ce mélange explique la forme du Web.

Né le 8 juin 1955 à Londres, il grandit dans une famille déjà plongée dans le calcul électronique. Ses parents, Mary Lee Woods et Conway Berners-Lee, ont travaillé sur le Ferranti Mark 1, l’un des tout premiers ordinateurs construits pour la vente. Très tôt, il voit qu’une machine manipule des symboles, pas seulement des nombres.

Après une licence de physique obtenue au Queen’s College d’Oxford en 1976, il devient ingénieur chez Plessey, une entreprise de télécommunications de Poole. En 1978, il rejoint D. G. Nash, où il travaille sur des logiciels de composition pour l’imprimerie : déjà du texte structuré, des documents, des polices.

Son premier passage au CERN dure six mois, de juin à décembre 1980, comme prestataire indépendant. Il y écrit ENQUIRE, un programme qui relie des fiches entre elles par des liens : un hypertexte personnel, pour retrouver qui travaille sur quoi. L’outil ne sort pas de son ordinateur, mais l’idée reste.

Cette idée de relier des fragments d’information n’est pas neuve. Ted Nelson a inventé le mot « hypertexte » dans les années 1960, et Douglas Engelbart a montré des liens cliquables à l’écran dès 1968. Berners-Lee reprend ces concepts et les marie avec les briques d’Internet, déjà en service entre les centres de recherche.

Il revient au CERN en 1984 comme fellow. Le laboratoire est un terrain idéal pour le futur Web : des milliers de chercheurs dispersés dans le monde, des documents techniques sur des machines incompatibles, des systèmes de documentation qui ne se parlent pas. Les réseaux existent, TCP/IP tourne, mais il faut encore connaître le nom d’une machine, le chemin d’un fichier et la bonne commande pour récupérer une information.

Concrètement, un nouvel arrivant au CERN ne savait pas où trouver la dernière version d’un document sans demander autour de lui, et chaque groupe rangeait ses notes à sa façon. Berners-Lee le décrit lui-même dans sa proposition : l’information se perd quand les gens partent, et les liens entre projets ne sont écrits nulle part. Le Web répond à ce problème très concret, pas à une théorie.

Autre point rarement mis en avant : Berners-Lee n’est pas un théoricien qui dessine des protocoles pour les autres. Il code lui-même le premier serveur, le premier navigateur et l’éditeur de pages. Ce profil d’architecte qui écrit le code explique la simplicité du Web de départ : un HTML de quelques balises, un HTTP minimal, une URL qui n’est qu’une chaîne de caractères structurée. Pas de feuille de style, pas de JavaScript.

La proposition de 1989 et le « vague mais excitant »

Le 12 mars 1989, Berners-Lee remet à sa hiérarchie un mémo intitulé « Information Management: A Proposal ». Il y décrit un système de documents reliés par des liens, consultables depuis n’importe quelle machine du réseau, sans nom commercial encore : il parle d’un « mesh », un maillage d’informations.

Son chef, Mike Sendall, écrit sur la couverture « Vague but exciting », vague mais excitant. Le projet n’est pas prioritaire, mais Sendall laisse à Berners-Lee le temps de l’essayer, et approuve en 1990 l’achat d’un ordinateur NeXT, une station de travail récente conçue par la société de Steve Jobs.

Le nom vient plus tard. En novembre 1990, Berners-Lee et l’ingénieur belge Robert Cailliau signent une proposition formelle pour un « projet hypertexte » baptisé WorldWideWeb. Cailliau défend le projet en interne, cherche des moyens et des renforts ; c’est lui qu’on cite d’abord quand on demande qui a aidé Tim Berners-Lee.

D’autres noms suivent : Nicola Pellow, étudiante en stage au CERN, écrit le navigateur en ligne de commande qui permet de lire le Web sur n’importe quel terminal. Le Web reste l’idée d’un homme, mais sa diffusion est le travail d’une petite équipe.

Côté technique, entre 1989 et 1991, trois briques techniques se mettent en place : un protocole pour dialoguer avec les serveurs, un format de document lisible et éditable, un système d’adresses universel. Ce trio HTTP, HTML et URL reste la base de la navigation web.

Le Globe de la science et de l’innovation, le dôme de bois qui accueille les visiteurs à l’entrée du CERN, près de Genève. · Photo: Le Globe du CERN, Gilles Gravier, Unsplash License

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol, le protocole de transfert hypertexte), dans sa première version, tient en très peu de choses. Le navigateur envoie une requête GET suivie d’un chemin ; le serveur renvoie le document et ferme la connexion. Pas encore d’en-têtes à rallonge, d’authentification ni de caches distribués. Ce choix d’un protocole léger permet à Berners-Lee de coder vite un serveur et un client.

Le premier serveur tourne sur l’ordinateur NeXT de son bureau. Une étiquette écrite à l’encre rouge y prévient : « This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN!! », cette machine est un serveur, ne pas l’éteindre. Éteindre l’ordinateur, c’était éteindre le Web entier.

En parallèle, Berners-Lee invente une syntaxe d’adresse commune à tout le réseau, l’URL (Uniform Resource Locator, ou localisateur uniforme de ressource). Chaque ressource reçoit une adresse que le navigateur comprend, quel que soit l’ordinateur qui l’héberge. Plus besoin de savoir sur quelle machine ni dans quel dossier se trouve un fichier : l’URL contient ces détails et devient un identifiant global. C’est le moment où un Internet de commandes devient un espace de documents.

Reste le langage HTML (HyperText Markup Language). Le code de la page « The World Wide Web project », consultable à l’adresse info.cern.ch, ressemble au squelette d’un site moderne. On y trouve une balise HEADER avec un TITLE, un corps BODY, des titres H1, puis des listes de liens organisées avec DL, DT et DD. Les balises sont en majuscules, certaines restent ouvertes, et les ancres utilisent l’attribut NAME au lieu d’un ID. Malgré ces bizarreries pour un œil de 2026, l’idée centrale est déjà là : du texte et des liens cliquables.

Voici un extrait du style de code de l’époque, simplifié pour rester lisible mais fidèle à la page :

<HEADER><TITLE>The World Wide Web project</TITLE><NEXTID N="55"></HEADER> <BODY> <H1>World Wide Web</H1> The WorldWideWeb (W3) is a wide-area <A NAME=0 HREF="WhatIs.html">hypermedia</A> information retrieval initiative... <DL> <DT><A NAME=44 HREF="../DataSources/Top.html">What's out there?</A> <DD>Pointers to the world's online information... </DL> </BODY>

La balise NEXTID intrigue souvent. Elle servait d’aide-mémoire : elle donnait le prochain numéro d’ancre libre. Au fil des mises à jour, des ancres disparaissaient, d’autres apparaissaient. Si un autre site pointait vers l’ancre 42 et que celle-ci était supprimée, mieux valait un lien qui n’aboutit plus qu’un lien qui mène à autre chose. Traduit pour un développeur d’aujourd’hui : une erreur 404 franche vaut mieux qu’une redirection silencieuse vers un contenu différent.

On comprend aussi pourquoi les ancres étaient partout. Sur un écran de 640 × 480 pixels, le lecteur ne voit qu’un petit morceau de la page ; l’ancre permet de sauter directement au bon bloc. Avec nos grands écrans, l’usage est moins visible, mais les ancres restent derrière la plupart des sommaires cliquables et des documentations techniques, celle de cette page comprise.

Si l’on réécrit la même page en HTML5 propre, on obtient un code beaucoup plus familier :

<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>The World Wide Web project</title> </head> <body> <h1>World Wide Web</h1> ... </body> </html>

Balises en minuscules, doctype déclaré, encodage défini, structure complète : l’écart montre le chemin parcouru, mais la logique n’a pas changé. Un document HTML, des liens hypertextes, HTTP pour le transporter et une URL pour l’identifier : c’est ce trépied qui fait de Berners-Lee l’inventeur du Web tel qu’on le pratique toujours.

WorldWideWeb, le premier navigateur, puis le navigateur en ligne de commande

À la mi-novembre 1990, le premier navigateur fonctionne sur le NeXT de Berners-Lee : il s’appelle WorldWideWeb, comme le projet, et c’est aussi un éditeur, on y écrit les pages qu’on lit. Il sera renommé Nexus pour éviter la confusion avec le Web lui-même. Le serveur suit en décembre 1990.

Le navigateur WorldWideWeb sous NeXTSTEP, ici dans une version de 1994 : le menu, le panneau de navigation et la fenêtre Info signée Tim Berners-Lee. · Photo: Le navigateur WorldWideWeb de Tim Berners-Lee sous NeXTSTEP, FedericoMP, Domaine public

Le défaut est évident : peu de chercheurs possèdent un NeXT. D’où le navigateur en ligne de commande écrit par Nicola Pellow, qui affiche le Web en texte sur n’importe quel terminal ; le CERN le présente comme le premier navigateur librement accessible et le date de 1992. Le 6 août 1991, Berners-Lee annonce publiquement le projet sur les forums Usenet, et en décembre 1991 le premier serveur web hors d’Europe s’ouvre au SLAC, en Californie.

Les navigateurs graphiques grand public, Mosaic en tête, arrivent ensuite, en 1993 : leur histoire est racontée dans notre page sur le premier navigateur graphique.

Le premier site web, le code HTML originel et ce que ça dit de l’évolution du Web

La page « The World Wide Web project » n’est pas qu’un monument historique, c’est aussi une petite leçon d’architecture de l’information. Elle sert de point d’entrée vers tout ce qui existe autour du projet, avec des rubriques comme « What’s out there? », « Software Products », « Technical », « People », « History » et « How can I help? ». Toute la documentation vit dans des pages statiques reliées par des liens et des ancres.

Le premier site était hébergé sur le NeXT de Berners-Lee, sous le nom de machine nxoc01.cern.ch, puis à l’adresse info.cern.ch. En 2013, le CERN a remis ce premier site en ligne, à son adresse d’origine, pour qu’on puisse le lire tel qu’il était.

Tim Berners-Lee : L’homme qui a inventé le Web - Histoire d’Internet

À l’écran, la page est très sobre. Pas de logo, pas d’image, pas de mise en forme : du texte aligné à gauche et des listes de définitions construites avec DL, DT et DD. Ces balises, toujours valides, servent à lister des termes et leurs descriptions ; ici, elles dessinent la carte du projet. On croirait lire le fichier README d’un dépôt de code avant l’heure.

Quelques différences frappent un développeur actuel :

les balises et les attributs sont écrits en majuscules, la casse n’ayant pas d’importance dans le premier HTML ;

des balises restent ouvertes, notamment des P utilisés comme simples retours à la ligne ;

les ancres utilisent NAME=0, NAME=44, sans guillemets, au lieu de id=“ancre” ;

la déclaration de type de document et la balise html sont absentes, ce qui serait impensable dans un projet moderne.

Tout cela rappelle un point souvent oublié : le HTML a une histoire, avec des balises qui naissent et d’autres qui meurent. La balise HEADER qui entourait le titre jouait le rôle de ce qu’on appelle aujourd’hui head ; en HTML5, header désigne au contraire une zone visible dans le corps de la page (logo, menu, titre). NEXTID, elle, a disparu des spécifications.

Ce va-et-vient pose une question à tout développeur : les pages codées aujourd’hui seront-elles lisibles dans cinquante ans ? Les navigateurs font déjà un gros travail d’interprétation pour afficher des pages anciennes ou bricolées, et le W3C, longtemps dirigé par Berners-Lee, défend la compatibilité ascendante. Rien ne garantit pourtant qu’une page chargée de composants sur mesure et de frameworks sera rendue correctement en 2076.

Du point de vue de l’ergonomie, la première page rappelle aussi la contrainte de l’écran : à 640 × 480 pixels, un long texte oblige à faire défiler vite, d’où les ancres et une structure qui va droit au contenu. Pas de bandeau géant, pas de fenêtre surgissante, pas de pistage : un contenu utile, lisible tout de suite.

La leçon tient en une phrase : le Web change de balises, pas d’intention. Relier des documents, garder des liens stables autant que possible, rendre la connaissance accessible depuis n’importe quel point du réseau : tant que cette ligne reste en vue, les évolutions techniques gardent un sens. La suite de cette transformation, des pages de documentation aux applications riches, se lit dans notre chronologie de l’évolution du Web.

30 avril 1993 : le Web offert au domaine public

Le 30 avril 1993, le CERN met le logiciel du World Wide Web à la disposition de tous, sans redevance ; la version suivante est publiée sous licence libre, une façon plus sûre d’en garantir la diffusion. Ni Berners-Lee ni le CERN ne déposent de brevet sur le Web.

L’effet se mesure en serveurs. Le CERN compte plus de 500 serveurs web connus à la fin de 1993, et 10 000 à la fin de 1994, dont 2 000 commerciaux, pour environ 10 millions d’utilisateurs. Entre-temps, Mosaic a rendu le Web graphique et facile à installer.

Le contrefactuel aide à mesurer la décision. Un Web payant ou sous licence propriétaire aurait laissé la place à des systèmes concurrents, comme Gopher, dont l’université du Minnesota envisageait au même moment de faire payer certaines licences. En mai 1994, la première conférence internationale sur le World Wide Web réunit 380 personnes au CERN.

Différences entre le Web de Berners-Lee et le Web d’aujourd’hui : techniques, usages et architecture

Comparer le Web de Tim Berners-Lee et celui que vous utilisez aujourd’hui, c’est comparer un tableau noir et une suite d’outils en ligne. Les briques de base sont les mêmes, les usages ont explosé. Le tableau pose les repères.

Aspect Web de Berners-Lee (1990-1993) Web en 2026 Objectif principal partage de documents scientifiques et techniques entre chercheurs plateforme pour applications, médias, commerce, réseaux sociaux Technologie HTML très simple, HTTP minimal, pages statiques, ancres nombreuses HTML5, CSS, JavaScript partout, HTTP/2 et HTTP/3, API, WebAssembly Navigation liens textuels, listes de ressources, quelques navigateurs onglets, moteurs de recherche, applications d’une seule page, mobile d’abord Gouvernance projet de laboratoire au CERN écosystème mondial : W3C, IETF, grandes plateformes privées très influentes Données personnelles quasi aucune collecte traçage, cookies, profils publicitaires, et le mouvement inverse pour la vie privée

Techniquement, la plus grande différence vient de la couche applicative. Le Web de 1990 suit un modèle clair : le client demande, le serveur renvoie un document HTML, le navigateur l’affiche. Ce schéma sert toujours, mais autour de lui se greffent des caches, des réseaux de diffusion de contenu, des API en JSON, des services découpés en microservices, des scripts qui tournent dans le navigateur. Le Web est devenu une plateforme d’exécution plus qu’un système de documents.

Ce changement d’échelle crée un paradoxe. Plus l’architecture se complique, plus le Web repose sur les idées simples de Berners-Lee : des URL stables, des formats standardisés, des protocoles documentés publiquement. Quand une grande plateforme casse ses URL ou change un comportement HTTP sans prévenir, elle s’écarte de cet héritage, et ce sont les développeurs, les référenceurs et les archivistes qui en paient le prix.

Dans les usages, le Web a quitté depuis longtemps le cadre documentaire : commerce en ligne, réseaux sociaux, applications collaboratives, vidéo à la demande. Derrière une vidéo, un tableau de tâches ou un logiciel de comptabilité en ligne, on retrouve toujours du HTML, du CSS, du JavaScript et des requêtes HTTP. L’inventeur du Web a conçu une base assez souple pour accueillir des usages qu’il n’avait pas prévus.

Le trajet d’une requête, de l’URL tapée dans la barre d’adresse jusqu’à la page affichée, est exactement ce que Berners-Lee a simplifié : il a retiré le jargon du réseau de la vue de l’utilisateur. Vous tapez une adresse, le navigateur se charge du reste : résolution du nom, connexion, requête, affichage.

Reste une question qui fâche : à quel moment le Web s’est-il éloigné de la vision de son inventeur ? Beaucoup de développeurs situent le tournant au moment où quelques plateformes fermées captent l’attention et les données. Berners-Lee, lui, plaide pour un Web plus décentralisé et plus respectueux des utilisateurs, avec Solid, qui range les données de chacun dans un « pod » personnel plutôt que dans les bases géantes des plateformes.

On peut ne pas adhérer à toutes ses propositions, mais un point mérite d’être retenu : pour lui, le World Wide Web reste un outil au service de la connaissance, pas seulement un canal de monétisation. Sur ce terrain, l’inventeur du Web garde une parole à part.

Tim Berners-Lee aujourd’hui, entre défense d’un Web ouvert et avenir de l’invention numérique

Plus de trente-cinq ans après la création du Web, Tim Berners-Lee ne se contente pas de recevoir des prix. En 1994, il quitte le CERN pour le MIT et y fonde le World Wide Web Consortium, le W3C, qui publie les standards du Web : HTML, CSS, accessibilité. La part française est là aussi : en avril 1995, l’Inria devient le premier hôte européen du W3C.

Son projet Solid illustre son inquiétude principale. L’idée est de renverser la logique actuelle : chaque personne garde ses données dans un « pod », et les applications ne reçoivent qu’un droit d’accès partiel et révocable. En 2018, il annonce la création d’Inrupt, une entreprise chargée de construire autour de Solid. Techniquement, tout repose encore sur les principes du Web de 1990 : des ressources identifiées par des URL, un accès par HTTP, des descriptions lisibles par les machines.

Pour un développeur, Solid promet de brancher une application sur des données qui existent déjà, sous une identité réutilisable de site en site, au lieu de multiplier les comptes et les bases fermées. On est loin des premières pages HTML du CERN, mais l’esprit de partage et de décentralisation est le même.

Autre combat récurrent : la neutralité du Net. Pour Berners-Lee, n’importe qui doit pouvoir publier une page accessible par une simple URL, sans qu’un fournisseur d’accès ou une plateforme décide de qui a le droit d’exister. Avec Rosemary Leith, il cofonde la World Wide Web Foundation, annoncée en 2008 et active à partir de novembre 2009 (elle ferme en 2024), et en décembre 2017 il cosigne une lettre au régulateur américain des télécommunications pour défendre la neutralité du Net.

Il prend aussi position sur la désinformation. Sa réponse n’est pas d’abandonner le Web, mais de mieux faire comprendre son fonctionnement : un utilisateur qui sait distinguer Internet, le réseau, et le Web, la couche d’hypertexte au-dessus, interprète mieux ce qu’il voit dans son navigateur.

Les honneurs se comptent par dizaines. Il est fait chevalier en 2004, la même année que le premier prix Millennium Technology, entre dans l’ordre du Mérite en 2007 et reçoit le prix Turing 2016, souvent présenté comme le Nobel de l’informatique. Le 27 juillet 2012, à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres, il apparaît derrière un ordinateur NeXT et écrit « This is for everyone », ceci est pour tout le monde.

Sa fortune intrigue souvent les curieux. Il n’a jamais touché de redevance sur le Web, puisqu’il n’y a pas de brevet ; en juin 2021, la vente aux enchères chez Sotheby’s d’un jeton numérique (NFT) contenant le code source d’origine rapporte 5 434 500 dollars, au profit de causes qu’il soutient. En 2025, il publie ses mémoires, This Is for Everyone.

Sur le plan des idées, Berners-Lee rappelle souvent que le Web est une construction humaine, donc modifiable. Des choix qui paraissent acquis, comme laisser quelques plateformes dicter les formats d’identification ou d’API, restent discutables. Se replonger dans le premier site du CERN rappelle qu’un autre Web est possible : une page HTML propre, des liens clairs et des URL stables suffisent à rendre un contenu utile.

Ce n’est pas spectaculaire, mais c’est sain. L’héritage de Tim Berners-Lee ne tient pas seulement dans le trio HTML, HTTP et URL : il tient aussi dans l’idée que le Web doit rester amendable et discutable. Le code évolue, la discussion autour du code compte autant.

Questions fréquentes

Questions fréquentes Tim Berners-Lee a-t-il inventé Internet ou seulement le World Wide Web ? Il a inventé le World Wide Web, pas Internet. Internet existait déjà comme réseau d’ordinateurs interconnectés, fondé sur TCP/IP depuis 1983. Berners-Lee a créé par-dessus ce réseau un système de documents reliés, en combinant l’hypertexte, le protocole HTTP, les URL et le langage HTML, lisible avec un navigateur. En quoi consistait le protocole HTTP imaginé au départ pour le Web ? C’était un protocole de transfert très simple : le navigateur envoie une requête GET vers un chemin, le serveur renvoie le document HTML puis ferme la connexion. Les versions suivantes ont ajouté des codes de statut détaillés, des en-têtes, la compression et le chiffrement, mais la logique de la requête et de la réponse reste la même. À quoi ressemblait le premier site web créé par Tim Berners-Lee ? C’était une page HTML intitulée « The World Wide Web project », hébergée sur l’ordinateur NeXT de Berners-Lee au CERN. Elle présentait le projet et menait vers des documents techniques, des listes de serveurs, de logiciels et de personnes, avec beaucoup d’ancres internes. Aucune image, aucun style : du texte et des liens. Le CERN l’a remise en ligne en 2013 sur info.cern.ch. Pourquoi la balise NEXTID était-elle utilisée dans le code HTML originel ? Elle indiquait le prochain numéro libre pour une ancre. Comme les ancres portaient des numéros (0, 13, 44…), NEXTID évitait de réutiliser un numéro déjà publié, qui aurait fait pointer un lien externe vers un contenu différent de celui d’origine. Quel est le rôle actuel de Tim Berners-Lee dans l’évolution du Web ? Il a dirigé le W3C, qui publie les standards du Web, et porte aujourd’hui Solid, avec l’entreprise Inrupt, pour rendre à chacun le contrôle de ses données. Il défend un Web ouvert, décentralisé et neutre, et critique la concentration du pouvoir entre quelques grandes plateformes. Qui a inventé Internet en France ? Personne n’a inventé Internet seul, mais la France a fourni une brique : Cyclades, le réseau de Louis Pouzin à l’IRIA, démontré en novembre 1973, qui fait voyager chaque paquet seul, sous le nom de datagramme. Cerf et Kahn reprennent ce principe dans leur article de 1974 sur TCP.