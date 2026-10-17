Dust AI s’adresse aux équipes qui veulent dépasser le simple échange avec un chatbot et relier des agents IA aux informations et aux outils de leur entreprise. La plateforme permet de créer des assistants spécialisés, de choisir différents modèles de langage et de mobiliser des sources comme Slack, Notion, Google Drive ou Salesforce.

Son intérêt se mesure surtout à la qualité de ces connexions et à la façon dont les droits d’accès sont gérés.

Fondée à Paris en 2022 par Stanislas Polu, ancien d’OpenAI, et Gabriel Hubert, Dust a levé 21,5 millions de dollars, dont une série A de 16 millions menée par Sequoia Capital. Les éléments disponibles font état de plus de 1 000 entreprises clientes, parmi lesquelles Mirakl, Spendesk et Pennylane.

Voici un avis Dust AI centré sur les usages, les fonctionnalités et le prix : ce que l’outil facilite, ce qu’il ne remplace pas et les vérifications à faire avant un déploiement.

L’essentiel sur Dust AI

Usage principal : créer des assistants IA personnalisés connectés aux connaissances et outils professionnels d’une organisation.

créer des assistants IA personnalisés connectés aux connaissances et outils professionnels d’une organisation. Modèles : approche multi-modèles, avec la possibilité de sélectionner un modèle selon le besoin et le contexte.

approche multi-modèles, avec la possibilité de sélectionner un modèle selon le besoin et le contexte. Intégrations : plus de 50 connecteurs annoncés, notamment pour Slack, Notion, GitHub, Salesforce, Google Drive et Confluence.

plus de 50 connecteurs annoncés, notamment pour Slack, Notion, GitHub, Salesforce, Google Drive et Confluence. Tarif indicatif : le plan Pro est annoncé autour de 29 dollars par utilisateur et par mois dans les informations fournies. Les conditions exactes sont à confirmer auprès de Dust.

le plan Pro est annoncé autour de 29 dollars par utilisateur et par mois dans les informations fournies. Les conditions exactes sont à confirmer auprès de Dust. Point de vigilance : la plateforme demande du travail de configuration, de gouvernance et de formation. Ce n’est pas un bouton magique pour automatiser une entreprise.

Fonctionnalités Dust AI : des agents reliés aux outils de l’entreprise

Dust se présente comme une plateforme d’agents IA plutôt que comme un assistant généraliste. Une équipe peut concevoir un agent dédié au support, aux ressources humaines ou aux ventes, puis lui donner accès aux sources nécessaires.

Un agent RH peut, par exemple, répondre aux questions d’arrivée d’une nouvelle recrue à partir du guide interne et des procédures disponibles dans Confluence.

La plateforme s’appuie sur une approche de recherche augmentée par génération, souvent appelée RAG. En pratique, l’agent recherche des passages pertinents dans les documents autorisés avant de formuler sa réponse. Cette méthode peut rendre les réponses plus utiles qu’un modèle utilisé sans contexte, mais elle ne garantit pas l’absence d’erreur : les sources doivent être à jour, bien indexées et accessibles selon les bons droits.

Les fonctionnalités Dust AI comprennent aussi le choix entre plusieurs modèles, des connecteurs aux applications professionnelles et la création d’outils adaptés aux besoins internes. Les collaborateurs peuvent accéder aux agents depuis l’interface Dust ou, selon la configuration, par des canaux comme Slack et une extension de navigateur. Pour une équipe technique, l’API et les webhooks ouvrent des possibilités d’intégration supplémentaires.

Le terme « automatisation des tâches » nécessite toutefois une nuance. Dust aide un agent à exploiter des informations et à effectuer certaines actions, mais ne remplace pas à lui seul un orchestrateur de workflows complexe. Pour des scénarios avec de nombreuses conditions, des boucles et des échanges entre applications, Make ou n8n peuvent rester plus adaptés. Dust peut alors compléter ces outils au lieu de les remplacer.

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À quoi sert Dust dans une équipe ? Trois cas d’usage concrets

Le cas de Mirakl illustre un problème fréquent : un assistant généraliste répond aux questions courantes, mais reste limité lorsqu’il ne peut pas exploiter les connaissances dispersées entre Slack, Zendesk, Confluence ou un CRM. Une plateforme comme Dust permet de composer des agents ciblés autour de ces sources. L’intérêt n’est pas d’accumuler des assistants, mais de réduire les recherches répétitives sans contourner les permissions existantes.

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Support, ventes et ressources humaines

Un agent de support peut retrouver une procédure dans la base de connaissances et proposer une réponse à un ticket. Un agent commercial peut réunir les dernières interactions d’un compte et les éléments d’un guide de vente avant un rendez-vous. Côté RH, un assistant peut répondre aux questions d’intégration et orienter vers une personne lorsque la demande touche à une situation particulière.

Pour une PME, le bénéfice dépend surtout du volume de questions répétées et de la qualité de la documentation. Si les procédures sont obsolètes ou contradictoires, l’agent risque de restituer ces contradictions avec aplomb. Avant de connecter les outils, il faut donc clarifier les sources de référence, définir qui valide les réponses et prévoir un moyen simple de signaler une erreur.

La sécurité des données doit être examinée au même niveau que les fonctions visibles. Dust met en avant des contrôles d’accès et des options d’hébergement, mais chaque organisation doit confirmer les détails applicables à son contrat : lieu de stockage, sous-traitants, conservation des données, accès aux modèles et traitement des informations sensibles. Le sujet rejoint les enjeux de collecte évoqués dans cet article sur les risques liés à l’accumulation de données.

Prix Dust AI : ce qu’il faut vérifier avant de budgéter

Les informations tarifaires fournies indiquent un plan Pro à environ 29 dollars par utilisateur et par mois. Un tarif d’entreprise est proposé sur devis. Les montants peuvent varier selon la période, l’engagement, les options et les conditions négociées ; mieux vaut donc obtenir une offre écrite plutôt que bâtir un budget sur un chiffre isolé trouvé en ligne.

Élément Ce qui est annoncé À contrôler Plan Pro Environ 29 dollars par utilisateur et par mois Facturation annuelle ou mensuelle, limites et modèles inclus Offre Enterprise Tarification sur devis Hébergement, sécurité, assistance et conditions de volume Coût de déploiement Variable selon les intégrations et les usages Temps de configuration, formation et gouvernance interne

Le calcul par siège peut peser lourd lorsque l’accès est ouvert à plusieurs centaines de personnes. Pour une entreprise de 200 salariés, un tarif de 29 dollars représente 5 800 dollars par mois avant éventuelles remises et coûts d’accompagnement. Cela ne signifie pas que chaque salarié doit disposer d’une licence dès le départ : un pilote auprès d’une équipe métier permet de mesurer l’usage avant d’élargir le déploiement.

À mes yeux, le bon indicateur n’est pas le nombre d’agents créés, mais le temps réellement économisé et la qualité du service rendu. Il faut aussi intégrer les coûts moins visibles : nettoyage documentaire, tests, contrôle des accès et accompagnement des équipes. Une réflexion sur la conformité peut être amorcée avec ce quiz consacré au RGPD, puis approfondie avec les responsables juridiques et informatiques.

Avis Dust AI : les forces, les limites et le bon choix de plateforme

Dust a du sens pour une organisation qui veut rendre ses connaissances internes exploitables par plusieurs équipes, avec des agents spécialisés et une sélection de modèles. Le choix multi-modèles limite la dépendance à un seul fournisseur, tandis que les connecteurs peuvent réduire les allers-retours entre applications. C’est une proposition différente d’un outil d’automatisation classique, dont le cœur est l’enchaînement visuel d’actions entre services.

La limite est assez nette : une intégration ne rend pas automatiquement une donnée fiable, et un agent bien rédigé ne remplace pas la gouvernance. Les équipes doivent déterminer quelles sources sont autorisées, qui peut créer ou modifier un agent et comment contrôler ses réponses. Sans ces règles, la multiplication des assistants peut créer une nouvelle couche de confusion, cette fois avec une interface très convaincante.

Pour une première expérimentation, mieux vaut sélectionner un processus fréquent et mesurable, par exemple la recherche d’une procédure interne ou la préparation d’un résumé client. Il faut ensuite tester les réponses sur des cas ordinaires et des demandes ambiguës, comparer le résultat au processus existant, puis recueillir les retours des utilisateurs. Cette démarche évite de confondre démonstration réussie et outil prêt pour toute l’entreprise.

Questions fréquentes sur Dust AI Dust AI convient-il aux petites entreprises ? Oui, si l’entreprise dispose de connaissances internes utiles à connecter et d’un cas d’usage bien délimité. Le coût par utilisateur et le temps de configuration doivent toutefois être comparés au gain attendu. Dust remplace-t-il Make ou n8n ? Pas nécessairement. Dust met l’accent sur les agents reliés aux données et aux outils de l’entreprise. Make et n8n sont souvent plus adaptés à l’orchestration détaillée de workflows entre applications. Quel est le prix Dust AI ? Les informations disponibles indiquent un plan Pro autour de 29 dollars par utilisateur et par mois, ainsi qu’une offre Enterprise sur devis. Il faut confirmer les tarifs, les limites et les options directement auprès de Dust. Dust garantit-il des réponses exactes ? Non. La recherche dans les sources internes peut améliorer le contexte, mais la qualité dépend des documents, des permissions et de la configuration. Les réponses sensibles doivent être vérifiées et un recours humain doit rester possible.