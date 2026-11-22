Un ordinateur fonctionne en répétant sans cesse le même cycle : lire une instruction en mémoire, l’exécuter sur des données, ranger le résultat, des milliards de fois par seconde. Pour cela, il lui faut un processeur qui calcule, une mémoire qui garde le programme et les données en cours, un stockage qui les conserve quand l’ordinateur est éteint, et des entrées et sorties pour échanger avec nous et avec les autres machines.

Ce schéma est le même depuis 1945. C’est pourquoi ce dossier explique chaque composant d’un PC actuel en le reliant à son ancêtre de musée : le tube à vide, le transistor, la mémoire à tores de ferrite, la carte perforée. Le parcours va du principe au détail : le schéma de 1945, une instruction suivie pas à pas, le tableau des composants et de leurs ancêtres, puis chaque bloc de la machine.

En bref Un ordinateur répète un cycle : chercher une instruction en mémoire, la décoder, l’exécuter, ranger le résultat, des milliards de fois par seconde.

: chercher une instruction en mémoire, la décoder, l’exécuter, ranger le résultat, des milliards de fois par seconde. Son schéma date de 1945 : John von Neumann range le programme dans la même mémoire que les données.

: John von Neumann range le programme dans la même mémoire que les données. Quatre blocs : unité de calcul et unité de commande (le processeur), mémoire, entrées et sorties.

: unité de calcul et unité de commande (le processeur), mémoire, entrées et sorties. Chaque composant a un ancêtre de musée : le tube à vide pour le processeur, l’anneau de ferrite pour la mémoire vive, la carte perforée pour le stockage.

Le schéma de von Neumann, toujours valable

En 1945, le mathématicien John von Neumann décrit, dans un rapport sur l’ordinateur EDVAC, une machine dont le programme est rangé dans la même mémoire que les données. Avant lui, on programmait l’ENIAC en recâblant ses tableaux de connexion et en réglant ses commutateurs. Après lui, changer de programme revient à charger d’autres instructions en mémoire. Son schéma compte quatre blocs, que l’on retrouve dans le téléphone comme dans le supercalculateur :

C’est quoi un ordinateur et comment ça fonctionne ?

L’unité de calcul, qui fait les opérations arithmétiques et logiques. L’unité de commande, qui lit les instructions une à une et pilote le reste. Ces deux unités forment aujourd’hui le processeur. La mémoire, qui contient le programme et les données en cours. Les entrées et sorties, par lesquelles l’information entre et sort : clavier, écran, disque, réseau.

La photo d’ouverture montre ces blocs à l’échelle d’une salle : un IBM 704 de la NACA en 1957, un technicien penché dans l’armoire de l’unité centrale, une opératrice au pupitre de commande. Dans un ordinateur portable, ils tiennent dans quelques puces.

Une instruction, pas à pas

Le principe se comprend mieux sur un exemple : faire calculer 2 + 3 à la machine. Le programme est une suite d’instructions rangées en mémoire, chacune codée en binaire, c’est-à-dire en suites de 0 et de 1.

Chercher : l’unité de commande lit en mémoire l’instruction dont l’adresse est dans un petit registre, le compteur ordinal. Décoder : elle reconnaît qu’il s’agit d’une addition et quelles cases de mémoire contiennent 2 et 3. Lire les données : les deux nombres sont copiés dans des registres, des cases de mémoire minuscules placées dans le processeur. Exécuter : l’unité de calcul additionne les deux registres et obtient 5. Ranger : le résultat est écrit en mémoire, et le compteur ordinal passe à l’instruction suivante.

Ce cycle est cadencé par une horloge, un signal électrique qui bat à intervalles réguliers. Sa fréquence se mesure en hertz, en battements par seconde : l’Intel 4004 de 1971 tournait à 740 kHz, un processeur de bureau actuel dépasse 5 GHz, soit plusieurs milliards de battements par seconde, et il traite plusieurs instructions en parallèle. Pourquoi tout passe par des 0 et des 1 est expliqué dans la page du code binaire.

Chaque composant et son ancêtre

Le tableau maître du dossier : chaque composant d’un PC actuel, ce qu’il fait, et la machine de musée où il a commencé.

Composant actuel Ce qu’il fait Son ancêtre de musée Date de l’ancêtre Processeur exécute les instructions tubes à vide de l’ENIAC (plus de 17 000), puis transistor 1946, 1947 Microprocesseur met tout le processeur sur une puce Intel 4004, 2 300 transistors 1971 Mémoire vive (RAM) garde le programme et les données en cours mémoire à tores de ferrite, puis puce Intel 1103 années 1950, 1970 Disque dur, SSD conserve les données ordinateur éteint carte perforée, bande magnétique, IBM 350 RAMAC 1890, 1951, 1956 Carte mère et bus relient les blocs entre eux bus S-100 de l’Altair 8800 1975 Carte graphique fabrique l’image affichée cartes d’affichage MDA et CGA de l’IBM PC 1981 Clavier, souris entrées téléscripteur, souris de Douglas Engelbart années 1950, 1968 Écran sortie voyants du pupitre, puis terminal à tube cathodique années 1950, années 1960 Carte réseau échanges avec d’autres machines Ethernet de Xerox PARC 1973 Système d’exploitation partage la machine entre les programmes moniteurs des grands systèmes, puis Unix et MS-DOS années 1950, 1969, 1981

plus de 17 000 tubes à vide dans l’ENIAC (1946) 2 300 transistors dans l’Intel 4004 (1971) 92 milliards de transistors dans l’Apple M3 Max (2023)

En colonne de droite, on lit l’histoire de la miniaturisation : chaque composant actuel a commencé comme une armoire, une salle ou une pile de cartes. Le dossier Ordinateurs historiques montre les machines entières où ces ancêtres ont servi.

Le processeur, du tube au microprocesseur

Le processeur est le composant qui calcule. Il ne sait faire que des opérations très simples (additionner, comparer, copier), mais il en fait des milliards par seconde. Dans l’ENIAC, ces opérations passaient par plus de 17 000 tubes à vide, des ampoules qui chauffaient et grillaient souvent.

Le transistor, inventé en 1947 aux laboratoires Bell, fait le même travail à froid et en minuscule. En 1971, l’Intel 4004 réunit 2 300 transistors sur une seule puce : c’est le premier microprocesseur commercialisé. Les processeurs actuels en comptent plusieurs dizaines de milliards. Comment un microprocesseur exécute ses instructions, et le tableau des puces Intel de 1971 à 1993, sont dans la page du microprocesseur.

La mémoire vive et le stockage

La mémoire vive est rapide mais s’efface à l’extinction ; le stockage est plus lent mais permanent. Dans les années 1950, la mémoire vive était faite de milliers de petits anneaux de ferrite enfilés sur des fils, chacun gardant un bit selon le sens de son aimantation. En 1970, la puce Intel 1103 met cette mémoire sur du silicium, et les barrettes de votre PC en sont les descendantes.

Deux barrettes de mémoire vive : les puces noires gardent les données tant que l’ordinateur est allumé, la rangée de contacts dorés s’enfiche sur la carte mère. · Photo: Deux barrettes de mémoire vive vues de près, Harrison Broadbent, Unsplash License

Le stockage, lui, a commencé avec la carte perforée, puis la bande magnétique et, en 1956, le premier disque dur, l’IBM 350 RAMAC : cinquante plateaux de 24 pouces pour 5 millions de caractères. Votre SSD garde la même chose, des 0 et des 1, sous forme de charges électriques dans des puces de mémoire flash. L’histoire de ces supports, avec leurs capacités et leurs prix comparés, a son dossier, Données et stockage.

Entre le processeur et le stockage s’étage toute une hiérarchie de mémoires, de la plus rapide et la plus petite à la plus lente et la plus vaste :

les registres , quelques dizaines de cases dans le processeur lui-même ;

, quelques dizaines de cases dans le processeur lui-même ; la mémoire cache , de quelques mégaoctets à une centaine, gravés sur la puce du processeur, qui garde ce qui vient de servir ;

, de quelques mégaoctets à une centaine, gravés sur la puce du processeur, qui garde ce qui vient de servir ; la mémoire vive , quelques gigaoctets sur des barrettes ;

, quelques gigaoctets sur des barrettes ; le stockage, des centaines de gigaoctets ou plusieurs téraoctets sur un SSD ou un disque dur.

Le processeur va toujours chercher d’abord au plus près, et ne descend d’un étage que s’il ne trouve pas la donnée : c’est ce qui lui évite d’attendre à chaque instruction.

La carte mère, les bus et la carte graphique

La carte mère est le circuit qui relie tous les blocs : le processeur, la mémoire, le stockage et les cartes d’extension s’y branchent, et échangent leurs données par des bus, des groupes de lignes électriques partagées. Le principe est celui de l’Altair 8800 de 1975, dont les cartes s’enfichaient sur un bus commun, appelé ensuite S-100 ; vos connecteurs PCI Express en sont les héritiers.

Une carte mère actuelle : le support du processeur au centre, les emplacements des barrettes de mémoire à sa droite, les connecteurs d’extension en dessous. · Photo: Une carte mère de PC actuelle, vue de face, Andrey Matveev, Unsplash License

La carte graphique fabrique l’image affichée à l’écran. Sur l’IBM PC de 1981, elle se contentait d’afficher du texte (carte MDA) ou quelques couleurs (carte CGA) ; elle calcule aujourd’hui des millions de points par image, et ses milliers de petites unités de calcul servent aussi à l’intelligence artificielle. Avant elle, la sortie d’un ordinateur était un panneau de voyants, puis un terminal à tube cathodique.

Le démarrage et le système d’exploitation

Quand vous appuyez sur le bouton, le processeur exécute d’abord un petit programme gravé sur la carte mère, le micrologiciel (BIOS sur les anciens PC, UEFI aujourd’hui). Il vérifie le matériel, puis va chercher sur le disque ou le SSD le système d’exploitation et le charge en mémoire vive. Sur les premiers grands systèmes, cette étape se faisait à la main : un opérateur chargeait le programme de démarrage avec des cartes perforées ou des interrupteurs.

Le système d’exploitation est le programme qui gère tous les autres : il partage le processeur et la mémoire, range les fichiers sur le disque et affiche les fenêtres. Les premiers grands systèmes n’en avaient pas ; un opérateur chargeait chaque programme à la main. Unix naît en 1969 aux Bell Labs, MS-DOS équipe l’IBM PC en 1981 (IBM le vend sous le nom PC DOS), Windows et Mac OS popularisent ensuite l’interface graphique. Trois articles du site en racontent l’histoire :

Les entrées et sorties

Les entrées et sorties sont les portes de la machine : tout ce qui fait entrer de l’information (clavier, souris, micro, capteur) ou la fait sortir (écran, imprimante, haut-parleur). Sur les premiers ordinateurs, on entrait programmes et données par des cartes perforées ou un téléscripteur, et les résultats sortaient sur papier.

La souris a une date de naissance publique : le 9 décembre 1968, quand Douglas Engelbart la montre à San Francisco, en même temps que les liens hypertextes et le travail à plusieurs sur un même écran. Le premier prototype, construit en 1964, était un boîtier de bois monté sur deux roues. L’écran tactile de votre téléphone réunit aujourd’hui entrée et sortie sur la même vitre.

Le réseau

Un ordinateur actuel travaille rarement seul. La carte réseau, filaire ou Wi-Fi, échange des paquets de données avec les autres machines selon le protocole TCP/IP. Son ancêtre direct est Ethernet, inventé en 1973 au centre de recherche Xerox de Palo Alto pour relier des postes de travail dans un même bâtiment. Les types de réseaux, du réseau local au réseau mondial, et leurs schémas sont expliqués dans notre page sur le réseau informatique.

Les dossiers voisins

Deux autres dossiers prolongent celui-ci, l’un vers le réseau, l’autre vers la chronologie.

Histoire d’Internet Du premier message d’ARPANET au Web, pour comprendre ce que transporte la carte réseau.

Histoire de l’informatique Pour situer chaque ancêtre de ce tableau dans sa chronologie, des machines à calculer au smartphone.