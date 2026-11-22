L’histoire de l’informatique est celle des machines inventées pour calculer, puis pour traiter et transmettre l’information, de la Pascaline de 1642 au smartphone. Elle tient en quatre âges : le calcul mécanique (XVIIe-XIXe siècle), la mécanographie à cartes perforées (1890-1950), l’ordinateur électronique (à partir des années 1940) et la micro-informatique, qui met l’ordinateur dans les bureaux puis dans les poches à partir des années 1970.

Qui a inventé l’informatique ? La réponse dépend de ce que l’on nomme. Le mot « informatique » est français : Philippe Dreyfus l’emploie en 1962 pour baptiser sa société. Le mot « ordinateur » vient de Jacques Perret, en 1955. La définition théorique de la machine, elle, est d’Alan Turing, en 1936. Les machines ont chacune leur inventeur, et le titre de « premier ordinateur » change selon le critère retenu, et un peu selon le pays qui raconte.

Cette page donne d’abord la chronologie en 60 dates, chacune avec son pays et, quand l’objet a été conservé, le lieu où il se trouve. Viennent ensuite les grandes époques racontées, les cinq générations d’ordinateurs, puis les pages de ce dossier. Les dates françaises sont en gras : elles rappellent ce que la France a apporté, un aspect que les chronologies habituelles laissent de côté ; il a son propre dossier, l’informatique française.

En bref L’informatique naît du calcul mécanique : la Pascaline de 1642 additionne et soustrait avec des roues dentées.

additionne et soustrait avec des roues dentées. La carte perforée relie tout : métier Jacquard en 1801, recensement américain en 1890, puis IBM.

Le premier ordinateur dépend du critère : Z3 en 1941, ENIAC en 1946, Manchester Baby en 1948 pour le programme enregistré.

Le microprocesseur de 1971 ouvre la micro-informatique : Micral N, Apple II, IBM PC, Macintosh.

La France compte 14 dates sur 60, dont les mots « ordinateur » (1955) et « informatique » (1962).

Pays du jalon ; dernière colonne : l’institution qui conserve l’objet ou sa réplique, d’après les notices de ses collections. « Pas d’objet » signale une idée, un texte ou une décision. La notice de collection prouve que l’objet est conservé, pas qu’il est exposé ce jour-là.

Histoire de l’informatique : Comment l’ordinateur est devenu indispensable

Année Jalon Pays Où l’objet est conservé 1642 Blaise Pascal construit sa machine à additionner, la Pascaline France Musée des arts et métiers, Paris 1673 Leibniz présente une machine qui multiplie Allemagne Bibliothèque Gottfried Wilhelm Leibniz, Hanovre 1703 Leibniz publie son arithmétique binaire Allemagne pas d’objet 1801 Le métier à tisser de Jacquard lit des cartes perforées France Musée des arts et métiers, Paris 1820 Thomas de Colmar brevète l’arithmomètre, première calculatrice fabriquée en série France Science Museum, Londres (exemplaire des années 1870) 1837 Charles Babbage décrit sa machine analytique Royaume-Uni Science Museum, Londres (modèle d’essai) 1843 Ada Lovelace publie la note G, premier programme publié Royaume-Uni pas d’objet 1854 George Boole publie Les Lois de la pensée, l’algèbre de la logique Royaume-Uni pas d’objet 1890 Le recensement américain est dépouillé par les machines de Hollerith États-Unis Smithsonian (musée national d’histoire américaine), Washington 1896 Hollerith fonde la Tabulating Machine Company États-Unis pas d’objet 1924 Son entreprise prend le nom d’IBM États-Unis pas d’objet 1936 Alan Turing définit la machine universelle Royaume-Uni pas d’objet 1938 Claude Shannon applique l’algèbre de Boole aux circuits États-Unis pas d’objet 1941 Konrad Zuse achève le Z3, calculateur programmable Allemagne réplique au Deutsches Museum, Munich 1942 Atanasoff et Berry testent l’ABC, calculateur électronique États-Unis réplique au Computer History Museum, Mountain View 1944 Colossus déchiffre les messages allemands à Bletchley Park Royaume-Uni reconstruction au National Museum of Computing, Bletchley 1945 John von Neumann décrit l’ordinateur à programme enregistré États-Unis pas d’objet 1946 L’ENIAC est présenté au public États-Unis panneaux à l’université de Pennsylvanie et à la Smithsonian 1947 Invention du transistor aux Bell Labs États-Unis réplique au Computer History Museum, Mountain View 1947 Fondation de la SEA par François-Henri Raymond France pas d’objet 1948 Le Manchester Baby exécute le premier programme enregistré Royaume-Uni réplique au Science and Industry Museum, Manchester 1948 Shannon publie la théorie de l’information États-Unis pas d’objet 1949 L’EDSAC calcule à Cambridge Royaume-Uni reconstruction au National Museum of Computing, Bletchley 1951 UNIVAC I, premier ordinateur commercial américain États-Unis unité arithmétique au Computer History Museum 1952 Bull lance le Gamma 3 France musée des instruments de calcul de l’université de Pise 1952 Grace Hopper écrit le premier compilateur, A-0 États-Unis pas d’objet 1955 Jacques Perret propose le mot « ordinateur » France pas d’objet 1956 IBM livre le premier disque dur, celui du RAMAC 305 États-Unis Computer History Museum, Mountain View (restauré) 1957 IBM livre le langage Fortran États-Unis pas d’objet 1958 Jack Kilby réalise le premier circuit intégré États-Unis Smithsonian, Washington 1962 Philippe Dreyfus crée le mot « informatique » France pas d’objet 1964 IBM annonce la gamme System/360 États-Unis Computer History Museum (un modèle 30) 1965 Gordon Moore prédit le doublement des composants sur une puce États-Unis pas d’objet 1966 La France lance le Plan Calcul France pas d’objet 1968 Douglas Engelbart montre la souris et les fenêtres États-Unis prototype de souris de 1964 au Computer History Museum 1969 Premier message sur ARPANET États-Unis pas d’objet 1969 Ken Thompson et Dennis Ritchie écrivent Unix États-Unis pas d’objet 1971 Intel commercialise le 4004, premier microprocesseur États-Unis Science Museum, Londres 1971 Ray Tomlinson envoie le premier courriel entre deux machines États-Unis pas d’objet 1972 Dennis Ritchie crée le langage C États-Unis pas d’objet 1972 Alain Colmerauer et Philippe Roussel créent Prolog à Marseille France pas d’objet 1973 Le Micral N est livré à l’INRA France Musée des arts et métiers, Paris 1973 Le réseau Cyclades de Louis Pouzin transmet ses premiers datagrammes France pas d’objet 1974 Roland Moreno dépose le brevet de la carte à puce France prototype de 1974 au Centre Pompidou, Paris 1975 L’Altair 8800 lance la micro-informatique amateur ; Microsoft naît États-Unis Smithsonian, Washington 1976 Jobs, Wozniak et Wayne fondent Apple ; l’Apple I États-Unis Smithsonian, Washington 1977 Apple II, Commodore PET et TRS-80, vendus tout montés États-Unis non établi 1979 VisiCalc, premier tableur États-Unis pas d’objet 1981 IBM présente son PC le 12 août États-Unis Science Museum, Londres 1982 Commodore 64 États-Unis Science Museum, Londres 1982 Le Minitel entre en service commercial France Victoria and Albert Museum, Londres (Minitel 1B) 1984 Apple présente le Macintosh le 24 janvier États-Unis Smithsonian, Washington 1985 Plan Informatique pour tous dans les écoles France pas d’objet 1985 Microsoft lance Windows 1.0 États-Unis pas d’objet 1989 Tim Berners-Lee propose le Web au CERN Suisse et France (CERN) pas d’objet 1991 Le World Wide Web devient public Suisse et France (CERN) le serveur NeXT de Tim Berners-Lee au CERN, Genève 1991 Linus Torvalds publie le noyau Linux Finlande pas d’objet 1993 Le CERN verse le Web dans le domaine public Suisse et France (CERN) pas d’objet 1998 Fondation de Google États-Unis pas d’objet 2007 Apple présente l’iPhone États-Unis Computer History Museum, Mountain View

Quatorze dates sur soixante ont une part française, sans compter le Web né au CERN, à cheval sur la frontière franco-suisse. Elles se groupent à deux époques : le calcul mécanique (Pascal, Jacquard, Thomas de Colmar) et les années 1947-1985 (SEA, Bull, les mots « ordinateur » et « informatique », Plan Calcul, Prolog, Micral N, Cyclades, carte à puce, Minitel, Informatique pour tous). Entre les deux, la mécanographie et la guerre se jouent ailleurs.

Les grandes époques de l’informatique

Les soixante dates se lisent en six époques, de la roue dentée au téléphone connecté. Chacune change le composant qui calcule, et chacune fait baisser le prix et la taille de la machine.

À lire aussi : Origine du mot ordinateur : Jacques Perret et IBM en 1955.

Le calcul mécanique, de Pascal à Babbage

L’informatique commence par des machines qui additionnent. La Pascaline, que Blaise Pascal conçoit à 19 ans pour aider son père dans ses comptes de collecteur d’impôts, fait les additions et les soustractions par un jeu de roues dentées et de reports automatiques. Leibniz ajoute la multiplication trente ans plus tard. Il faut attendre l’arithmomètre de Thomas de Colmar, breveté en 1820, pour qu’une calculatrice soit fabriquée et vendue en nombre.

Réplique d’une Pascaline au Tekniska museet de Stockholm : les roues de droite comptent en livres, sols et deniers, la monnaie des comptes de l’époque · Photo: Réplique d’une Pascaline monétaire au Tekniska museet de Stockholm, Daderot, CC0 1.0

Deux idées qui serviront plus tard naissent hors du calcul pur. Jacquard pilote en 1801 un métier à tisser par des cartes perforées, qui portent le motif comme un programme porte des instructions. Charles Babbage reprend ce principe pour sa machine analytique (1837), première machine conçue pour être programmable, jamais construite de son vivant.

Ada Lovelace en publie en 1843 un programme complet, la note G, qui calcule les nombres de Bernoulli.

La mécanographie, de Hollerith à IBM

La carte perforée devient un outil de gestion à partir de 1890, quand Herman Hollerith fait dépouiller le recensement des États-Unis par des machines électriques qui lisent et comptent les trous. Son entreprise, fusionnée en 1911 avec trois autres, prend le nom d’IBM en 1924.

Pendant soixante ans, banques, administrations et industries trient, comptent et impriment leurs données avec des tabulatrices, et c’est sur ce parc que se brancheront les premiers calculateurs électroniques, comme le Gamma 3 de Bull.

Les supports qui ont gardé ces données, de la carte au SSD, ont leur propre dossier : l’histoire du stockage informatique.

Les premiers ordinateurs électroniques, 1936-1951

En 1936, Alan Turing donne la définition théorique de l’ordinateur : une machine universelle capable d’exécuter n’importe quel calcul décrit par un programme. Pendant la guerre, plusieurs machines s’en approchent, chacune avec une limite : le Z3 de Zuse est programmable mais électromécanique, Colossus est électronique mais spécialisé dans le déchiffrement, l’ENIAC est électronique et universel mais se programme en recâblant ses panneaux, comme le montre la photo d’ouverture.

Le Manchester Baby, le 21 juin 1948, est le premier à garder son programme en mémoire, la définition moderne de l’ordinateur. La question « quel fut le premier ordinateur ? » n’a donc pas une réponse mais plusieurs, selon le critère retenu. Et « qui a inventé l’ordinateur en 1946 ? » appelle deux noms, John Presper Eckert et John Mauchly, les concepteurs de l’ENIAC, avec cette réserve : leur machine n’est la première que si le critère est « électronique et universelle ».

Transistors, circuits intégrés et grands systèmes, 1947-1970

Le transistor (1947) puis le circuit intégré (1958) font passer l’ordinateur de la salle à l’armoire. Les tubes à vide de l’ENIAC, plus de 17 000, chauffaient et grillaient ; le transistor les remplace dans les machines de la fin des années 1950. IBM unifie sa gamme en 1964 avec le System/360, une famille d’ordinateurs compatibles entre eux, du petit au très grand. En France, c’est l’époque de l’affaire Bull et du Plan Calcul.

Le logiciel prend son autonomie dans les mêmes années. Le compilateur de Grace Hopper (1952) puis Fortran (1957) permettent d’écrire un programme sans parler la langue de la machine, et Unix (1969), écrit ensuite en C, donne le modèle de système d’exploitation que reprennent Linux, macOS et Android.

La micro-informatique, 1971-1984

Le microprocesseur met une unité centrale entière sur une seule puce : l’Intel 4004 de 1971 compte 2 300 transistors. Deux ans plus tard, le Micral N français utilise l’Intel 8008 pour construire un ordinateur complet vendu 8 500 francs.

Un IBM PC, le modèle présenté en 1981, avec son moniteur monochrome et son clavier · Photo: IBM PC avec son moniteur et son clavier, Yuheng Ouyang, Unsplash License

L’Altair 8800 de 1975 lance la vague des amateurs américains, d’où sortent Apple et Microsoft. En 1977, l’Apple II, le Commodore PET et le TRS-80 se vendent tout montés, puis l’IBM PC (1981) et le Macintosh (1984) fixent les deux familles de micro-ordinateurs qui existent encore.

Ces machines sont comparées, prix et caractéristiques côte à côte, dans le dossier Ordinateurs historiques.

Réseaux, Web et informatique mobile

À partir de 1969, l’histoire de l’informatique devient aussi celle des réseaux : ARPANET aux États-Unis, Cyclades en France, dont les datagrammes inspirent le protocole TCP/IP, puis le Minitel, qui met un terminal dans des millions de foyers français dès les années 1980.

Le Web, proposé au CERN en 1989 et rendu public en 1991, relie ensuite des documents par des liens.

L’iPhone de 2007 referme la boucle : un ordinateur plus puissant que les grands systèmes des années 1970 tient dans la poche et passe son temps connecté. Cette partie a son dossier, Internet et Web.

Les cinq générations d’ordinateurs

Les manuels classent les ordinateurs en générations, selon le composant qui calcule. Les années sont des repères d’historiens, pas des frontières nettes, et la cinquième reste discutée : le nom vient d’un programme de recherche japonais lancé en 1982.

Génération Années (repères) Composant qui calcule Machine type 1re années 1940-1950 tubes à vide ENIAC, UNIVAC I 2e fin des années 1950-1960 transistors IBM 1401 3e 1964-1971 circuits intégrés IBM System/360 4e depuis 1971 microprocesseur Altair 8800, IBM PC 5e depuis les années 1980 calcul parallèle, intelligence artificielle projet japonais de 1982

Chaque génération divise la taille et le prix de la machine. L’ENIAC de 1946 occupait une salle entière ; le microprocesseur de 1971 met l’unité de calcul sur une seule puce. Le détail chiffré de chaque génération est dans la fiche sur l’évolution des ordinateurs, citée plus bas.

Les pages de ce dossier

Les pages du dossier creusent deux questions que la chronologie pose sans les trancher. Lisez-les dans cet ordre : l’objet d’abord, la querelle ensuite.

La carte perforée

Un carton percé de trous a porté les programmes et les données pendant près de deux siècles. La page la carte perforée explique comment une lettre s’y code en trous, puis suit le carton du métier Jacquard (1801) au recensement américain de 1890, à IBM et à Bull. C’est l’ancêtre direct de la mémoire de masse.

Le premier ordinateur

Sept machines revendiquent le titre, et chacune l’emporte sur un critère : électronique, programmable, universelle, à programme enregistré. La page le premier ordinateur compare le Z3, l’ABC, Colossus, l’ENIAC, le Manchester Baby et l’EDSAC sur quatre critères, donne un verdict par critère, puis traite le premier micro-ordinateur et le premier ordinateur personnel.

Pour aller plus loin

Les dates de la frise ont leurs fiches dans les autres dossiers du site. Chacune reprend une ligne de la chronologie et la détaille, avec ses propres sources :

Ada Lovelace et la note G de 1843 : sa biographie en dates, puis le tableau du calcul des nombres de Bernoulli expliqué pas à pas ;

Alan Turing, de la machine universelle de 1936 à Bletchley Park et au test qui porte son nom ;

le code binaire, de l’arithmétique de Leibniz à l’octet de huit bits que manipule votre téléphone ;

le microprocesseur, du 4004 et de ses 2 300 transistors aux puces d’aujourd’hui ;

l’IBM PC 5150 de 1981, son processeur Intel 8088 et la naissance des « compatibles PC » ;

le Macintosh de 1984, sa souris, son prix et la lignée des Mac jusqu’au passage à Intel ;

le Minitel, du service Télétel des PTT à la fermeture du réseau en 2012 ;

l’évolution historique des ordinateurs, génération par génération, avec la vitesse et la mémoire de chaque machine type.

Les dossiers voisins

Trois autres dossiers prolongent cette chronologie, chacun sur un pan de l’histoire que la frise ne fait qu’effleurer.

Pionniers et pionnières de l’informatique Les femmes et les hommes derrière chaque date, de Pascal à Tim Berners-Lee, avec ce que chacun a apporté.

Histoire de la société Apple De l’Apple I de 1976 à l’iPhone, l’histoire d’Apple période par période et machine par machine.

Comment fonctionne un ordinateur Processeur, mémoire, stockage, réseau : chaque composant relié à son ancêtre de la chronologie.