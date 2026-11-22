Internet est un réseau de réseaux qui échangent des données par paquets selon un même protocole, TCP/IP. Le Web, lui, n’est qu’un de ses services : un système de pages reliées par des liens, inventé au CERN en 1989, vingt ans après le premier message sur ARPANET. Cette distinction structure toute l’histoire : d’abord les réseaux (1957-1983), puis Internet (1983-1991), enfin le Web et sa diffusion dans le public.

Ce dossier en donne la chronologie, avec la part française datée à côté des étapes américaines : le réseau Cyclades, dont les datagrammes ont inspiré TCP/IP, le réseau Transpac et le Minitel, qui a habitué la France aux services en ligne avant Internet. Viennent ensuite la question de la guerre froide, chaque période avec ses pages, les articles du site sur le Web et les réponses courtes aux questions les plus posées.

En bref Internet est le réseau, le Web un service qui circule dessus : dire « Internet est né en 1989 », c’est confondre les deux.

: dire « Internet est né en 1989 », c’est confondre les deux. L’ancêtre est ARPANET , dont le premier message part le 29 octobre 1969 entre deux universités californiennes.

, dont le premier message part le 29 octobre 1969 entre deux universités californiennes. Internet naît au sens technique le 1er janvier 1983 , quand ARPANET adopte le protocole TCP/IP.

, quand ARPANET adopte le protocole TCP/IP. Le Web est proposé au CERN en mars 1989 et ouvert au public le 6 août 1991.

et ouvert au public le 6 août 1991. La France y a apporté le datagramme de Cyclades (1972) et s’est raccordée à Internet en 1988, par l’Inria.

La chronologie d’Internet, 1957-2012

Le tableau du dossier : une étape par ligne, avec son pays et la part qu’y a prise la France.

L’histoire d’internet, tout simplement

Année Étape Pays Part française 1957 Lancement de Spoutnik ; les États-Unis créent l’ARPA l’année suivante États-Unis non 1961-1965 Théorie de la commutation de paquets (Kleinrock 1961, Baran 1964, Davies 1965) États-Unis, Royaume-Uni non 1969 RFC 1, la première « demande de commentaires », le 7 avril États-Unis non 1969 Premier message sur ARPANET, le 29 octobre, entre UCLA et Stanford ; quatre nœuds en décembre États-Unis non 1971 Ray Tomlinson envoie, fin 1971, le premier courrier électronique en réseau avec le signe @ États-Unis non 1972 Lancement du réseau Cyclades à l’IRIA, dirigé par Louis Pouzin France oui 1973 ARPANET franchit l’Atlantique (Norvège, Londres) international non 1974 Vinton Cerf et Robert Kahn décrivent le protocole TCP dans un article États-Unis en partie (idées de Cyclades) 1978 Ouverture de Transpac, réseau à commutation de paquets X.25 France oui 1982 Diffusion du Minitel par les PTT, ouverture officielle du service en 1983 France oui 1983 ARPANET passe à TCP/IP le 1er janvier ; naissance d’Internet au sens technique États-Unis non 1984 Système de noms de domaine (DNS) États-Unis non 1988 L’Inria raccorde son centre de Sophia Antipolis à NSFNET, liaison en service le 8 août France oui 1989 Tim Berners-Lee propose le Web au CERN, en mars Suisse et France (CERN) en partie 1990 Premier navigateur, WorldWideWeb, et premier serveur web Suisse et France (CERN) en partie 1991 Le Web est annoncé publiquement le 6 août Suisse et France (CERN) en partie 1993 Navigateur Mosaic ; le CERN verse le Web dans le domaine public le 30 avril États-Unis, CERN non 1994 Netscape Navigator ; premiers fournisseurs d’accès grand public en France États-Unis, France oui 1996 Wanadoo, l’accès à Internet de France Télécom, ouvre le 2 mai France oui 1998 Fondation de Google États-Unis non 2005 Lancement de YouTube États-Unis non 2007 L’iPhone met le Web dans la poche États-Unis non 2012 Arrêt du Minitel, le 30 juin France oui

La France apparaît à chaque étape des réseaux, mais rarement dans le Web grand public. Cyclades et Transpac comptent parmi les premiers réseaux à commutation de paquets d’Europe ; le Minitel compte 6,5 millions de foyers équipés en 1993, l’année où le Web devient libre de droits. Les Français ont donc eu des services en ligne avant d’avoir Internet, et leur passage à Internet s’est fait plus tard que chez leurs voisins.

Internet de la guerre froide : ce qui est vrai, ce qui est raccourci

L’idée reçue : Internet aurait été conçu par l’armée américaine pour résister à une guerre nucléaire. Elle mélange deux histoires vraies, mais distinctes.

Le financement, lui, est bien né de la guerre froide. Après le lancement de Spoutnik par l’URSS en octobre 1957, les États-Unis créent en 1958 l’ARPA, une agence du département de la Défense chargée de la recherche de pointe. C’est elle qui paie ARPANET à partir de la fin des années 1960.

La survie à une attaque nucléaire vient d’un autre projet. Au début des années 1960, Paul Baran, chercheur à la RAND Corporation, étudie un réseau de communication « distribué », sans centre, capable de continuer à fonctionner si une partie de ses nœuds est détruite, en découpant les messages en blocs. Au Royaume-Uni, Donald Davies arrive à la même idée et lui donne son nom : le paquet.

ARPANET, lui, a d’abord servi à partager des ordinateurs. Les centres de recherche financés par l’ARPA possédaient des machines coûteuses et incompatibles ; relier ces machines évitait d’en acheter une par laboratoire. Les ingénieurs d’ARPANET ont repris les paquets de Baran et Davies, sans faire de la résistance nucléaire leur objectif. Le critère qui tranche : un financement militaire, un usage de recherche.

Les réseaux, 1957-1983 : ARPANET et Cyclades

ARPANET naît d’un programme de recherche financé par l’ARPA. Ses règles s’écrivent en public, dans des notes numérotées, les RFC (« demandes de commentaires ») : la RFC 1 date du 7 avril 1969.

Le premier message part le 29 octobre 1969 de l’université de Californie à Los Angeles vers l’institut de recherche de Stanford : le système plante après les deux premières lettres du mot LOGIN, « LO ». En décembre 1969, le réseau relie quatre sites ; la carte d’ouverture de ce dossier montre son étendue en mars 1977, jusqu’à Hawaï et Londres.

En France, le réseau Cyclades, lancé en 1972, invente le datagramme : chaque paquet circule seul, avec son adresse, sans chemin réservé à l’avance, et c’est aux machines des deux bouts de vérifier que tout est arrivé. Vinton Cerf a reconnu avoir repris ces idées dans TCP/IP. Cyclades perd ses crédits à partir de 1975, face au choix de l’administration des télécommunications pour Transpac, ouvert en 1978. Le récit complet de l’informatique française de cette époque se trouve dans le dossier Informatique française.

À lire aussi : ARPANET : les quatre premiers nœuds et la croissance du réseau.

Internet, 1983-1991 : un protocole commun

Internet naît le 1er janvier 1983, quand ARPANET adopte TCP/IP, le protocole décrit par Vinton Cerf et Robert Kahn dans un article de 1974 et fixé pour sa partie IP en 1981 dans la RFC 791. Désormais, n’importe quel réseau peut se raccorder aux autres. Le système de noms de domaine, en 1984, remplace les adresses numériques par des noms lisibles.

Trois idées techniques font Internet, et elles répondent à la question des « principes » souvent posée en cours :

les paquets : un message est découpé en morceaux qui voyagent chacun de leur côté ;

: un message est découpé en morceaux qui voyagent chacun de leur côté ; un protocole commun entre réseaux : TCP/IP permet à des réseaux différents de s’échanger ces paquets ;

: TCP/IP permet à des réseaux différents de s’échanger ces paquets ; des noms au lieu de numéros : le DNS traduit un nom de domaine en adresse.

En 1986, la National Science Foundation américaine ouvre NSFNET, un réseau qui relie les centres de calcul des universités et devient la colonne vertébrale d’Internet jusqu’au 30 avril 1995, quand le trafic passe aux opérateurs commerciaux. C’est sur lui que circulent les premières pages du Web.

Les universités et les centres de recherche s’y connectent les premiers. En France, l’Inria ouvre la voie à l’été 1988, en reliant son centre de Sophia Antipolis à NSFNET par une liaison satellite : pour la première fois, des réseaux français sont reliés directement à un réseau TCP/IP.

Le Web, 1989-1993 : l’invention du CERN

Le Web est inventé par Tim Berners-Lee au CERN, le laboratoire européen de physique installé à cheval sur la frontière franco-suisse. Sa proposition de mars 1989 décrit un système de documents reliés par des liens hypertextes ; soutenu par Robert Cailliau, il écrit fin 1990 le premier navigateur et le premier serveur. Le Web devient public le 6 août 1991, et le CERN renonce à tout droit sur la technologie le 30 avril 1993.

Deux NeXTcube empilés et une NeXTstation sous NeXTSTEP, au Vintage Computer Festival Berlin en 2019 : c’est sur un NeXTcube que Tim Berners-Lee a écrit le premier navigateur et le premier serveur web. · Photo: Des NeXTcube et une NeXTstation au Vintage Computer Festival Berlin, 2019, stiefkind, CC0 1.0

Qui a inventé quoi, entre Internet et le Web, est détaillé dans notre page sur l’inventeur du World Wide Web.

La première page web expliquait le projet lui-même : comment créer des pages, comment installer un serveur, qui contacter. Le CERN l’a remise en ligne en 2013 à son adresse d’origine, info.cern.ch, où vous pouvez encore la lire telle qu’elle était.

Le premier navigateur graphique grand public, Mosaic, sort la même année 1993 ; il montre les images dans la page, et c’est lui qui fait décoller l’usage. Son histoire et celle de ses successeurs sont racontées dans la création du premier navigateur graphique. Ce que le Web est devenu ensuite, du Web statique des années 1990 au Web des réseaux sociaux, est décrit dans l’évolution du Web.

Internet en France : du Minitel aux premiers abonnés

Le Minitel est la version française des services en ligne, dix ans avant le Web. Diffusé et prêté gratuitement par les PTT à partir de 1982, il donne accès à l’annuaire, aux horaires de train, à la banque et aux messageries, payés à la durée sur la facture de téléphone. Il passe par Transpac, le réseau à paquets ouvert en 1978.

Internet arrive chez les particuliers français en 1994, avec les premiers fournisseurs d’accès grand public, World-Net et FranceNet. France Télécom ouvre son offre Wanadoo le 2 mai 1996, qui revendique en 1999 un million d’abonnés et la première place du marché. Pendant ce temps, le Minitel reste en service : il ne s’éteint que le 30 juin 2012.

Le passage de l’un à l’autre s’est fait par le modem, branché sur la ligne téléphonique, puis par l’ADSL et le Wi-Fi. Notre article du Minitel au modem 56k et au Wi-Fi gratuit raconte comment les Français sont passés de l’un à l’autre.

Tout savoir sur Internet et le Web

Les articles du site qui prolongent ce dossier, chacun sur un pan précis de l’histoire :

Questions fréquentes sur l’histoire d’Internet

Questions fréquentes Quel est l’ancêtre d’Internet ? ARPANET, le réseau financé par l’ARPA, dont le premier message part le 29 octobre 1969. Cyclades, en France, est l’autre ancêtre direct par ses datagrammes. Qui est le père fondateur d’Internet ? Vinton Cerf et Robert Kahn, auteurs du protocole TCP/IP en 1974. Tim Berners-Lee est le père du Web, pas d’Internet. Quel pays a inventé Internet ? Les États-Unis, avec des idées venues du Royaume-Uni (le paquet de Donald Davies) et de France (le datagramme de Cyclades). Comment s’appelait Internet avant ? ARPANET, jusqu’au passage à TCP/IP le 1er janvier 1983. Quand Internet est-il arrivé en France ? En 1988 pour la recherche, quand l’Inria se raccorde au réseau américain NSFNET ; en 1994 pour les particuliers, avec les premiers fournisseurs d’accès grand public, World-Net et FranceNet.

Les dossiers voisins

Deux autres dossiers prolongent celui-ci, du côté de la machine et du côté des personnes.

Comprendre l’ordinateur Le réseau parmi les composants d’une machine actuelle, chacun relié à son ancêtre.

Pionniers et pionnières Louis Pouzin, Vinton Cerf, Robert Kahn, Tim Berners-Lee et les autres, avec ce que chacun a fait.