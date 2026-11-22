Un ordinateur historique, au sens de cette collection, est une machine qui a changé la façon de construire, de vendre ou d’utiliser les ordinateurs : le premier à faire une chose, le plus vendu de son époque, ou celui qui a fixé un standard. Ce dossier les rassemble de l’ENIAC (1946) au Macintosh (1984), puis jusqu’aux machines familiales du milieu des années 1980.

Les listes habituelles alignent dix ou quinze noms en paragraphes. Nous les mettons côte à côte sur les mêmes critères (année, type, fabricant, processeur, mémoire, prix de lancement, ventes), pour que l’on voie d’un coup d’œil ce qui sépare un grand système de 1951 d’un micro-ordinateur de 1977. La collection compte aujourd’hui 20 machines, dont 3 françaises : le Gamma 3 de Bull, le Micral N et le Thomson MO5.

Ce qui n’entre pas dans la collection : les machines à calculer mécaniques, de la Pascaline à l’arithmomètre, et les prototypes qui n’ont jamais quitté leur laboratoire. Une machine entre ici si elle a été livrée et utilisée, même à un seul exemplaire comme l’ENIAC. Les ancêtres mécaniques ont leur place dans la chronologie de l’histoire de l’informatique.

Comment s’appelaient ces machines ? Trois mots suffisent, selon la taille et l’acheteur. Un grand système (en anglais mainframe) occupe une salle et sert une administration ou une grande entreprise. Un mini-ordinateur tient dans une armoire et sert un laboratoire ou un atelier. Un micro-ordinateur est construit autour d’un microprocesseur, une unité de calcul sur une seule puce, et tient sur un bureau : c’est l’ancêtre direct de votre PC.

Le parcours suit l’ordre du temps : le tableau d’abord, puis ce qu’il montre, puis les grandes familles de machines, des grands systèmes au micro familial, et enfin les fiches du dossier.

En bref 20 machines de 1946 à 1985, comparées sur l’année, le processeur, la mémoire, le prix et les ventes.

de 1946 à 1985, comparées sur l’année, le processeur, la mémoire, le prix et les ventes. Le prix chute de plus de mille fois entre l’UNIVAC I et le Commodore 64, sans corriger l’inflation.

Le Commodore 64 est le modèle le plus vendu du tableau : 12,5 à 17 millions d’exemplaires.

Trois machines sont françaises : le Gamma 3 de Bull, le Micral N et le Thomson MO5.

Le Micral N de 1973 coûtait 8 500 francs, environ 8 900 euros de 2025 selon le convertisseur de l’Insee.

Le tableau des 20 ordinateurs qui ont marqué l’histoire

Prix en monnaie de l’époque, au lancement ; ventes en ordre de grandeur, avec la fourchette quand les sources divergent.

Année Machine Type Fabricant (pays) Processeur Mémoire Prix de lancement Ventes 1946 ENIAC grand calculateur université de Pennsylvanie pour l’US Army (États-Unis) environ 17 500 tubes à vide 20 accumulateurs de 10 chiffres environ 487 000 $ (coût de construction) 1 1951 UNIVAC I grand système Remington Rand (États-Unis) tubes à vide 1 000 mots de 12 caractères, en lignes à retard au mercure 159 000 $ prévus, puis 1,25 à 1,5 million de $ 46 1952 Gamma 3 calculateur de gestion Bull (France) tubes et diodes au germanium registres à lignes à retard selon configuration, branché sur une tabulatrice environ 1 200 1956 IBM 305 RAMAC grand système IBM (États-Unis) tubes à vide disque de 5 millions de caractères location de 3 200 $ par mois plus de 1 000 1959 IBM 1401 grand système de gestion IBM (États-Unis) transistors 1 400 à 16 000 caractères location à partir de 2 500 $ par mois plus de 12 000 produits 1965 PDP-8 mini-ordinateur DEC (États-Unis) transistors 4 096 mots de 12 bits 18 500 $ plus de 50 000 (famille) 1973 Micral N micro-ordinateur R2E (France) Intel 8008 à 500 kHz selon configuration 8 500 F environ 90 000 Micral, tous modèles 1975 Altair 8800 micro-ordinateur en kit MITS (États-Unis) Intel 8080 à 2 MHz 256 octets 439 $ en kit, 621 $ monté environ 25 000 1976 Apple I micro-ordinateur Apple (États-Unis) MOS 6502 à 1 MHz 4 Ko 666,66 $ 175 à 200 1977 Apple II micro-ordinateur Apple (États-Unis) MOS 6502 à 1 MHz 4 Ko 1 298 $ environ 6 millions (famille) 1977 Commodore PET 2001 micro-ordinateur Commodore (États-Unis) MOS 6502 à 1 MHz 4 ou 8 Ko 595 $ (4 Ko), 795 $ (8 Ko) environ 219 000 (gamme PET, jusqu’en 1982) 1977 TRS-80 Model I micro-ordinateur Tandy (États-Unis) Zilog Z80 à 1,77 MHz 4 Ko 599 $ avec écran et lecteur de cassettes 100 000 à 200 000 selon les sources 1981 IBM PC 5150 micro-ordinateur IBM (États-Unis) Intel 8088 à 4,77 MHz 16 Ko 1 565 $ (sans lecteur de disquettes ni écran) plus de 750 000 pour la seule année 1983 1982 Commodore 64 micro familial Commodore (États-Unis) MOS 6510 à environ 1 MHz 64 Ko 595 $ 12,5 à 17 millions 1982 ZX Spectrum micro familial Sinclair (Royaume-Uni) Zilog Z80A à 3,5 MHz 16 ou 48 Ko 125 £ ou 175 £ environ 5 millions 1984 Macintosh 128K micro-ordinateur Apple (États-Unis) Motorola 68000 à 7,83 MHz 128 Ko 2 495 $ environ 50 000 à fin avril 1984 1984 Amstrad CPC 464 micro familial Amstrad (Royaume-Uni) Zilog Z80 à 4 MHz 64 Ko 199 £ (écran vert), 299 £ (couleur) plus de 2 millions 1984 Thomson MO5 micro familial Thomson (France) Motorola 6809E à 1 MHz 48 Ko (dont 16 pour l’image) 2 390 F environ 100 000 avec le TO7/70 pour les écoles 1985 Atari 520ST micro familial Atari (États-Unis) Motorola 68000 à 8 MHz 512 Ko 799,99 $ avec écran monochrome plus de 50 000 dès novembre 1985 1985 Amiga 1000 micro familial Commodore (États-Unis) Motorola 68000 à 7,16 MHz 256 Ko 1 285 à 1 295 $ sans écran environ 250 000 (estimation)

Ce que le tableau montre

Trois ruptures se lisent dans ce tableau. D’abord la taille : l’ENIAC pèse une trentaine de tonnes, l’Apple II tient sur un bureau. Ensuite le prix, divisé par plus de mille entre l’UNIVAC I et le Commodore 64 sans même corriger l’inflation. Enfin le public : jusqu’au PDP-8, l’acheteur est une armée, une administration ou une grande entreprise ; à partir de l’Altair, c’est un particulier.

Les prix en francs se ramènent en euros d’aujourd’hui avec le convertisseur franc-euro de l’Insee, qui suit l’inflation jusqu’en 2025. Le Micral N de 1973, à 8 500 francs, coûterait environ 8 900 euros de 2025. Un Thomson MO5 de 1984, à 2 390 francs, en coûterait environ 800 ; un Amstrad CPC 464 vendu en France 2 990 francs avec écran monochrome et 4 490 francs en couleur, environ 1 000 et 1 500 euros.

Les prix en dollars et en livres restent dans leur monnaie : le convertisseur de l’Insee ne traite que le franc et l’euro, et une conversion par le taux de change de l’époque fausserait la comparaison. Retenez l’ordre de grandeur : un micro familial de 1982 coûte quelques centaines de dollars, un Macintosh de 1984 près de 2 500.

La colonne des processeurs montre une autre chose : trois puces font presque toute la micro-informatique de cette époque. Le MOS 6502, ou sa variante 6510, équipe l’Apple I, l’Apple II, le PET et le Commodore 64.

Le Zilog Z80 fait tourner le TRS-80, le ZX Spectrum et l’Amstrad CPC. Le Motorola 68000 arrive avec le Macintosh puis passe à l’Atari ST et à l’Amiga. Seuls l’IBM PC, avec son Intel 8088, et le Thomson MO5, avec son 6809E, sortent de ce trio, et c’est la lignée Intel du PC qui l’emporte ensuite.

Les ventes racontent la même histoire. On passe d’un exemplaire unique à des millions en moins de quarante ans : 1 ENIAC, 46 UNIVAC I, plus de 12 000 IBM 1401, plus de 50 000 PDP-8, puis 12,5 à 17 millions de Commodore 64. Les chiffres des années 1980 restent des estimations : les constructeurs publiaient rarement leurs ventes modèle par modèle, et les sources divergent souvent du simple au double, d’où les fourchettes du tableau.

À lire aussi : commodore 64 ; amstrad cpc 6128.

Les grands systèmes, 1946-1964

Les premiers ordinateurs occupent une salle et coûtent le prix d’un immeuble. L’ENIAC, présenté en février 1946, est construit pour calculer des tables de tir. L’UNIVAC I, réceptionné par le Bureau du recensement américain en 1951, est le premier ordinateur commercial des États-Unis.

Son prix montre un métier qui se cherche : annoncé 159 000 dollars, il finit vendu entre 1,25 et 1,5 million. En 1952, la chaîne CBS s’en sert pour prédire en direct la victoire d’Eisenhower.

En France, le Gamma 3 de Bull se vend à environ 1 200 exemplaires en se greffant sur les tabulatrices des entreprises. Environ 400 tubes et 8 000 diodes au germanium calculent pour une machine à cartes qui, elle, lit et imprime ; le premier est livré au Crédit lyonnais en mars 1953.

Quel est le premier ordinateur de l’histoire ? La réponse dépend du critère : électronique, programmable, à programme enregistré. La page sur le premier ordinateur met les sept prétendants côte à côte et tranche critère par critère.

Le RAMAC 305 d’IBM, annoncé en septembre 1956, apporte le premier disque dur : cinq millions de caractères accessibles dans n’importe quel ordre, là où une bande magnétique doit être déroulée. IBM le loue 3 200 dollars par mois et en produit plus d’un millier ; la suite, de la bande au SSD, est dans l’histoire du stockage informatique. L’IBM 1401 (1959), à transistors, est le premier ordinateur produit à plus de dix mille exemplaires : il fait entrer la gestion informatique dans les entreprises moyennes. La photo de l’IBM 704 de la NACA, dans le dossier sur le fonctionnement de l’ordinateur, montre à quoi ressemblait une installation de cette époque.

Les mini-ordinateurs, 1965-1975

Le PDP-8 de DEC, en 1965, fait tenir un ordinateur dans une armoire et le vend 18 500 dollars. Laboratoires, usines et universités peuvent s’en offrir un pour eux seuls, sans passer par un centre de calcul. Le modèle d’origine sort à environ 1 450 exemplaires ; avec ses successeurs, la famille dépasse les 50 000, et certaines estimations vont bien au-delà. C’est l’époque où l’on programme en direct, au clavier d’un téléscripteur, et où naissent Unix (1969) puis le langage C (1972).

Les premiers micro-ordinateurs, 1973-1984

Le microprocesseur fait naître une machine personnelle. Le Micral N français, livré à l’INRA en janvier 1973, est le premier micro-ordinateur vendu tout assemblé, pour des laboratoires. L’Altair 8800 (1975), photographié en ouverture de ce dossier, se vend en kit par correspondance ; il n’a ni clavier ni écran, on le programme avec les interrupteurs de sa façade, mais il lance Microsoft, dont le premier produit est un BASIC pour l’Altair. Présenté en couverture de la revue Popular Electronics de janvier 1975, il se vend à environ 25 000 exemplaires.

Un Apple II de 1977 : clavier, alimentation et carte mère dans un seul boîtier en plastique, prêt à brancher · Photo: Apple II sur sa sacoche de transport, Museums Victoria, Unsplash License

L’Apple I de 1976 n’est encore qu’une carte mère assemblée : l’acheteur fournit le boîtier, le clavier et l’écran. Vendu 666,66 dollars, il passe à 475 dollars en avril 1977 et ne dépasse pas 200 exemplaires.

L’Apple II, le TRS-80 et le Commodore PET, en 1977, sont les premiers micro-ordinateurs vendus prêts à l’emploi au grand public. L’IBM PC 5150, présenté le 12 août 1981, impose l’architecture que l’on appelle encore « PC » ; le Macintosh, le 24 janvier 1984, popularise la souris et l’interface graphique.

Les chiffres de cette génération sont parlants. L’IBM PC de base, à 1 565 dollars, n’a ni lecteur de disquettes ni écran : il faut les ajouter, et le prix grimpe vite. Il se vend pourtant à plus de 750 000 exemplaires pour la seule année 1983. Le Macintosh, lui, atteint environ 50 000 ventes à la fin d’avril 1984, trois mois après sa sortie.

Le micro familial des années 1980

Entre 1982 et 1985, l’ordinateur entre dans les chambres d’adolescents. Le Commodore 64, à 595 dollars, se vend à 12,5 à 17 millions d’exemplaires selon les sources, le plus gros chiffre de ce tableau pour un seul modèle. Annoncé au salon CES de janvier 1982, il est livré en volume à partir d’août. Le ZX Spectrum de Sinclair, sorti le 23 avril 1982 à 125 livres (16 Ko) ou 175 livres (48 Ko), fait de même au Royaume-Uni : environ 5 millions d’exemplaires.

Le Commodore 64 : l’unité centrale tient dans le boîtier du clavier, qu’on branche sur le téléviseur familial · Photo: Clavier d’un Commodore 64, William Warby, Pexels License

En France, l’Amstrad CPC 464 arrive en juin 1984, vendu avec son écran, le lecteur de cassettes intégré au clavier, et le Thomson MO5, sorti la même année à 2 390 francs, entre dans les écoles avec le plan Informatique pour tous de 1985 : environ 100 000 MO5 et TO7/70 y sont livrés. Le CPC 464 dépasse les 2 millions d’exemplaires ; avec ses successeurs, la gamme approche les 3 millions selon les estimations. Le dossier sur l’informatique française raconte ce plan et les machines qui l’ont équipé.

En 1985, l’Atari 520ST et l’Amiga 1000 reprennent le processeur 68000 du Macintosh pour un prix de micro familial : 512 Ko de mémoire pour moins de 800 dollars écran compris dans le cas de l’Atari. L’Amiga 1000, présenté le 23 juillet 1985, ajoute des circuits dédiés au graphisme et au son, à côté du processeur. Ces deux machines ferment la période que couvre cette collection.

Les pages de ce dossier

Deux fiches du dossier prolongent le tableau. Lisez la première pour comprendre la logique d’ensemble, la seconde pour la machine qui a fixé le standard du PC.

Les générations d’ordinateurs

On classe souvent ces machines en générations, selon le composant qui calcule : tubes à vide (ENIAC, UNIVAC I), transistors (IBM 1401, PDP-8), circuits intégrés (IBM System/360), puis microprocesseurs (de l’Altair au PC). La page sur l’évolution historique des ordinateurs reprend cette évolution génération par génération, avec la vitesse, la mémoire, la taille et la machine type de chacune, comparées côte à côte.

L’IBM PC 5150

Présenté le 12 août 1981 à 1 565 dollars, l’IBM PC 5150 a donné naissance au « compatible PC ». Sa fiche de l’IBM PC 5150 détaille son processeur Intel 8088, sa mémoire, sa configuration type, l’équipe qui l’a conçu, et explique pourquoi son architecture ouverte a laissé d’autres constructeurs le copier. C’est la machine du tableau dont la descendance est la plus vaste : les PC d’aujourd’hui en gardent l’architecture de base, quarante-cinq ans plus tard.

Les dossiers voisins

Trois dossiers prolongent cette collection. La chronologie de l’informatique replace chaque machine parmi soixante dates, de la Pascaline à l’iPhone. L’histoire d’Apple reprend les machines de la marque, de l’Apple I au Macintosh et à l’iMac, période par période. Le dossier sur le fonctionnement de l’ordinateur relie enfin chaque composant de votre machine actuelle à son ancêtre de ce tableau : le tube à vide, le transistor, la mémoire à tores, le disque du RAMAC.

Histoire de l’informatique La chronologie en soixante dates, de la Pascaline de 1642 à l’iPhone de 2007.

Histoire de la société Apple Les machines Apple période par période, de l’Apple I à l’iPhone.

Comment fonctionne un ordinateur Chaque composant d’aujourd’hui relié à son ancêtre de cette collection.