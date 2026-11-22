Les pionniers de l’informatique sont les femmes et les hommes dont une idée ou une machine a fait avancer le calcul automatique, puis l’ordinateur et les réseaux. Certains sont célèbres, comme Alan Turing ou Ada Lovelace ; d’autres, comme les six programmeuses de l’ENIAC ou le Français Louis Pouzin, ont longtemps été oubliés des récits.

Ce dossier les présente par époque, chacun avec sa contribution en une ligne et l’objet qui en reste : une machine, un programme, un mot, un réseau. Quarante lignes, de Blaise Pascal à Linus Torvalds, rangées en quatre époques que vous pouvez lire séparément.

Qui est le vrai père de l’informatique ? Le titre dépend du critère. Charles Babbage conçoit en 1837 la première machine programmable ; Alan Turing en donne en 1936 la définition théorique ; John von Neumann décrit en 1945 l’architecture que suivent encore nos ordinateurs. Et la femme à l’origine du premier ordinateur ? Ada Lovelace publie en 1843 le premier programme, pour la machine de Babbage ; les six programmeuses de l’ENIAC font tourner en 1946 le premier grand calculateur électronique américain.

Et le plus grand informaticien de tous les temps ? Aucun classement ne tient sans critère, et les listes des moteurs de recherche mélangent souvent inventeurs, chercheurs et chefs d’entreprise. Nous avons choisi un critère simple : une contribution datée dont un objet reste aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une machine, d’un langage, d’un mot ou d’un réseau.

C’est pourquoi Bill Gates y figure pour le BASIC de l’Altair, pas pour sa fortune, et pourquoi des noms moins connus, comme Thomas de Colmar ou Philippe Dreyfus, y prennent place.

En bref 40 pionniers et pionnières , de Blaise Pascal (1642) à Linus Torvalds (1991), rangés en quatre époques.

, de Blaise Pascal (1642) à Linus Torvalds (1991), rangés en quatre époques. Le « père de l’informatique » dépend du critère : Babbage pour la machine programmable, Turing pour la théorie, von Neumann pour l’architecture.

Ada Lovelace publie en 1843 le premier programme ; six femmes programment l’ENIAC en 1946.

7 lignes sur 40 portent des femmes, 10 des Français, de Pascal à Gernelle et Moreno.

Les 40 pionniers, époque par époque

Chaque époque a son tableau : la personne, ses dates, son pays, sa contribution datée et l’objet qui en reste. Sur 40 lignes, 7 portent des femmes ou un groupe de femmes et 10 des Français. Le décompte par époque est à la fin des tableaux. Une personne n’apparaît qu’une fois, à l’époque de sa contribution principale, même quand sa carrière déborde sur la suivante.

ATO - Histoire de l’informatique : l’origine, les pionniers de l’invention l’ordinateur (partie 1)

Les précurseurs, 1642-1890

Personne Dates Pays Contribution Objet qui en reste Blaise Pascal 1623-1662 France première machine à calculer fonctionnelle (1642) la Pascaline Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 Allemagne multiplication mécanique (1673), arithmétique binaire (1703) la machine à cylindres cannelés Joseph Marie Jacquard 1752-1834 France métier à tisser commandé par cartes perforées (1801) le métier Jacquard Charles Xavier Thomas de Colmar 1785-1870 France arithmomètre, première calculatrice produite en série (brevet de 1820) l’arithmomètre Charles Babbage 1791-1871 Royaume-Uni machine analytique, premier ordinateur conçu (1837) ses plans et un modèle d’essai Ada Lovelace 1815-1852 Royaume-Uni premier programme publié, la note G (1843) la note G George Boole 1815-1864 Royaume-Uni algèbre de la logique (1854) les opérateurs ET, OU, NON Herman Hollerith 1860-1929 États-Unis mécanographie, recensement de 1890 la tabulatrice, puis IBM

Avant l’électricité, l’informatique naît chez des mathématiciens et des artisans. Pascal et Leibniz mécanisent l’arithmétique ; Leibniz décrit aussi le système binaire, qui servira trois siècles plus tard. Jacquard n’est pas mathématicien mais tisserand : ses cartes perforées sont le premier support d’un programme. Thomas de Colmar, assureur, fait de la machine à calculer un produit vendu en série.

Babbage en tire l’idée d’une machine qui suit une suite d’instructions, et Ada Lovelace, en 1843, comprend qu’une telle machine pourrait manipuler autre chose que des nombres, de la musique par exemple. Hollerith, enfin, fait passer la carte perforée du métier à tisser à la statistique : ses machines dépouillent le recensement américain de 1890.

Ce qui relie ces huit noms, c’est l’objet plus que la théorie. Une machine à roues, une carte trouée, une table de calcul publiée : chacun laisse une chose que l’on peut montrer, et la plupart de ces objets sont encore conservés dans des musées. Boole fait exception : son algèbre de 1854, qui réduit le raisonnement à des opérations sur vrai et faux, attend plus de quatre-vingts ans avant que Claude Shannon ne l’applique aux circuits électriques.

Les inventeurs de l’ordinateur, 1936-1955

Personne Dates Pays Contribution Objet qui en reste Alan Turing 1912-1954 Royaume-Uni machine universelle (1936), déchiffrement d’Enigma la machine de Turing Konrad Zuse 1910-1995 Allemagne Z3, calculateur programmable (1941) le Z3 (réplique) John von Neumann 1903-1957 Hongrie, États-Unis architecture à programme enregistré (1945) l’architecture de von Neumann John Presper Eckert et John Mauchly 1919-1995 et 1907-1980 États-Unis conception de l’ENIAC (1946) les panneaux de l’ENIAC Les six programmeuses de l’ENIAC années 1940 États-Unis programmation de l’ENIAC (1946) les premiers programmes de l’ENIAC Tom Kilburn et Freddie Williams 1921-2001 et 1911-1977 Royaume-Uni Manchester Baby, premier programme enregistré exécuté (1948) la réplique du Baby Maurice Wilkes 1913-2010 Royaume-Uni EDSAC, à Cambridge (1949) l’EDSAC reconstruit Grace Hopper 1906-1992 États-Unis premier compilateur (1952), langage COBOL le COBOL Claude Shannon 1916-2001 États-Unis théorie de l’information (1948) le bit comme unité François-Henri Raymond 1914-2000 France fondateur de la SEA (fin 1947 ou 1948 selon les sources) les calculateurs CAB Jacques Perret 1906-1992 France le mot « ordinateur » (1955) le mot lui-même

Alan Turing en donne la théorie, d’autres le construisent. Sa machine universelle de 1936 est un modèle mathématique ; pendant la guerre, il contribue à Bletchley Park au déchiffrement d’Enigma. Konrad Zuse à Berlin, John Presper Eckert et John Mauchly à Philadelphie (l’ENIAC), puis l’équipe de Manchester bâtissent les premières machines. John von Neumann rédige en 1945 le rapport qui décrit l’architecture que suivent encore nos ordinateurs.

Jean Jennings (à gauche) et Frances Bilas, deux des six programmeuses de l’ENIAC, préparent la machine pour sa présentation de février 1946 · Photo: Jean Jennings et Frances Bilas préparent l’ENIAC pour sa présentation publique de février 1946, U.S. Army, Domaine public

Chacun de ces constructeurs a laissé plus qu’une machine. Le Z3 de Zuse, détruit par un bombardement de Berlin en 1943, ne survit que par sa réplique de 1961. Eckert et Mauchly quittent l’université pour fonder leur propre entreprise, qui construit l’UNIVAC I, premier ordinateur commercial américain. Le mot « architecture de von Neumann » désigne encore aujourd’hui un processeur qui lit programme et données dans la même mémoire.

Les premiers programmeurs de l’ENIAC étaient six femmes : Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Frances Bilas et Ruth Lichterman. Recrutées comme « calculatrices » humaines, elles apprennent à programmer la machine à partir de ses schémas, sans langage ni manuel. Leur rôle n’a été reconnu qu’à partir des années 1980.

Grace Hopper, officier de la marine américaine, écrit en 1952 le premier compilateur, un programme qui traduit des instructions proches de l’anglais en langage machine, et inspire le langage COBOL (1959), encore utilisé dans les banques. En France, François-Henri Raymond fonde la SEA, première entreprise d’informatique du pays, et Jacques Perret donne en 1955 son nom à l’ordinateur, dans une lettre à IBM France qui cherchait un mot pour sa nouvelle machine.

Les Britanniques gardent une avance de quelques mois sur le programme enregistré. Le 21 juin 1948, le Manchester Baby de Tom Kilburn et Freddie Williams exécute un programme rangé dans sa propre mémoire ; l’année suivante, l’EDSAC de Maurice Wilkes, à Cambridge, rend ce principe utilisable par des chercheurs. Claude Shannon, aux États-Unis, publie en 1948 la théorie de l’information et popularise le bit, l’unité qui mesure tout ce que vos appareils stockent.

Composants, langages et logiciels, 1956-1969

Personne Dates Pays Contribution Objet qui en reste John Backus 1924-2007 États-Unis langage Fortran (1957) le Fortran Jack Kilby 1923-2005 États-Unis circuit intégré (1958) la puce Robert Noyce 1927-1990 États-Unis circuit intégré plan en silicium (1959), cofondateur d’Intel (1968) le circuit intégré moderne Philippe Dreyfus 1925-2018 France le mot « informatique » (1962) le mot lui-même Gordon Moore 1929-2023 États-Unis loi de Moore (1965), cofondateur d’Intel la loi de Moore Frances Allen 1932-2020 États-Unis optimisation des compilateurs, première femme prix Turing (2006) les compilateurs optimisés Douglas Engelbart 1925-2013 États-Unis souris et interface à fenêtres (démonstration de 1968) la souris Margaret Hamilton née en 1936 États-Unis logiciel de vol des missions Apollo (1969) le code de guidage d’Apollo Ken Thompson et Dennis Ritchie né en 1943 et 1941-2011 États-Unis Unix (1969), langage C (1972) Unix et le C

Après 1956, les pionniers ne construisent plus des machines entières : ils inventent un composant, un langage ou un système. Jack Kilby puis Robert Noyce mettent plusieurs transistors sur une même puce ; Gordon Moore, cofondateur d’Intel avec Noyce, prédit en 1965 que leur nombre doublera à intervalle régulier.

Margaret Hamilton en 1969, à côté des listings du logiciel de bord des missions Apollo écrit par son équipe du MIT · Photo: Margaret Hamilton à côté des listings du logiciel Apollo, 1969, MIT Draper Laboratory (restauration : Adam Cuerden), Domaine public

Côté logiciel, John Backus donne avec Fortran le premier langage de haut niveau largement diffusé, et Frances Allen apprend aux compilateurs à produire un code plus rapide. Margaret Hamilton dirige le logiciel embarqué des missions Apollo. Ken Thompson et Dennis Ritchie écrivent Unix, dont descendent Linux, macOS et Android. Philippe Dreyfus, lui, donne en 1962 son nom à la discipline.

Douglas Engelbart montre le 9 décembre 1968, devant un millier d’ingénieurs à San Francisco, la souris, les fenêtres et le travail à plusieurs sur un même document, vingt ans avant que ces idées n’arrivent sur les bureaux. Margaret Hamilton a vu son logiciel tenir bon pendant l’alunissage d’Apollo 11 en 1969, quand l’ordinateur de bord a été surchargé de tâches. Frances Allen devient en 2006 la première femme à recevoir le prix Turing, l’équivalent du Nobel en informatique.

Micro-informatique et réseaux, 1970-1991

Personne Dates Pays Contribution Objet qui en reste Federico Faggin né en 1941 Italie, États-Unis conception de l’Intel 4004 (1971) le microprocesseur Alain Colmerauer 1941-2017 France langage Prolog, avec Philippe Roussel (1972) le Prolog Louis Pouzin né en 1931 France réseau Cyclades et datagrammes (1972-1973) le principe des datagrammes repris par Internet François Gernelle né en 1944 France Micral N, premier micro-ordinateur commercial (1973) le Micral N Vinton Cerf et Robert Kahn nés en 1943 et 1938 États-Unis protocole TCP/IP (1974) Internet Barbara Liskov née en 1939 États-Unis langage CLU (1973-1975), prix Turing (2008) l’abstraction des données Roland Moreno 1945-2012 France brevet de la carte à puce (1974) la carte à puce Adele Goldberg née en 1945 États-Unis langage Smalltalk, au Xerox PARC (années 1970) la programmation objet Bill Gates et Paul Allen né en 1955 et 1953-2018 États-Unis Microsoft et son BASIC pour l’Altair (1975) Microsoft Steve Wozniak né en 1950 États-Unis Apple I et Apple II (1976-1977) l’Apple II Tim Berners-Lee né en 1955 Royaume-Uni World Wide Web, au CERN (1989-1991) le Web Linus Torvalds né en 1969 Finlande noyau Linux (1991) Linux

Les années 1970 et 1980 sont celles des ingénieurs et des entrepreneurs. Federico Faggin conçoit chez Intel le 4004 (1971), Steve Wozniak dessine l’Apple I et l’Apple II, Bill Gates et Paul Allen vendent leur BASIC aux acheteurs de l’Altair, Vinton Cerf et Robert Kahn publient en 1974 le protocole qui deviendra celui d’Internet. Tim Berners-Lee, au CERN, propose le Web en mars 1989 et le rend public en août 1991.

La France compte des pionniers à chaque étape. François Gernelle met au point le Micral N, livré en janvier 1973, que beaucoup considèrent comme le premier micro-ordinateur commercial. Louis Pouzin dirige à partir de 1972 le réseau Cyclades, dont les datagrammes ont influencé TCP/IP. Alain Colmerauer crée Prolog à Marseille, Roland Moreno brevète en 1974 la carte à puce qui équipera ensuite les cartes bancaires et téléphoniques.

Deux femmes marquent le logiciel de cette période. Barbara Liskov, au MIT, crée le langage CLU et pose les règles de l’abstraction des données ; elle reçoit le prix Turing en 2008. Adele Goldberg, au Xerox PARC, codéveloppe Smalltalk, l’un des langages qui ont fait connaître la programmation objet. Linus Torvalds, étudiant finlandais, publie en 1991 le noyau Linux, qui équipe aujourd’hui une grande partie des serveurs et, à travers Android, des milliards de téléphones.

La place des femmes et des Français

Époque Lignes Femmes ou groupe de femmes Français Les précurseurs, 1642-1890 8 1 3 Les inventeurs de l’ordinateur, 1936-1955 11 2 2 Composants, langages et logiciels, 1956-1969 9 2 1 Micro-informatique et réseaux, 1970-1991 12 2 4 Total 40 7 10

Dans ce tableau, la part des femmes est la plus forte entre 1936 et 1969, au moment où la programmation est un métier neuf, souvent confié à des femmes recrutées comme calculatrices. Elle recule ensuite dans notre sélection, qui suit les inventeurs de machines et d’entreprises. Ce compte décrit notre liste, pas toute la profession.

La part française se concentre aux deux bouts : le calcul mécanique (Pascal, Jacquard, Thomas de Colmar) et les années 1970 (Colmerauer, Pouzin, Gernelle, Moreno). Leur histoire commune est retracée dans le dossier sur l’informatique française.

Les pages de ce dossier

Deux fiches du dossier détaillent les personnes les plus cherchées. Commencez par la plus ancienne : la note G d’Ada Lovelace prépare la machine universelle de Turing.

Ada Lovelace

Ada Lovelace (1815-1852), fille de Byron et amie de Babbage, publie en 1843 le premier programme. Sa fiche donne sa biographie en dates, puis explique pas à pas la note G et son tableau du calcul des nombres de Bernoulli. Pourquoi est-elle si connue ? Parce que ce tableau est le premier programme publié pour une machine, et parce qu’elle a vu avant tout le monde qu’une machine à calculer pouvait traiter des symboles, pas seulement des nombres.

Alan Turing

Alan Turing (1912-1954) donne en 1936 la définition théorique de l’ordinateur. Sa fiche suit sa vie en dates : la machine de Turing, Enigma et Bletchley Park, le test qui porte son nom, puis ce que le film Imitation Game montre ou invente, ligne par ligne.

Les dossiers voisins

Trois dossiers prolongent ces portraits. La chronologie de l’informatique place chaque pionnier parmi soixante dates, de 1642 à 2007. La collection des ordinateurs historiques compare les machines qu’ils ont conçues, de l’ENIAC à l’Apple II, sur les mêmes critères. Le dossier sur l’informatique française suit Raymond, Perret, Dreyfus, Pouzin et Gernelle dans l’histoire de leur pays, de la SEA au Minitel.

Histoire de l’informatique La chronologie en soixante dates où chaque pionnier intervient, de la Pascaline à l’iPhone.

Ordinateurs historiques Les machines qu’ils ont conçues, comparées sur l’année, le processeur, le prix et les ventes.

Informatique française De la SEA au Minitel, l’histoire des pionniers français et de leurs machines.