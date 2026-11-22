Sommaire
Les pionniers de l’informatique sont les femmes et les hommes dont une idée ou une machine a fait avancer le calcul automatique, puis l’ordinateur et les réseaux. Certains sont célèbres, comme Alan Turing ou Ada Lovelace ; d’autres, comme les six programmeuses de l’ENIAC ou le Français Louis Pouzin, ont longtemps été oubliés des récits.
Ce dossier les présente par époque, chacun avec sa contribution en une ligne et l’objet qui en reste : une machine, un programme, un mot, un réseau. Quarante lignes, de Blaise Pascal à Linus Torvalds, rangées en quatre époques que vous pouvez lire séparément.
Qui est le vrai père de l’informatique ? Le titre dépend du critère. Charles Babbage conçoit en 1837 la première machine programmable ; Alan Turing en donne en 1936 la définition théorique ; John von Neumann décrit en 1945 l’architecture que suivent encore nos ordinateurs. Et la femme à l’origine du premier ordinateur ? Ada Lovelace publie en 1843 le premier programme, pour la machine de Babbage ; les six programmeuses de l’ENIAC font tourner en 1946 le premier grand calculateur électronique américain.
Et le plus grand informaticien de tous les temps ? Aucun classement ne tient sans critère, et les listes des moteurs de recherche mélangent souvent inventeurs, chercheurs et chefs d’entreprise. Nous avons choisi un critère simple : une contribution datée dont un objet reste aujourd’hui, qu’il s’agisse d’une machine, d’un langage, d’un mot ou d’un réseau.
C’est pourquoi Bill Gates y figure pour le BASIC de l’Altair, pas pour sa fortune, et pourquoi des noms moins connus, comme Thomas de Colmar ou Philippe Dreyfus, y prennent place.
En bref
- 40 pionniers et pionnières, de Blaise Pascal (1642) à Linus Torvalds (1991), rangés en quatre époques.
- Le « père de l’informatique » dépend du critère : Babbage pour la machine programmable, Turing pour la théorie, von Neumann pour l’architecture.
- Ada Lovelace publie en 1843 le premier programme ; six femmes programment l’ENIAC en 1946.
- 7 lignes sur 40 portent des femmes, 10 des Français, de Pascal à Gernelle et Moreno.
Les 40 pionniers, époque par époque
Chaque époque a son tableau : la personne, ses dates, son pays, sa contribution datée et l’objet qui en reste. Sur 40 lignes, 7 portent des femmes ou un groupe de femmes et 10 des Français. Le décompte par époque est à la fin des tableaux. Une personne n’apparaît qu’une fois, à l’époque de sa contribution principale, même quand sa carrière déborde sur la suivante.
Les précurseurs, 1642-1890
|Personne
|Dates
|Pays
|Contribution
|Objet qui en reste
|Blaise Pascal
|1623-1662
|France
|première machine à calculer fonctionnelle (1642)
|la Pascaline
|Gottfried Wilhelm Leibniz
|1646-1716
|Allemagne
|multiplication mécanique (1673), arithmétique binaire (1703)
|la machine à cylindres cannelés
|Joseph Marie Jacquard
|1752-1834
|France
|métier à tisser commandé par cartes perforées (1801)
|le métier Jacquard
|Charles Xavier Thomas de Colmar
|1785-1870
|France
|arithmomètre, première calculatrice produite en série (brevet de 1820)
|l’arithmomètre
|Charles Babbage
|1791-1871
|Royaume-Uni
|machine analytique, premier ordinateur conçu (1837)
|ses plans et un modèle d’essai
|Ada Lovelace
|1815-1852
|Royaume-Uni
|premier programme publié, la note G (1843)
|la note G
|George Boole
|1815-1864
|Royaume-Uni
|algèbre de la logique (1854)
|les opérateurs ET, OU, NON
|Herman Hollerith
|1860-1929
|États-Unis
|mécanographie, recensement de 1890
|la tabulatrice, puis IBM
Avant l’électricité, l’informatique naît chez des mathématiciens et des artisans. Pascal et Leibniz mécanisent l’arithmétique ; Leibniz décrit aussi le système binaire, qui servira trois siècles plus tard. Jacquard n’est pas mathématicien mais tisserand : ses cartes perforées sont le premier support d’un programme. Thomas de Colmar, assureur, fait de la machine à calculer un produit vendu en série.
Babbage en tire l’idée d’une machine qui suit une suite d’instructions, et Ada Lovelace, en 1843, comprend qu’une telle machine pourrait manipuler autre chose que des nombres, de la musique par exemple. Hollerith, enfin, fait passer la carte perforée du métier à tisser à la statistique : ses machines dépouillent le recensement américain de 1890.
Ce qui relie ces huit noms, c’est l’objet plus que la théorie. Une machine à roues, une carte trouée, une table de calcul publiée : chacun laisse une chose que l’on peut montrer, et la plupart de ces objets sont encore conservés dans des musées. Boole fait exception : son algèbre de 1854, qui réduit le raisonnement à des opérations sur vrai et faux, attend plus de quatre-vingts ans avant que Claude Shannon ne l’applique aux circuits électriques.
Les inventeurs de l’ordinateur, 1936-1955
|Personne
|Dates
|Pays
|Contribution
|Objet qui en reste
|Alan Turing
|1912-1954
|Royaume-Uni
|machine universelle (1936), déchiffrement d’Enigma
|la machine de Turing
|Konrad Zuse
|1910-1995
|Allemagne
|Z3, calculateur programmable (1941)
|le Z3 (réplique)
|John von Neumann
|1903-1957
|Hongrie, États-Unis
|architecture à programme enregistré (1945)
|l’architecture de von Neumann
|John Presper Eckert et John Mauchly
|1919-1995 et 1907-1980
|États-Unis
|conception de l’ENIAC (1946)
|les panneaux de l’ENIAC
|Les six programmeuses de l’ENIAC
|années 1940
|États-Unis
|programmation de l’ENIAC (1946)
|les premiers programmes de l’ENIAC
|Tom Kilburn et Freddie Williams
|1921-2001 et 1911-1977
|Royaume-Uni
|Manchester Baby, premier programme enregistré exécuté (1948)
|la réplique du Baby
|Maurice Wilkes
|1913-2010
|Royaume-Uni
|EDSAC, à Cambridge (1949)
|l’EDSAC reconstruit
|Grace Hopper
|1906-1992
|États-Unis
|premier compilateur (1952), langage COBOL
|le COBOL
|Claude Shannon
|1916-2001
|États-Unis
|théorie de l’information (1948)
|le bit comme unité
|François-Henri Raymond
|1914-2000
|France
|fondateur de la SEA (fin 1947 ou 1948 selon les sources)
|les calculateurs CAB
|Jacques Perret
|1906-1992
|France
|le mot « ordinateur » (1955)
|le mot lui-même
Alan Turing en donne la théorie, d’autres le construisent. Sa machine universelle de 1936 est un modèle mathématique ; pendant la guerre, il contribue à Bletchley Park au déchiffrement d’Enigma. Konrad Zuse à Berlin, John Presper Eckert et John Mauchly à Philadelphie (l’ENIAC), puis l’équipe de Manchester bâtissent les premières machines. John von Neumann rédige en 1945 le rapport qui décrit l’architecture que suivent encore nos ordinateurs.
Chacun de ces constructeurs a laissé plus qu’une machine. Le Z3 de Zuse, détruit par un bombardement de Berlin en 1943, ne survit que par sa réplique de 1961. Eckert et Mauchly quittent l’université pour fonder leur propre entreprise, qui construit l’UNIVAC I, premier ordinateur commercial américain. Le mot « architecture de von Neumann » désigne encore aujourd’hui un processeur qui lit programme et données dans la même mémoire.
Les premiers programmeurs de l’ENIAC étaient six femmes : Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Frances Bilas et Ruth Lichterman. Recrutées comme « calculatrices » humaines, elles apprennent à programmer la machine à partir de ses schémas, sans langage ni manuel. Leur rôle n’a été reconnu qu’à partir des années 1980.
Grace Hopper, officier de la marine américaine, écrit en 1952 le premier compilateur, un programme qui traduit des instructions proches de l’anglais en langage machine, et inspire le langage COBOL (1959), encore utilisé dans les banques. En France, François-Henri Raymond fonde la SEA, première entreprise d’informatique du pays, et Jacques Perret donne en 1955 son nom à l’ordinateur, dans une lettre à IBM France qui cherchait un mot pour sa nouvelle machine.
Les Britanniques gardent une avance de quelques mois sur le programme enregistré. Le 21 juin 1948, le Manchester Baby de Tom Kilburn et Freddie Williams exécute un programme rangé dans sa propre mémoire ; l’année suivante, l’EDSAC de Maurice Wilkes, à Cambridge, rend ce principe utilisable par des chercheurs. Claude Shannon, aux États-Unis, publie en 1948 la théorie de l’information et popularise le bit, l’unité qui mesure tout ce que vos appareils stockent.
Composants, langages et logiciels, 1956-1969
|Personne
|Dates
|Pays
|Contribution
|Objet qui en reste
|John Backus
|1924-2007
|États-Unis
|langage Fortran (1957)
|le Fortran
|Jack Kilby
|1923-2005
|États-Unis
|circuit intégré (1958)
|la puce
|Robert Noyce
|1927-1990
|États-Unis
|circuit intégré plan en silicium (1959), cofondateur d’Intel (1968)
|le circuit intégré moderne
|Philippe Dreyfus
|1925-2018
|France
|le mot « informatique » (1962)
|le mot lui-même
|Gordon Moore
|1929-2023
|États-Unis
|loi de Moore (1965), cofondateur d’Intel
|la loi de Moore
|Frances Allen
|1932-2020
|États-Unis
|optimisation des compilateurs, première femme prix Turing (2006)
|les compilateurs optimisés
|Douglas Engelbart
|1925-2013
|États-Unis
|souris et interface à fenêtres (démonstration de 1968)
|la souris
|Margaret Hamilton
|née en 1936
|États-Unis
|logiciel de vol des missions Apollo (1969)
|le code de guidage d’Apollo
|Ken Thompson et Dennis Ritchie
|né en 1943 et 1941-2011
|États-Unis
|Unix (1969), langage C (1972)
|Unix et le C
Après 1956, les pionniers ne construisent plus des machines entières : ils inventent un composant, un langage ou un système. Jack Kilby puis Robert Noyce mettent plusieurs transistors sur une même puce ; Gordon Moore, cofondateur d’Intel avec Noyce, prédit en 1965 que leur nombre doublera à intervalle régulier.
Côté logiciel, John Backus donne avec Fortran le premier langage de haut niveau largement diffusé, et Frances Allen apprend aux compilateurs à produire un code plus rapide. Margaret Hamilton dirige le logiciel embarqué des missions Apollo. Ken Thompson et Dennis Ritchie écrivent Unix, dont descendent Linux, macOS et Android. Philippe Dreyfus, lui, donne en 1962 son nom à la discipline.
Douglas Engelbart montre le 9 décembre 1968, devant un millier d’ingénieurs à San Francisco, la souris, les fenêtres et le travail à plusieurs sur un même document, vingt ans avant que ces idées n’arrivent sur les bureaux. Margaret Hamilton a vu son logiciel tenir bon pendant l’alunissage d’Apollo 11 en 1969, quand l’ordinateur de bord a été surchargé de tâches. Frances Allen devient en 2006 la première femme à recevoir le prix Turing, l’équivalent du Nobel en informatique.
Micro-informatique et réseaux, 1970-1991
|Personne
|Dates
|Pays
|Contribution
|Objet qui en reste
|Federico Faggin
|né en 1941
|Italie, États-Unis
|conception de l’Intel 4004 (1971)
|le microprocesseur
|Alain Colmerauer
|1941-2017
|France
|langage Prolog, avec Philippe Roussel (1972)
|le Prolog
|Louis Pouzin
|né en 1931
|France
|réseau Cyclades et datagrammes (1972-1973)
|le principe des datagrammes repris par Internet
|François Gernelle
|né en 1944
|France
|Micral N, premier micro-ordinateur commercial (1973)
|le Micral N
|Vinton Cerf et Robert Kahn
|nés en 1943 et 1938
|États-Unis
|protocole TCP/IP (1974)
|Internet
|Barbara Liskov
|née en 1939
|États-Unis
|langage CLU (1973-1975), prix Turing (2008)
|l’abstraction des données
|Roland Moreno
|1945-2012
|France
|brevet de la carte à puce (1974)
|la carte à puce
|Adele Goldberg
|née en 1945
|États-Unis
|langage Smalltalk, au Xerox PARC (années 1970)
|la programmation objet
|Bill Gates et Paul Allen
|né en 1955 et 1953-2018
|États-Unis
|Microsoft et son BASIC pour l’Altair (1975)
|Microsoft
|Steve Wozniak
|né en 1950
|États-Unis
|Apple I et Apple II (1976-1977)
|l’Apple II
|Tim Berners-Lee
|né en 1955
|Royaume-Uni
|World Wide Web, au CERN (1989-1991)
|le Web
|Linus Torvalds
|né en 1969
|Finlande
|noyau Linux (1991)
|Linux
Les années 1970 et 1980 sont celles des ingénieurs et des entrepreneurs. Federico Faggin conçoit chez Intel le 4004 (1971), Steve Wozniak dessine l’Apple I et l’Apple II, Bill Gates et Paul Allen vendent leur BASIC aux acheteurs de l’Altair, Vinton Cerf et Robert Kahn publient en 1974 le protocole qui deviendra celui d’Internet. Tim Berners-Lee, au CERN, propose le Web en mars 1989 et le rend public en août 1991.
La France compte des pionniers à chaque étape. François Gernelle met au point le Micral N, livré en janvier 1973, que beaucoup considèrent comme le premier micro-ordinateur commercial. Louis Pouzin dirige à partir de 1972 le réseau Cyclades, dont les datagrammes ont influencé TCP/IP. Alain Colmerauer crée Prolog à Marseille, Roland Moreno brevète en 1974 la carte à puce qui équipera ensuite les cartes bancaires et téléphoniques.
Deux femmes marquent le logiciel de cette période. Barbara Liskov, au MIT, crée le langage CLU et pose les règles de l’abstraction des données ; elle reçoit le prix Turing en 2008. Adele Goldberg, au Xerox PARC, codéveloppe Smalltalk, l’un des langages qui ont fait connaître la programmation objet. Linus Torvalds, étudiant finlandais, publie en 1991 le noyau Linux, qui équipe aujourd’hui une grande partie des serveurs et, à travers Android, des milliards de téléphones.
La place des femmes et des Français
|Époque
|Lignes
|Femmes ou groupe de femmes
|Français
|Les précurseurs, 1642-1890
|8
|1
|3
|Les inventeurs de l’ordinateur, 1936-1955
|11
|2
|2
|Composants, langages et logiciels, 1956-1969
|9
|2
|1
|Micro-informatique et réseaux, 1970-1991
|12
|2
|4
|Total
|40
|7
|10
Dans ce tableau, la part des femmes est la plus forte entre 1936 et 1969, au moment où la programmation est un métier neuf, souvent confié à des femmes recrutées comme calculatrices. Elle recule ensuite dans notre sélection, qui suit les inventeurs de machines et d’entreprises. Ce compte décrit notre liste, pas toute la profession.
La part française se concentre aux deux bouts : le calcul mécanique (Pascal, Jacquard, Thomas de Colmar) et les années 1970 (Colmerauer, Pouzin, Gernelle, Moreno). Leur histoire commune est retracée dans le dossier sur l’informatique française.
Les pages de ce dossier
Deux fiches du dossier détaillent les personnes les plus cherchées. Commencez par la plus ancienne : la note G d’Ada Lovelace prépare la machine universelle de Turing.
Ada Lovelace
Ada Lovelace (1815-1852), fille de Byron et amie de Babbage, publie en 1843 le premier programme. Sa fiche donne sa biographie en dates, puis explique pas à pas la note G et son tableau du calcul des nombres de Bernoulli. Pourquoi est-elle si connue ? Parce que ce tableau est le premier programme publié pour une machine, et parce qu’elle a vu avant tout le monde qu’une machine à calculer pouvait traiter des symboles, pas seulement des nombres.
Alan Turing
Alan Turing (1912-1954) donne en 1936 la définition théorique de l’ordinateur. Sa fiche suit sa vie en dates : la machine de Turing, Enigma et Bletchley Park, le test qui porte son nom, puis ce que le film Imitation Game montre ou invente, ligne par ligne.
Les dossiers voisins
Trois dossiers prolongent ces portraits. La chronologie de l’informatique place chaque pionnier parmi soixante dates, de 1642 à 2007. La collection des ordinateurs historiques compare les machines qu’ils ont conçues, de l’ENIAC à l’Apple II, sur les mêmes critères. Le dossier sur l’informatique française suit Raymond, Perret, Dreyfus, Pouzin et Gernelle dans l’histoire de leur pays, de la SEA au Minitel.
- Histoire de l’informatique
La chronologie en soixante dates où chaque pionnier intervient, de la Pascaline à l’iPhone.
- Ordinateurs historiques
Les machines qu’ils ont conçues, comparées sur l’année, le processeur, le prix et les ventes.
- Informatique française
De la SEA au Minitel, l’histoire des pionniers français et de leurs machines.