L’informatique française, c’est l’histoire des machines, des entreprises et des réseaux conçus en France depuis 1947 : la SEA et Bull dans les années 1950, le Plan Calcul de l’État dans les années 1960, le Micral N et le réseau Cyclades au début des années 1970, puis le Minitel, qui a mis un terminal dans six millions et demi de foyers bien avant Internet. Cette page en donne la carte d’ensemble, jalon par jalon, avec la machine, un chiffre et, quand l’objet a été conservé, l’endroit où le voir.

Le parcours suit l’ordre du temps : d’abord la frise et les lieux où voir les machines, puis les périodes une à une, des premiers calculateurs au Minitel, ensuite les inventions françaises avec le critère qui les rend « premières », enfin la question de fond, celle du retard pris face aux constructeurs américains.

En bref La SEA, fondée en 1947, livre en 1955 les premiers ordinateurs numériques français ; Bull vend plus de 1 200 Gamma 3.

; Bull vend plus de 1 200 Gamma 3. Le Plan Calcul de 1966 crée la CII pour une industrie nationale ; il s’arrête en 1974-1975.

pour une industrie nationale ; il s’arrête en 1974-1975. Le Micral N, livré début 1973, est le premier micro-ordinateur à microprocesseur vendu.

Le Minitel équipe 6,5 millions de foyers en 1993 et ferme le 30 juin 2012.

et ferme le 30 juin 2012. La France a inventé le mot « ordinateur », le datagramme et la carte à puce, sans bâtir de géant mondial.

La frise de l’informatique française, 1947-2012

Le tableau maître du dossier : un jalon par ligne, daté, avec la machine ou l’objet qui le résume et un chiffre qui donne son échelle.

Année Jalon Machine ou objet Le chiffre 1947 François-Henri Raymond fonde la SEA (Société d’électronique et d’automatisme) Calculateur analogique OME 11 (1949) premier calculateur sorti en février 1949 1952 Bull lance le Gamma 3 Gamma 3, à tubes et diodes au germanium plus de 1 200 exemplaires jusqu’en 1962 1955 Jacques Perret propose le mot « ordinateur » à IBM France lettre du 16 avril 1955 un mot adopté par toute la langue 1955-1956 Premiers ordinateurs numériques de la SEA CAB 2022 (livré à Matra en 1955), CUBA (1956) CAB 500 : une centaine d’exemplaires à partir de 1961 1964 Affaire Bull : General Electric entre au capital et prend la main sur le constructeur gamme Gamma, dont le Gamma 60 General Electric prend la moitié du capital 1966 Plan Calcul, création de la CII (SEA et CAE fusionnées) Iris 50 et Iris 80 de la CII aide de 100 millions de francs par an à la CII 1971 La CII lance le mini-ordinateur Mitra 15, projet dirigé par Alice Recoque Mitra 15 plus de 8 000 exemplaires vendus 1972 Lancement du réseau Cyclades à l’IRIA, dirigé par Louis Pouzin réseau à datagrammes opérationnel en 1974, abandonné en 1978 1973 Le Micral N de R2E est livré à l’INRA, début 1973 Micral N, processeur Intel 8008 8 500 francs en 1972 1978 Rapport Nora-Minc sur « l’informatisation de la société », ouverture de Transpac réseau X.25 Transpac le mot « télématique » entre dans le débat public 1982 Diffusion du Minitel par les PTT, ouverture officielle du service en 1983 Minitel 1 (Alcatel, Matra, Radiotechnique) 6,5 millions de foyers équipés en 1993 1985 Plan Informatique pour tous, annoncé le 25 janvier Thomson MO5 et TO7/70 en nanoréseau plus de 120 000 machines, 1,89 milliard de francs annoncés 2012 Arrêt du Minitel le 30 juin Minitel 5, Magis, Minitel 2 trente ans de service depuis les essais de 1980

Dix jalons de l’informatique française, de la fondation de la SEA en 1947 à l’arrêt du Minitel en 2012. · Photo: Frise de l’informatique française, 1947-2012, Musée Informatique, Musée Informatique

Lu en colonne, le tableau montre trois âges. Jusqu’au milieu des années 1960, des entreprises privées (SEA, Bull) conçoivent et vendent des machines. De 1966 à 1975, l’État prend la main avec le Plan Calcul. À partir de la fin des années 1970, la réussite française se déplace vers les réseaux et les services, avec Transpac puis le Minitel, plutôt que vers les ordinateurs eux-mêmes.

Où voir ces machines aujourd’hui

Plusieurs machines de cette frise sont conservées et identifiées, en France comme à l’étranger.

Machine Où elle est conservée Ville Micral N (1973) Musée des arts et métiers Paris Micral N (1973) Computer History Museum Mountain View (Californie) Bull Gamma 3 (1952) Fédération des équipes Bull Angers Bull Gamma 3 (1952) Technikum près de Francfort Bull Gamma 3 (1952) musée des instruments de calcul de l’université Pise Mitra 15 de la CII (1971) ACONIT, conservatoire de l’informatique et de la télématique Grenoble

Quatre Gamma 3 sont connus dans le monde, et les premiers Micral N sont exposés dans deux musées : pour voir une machine française de cette frise, Paris (Micral N) et Angers (Gamma 3) sont les adresses les plus sûres.

Quand sont apparus les premiers ordinateurs en France ? (1947-1956)

La réponse dépend du critère. Le premier calculateur électronique conçu et produit en France est un calculateur analogique de la SEA, sorti en février 1949 ; les premiers ordinateurs numériques de la même société, les CAB 2000, sont livrés en 1955 ; le premier succès commercial est le Gamma 3 de Bull, sorti en 1952, qui n’est pas encore un ordinateur à programme enregistré au sens strict dans sa première version.

La première entreprise française d’informatique est la SEA, fondée en décembre 1947 par l’ingénieur François-Henri Raymond. Elle commence par des calculateurs analogiques, puis livre en 1955 ses premiers ordinateurs numériques, quatre CAB 2000, dont deux CAB 2022 pour Matra. Son grand projet, le CUBA (calculateur universel binaire de l’armement), lancé en 1951, n’entre en service qu’en 1956 après des années de retard. La CAB 500, à partir de 1961, est sa machine la plus diffusée, avec une centaine d’exemplaires.

À la même époque, la Compagnie des machines Bull réussit le premier succès commercial de l’informatique française avec le Gamma 3. Ce calculateur électronique se branche sur les tabulatrices à cartes perforées que les entreprises possèdent déjà. Plus de 1 200 exemplaires en sont fabriqués jusqu’en 1962, un chiffre qui place Bull parmi les premiers constructeurs européens.

Le CNRS, lui, n’obtient pas sa machine. Il a commandé dès 1947 à la société Logabax la machine de Louis Couffignal, première calculatrice numérique électronique conçue en France. Le projet n’aboutit pas, et l’organisme se tourne vers une machine britannique, un Elliott 402.

1955 : le mot « ordinateur »

Le mot « ordinateur » est français et il a une date de naissance. Le 16 avril 1955, le philologue Jacques Perret, professeur à la Sorbonne, répond à IBM France, qui cherche un nom pour traduire electronic data processing machine. Il propose « ordinateur », un ancien mot de théologie qui désigne Dieu mettant de l’ordre dans le monde, et suggère même « ordinatrice ». IBM retient le masculin, et l’usage le généralise au point que le français est l’une des rares langues à ne pas dire computer ou « calculateur ».

1964-1975 : l’affaire Bull, le Plan Calcul et la CII

En 1964, Bull, en difficulté financière, passe sous la coupe de l’américain General Electric, qui prend la moitié de son capital : c’est l’« affaire Bull », vécue comme la perte du dernier grand constructeur national. En 1965-1966, les États-Unis refusent un temps la licence d’exportation de supercalculateurs CDC 6600 destinés au programme nucléaire militaire français ; les historiens rappellent que ce refus n’a pas causé le Plan Calcul, mais il a renforcé le sentiment de dépendance.

À lire aussi : micral.

Le Plan Calcul est lancé en juillet 1966 pour doter la France d’une industrie informatique indépendante. Il crée en décembre 1966 la Compagnie internationale pour l’informatique (CII), qui absorbe la SEA et la CAE, et un institut de recherche, l’IRIA, ancêtre de l’Inria. La CII produit les ordinateurs Iris, s’associe en 1973 à Siemens et Philips dans le consortium européen Unidata, puis le Plan s’arrête avec l’élection de Valéry Giscard d’Estaing en 1974. En 1975, la CII est fondue dans CII-Honeywell Bull.

Le succès industriel le plus net de la période est un petit ordinateur. Le Mitra 15, mini-ordinateur de la CII dont Alice Recoque dirige la conception à partir de 1970, sort en 1971 et dépasse les 8 000 exemplaires vendus, selon la Société informatique de France. Il équipe des laboratoires, des usines et des réseaux, dont celui de Cyclades. Alice Recoque, entrée à la SEA en 1954, est l’une des pionnières de cette histoire, longtemps restée dans l’ombre des machines qu’elle a conçues.

1972-1978 : Cyclades, Transpac et la télématique

Cyclades est le réseau français qui a inspiré une partie d’Internet. Lancé en 1972 à l’IRIA par Louis Pouzin, il est le premier à faire circuler des paquets indépendants les uns des autres, les datagrammes, sans circuit établi à l’avance. Vinton Cerf, coauteur du protocole TCP/IP, a reconnu cette dette.

Cyclades ne survit pas au choix de l’administration. Il devient opérationnel en 1974, perd ses crédits à partir de 1975 et s’arrête en 1978, jugé concurrent de Transpac, le réseau à circuits virtuels (norme X.25) que l’administration des télécommunications ouvre la même année.

La même année encore, le rapport de Simon Nora et Alain Minc forge le mot « télématique », la rencontre de l’informatique et des télécommunications, dans L’Informatisation de la société. Il prépare le terrain du Minitel.

La France ne se raccorde à l’Internet qu’à l’été 1988, quand l’Inria relie son centre de Sophia Antipolis au réseau américain NSFNET par une liaison satellite. La suite de cette histoire, côté réseau, se lit dans le dossier Internet et Web, où Cyclades et Transpac sont datés à côté d’ARPANET.

1973 : le Micral N, premier micro-ordinateur commercial

Le Micral N est le premier micro-ordinateur à microprocesseur vendu dans le commerce, à condition de bien poser le critère : une machine complète, construite autour d’un microprocesseur, livrée à un client qui la paie. Conçu par l’ingénieur François Gernelle au sein de R2E, la société d’André Truong Trong Thi, il est livré début 1973 à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), pour piloter des mesures en laboratoire.

La fiche tient en deux chiffres : un microprocesseur Intel 8008 de 8 bits et un prix de 8 500 francs fixé en 1972, soit environ 9 800 euros de 2025 selon le convertisseur de l’Insee, quand les mini-ordinateurs de l’époque se comptent en dizaines de milliers de francs. Il précède de deux ans l’Altair 8800 américain (1975) et de trois ans l’Apple I (1976). La cour d’appel de Versailles a reconnu en 1998 la paternité de l’invention à François Gernelle.

1980-2012 : le Minitel, la réussite grand public

Le Minitel a équipé la France d’un terminal connecté vingt ans avant Internet. Après des essais à Saint-Malo en 1980 et à Vélizy en 1981, les PTT le diffusent à partir de 1982 et ouvrent officiellement le service en 1983 ; ils le prêtent gratuitement aux abonnés du téléphone, d’abord pour remplacer l’annuaire papier. Le Minitel 1 est fabriqué notamment par Alcatel, Matra et la Radiotechnique.

Le parc culmine à 6,5 millions de foyers équipés en 1993, et à environ 9 millions de foyers et d’entreprises à la fin des années 1990. Le service, payé à la durée par le « kiosque », rapporte 6 milliards de francs en 1997. France Télécom-Orange ferme le réseau le 30 juin 2012.

La photo d’ouverture a été prise la veille, le 29 juin. Les modèles, du Minitel 1 au Magis, et les chiffres d’usage année par année sont sur la page du Minitel.

1985 : Informatique pour tous

Le plan Informatique pour tous voulait initier chaque élève à l’ordinateur. Annoncé le 25 janvier 1985 par le Premier ministre Laurent Fabius, il installe plus de 120 000 machines dans les écoles, collèges et lycées, surtout des Thomson MO5 et TO7/70 (et des Exelvision) reliés en nanoréseau à un serveur compatible PC, et prévoit de former 110 000 enseignants.

Un Thomson MO5, l’un des deux micro-ordinateurs du plan Informatique pour tous, conservé à la Bibliothèque nationale de France. · Photo: Micro-ordinateur Thomson MO5 de la collection Charles Cros, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque nationale de France, Domaine public

Son budget annoncé est de 1,89 milliard de francs, soit environ 600 millions d’euros de 2025 selon le convertisseur de l’Insee, et le coût total dépasse 2 milliards de francs. Le nanoréseau est une réussite technique, mais l’usage en classe reste faible, et le plan s’arrête en 1989 quand Thomson abandonne la micro-informatique.

Les inventions françaises, avec leur critère

Une invention n’est « française » qu’avec sa date, son auteur et ce qu’elle a fait de nouveau. Le tableau reprend celles que les listes en ligne citent le plus, avec le critère et ce qu’il en reste.

Invention Date Qui Le critère Ce qu’il en reste aujourd’hui Le mot « ordinateur » 1955 Jacques Perret pour IBM France premier nom français de la machine le mot de toute la francophonie Le langage Prolog 1972 Alain Colmerauer et Philippe Roussel, à Marseille premier langage de programmation logique enseigné et utilisé en intelligence artificielle symbolique Le datagramme de Cyclades 1972-1973 Louis Pouzin et l’équipe de l’IRIA paquets indépendants, sans circuit réservé le principe d’IP, au cœur d’Internet Le Micral N 1973 François Gernelle chez R2E (André Truong) premier micro-ordinateur à microprocesseur vendu le principe de tous les ordinateurs personnels La carte à puce 1974 Roland Moreno, brevet de mars 1974 une mémoire et sa protection dans un objet de poche la carte bancaire, la carte SIM, la carte Vitale

Derrière ces inventions, peu de constructeurs ont duré. La SEA et la CII ont disparu dans les fusions, R2E est passée sous le contrôle de CII-Honeywell Bull en 1978, Thomson a quitté la micro-informatique en 1989 ; Bull, plusieurs fois recomposé, reste le nom le plus ancien de la liste.

Pourquoi la France a décroché

Malgré la SEA, Bull, le Micral N et le Minitel, la France n’a pas construit de géant mondial de l’ordinateur. Les raisons tiennent à la taille du marché national, à la dépendance aux composants américains et aux revirements de la politique industrielle, du Plan Calcul à l’abandon d’Unidata. Notre article pourquoi la France a décroché en informatique reprend ces étapes en détail, des premiers calculateurs de 1947 à la fusion de 1975.

Les dossiers voisins

Trois autres dossiers prolongent celui-ci, chacun par un autre bout de la même histoire.

Histoire de l’informatique La chronologie mondiale, où la part française est datée à côté des machines américaines et britanniques.

Pionniers et pionnières Les personnes de cette histoire, dont François-Henri Raymond, Alice Recoque, François Gernelle et Louis Pouzin.

Ordinateurs historiques Les machines comparées sur les mêmes critères, le Gamma 3 et le Micral N à côté de leurs concurrentes.