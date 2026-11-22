Le stockage informatique désigne les supports qui conservent les données quand l’ordinateur est éteint, par opposition à la mémoire vive, qui s’efface. Son histoire est celle d’une course à la densité : une carte perforée garde 80 caractères, une carte microSD actuelle plus de mille milliards d’octets, dans un volume plus petit qu’un timbre.

Tous ces supports gardent la même chose : des bits, des 0 et des 1, inscrits à chaque fois d’une autre manière (un trou ou pas de trou, une aimantation dans un sens ou dans l’autre, un creux lu par un laser, une charge électrique ou pas). Ce dossier compare d’abord les supports sur une même échelle (capacité, durée de conservation, prix du mégaoctet), puis présente chaque famille, du codage des données jusqu’au SSD.

En bref Un support de stockage garde des 0 et des 1 quand l’ordinateur est éteint , par des trous, une aimantation, des creux ou des charges électriques.

, par des trous, une aimantation, des creux ou des charges électriques. L’ordre d’apparition : carte perforée, bande magnétique (1951), disque dur (1956), disquette (1971), CD (1985), clé USB (2000), SSD.

: carte perforée, bande magnétique (1951), disque dur (1956), disquette (1971), CD (1985), clé USB (2000), SSD. Le mégaoctet de disque dur valait environ 88 500 euros d’aujourd’hui en 1956 , et un millième de centime en 2023.

, et un millième de centime en 2023. Un support récent ne garde pas plus longtemps : 2 à 5 ans pour un disque dur, 30 ans et plus pour une bande.

Les supports de stockage comparés

Le tableau maître du dossier, dans l’ordre d’apparition : la capacité au lancement de chaque support, telle que l’annonçait son fabricant, et la durée pendant laquelle il garde ses données d’après l’Institut canadien de conservation (ICC), sauf mention contraire.

L’histoire du stockage informatique !

Support Année Capacité au lancement Principe Durée de conservation estimée Ce qu’il a changé Carte perforée IBM à 80 colonnes 1928 80 caractères trous dans le carton celle du papier, non chiffrée par l’ICC le format standard de la mécanographie pendant cinquante ans Bande magnétique (UNIVAC Uniservo) 1951 1 440 000 chiffres décimaux par bobine aimantation d’un ruban 30 ans (HPE) à au moins 50 ans (Fujifilm) pour une bande LTO actuelle, selon ses fabricants le stockage de masse séquentiel des grands systèmes Disque dur IBM 350 RAMAC 1956 5 millions de caractères de 6 bits, soit environ 3,75 Mo aimantation de 50 plateaux de 24 pouces 2 à 5 ans pour un disque dur l’accès direct à n’importe quelle donnée Disquette 8 pouces (IBM) 1971 environ 80 Ko disque magnétique souple 5 à 15 ans le support amovible que l’on envoie par la poste Disquette 5¼ pouces (Shugart) 1976 environ 110 Ko disque magnétique souple 5 à 15 ans le support des premiers micro-ordinateurs Disquette 3½ pouces (Sony) début des années 1980 1,44 Mo dans sa version haute densité (1987) disque souple sous coque rigide 5 à 15 ans le support du Macintosh puis de tous les PC CD-ROM 1985 environ 650 Mo creux gravés lus par un laser 50 à 100 ans pour un CD audio ; de 5 ans à plus d’un siècle pour un CD-R selon son colorant et sa couche réfléchissante les logiciels et les encyclopédies sur un disque DVD 1996 4,7 Go creux plus serrés, laser rouge 10 à 20 ans le film et les gros logiciels sur un disque Clé USB 2000 8 Mo mémoire flash 10 à 100 ans pour la mémoire flash la disquette remplacée dans la poche Disque dur de 1 To 2007 1 000 Go aimantation, plateaux de 3,5 pouces 2 à 5 ans le téraoctet à la maison SSD à mémoire flash 1991 (prototype), grand public dans les années 2000 quelques dizaines de Mo au départ, puis plusieurs To mémoire flash 1 an hors tension à 30 °C en fin de vie, selon la norme JEDEC plus de pièce mobile : le démarrage en quelques secondes

De la carte perforée au disque de 1 To, la capacité d’un support a été multipliée par plus de dix milliards en moins de quatre-vingts ans. Le principe, lui, a peu changé : jusqu’aux années 2000, presque tout le stockage repose sur l’aimantation, le disque optique et la mémoire flash étant les seules vraies exceptions grand public.

L’idée reçue, puis les faits : un support récent ne garde pas plus longtemps. Un disque dur ou un SSD sont faits pour servir, pas pour dormir dans un tiroir ; une bande magnétique ou un CD audio, bien conservés, tiennent plus longtemps. Les fourchettes de l’ICC dépendent beaucoup de la température, de l’humidité et de la qualité du support : elles disent qu’il faut recopier ses données régulièrement, pas qu’un support est éternel.

Le prix d’un mégaoctet, de 1956 à 2023

Le prix du stockage a baissé encore plus vite que sa capacité n’a monté. Le tableau donne, pour chaque année, le prix le plus bas relevé pour un mégaoctet, ramené en euros de 2025 pour que les années se comparent.

Année Disque dur Mémoire flash, puis SSD Mémoire vive 1956 environ 88 500 € n’existe pas n’existe pas 1960 environ 31 800 € n’existe pas environ 46 millions € 1970 environ 1 750 € n’existe pas environ 5 millions € 1980 environ 590 € n’existe pas environ 20 600 € 1990 environ 6,50 € n’existe pas environ 91 € 2000 environ 0,6 centime n’existe pas environ 1 € 2005 environ 0,05 centime environ 10 centimes (flash) environ 10 centimes 2010 environ 0,005 centime environ 0,14 centime (flash) environ 1,2 centime 2023 environ 0,001 centime, soit environ 11 € le téraoctet environ 0,003 centime (SSD), soit environ 26 € le téraoctet environ 0,11 centime

La méthode, pour que vous puissiez refaire le calcul : la série de prix est celle de l’informaticien John C. McCallum, publiée par Our World in Data en dollars constants de 2020 ; nous l’avons convertie en euros au taux moyen de la Banque centrale européenne pour 2020 (1,1422 dollar pour un euro), puis en euros de 2025 avec le convertisseur de l’Insee, dont 2025 est la dernière année disponible. Les valeurs sont arrondies.

Lu en ligne, le tableau dit qu’un mégaoctet de disque dur coûtait en 1956 plus qu’une voiture neuve, et qu’il coûte aujourd’hui un millième de centime. Le mégaoctet de mémoire vive reste toujours plus cher que celui du disque : c’est pourquoi un ordinateur a peu de mémoire vive et beaucoup de stockage.

Les trois familles de supports

Trois grandes familles se succèdent après la carte perforée, qui est un support mécanique :

les supports magnétiques : bande, disque dur, disquette ; une tête aimante une surface dans un sens ou dans l’autre ;

: bande, disque dur, disquette ; une tête aimante une surface dans un sens ou dans l’autre ; les supports optiques : CD, DVD, puis Blu-ray ; un laser lit des creux gravés ou brûlés dans un disque ;

: CD, DVD, puis Blu-ray ; un laser lit des creux gravés ou brûlés dans un disque ; les supports électroniques à mémoire flash : clé USB, carte mémoire, SSD ; une cellule garde ou non une charge électrique, sans aucune pièce mobile.

C’est la réponse courte à la question des « trois types de supports » posée en cours de technologie.

Le codage : tout est binaire

Un support de stockage ne garde que deux états, que l’on note 0 et 1 : c’est le bit. Huit bits forment un octet, qui suffit à coder une lettre de l’alphabet (la lettre A s’écrit 01000001 dans le code ASCII). Sur une carte perforée, l’état est un trou ou pas de trou ; sur une disquette ou un disque dur, une zone aimantée dans un sens ou dans l’autre ; dans une clé USB, une cellule chargée ou vide.

Le terme anglais byte, l’octet, a été proposé en 1956 chez IBM par Werner Buchholz.

Pour lire les tableaux, il suffit de quatre préfixes : un kilooctet (Ko) vaut mille octets, un mégaoctet (Mo) un million, un gigaoctet (Go) un milliard, un téraoctet (To) mille milliards. Le comptage en base 2, la conversion d’un nombre et le codage d’une lettre sont expliqués pas à pas dans la page du code binaire.

La carte perforée, premier support de données

La carte perforée est le premier support de données de l’informatique, et elle vient du tissage : le métier Jacquard de 1801 lisait déjà des cartons percés. Herman Hollerith l’adapte au recensement américain de 1890 ; IBM fixe en 1928 le format à 80 colonnes, qui reste courant jusqu’au milieu des années 1980 et explique en partie la largeur de 80 caractères de nombreux terminaux.

La photo d’ouverture montre ce que représentait le stockage de données à l’époque : prise en 1959 dans un centre d’archives fédérales américain, elle aligne des entrepôts entiers de cartes. Comment une lettre se code en trous est détaillé dans la page de la carte perforée.

Bandes et disques magnétiques

La bande magnétique remplace les piles de cartes dans les grands systèmes à partir de 1951, avec l’UNIVAC I. Elle stocke beaucoup mais se lit dans l’ordre, du début à la fin, comme une cassette qu’il faut rembobiner pour retrouver une chanson.

Un disque dur ouvert : le plateau argenté porte les données sous forme d’aimantation, le bras amène la tête de lecture au-dessus de la piste voulue. · Photo: Un disque dur ouvert, plateau et tête de lecture, JasonPinaster, Pixabay License

Le premier disque dur est l’IBM 350, livré en 1956 avec le système IBM 305 RAMAC. Il permet d’aller lire directement n’importe quelle donnée : c’est ce qui rend possibles les réservations aériennes ou la comptabilité en temps réel. Ses 50 plateaux de 24 pouces pesaient plus d’une tonne, et IBM louait l’unité de disques 750 dollars par mois plutôt que de la vendre.

Le principe du RAMAC est encore celui des disques durs actuels : des plateaux qui tournent et une tête qui lit et écrit l’aimantation sans toucher la surface. La tête vole aujourd’hui à quelques nanomètres du plateau, et un disque de 3,5 pouces dépasse 20 To.

Disquettes, CD et clés USB : le stockage dans la poche

La disquette fait du stockage un objet que l’on échange. IBM la crée en 1971 au format 8 pouces pour charger des programmes dans ses grands systèmes ; la 5¼ pouces équipe les premiers micro-ordinateurs, la 3½ pouces, plus robuste, s’impose avec le Macintosh de 1984 puis sur tous les PC. Son icône sert encore de bouton « Enregistrer » dans la plupart des logiciels.

Des disquettes 3½ pouces, le format à coque rigide et volet métallique qui s’impose sur les PC après le Macintosh de 1984. · Photo: Un tas de disquettes 3½ pouces, S J, Pexels License

Le CD-ROM, à partir de 1985, apporte la capacité de plusieurs centaines de disquettes : 650 Mo, soit environ 450 disquettes de 1,44 Mo. Le DVD multiplie encore cette capacité par sept en 1996. La clé USB, en 2000, remplace la disquette dans la poche. Notre article les clés USB sont-elles en danger d’extinction ? s’interroge sur l’avenir de ce dernier support amovible.

Du disque dur au SSD

Le SSD stocke les données dans des puces de mémoire flash, sans aucune pièce mobile. Le premier date de 1991 : un prototype de module à mémoire flash présenté par SunDisk (le futur SanDisk) pour IBM. Avant lui, des « disques » à mémoire vive existaient sur les grands systèmes depuis la fin des années 1970, mais ils perdaient leurs données sans courant. Plus rapide et plus résistant aux chocs que le disque dur, le SSD devient la norme des ordinateurs portables dans les années 2010.

Le disque dur reste utilisé là où compte le prix par téraoctet : serveurs, sauvegardes, centres de données. Le stockage « en ligne » ne change pas de support, il le déplace : vos photos dans le cloud dorment sur les mêmes disques durs et SSD, dans un centre de données. La place du stockage dans l’architecture de l’ordinateur, à côté du processeur et de la mémoire vive, est expliquée dans le dossier Comprendre l’ordinateur.

Les dossiers voisins

Deux autres dossiers prolongent celui-ci, par l’histoire des machines qui ont lu et écrit ces supports.

Histoire de l’informatique La carte perforée, origine commune du calcul et du stockage, du métier Jacquard aux tabulatrices d’IBM.

Ordinateurs historiques Les machines qui ont lu ces cartes, ces bandes et ces disques, comparées sur les mêmes critères.