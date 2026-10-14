En 1981, un employé qui allumait un ordinateur de bureau voyait apparaître un curseur clignotant sur fond noir. Quarante ans plus tard, son successeur ouvre une session avec son visage, retrouve ses fichiers synchronisés et reçoit des correctifs de sécurité chaque mois. Entre ces deux scènes, le système d’exploitation a transformé la manière de travailler. Ce retour sur quatre décennies suit les grandes étapes, de la ligne de commande à Windows 11, et en tire des leçons pratiques pour gérer un parc informatique.

1981 : l’IBM PC arrive avec une ligne de commande

IBM présente son Personal Computer en août 1981. Son système, PC DOS, est fourni par une jeune société de Seattle, Microsoft, qui l’a dérivé de 86-DOS, un programme racheté à Seattle Computer Products. Sous le nom de MS-DOS, la même base équipe rapidement les compatibles PC.

Travailler sous DOS demandait de connaître des commandes comme DIR ou COPY et de taper les chemins sans erreur. La mémoire conventionnelle plafonnait à 640 Ko, et chaque programme occupait seul la machine. Ce modèle austère avait un mérite décisif, puisqu’un logiciel écrit pour un PC fonctionnait sur les autres.

Pour replacer DOS dans une histoire plus large, notre article sur les premiers systèmes d’exploitation revient sur les pionniers qui ont préparé le terrain à Windows et à Linux.

Windows 1.0 à 3.11 : une interface graphique posée sur DOS

Windows 1.0 sort en novembre 1985. Il s’agit d’une surcouche lancée depuis DOS, avec des fenêtres juxtaposées et une souris encore rare dans les entreprises.

Le tournant arrive le 22 mai 1990 avec Windows 3.0, qui gère mieux la mémoire et propose le Gestionnaire de programmes. Le PC devient un poste où l’on passe d’une application à l’autre. Windows for Workgroups 3.11, en 1993, ajoute le partage de fichiers et d’imprimantes en réseau local, très attendu dans les PME.

Windows NT, la branche conçue pour l’entreprise

En juillet 1993, Microsoft lance Windows NT 3.1. Son noyau est indépendant de DOS, avec une mémoire protégée et le système de fichiers NTFS, qui permet de définir des droits d’accès par utilisateur. Une application qui plante ne fait plus tomber toute la machine.

Windows 2000, sorti en février 2000, fait de NT le standard des postes professionnels, et sa version serveur introduit Active Directory pour administrer comptes et ordinateurs depuis un point central.

Windows 95 installe le menu Démarrer sur tous les bureaux

Le 24 août 1995, Windows 95 réunit l’interface et le système dans un même produit. Le menu Démarrer et la barre des tâches apparaissent, les noms de fichiers dépassent enfin huit caractères et le Plug and Play simplifie l’ajout de matériel. Ces repères sont restés si stables que les utilisateurs de Windows 11 les reconnaissent encore.

Windows XP réunit les deux lignées en 2001

Disponible le 25 octobre 2001, Windows XP repose sur le noyau NT et remplace à la fois Windows 2000 et Windows Me. Le même socle stable équipe enfin les ordinateurs familiaux et les postes d’entreprise. Son support n’a pris fin que le 8 avril 2014, ce qui a contraint de nombreuses organisations à des migrations tardives.

Les acteurs et les choix stratégiques derrière cette trajectoire sont présentés dans notre dossier sur l’histoire du développement de Windows.

Vista, 7 et 8, trois réponses à des attentes différentes

Windows Vista, commercialisé auprès du grand public en janvier 2007, introduit le contrôle de compte d’utilisateur. Le principe est sain, mais les fenêtres d’alerte répétées et des exigences matérielles élevées freinent son adoption en entreprise.

Windows 7, lancé le 22 octobre 2009, corrige ces irritants et reste la référence des parcs professionnels jusqu’à la fin de son support, le 14 janvier 2020. Windows 8, en 2012, mise sur un écran d’accueil à tuiles pensé pour le tactile, un choix mal accueilli sur les postes à souris et clavier.

Windows 10 et les mises à jour en continu

Windows 10 sort le 29 juillet 2015 avec un changement de logique. Les grandes versions espacées laissent la place à des mises à jour de fonctionnalités régulières, en plus des correctifs mensuels. Les services informatiques pilotent désormais un flux permanent.

Le support de Windows 10 a pris fin le 14 octobre 2025. Les postes qui l’utilisent encore ne reçoivent plus de correctifs de sécurité standards, ce qui place la mise à niveau en tête des priorités.

Windows 11 exige un matériel plus récent

Disponible depuis le 5 octobre 2021, Windows 11 impose une puce TPM 2.0, le démarrage sécurisé et un processeur figurant sur la liste de compatibilité. La protection des identifiants y gagne, mais certains ordinateurs encore fonctionnels ne peuvent pas être mis à niveau.

Pour une entreprise, le choix de l’édition compte autant que celui de la version. L’édition Pro ajoute notamment le chiffrement BitLocker, la virtualisation Hyper-V, les stratégies de groupe et la jonction à un domaine.

Avant de rééquiper un poste, il vaut donc la peine de comparer les éditions disponibles des systèmes d’exploitation Windows et le type de licence associé. Chez it-nerd24, la page dédiée regroupe Windows 11 et des versions antérieures, en livraison numérique, avec un support client joignable en continu.

Ce que quarante ans de versions enseignent aux services informatiques

Chaque génération a rappelé qu’un système non maintenu devient une porte d’entrée pour les attaquants. Quelques règles permettent d’anticiper la prochaine transition.

Tenir un inventaire à jour des postes, avec leur version de Windows et leur édition.

Noter la date de fin de support de chaque version dès son déploiement.

Vérifier la compatibilité matérielle avant d’acheter de nouvelles licences.

Tester les mises à jour sur quelques postes et sauvegarder les données avant de généraliser.

Le dispositif public Cybermalveillance.gouv.fr détaille ces principes dans sa fiche sur la bonne gestion des mises à jour, qui recommande notamment de vérifier la date de fin de mise à disposition des correctifs avant d’acquérir un logiciel.

Conclusion

De MS-DOS à Windows 11, trois mouvements se dégagent. L’interface est passée de la commande tapée au clavier aux fenêtres puis à la connexion biométrique. La sécurité repose sur un socle matériel avec TPM et chiffrement. Le rythme des versions s’est accéléré jusqu’aux mises à jour en continu. Au bureau, un poste bien géré combine donc une version encore supportée, une édition adaptée à l’usage et une licence en règle.