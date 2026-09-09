Captcha et reCAPTCHA sur Joomla : installation, configuration et choix entre les versions v2 et v3
Tutoriel Joomla : installer, configurer Captcha et reCAPTCHA, et choisir entre les versions v2 et v3 pour sécuriser votre site facilement.
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