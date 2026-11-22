Le Minitel en bref Le Minitel est un terminal Vidéotex relié à la ligne téléphonique, fourni par les PTT puis France Télécom pour consulter l’annuaire électronique et des milliers de services en 3615. Expérimenté dès juillet 1980 à Saint-Malo, distribué en masse à partir de 1983, il équipe jusqu’à 6,5 millions de foyers en 1993. Le réseau qui le fait vivre ferme le 30 juin 2012.

1980 premières expérimentations 6,5 millions de foyers équipés en 1993 25 000 services vers 1995-1997 30 juin 2012 arrêt du réseau

Le Minitel est le jalon grand public de l’informatique française : un petit écran à clavier rabattable que l’administration des télécommunications a prêté gratuitement à des millions d’abonnés pour remplacer l’annuaire papier, avant que l’usage déborde sur la banque, la SNCF, les jeux et les messageries. Cette fiche met côte à côte ce que les récits habituels racontent séparément : les modèles, le parc année par année, puis la fin.

La fiche du Minitel

La grille ci-dessous reprend les libellés de nos autres fiches de machines. Une valeur que nos sources ne donnent pas est écrite « non connu » plutôt qu’estimée.

Propriété Valeur Source Nature terminal Vidéotex (écran, clavier, modem), sans mémoire de masse plaquette des PTT, mai 1984 Opérateur Direction générale des télécommunications (PTT), puis France Télécom, puis Orange presse datée Fabricants du Minitel 1 Télic-Alcatel, Matra, La Radiotechnique (groupe Philips) plaquette des PTT, mai 1984 Expérimentations Saint-Malo (juillet 1980), Vélizy (Télétel 3V, 2 500 foyers), Ille-et-Vilaine (annuaire électronique) revue Flux, 2002 Écran 25 rangées de 40 caractères, 8 niveaux de gris plaquette des PTT, mai 1984 Transmission modem 1 200 bit/s en réception, 75 bit/s en émission Wikipédia (recoupement) Réseau Transpac, par les points d’accès Télétel revue Flux, 2002 Prix location-entretien 70 F par mois au 1er avril 1984, environ 24 euros de 2025 ; gratuit dans les zones de l’annuaire électronique plaquette des PTT, mai 1984 ; Insee Parc maximal 6,5 millions de foyers équipés (1993) INA ; revue Flux, 2002 Arrêt 30 juin 2012 Orange, annonce du 20 juillet 2011 Ce qu’il en reste des terminaux de collection, des serveurs de passionnés, le modèle économique du kiosque voir plus bas

Le prix est la donnée qu’on lit le plus mal. La plaquette « Les terminaux Minitel » publiée par les PTT en mai 1984 donne 70 francs par mois en location-entretien, mais ajoute que dans les zones où l’annuaire électronique est ouvert, l’abonné reçoit un Minitel 1 gratuitement « en remplacement de l’annuaire papier ». Converti avec le coefficient de l’Insee (euros de 2025, dernière année disponible du convertisseur), 70 francs de 1984 valent environ 24 euros par mois.

Avant le Minitel, il y a eu le téléviseur. Le mot « télématique » naît en 1978 avec le rapport de Simon Nora et Alain Minc sur l’informatisation de la société, qui propose d’associer l’informatique et le téléphone. À Vélizy, les 2 500 foyers de l’expérience Télétel 3V reçoivent d’abord un décodeur surnommé « chauffe-plat », qui affiche une vingtaine de services sur l’écran du téléviseur familial, selon la revue Flux. Le terminal à écran intégré s’impose ensuite pour une raison d’annuaire : la Direction générale des télécommunications veut remplacer les annuaires papier, dépassés dès leur impression, et désengorger les renseignements téléphoniques, saturés par la croissance du parc de lignes de la fin des années 1970.

Les modèles de Minitel, côte à côte

Les récits du Minitel parlent d’un seul objet marron. Il y a eu au moins huit modèles, de trois fabricants, sur près de vingt ans. Le tableau les range dans l’ordre de leur arrivée ; les dates sont celles de livraison quand les sources les donnent.

Le clavier d’un Minitel démonté, à côté de sa façade signée Télic-Alcatel, l’un des fabricants du terminal. · Photo: Clavier d’un Minitel démonté et sa façade Télic-Alcatel, Renhour48, CC0 1.0

Modèle Arrivée Fabricant Écran Clavier et fonctions Location connue Minitel 1 1980-1983 (expérimentations, puis diffusion) Télic-Alcatel, Matra, La Radiotechnique tube noir et blanc, 25 × 40 caractères clavier réduit ; ABCD sur les premiers modèles, puis AZERTY 70 F par mois (1984) ou gratuit Minitel 10 1984 au plus tard Télic-Alcatel tube noir et blanc Minitel plus téléphone : mémoire de 20 numéros, numérotation sans décrocher, haut-parleur 120 F par mois, 50 F en zone d’annuaire électronique (1984) Minitel 1B 1986-1987 selon les sources Télic-Alcatel, Matra (au moins) 40 ou 80 colonnes touches Fnct et Ctrl, modem « retournable » non connu Minitel 2 1989 Télic-Alcatel, Philips 40 ou 80 colonnes mot de passe, répertoire de 10 numéros, caractères redéfinissables non connu Minitel 5 vers 1987 (plaquette de 1990) Matra cristaux liquides, 25 rangées de 40 ou 80 colonnes, 22 cm de diagonale portatif monobloc de moins de 2 kg, sans combiné non connu Minitel 12 non connu non connu non connu répondeur télématique : affiche une page d’accueil et enregistre les messages écrits non connu Minitel Magis années 1990 (date exacte non connue) Alcatel tube de 7 pouces lecteur de carte à puce pour payer en ligne, mot de passe non connu Magis Club non connu Alcatel images JPEG en 64 niveaux de gris modem à 9 600 bit/s non connu

Le Minitel 10 coûtait 50 francs de plus par mois que le Minitel 1 en 1984 (120 contre 70 francs, soit environ 40 euros de 2025 contre 24) : le prix d’un téléphone moderne intégré, avec ses 20 numéros en mémoire et la numérotation automatique d’un numéro trouvé dans l’annuaire électronique. La plaquette de 1984 le présente comme le complément de l’annuaire : on cherche un nom, puis on appelle sans décrocher.

Le Minitel 1B est le modèle qui a le plus servi aux bricoleurs. Son mode 80 colonnes le rapproche d’un terminal informatique classique, et son modem retournable inverse les vitesses (rapide à l’émission, lente à la réception) : un micro-ordinateur relié au Minitel peut alors envoyer un fichier à un serveur. Le Minitel 2 ajoute le mot de passe et les caractères redéfinissables, qui permettent des dessins plus fins.

Le Minitel 5 sort l’objet du bureau. La fiche du Computer History Museum le date d’environ 1987 ; la plaquette commerciale de France Télécom conservée par l’association Histelfrance date de 1990. Son écran à cristaux liquides et ses moins de 2 kg en font le premier Minitel qu’on emporte, à une époque où l’écran plat reste rare.

Les fabricants se reconnaissent à la coque. Le Minitel 1 existe en trois présentations, une par constructeur, pour les mêmes fonctions : c’est la règle des PTT, qui achètent le terminal, le louent ou le prêtent, et laissent les industriels se partager les commandes. D’autres terminaux Vidéotex agréés par les PTT existent à côté, vendus par des constructeurs privés.

Le Minitel ne calcule presque rien : il affiche ce que lui envoie un serveur. C’est un terminal au sens strict, un écran et un clavier reliés à un ordinateur distant. La page arrive sous forme de caractères et de pavés graphiques (l’affichage « alphamosaïque » de la norme Antiope et Télétel) ; le Minitel la dessine au fil de la réception.

Dans un Minitel démonté, la puce marquée « TIC MODEM 01 » : le modem qui fait passer les pages par la ligne téléphonique. · Photo: Carte électronique d’un Minitel démonté, avec la puce de son modem, Renhour48, CC0 1.0

Le modem du Minitel 1 reçoit à 1 200 bit/s et émet à 75 bit/s. Un bit est l’unité d’information, un 0 ou un 1 ; un écran plein compte 1 000 caractères (25 × 40), soit 8 000 bits à raison de 8 bits par caractère, et il faut donc plus de 6 secondes pour le remplir. Un modem 56k des années 1990 va 47 fois plus vite en réception, et une fibre à 1 Gbit/s plus de 800 000 fois. L’asymétrie est voulue : on lit beaucoup, on tape peu.

Le trajet d’une consultation :

l’abonné compose le numéro du service (3611, 3615…) sur son téléphone, puis lance la connexion depuis le clavier du Minitel ; l’appel arrive à un point d’accès Télétel, qui le passe sur Transpac, le réseau de données à commutation de paquets des PTT ; Transpac achemine les paquets jusqu’au serveur du service choisi, qui renvoie ses pages.

Le 3615 et le kiosque

Le kiosque fait payer la durée de connexion, pas la distance, et c’est l’opérateur qui encaisse sur la facture de téléphone avant de reverser une part à l’éditeur du service. La revue Flux situe sa naissance en 1984, avec l’ouverture du 3615. Les numéros se lisent comme des tarifs : 3611 pour l’annuaire électronique, 3613 et 3614 pour des paliers de prix plus bas, 3615 pour le kiosque grand public.

Le système a fait exploser le nombre de services : 145 en janvier 1984, 2 074 en janvier 1986, près de 5 000 en 1987, selon la revue Flux. Les messageries y ont pesé lourd : plus de la moitié des appels en 1990, 10 % autour de 1992, d’après la même source.

Le parc et l’usage, de 1983 à 2012

Voici la courbe d’usage du Minitel en chiffres datés. Les sources ne comptent pas toutes la même chose (terminaux installés, foyers équipés, utilisateurs, connexions) : la colonne « ce qui est compté » le dit pour chaque ligne.

Date Valeur Ce qui est compté Source fin 1983 120 000 terminaux installés revue Flux, 2002 début 1984 plus de 150 000 Minitel en service plaquette des PTT, mai 1984 1984 531 000 terminaux installés revue Flux, 2002 janvier 1984 145 services revue Flux, 2002 1985 un million terminaux ZDNet, 2012 1985 plus de 15 millions heures de communication par mois ZDNet, 2012 fin janvier 1986 1,4 million terminaux (dont 300 000 en entreprise) Wikipédia, d’après la presse de 1986 janvier 1986 2 074 services revue Flux, 2002 1993 6,5 millions foyers équipés (pic) ; le parc de terminaux plafonne au même niveau INA ; revue Flux, 2002 1996-1997 25 000 services ZDNet, 2012 fin des années 1990 90 millions heures de connexion par an ZDNet, 2012 fin des années 1990 un milliard d’euros chiffre d’affaires (pic) Le Monde, 2011 2000 9 millions et près de 25 millions terminaux et utilisateurs ZDNet, 2012 2010 30 millions d’euros bruts chiffre d’affaires, dont 85 % reversés aux éditeurs Le Monde, 2011 fin 2010 810 000 terminaux encore en circulation Le Monde, 2011 fin 2010 950 000 personnes utilisant le service sur ordinateur Le Monde, 2011 30 juin 2012 0 arrêt du réseau Orange

Le vrai démarrage date de 1984-1985, avec une hausse du parc de 146 % en un an d’après la revue Flux : le kiosque et le 3615 donnent enfin aux abonnés une raison d’allumer le terminal qu’on leur a prêté.

Le sommet dépend de ce qu’on mesure. En foyers équipés, l’INA place le pic en 1993, à 6,5 millions, et la revue Flux voit le parc de terminaux plafonner au même niveau avant de baisser. En chiffre d’affaires, Le Monde le place à la fin des années 1990. En terminaux et utilisateurs, ZDNet compte 9 millions de terminaux et près de 25 millions d’utilisateurs en 2000, entreprises comprises. Les trois chiffres sont compatibles : le parc des particuliers baisse pendant que l’usage professionnel et l’accès par ordinateur prennent le relais.

Pourquoi le Minitel a disparu

Le Minitel a perdu face à un réseau plus ouvert et plus rapide, mais pas d’un coup : il a décliné pendant près de vingt ans. La revue Flux voit le parc et les heures de connexion baisser dès 1993, l’année où le Web commence à se diffuser, et relève quatre freins :

un terminal passif, qui ne traite pas l’information qu’il affiche et passe mal d’une page à l’autre ;

la fin de la mise à disposition gratuite des terminaux, remplacés par des modèles payants (Sagis avec lecteur de carte bancaire, Sillage qui réunit téléphone, Minitel et répondeur) ;

l’arrivée d’Internet, qui offre les mêmes services sur un réseau mondial ;

une volonté politique de rattraper le retard français sur Internet.

Minitel : l’innovation qui a refusé de grandir

En 1997, le Premier ministre Lionel Jospin juge publiquement que le Minitel, « réseau uniquement national, est limité technologiquement et risque de constituer un frein au développement des applications nouvelles et prometteuses des technologies de l’information » (citation reprise par la revue Flux).

France Télécom tente ensuite de faire vivre le service sur ordinateur : un logiciel d’accès lancé en 2000 compte encore 950 000 utilisateurs fin 2010, d’après Le Monde. Le 20 juillet 2011, l’opérateur annonce l’arrêt du réseau pour juin 2012, avec un chiffre d’affaires tombé à 30 millions d’euros bruts en 2010, loin du milliard de la fin des années 1990. Le réseau ferme le 30 juin 2012.

Le Minitel aujourd’hui

Un Minitel ne se connecte plus au réseau Télétel, qui n’existe plus. Le terminal reste pourtant un appareil fonctionnel : il se branche sur le secteur, affiche ce qu’on lui envoie et dialogue avec un ordinateur par sa prise péri-informatique, prévue dès 1984 pour une imprimante ou un micro-ordinateur selon la plaquette des PTT.

Les usages qui restent sont ceux de passionnés :

servir de terminal à un ordinateur moderne, par un câble vers la prise péri-informatique ;

se connecter à des serveurs Vidéotex remontés par des amateurs, qui recréent des pages 3615 ;

exposer l’objet, dont les annonces d’occasion tournent autour de 50 euros pour un Minitel 1 en état de marche.

Ce qu’il en reste aujourd’hui dépasse l’objet. Le kiosque faisait payer l’usage à l’acte par l’opérateur, sur la facture du client, et reversait la plus grosse part à l’éditeur (85 % en 2010 selon Le Monde) : c’est le schéma des magasins d’applications et des numéros surtaxés. Et le prêt gratuit d’un terminal pour amorcer un service se retrouve dans les box Internet louées par les opérateurs.

Idées reçues sur le Minitel

L’idée reçue : « le Minitel était gratuit ». Les faits : le terminal de base était prêté sans frais dans les zones de l’annuaire électronique, mais loué 70 francs par mois ailleurs en 1984, et chaque minute de connexion se payait sur la facture de téléphone, plus cher sur le 3615 que sur le 3611.

L’idée reçue : « une invention isolée, que personne n’a copiée ». Les faits : le Vidéotex existait ailleurs (Prestel au Royaume-Uni, Bildschirmtext en Allemagne) ; ce qui distingue le Minitel, c’est le choix de donner le terminal, un choix sans équivalent en Europe selon la revue Flux, qui y voit la raison de son décollage.

L’idée reçue : « le Minitel, c’était l’Internet à la française ». Les faits : le Minitel est un réseau centralisé, avec un seul opérateur qui agrée les services et encaisse. Internet est un réseau de réseaux sans centre. La France avait pourtant son précurseur d’Internet : Cyclades, le réseau de Louis Pouzin, démantelé à la fin des années 1970 au profit de Transpac, le réseau qui portera le Minitel.

L’autre voie, celle du réseau de réseaux, se lit dans l’histoire d’Internet, d’ARPANET et Cyclades au Web ; et la même décennie française a produit le Micral N, un micro-ordinateur vendu, et non un terminal prêté.