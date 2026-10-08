Le prix VMware ne se lit plus comme une simple ligne de licence à renouveler. Depuis le passage des licences perpétuelles aux abonnements, les entreprises doivent réévaluer leur parc, le nombre de cœurs physiques concernés et la durée de leurs engagements.

Pour certains membres du CISPE, les hausses annoncées ont atteint des niveaux très élevés, de 800 % à 1 500 % selon les situations rapportées par l’organisation. Ces chiffres ne constituent pas un tarif universel, mais ils montrent l’ampleur du choc possible au renouvellement.

La question dépasse donc le montant d’un devis. Elle touche à la prévisibilité des budgets informatiques, à la dépendance envers un éditeur et au choix des plateformes de virtualisation pour les prochaines années.

Voici les points à vérifier pour comprendre les licences VMware, comparer les offres et décider si poursuivre avec VMware reste adapté à ton infrastructure.

En bref

Les licences perpétuelles ont été remplacées par des abonnements pour les offres concernées.

Le coût dépend notamment du nombre de cœurs physiques, des produits inclus et des conditions négociées.

Des membres du CISPE ont signalé des hausses de 800 % à 1 500 %, sans que ces pourcentages s’appliquent à tous les clients.

Une remise peut réduire la facture immédiate, mais un engagement de plusieurs années doit être évalué avec soin.

Comparer les alternatives à VMware demande de tester les usages, pas seulement de mettre deux tarifs côte à côte.

Prix VMware : pourquoi le modèle de licence a changé

Le changement le plus visible concerne la fin des licences perpétuelles dans les offres touchées par la nouvelle politique commerciale. Au lieu d’acheter une licence utilisable sans échéance, le client souscrit désormais un abonnement VMware, généralement associé à une période contractuelle.

À l’expiration, l’accès aux droits d’usage dépend du renouvellement et des conditions prévues au contrat.

Le catalogue a aussi été resserré autour d’offres groupées. Cette consolidation peut simplifier le choix lorsqu’une entreprise utilise plusieurs composants, mais elle complique la comparaison si elle ne consomme qu’une partie des fonctions incluses. Payer un ensemble plus large que nécessaire n’est pas automatiquement avantageux, même si le prix unitaire semble plus intéressant sur le devis.

La tarification VMware se calcule notamment à partir des cœurs des processeurs physiques couverts, avec un minimum de cœurs par processeur qui peut peser sur les serveurs de petite taille. Il faut donc vérifier la configuration réelle de chaque hôte, et pas seulement le nombre de machines virtuelles. Un serveur doté de processeurs fortement équipés peut faire grimper le coût des licences, même si son taux d’utilisation reste bas.

Point à examiner Effet possible sur le budget Vérification pratique Nombre de cœurs physiques Base de calcul de la souscription Inventorier chaque hôte et chaque processeur Offre groupée choisie Ajout de fonctions, parfois inutilisées Comparer les composants réellement exploités Durée du contrat Engagement financier pluriannuel Simuler le coût total jusqu’à l’échéance Conditions de renouvellement Risque de variation à la prochaine période Relire les clauses et les modalités de sortie

Dans un projet de virtualisation d’entreprise, l’inventaire est donc la première étape utile. Sans lui, un devis peut sembler opaque alors que le facteur déterminant se cache dans le nombre de cœurs et le périmètre souscrit.

Hausse des prix VMware : ce que rapportent les clients

Le second rapport de l’Observatoire européen de la concurrence dans le cloud, initiative du CISPE, dénonce des clauses contractuelles que l’organisation juge abusives et décrit des relations tendues entre Broadcom, VMware, ses clients et certains partenaires. Des membres du CISPE ont rapporté des augmentations comprises entre 800 % et 1 500 %. Ces données reflètent les cas remontés à l’organisation, et non une grille tarifaire applicable à toutes les entreprises.

Le mécanisme commercial rapporté mérite attention : des remises de 30 % à 50 % auraient été proposées pendant certaines négociations, en échange d’un engagement pouvant aller jusqu’à trois ans. Une baisse par rapport au devis initial ne signifie pas forcément que la dépense redevient soutenable. Il faut comparer le montant final à l’ancien contrat, puis calculer la somme totale engagée sur toute la durée.

Le renouvellement des abonnements devient alors un rendez-vous budgétaire à préparer plusieurs mois à l’avance. Une entreprise qui attend la dernière minute risque de négocier sous contrainte : migrer une plateforme de production en quelques semaines n’est pas réaliste quand les applications, les sauvegardes et les procédures d’exploitation dépendent de l’hyperviseur.

Le CISPE affirme que ses préoccupations n’ont pas été levées entre son premier rapport, publié en février 2025, et le suivant. L’organisation évoque aussi des contrôles de conformité destinés à vérifier le respect des droits d’usage. Pour les clients, la bonne réponse n’est ni de paniquer ni d’ignorer le sujet : il faut documenter les licences détenues, les usages effectifs et les clauses contractuelles.

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Renouvellement des abonnements VMware : calculer le coût réel

Un devis annuel ne raconte pas toute l’histoire. Pour mesurer le coût des licences, ajoute les frais de support, les éventuelles prestations du revendeur, les ressources nécessaires à une migration et le temps passé à maintenir les compétences internes. Si une remise est liée à un engagement de trois ans, compare la somme de ces trois années avec plusieurs scénarios, plutôt qu’avec la seule facture précédente.

69 milliards, puis un nouveau modèle (Français)

Prends une PME fictive qui exploite six hôtes pour ses applications internes, son site marchand et ses environnements de test. Si elle utilise surtout les fonctions de base de virtualisation, une offre groupée comprenant des capacités supplémentaires peut ne pas correspondre à ses besoins. À l’inverse, un grand groupe qui dépend d’outils avancés d’automatisation et de gestion intégrée peut juger le maintien de l’offre plus simple que la refonte de sa plateforme.

Avant de signer, établis une fiche de calcul avec les éléments suivants :

les cœurs physiques sous licence et les règles de minimum applicables ;

les composants inclus, ceux réellement utilisés et ceux qui sont redondants ;

le prix sur toute la durée d’engagement, avec les modalités de renouvellement ;

les coûts de migration, de formation et de coexistence avec une autre plateforme.

Pour une équipe qui doit aussi monter en compétence sur l’administration de l’environnement actuel, une formation VMware de niveau intermédiaire peut aider à mieux exploiter l’existant. Ce n’est pas une raison pour repousser l’analyse tarifaire : une infrastructure mieux maîtrisée facilite justement la décision de conserver ou de remplacer certains composants.

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Alternatives à VMware : comparer au-delà du prix

Proxmox VE fait partie des alternatives à VMware souvent étudiées par les équipes qui veulent réduire leur dépendance à un fournisseur. Son modèle et son écosystème diffèrent, ce qui oblige à vérifier les besoins de sauvegarde, de haute disponibilité, de supervision, de réseau et de support. Un coût de licence inférieur ne suffit pas si l’exploitation devient plus lourde ou si les outils existants ne suivent pas.

La migration se teste sur un périmètre limité. Une application peu critique permet de vérifier la conversion des machines virtuelles, la performance du stockage, les sauvegardes et les procédures de retour arrière. Pour un service de production, le test doit aussi couvrir les fenêtres de maintenance et la capacité de l’équipe à diagnostiquer un incident sans dépendre de ses habitudes VMware.

Le comparatif entre Proxmox et VMware aide à cadrer les différences avant de lancer un pilote. Mon conseil éditorial est net : ne migre pas uniquement pour répondre à une hausse immédiate, mais ne renouvelle pas trois ans par réflexe non plus. La bonne décision dépend des coûts complets, du niveau de service attendu et de la marge de manœuvre technique.

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Licences VMware : les points à valider avant de signer

La pression d’un renouvellement pousse parfois à regarder seulement le montant affiché. Pourtant, une clause de durée, un périmètre de produits imposé ou une définition imprécise des cœurs peuvent modifier l’engagement réel. Fais relire les conditions par les équipes achats, juridiques et techniques : chacune repère un risque différent.

Une décision solide repose sur des chiffres vérifiables. Archive les contrats antérieurs, les inventaires de serveurs, les devis successifs et les échanges sur les remises. Cette trace facilite les discussions avec le fournisseur et permet de comparer les scénarios sans se fier à un souvenir approximatif de l’ancienne facture.

Pour les budgets informatiques, l’enjeu n’est pas seulement de trouver le prix le plus bas cette année. Il s’agit de garder une plateforme exploitable, avec une dépense prévisible et une possibilité de sortie crédible. Quand la négociation devient difficile, un pilote alternatif donne souvent plus de poids à la discussion qu’une menace de migration sans calendrier ni test.

Combien coûtent les licences VMware ?

Il n’existe pas de prix unique applicable à tous les clients. Le montant dépend notamment de l’offre souscrite, du nombre de cœurs physiques concernés, des conditions commerciales et de la durée du contrat. Un devis détaillé reste nécessaire pour établir le coût réel.

Pourquoi les abonnements VMware peuvent-ils coûter beaucoup plus cher ?

Le changement de modèle, le calcul par cœurs et le regroupement de produits peuvent modifier la facture. Des membres du CISPE ont signalé des hausses de 800 % à 1 500 % dans certains cas, mais ces chiffres ne décrivent pas chaque contrat.

Une remise de 30 % à 50 % rend-elle un renouvellement intéressant ?

Pas nécessairement. Il faut comparer le montant remisé à l’ancien coût et calculer l’engagement total, notamment si la remise suppose un contrat de trois ans.

Quelles alternatives à VMware faut-il évaluer ?

Proxmox VE figure parmi les options étudiées, mais le choix dépend des besoins de support, de sauvegarde, de haute disponibilité, de compétences et de migration. Un pilote sur une charge peu critique permet de tester ces points.