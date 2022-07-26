En bref Un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs et d’appareils reliés entre eux, par câble ou par ondes, qui échangent des données selon des règles communes appelées protocoles. Il sert à partager des fichiers, une imprimante ou une connexion Internet ; Internet lui-même est un réseau de réseaux.

Lorsque deux ordinateurs ou plus sont connectés ensemble, ils forment un réseau. C’est la pièce qui relie chaque machine aux autres, et nous la rangeons avec les autres organes de l’ordinateur dans notre page sur le fonctionnement d’un ordinateur. Un réseau se décrit par trois choses : ce qui le compose, la distance qu’il couvre et la forme de ses liaisons, sa topologie. Cette page les dessine une à une, puis remonte à ARPANET, à Cyclades et à Ethernet, les ancêtres directs du câble branché sur votre box.

Qu’est-ce qu’un réseau informatique ?

Un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs et d’appareils connectés les uns aux autres, avec des câbles, de la fibre ou des ondes radio. Il permet à plusieurs utilisateurs de partager des ressources : des fichiers, une imprimante, un espace de stockage, une connexion à Internet.

Un réseau se divise en trois parties. Le client est la machine qui demande une ressource ; le serveur est celle qui la stocke et la fournit ; l’infrastructure réseau, enfin, comprend les câbles, les routeurs et les commutateurs qui relient les clients et les serveurs.

Il existe deux grandes façons d’organiser ces rôles. Dans un réseau client-serveur, une machine joue le serveur et toutes les autres sont des clients : c’est le modèle d’un site web, d’une messagerie, d’un serveur de fichiers d’entreprise. Dans un réseau pair-à-pair (peer-to-peer), chaque ordinateur est client et serveur en même temps : c’est le principe des logiciels de partage de fichiers, sans machine centrale.

Pour que des ordinateurs partagent des fichiers ou une imprimante, ils doivent être sur le même réseau, ou sur des réseaux reliés entre eux par un routeur. La liaison peut être filaire (câble Ethernet, fibre) ou sans fil (Wi-Fi, réseau mobile) : pour les protocoles, cela ne change rien, seul le support diffère.

Le schéma d’un réseau informatique type

La différence entre les composants d’un réseau informatique - Introduction aux réseaux #2

Schéma simple d’un réseau informatique : des clients, un commutateur, un serveur et un routeur.

Ce schéma résume un petit réseau d’entreprise. Tous les postes, ordinateurs et imprimante compris, sont reliés à un équipement central, le commutateur (switch en anglais) : c’est une topologie en étoile, décrite plus bas. Le commutateur relie aussi le serveur, qui garde les fichiers partagés, et derrière lui le routeur, qui ouvre la porte vers Internet.

À la lecture, suivez le chemin d’une impression. Le poste client envoie le document au commutateur, qui le transmet à la seule imprimante concernée ; rien ne sort du bâtiment. Pour une page web, le chemin continue : commutateur, puis routeur, puis le réseau du fournisseur d’accès.

Chez vous, le même schéma tient dans une seule boîte. La box Internet joue le routeur, le commutateur (ses prises Ethernet à l’arrière) et le point d’accès Wi-Fi ; vos ordinateurs, téléphones et imprimantes sont les clients.

Les 4 types de réseaux selon leur étendue

On classe d’abord les réseaux par la distance qu’ils couvrent. Quatre types reviennent dans tous les cours : PAN, LAN, MAN et WAN.

Type Nom complet Portée Exemple Support courant PAN Personal Area Network, réseau personnel quelques mètres autour d’une personne une montre ou des écouteurs reliés au téléphone Bluetooth, USB LAN Local Area Network, réseau local une pièce, un bâtiment le réseau d’un bureau ou d’une maison câble Ethernet, Wi-Fi MAN Metropolitan Area Network, réseau métropolitain une ville, un campus le réseau qui relie les bâtiments d’une université fibre optique WAN Wide Area Network, réseau étendu un pays, le monde Internet, le réseau d’une banque entre ses agences fibre, lignes louées, satellite, liaisons radio

Le réseau le plus courant est le réseau local : il relie les ordinateurs d’une zone limitée, comme un bureau ou une maison. Sa version sans fil s’appelle WLAN et repose sur le Wi-Fi, la famille de normes IEEE 802.11.

Le réseau étendu (WAN) relie des ordinateurs sur une vaste zone géographique. Un WAN emprunte des lignes téléphoniques, des câbles, des liaisons satellite ou radio : ce sont ses supports, pas sa nature. Internet est l’exemple le plus vaste : un réseau de réseaux, qui relie entre eux des millions de LAN.

Les topologies de réseaux en schémas

La topologie est la forme du réseau : la façon dont les appareils, appelés nœuds, sont reliés entre eux. Quatre formes de base existent ; les schémas ci-dessous les dessinent avec des caractères simples, chaque lettre étant un appareil.

Topologie en bus

Une topologie en bus connecte tous les appareils sur un seul câble, appelé le bus. On ajoute ou retire un appareil en le branchant ou en le débranchant du câble.

A ---- B ---- C ---- D ---- E (un seul câble partagé, le bus)

C’est le type de réseau le plus simple. Son point faible : une coupure du câble arrête tout le réseau, et un seul appareil peut parler à la fois. Les premiers réseaux Ethernet, sur câble coaxial, suivaient ce plan.

Topologie en étoile

Une topologie en étoile relie chaque appareil à un équipement central, un concentrateur ou un commutateur selon l’architecture choisie.

A B \ / E -- [SW] -- C | D

C’est plus fiable qu’un bus : le réseau ne dépend plus du bon fonctionnement de chaque appareil, un poste en panne ne gêne pas les autres. Son point faible est le nœud central : si le commutateur tombe, tout s’arrête. C’est la forme de presque tous les réseaux locaux actuels, et celle du schéma plus haut.

Topologie en anneau

Dans un anneau, chaque appareil est relié à deux voisins et les données font le tour dans un sens, de poste en poste.

A ---- B | | D ---- C

Les réseaux Token Ring d’IBM (un anneau logique, câblé en étoile autour de boîtiers) et les anneaux doubles en fibre FDDI suivaient ce modèle : un jeton circule et seul l’appareil qui le détient peut émettre, ce qui évite les collisions. Une coupure casse l’anneau, d’où les anneaux doublés des réseaux de fibre.

Topologie maillée

Une topologie maillée connecte chaque appareil à plusieurs autres, et dans le maillage complet à tous les autres.

A ------ B | \ / | | \ / | | \/ | | /\ | | / \ | | / \ | D ------ C

C’est le réseau le plus fiable : si une liaison tombe, les données prennent un autre chemin. C’est aussi le plus coûteux à mesure que l’on ajoute des nœuds : un maillage complet de n appareils demande n × (n − 1) / 2 liaisons, soit 6 pour 4 appareils et 45 pour 10. Internet est un maillage partiel entre routeurs.

Topologie Câblage Point faible Où on la trouve aujourd’hui Bus un câble pour tous une coupure arrête tout premiers Ethernet coaxiaux, quelques réseaux industriels Étoile un câble par appareil vers le centre l’équipement central presque tous les réseaux locaux, la box Anneau chaque appareil relié à deux voisins une coupure casse l’anneau anciens Token Ring, anneaux de fibre Maillage plusieurs liaisons par appareil le coût cœur d’Internet, réseaux Wi-Fi maillés

Routeurs et commutateurs

Un routeur est un appareil qui transfère des paquets de données entre des réseaux différents. Il est relié à au moins deux réseaux, par exemple votre réseau local et celui de votre fournisseur d’accès. Il lit l’adresse IP de destination de chaque paquet et choisit, dans sa table de routage, le meilleur chemin pour le transmettre.

Un commutateur réseau monté en baie : chaque câble Ethernet branché relie un appareil, et les voyants verts signalent les ports actifs. · Photo: Un commutateur réseau en baie, Vladimir Srajber, Pexels License

Un commutateur, lui, gère le trafic à l’intérieur d’un même réseau. Il tient une table qui associe chaque adresse MAC, l’identifiant gravé dans la carte réseau de chaque appareil, au port où cet appareil est branché. Lorsqu’il reçoit un paquet, il lit l’adresse MAC de destination, cherche le port dans sa table et n’envoie le paquet que sur ce port.

Le concentrateur (hub), son ancêtre, répète au contraire tout ce qu’il reçoit sur tous ses ports : chaque appareil voit passer le trafic des autres, et les collisions se multiplient. Les commutateurs l’ont remplacé dans les réseaux locaux.

Pour retenir la différence : le commutateur raisonne en adresses MAC dans le réseau local, le routeur en adresses IP entre les réseaux.

Qu’est-ce qu’un protocole de communication informatique ?

Un protocole de communication est un ensemble de règles qui fixe la manière dont les ordinateurs échangent des informations sur un réseau : le format des messages, l’ordre des échanges, la conduite à tenir en cas d’erreur.

Le plus courant est TCP/IP, pour Transmission Control Protocol et Internet Protocol. Il fait fonctionner Internet et se décrit en quatre couches dans sa norme de référence, la RFC 1122 : liaison, Internet, transport et application. À côté, le modèle OSI (Open Systems Interconnection), publié par l’ISO en 1984 sous le numéro 7498, découpe les échanges en sept couches. OSI sert surtout à enseigner et à décrire ; c’est TCP/IP qui tourne dans les machines.

Couche OSI Rôle Couche TCP/IP correspondante Exemples 7. Application le service utilisé application HTTP (le Web), DNS, SMTP (la messagerie) 6. Présentation format et chiffrement des données application encodage des caractères, chiffrement TLS 5. Session ouverture et suivi d’un dialogue application reprise d’une session 4. Transport découpage en segments, contrôle de la livraison transport TCP, UDP 3. Réseau adressage et routage entre réseaux Internet IP 2. Liaison échange entre appareils voisins liaison Ethernet, Wi-Fi, adresses MAC 1. Physique signal sur le support liaison câble, fibre, ondes

Chaque couche ne parle qu’à ses voisines : votre navigateur ignore s’il passe par la fibre ou le Wi-Fi, et le câble ignore qu’il transporte une page web.

Le trajet d’un paquet, de votre ordinateur au serveur

Voici ce qui se passe quand vous tapez une adresse dans votre navigateur. Chaque étape correspond à un appareil ou à un protocole décrit plus haut :

Le navigateur demande au serveur DNS l’adresse IP qui correspond au nom de domaine. La requête HTTP est découpée par TCP en segments, puis emballée en paquets IP qui portent l’adresse de destination. La carte réseau envoie les paquets au commutateur de la box, par câble ou par Wi-Fi. Le routeur de la box les transmet au réseau du fournisseur d’accès. Les routeurs d’Internet se passent les paquets de proche en proche, chacun choisissant le meilleur chemin du moment. Le serveur reçoit les paquets, TCP les remet dans l’ordre et redemande ceux qui manquent. La réponse refait le chemin en sens inverse, souvent par une autre route.

Les paquets d’une même page peuvent emprunter des chemins différents : c’est le principe de la commutation de paquets, celui d’ARPANET et de Cyclades.

Serveur DNS, c’est quoi ?

Lorsque vous visitez un site web, votre ordinateur doit connaître l’adresse IP du serveur qui l’héberge. Les serveurs DNS (Domain Name System) traduisent les noms de domaine en adresses IP, comme un annuaire.

Il existe différents serveurs DNS : certains sont gérés par les entreprises, d’autres par les fournisseurs d’accès à Internet, d’autres encore sont publics. Le serveur DNS utilisé par votre ordinateur dépend de votre fournisseur d’accès et des réglages de votre ordinateur ou de votre box.

FAI : un fournisseur d’accès relie votre réseau à Internet

Un réseau local ne touche pas Internet tout seul. Le fournisseur d’accès à Internet (FAI) relie votre réseau au reste du monde : il vous attribue une adresse IP publique, fournit la box et achemine vos paquets jusqu’aux grands réseaux qui forment Internet.

Pour fonctionner, un réseau a besoin d’appareils (routeurs, commutateurs, concentrateurs) et de protocoles (TCP/IP, DNS, HTTP) qui permettent aux ordinateurs de communiquer. La liaison avec le FAI passe par la fibre, le cuivre de l’ADSL, le câble, le réseau mobile ou le satellite.

Réseau, Internet, Web : ne pas confondre

Trois mots se mélangent souvent. Un réseau relie des appareils ; Internet relie des réseaux ; le Web est un service qui circule sur Internet.

Un réseau peut fonctionner sans Internet : le réseau d’une usine, celui d’un avion, un réseau local coupé du monde.

Internet est le réseau de réseaux qui parlent tous TCP/IP depuis 1983.

Le Web, inventé au CERN en 1989 par Tim Berners-Lee, n’est qu’un des services d’Internet, à côté de la messagerie, du transfert de fichiers ou de la vidéo en direct.

D’ARPANET à Ethernet : la généalogie des réseaux

Le réseau de votre bureau descend de quelques machines reliées à la fin des années 1960, dont l’histoire d’Internet raconte la suite. Chaque brique d’aujourd’hui a une date et un inventeur :

Date Étape Qui Ce qu’il en reste 29 octobre 1969 premier message sur ARPANET, de UCLA vers SRI équipes financées par l’ARPA la commutation de paquets 1971-1973 Cyclades, démontré en novembre 1973 : chaque paquet voyage seul, c’est le datagramme Louis Pouzin, IRIA (aujourd’hui Inria) le principe d’IP 22 mai 1973 mémo décrivant Ethernet à Xerox PARC Robert Metcalfe et David Boggs le câble réseau et sa prise 1980 spécification Ethernet à 10 Mbit/s DEC, Intel et Xerox la norme commune 1er janvier 1983 ARPANET passe à TCP/IP communauté ARPANET Internet 24 juin 1983 norme IEEE 802.3 (Ethernet) approuvée IEEE la norme de votre carte réseau 1984 modèle OSI publié (ISO 7498) ISO le vocabulaire des couches

La part française tient dans une idée : le datagramme de Louis Pouzin, repris par Vinton Cerf et Robert Kahn dans leur article de 1974 sur TCP. L’ordre de grandeur, ensuite : Ethernet est passé de 10 Mbit/s en 1980 à 10 Gbit/s en 2002, mille fois plus, et la prise RJ45 de votre box en est l’héritière directe.