Définition Un microprocesseur est un processeur entier gravé sur une seule puce de silicium : l’unité qui calcule, les registres qui gardent les valeurs en cours et l’unité de commande qui enchaîne les instructions d’un programme. Le premier commercialisé, l’Intel 4004, sort en 1971 avec 2 300 transistors ; les puces actuelles en comptent des dizaines de milliards.

Le microprocesseur est le composant qui exécute les programmes : chaque clic, chaque calcul de tableur, chaque image de jeu passe par lui sous forme d’instructions élémentaires. On le trouve partout où il y a un programme : ordinateur, téléphone, console, voiture. Avant lui, le processeur d’un ordinateur occupait plusieurs cartes, voire plusieurs armoires ; le réunir sur une puce a ouvert la quatrième génération d’ordinateurs et fait entrer l’ordinateur dans les bureaux et les foyers. C’est l’une des pièces que nous relions à son ancêtre dans le dossier sur le fonctionnement d’un ordinateur.

De quoi se compose un microprocesseur

La brique de base est le transistor, un interrupteur microscopique qui laisse passer le courant ou le bloque : c’est ce qui représente un bit, 1 ou 0. Assemblés par milliers, puis par milliards, les transistors forment les organes du microprocesseur :

Un microprocesseur dans son support : par ses contacts passent les bus qui le relient à la mémoire et au reste de la machine. · Photo: Un microprocesseur dans son support sur une carte mère, Roman Spiridonov, Unsplash License

l’unité arithmétique et logique fait les calculs : additions, comparaisons, opérations logiques sur les bits ;

fait les calculs : additions, comparaisons, opérations logiques sur les bits ; les registres sont de toutes petites mémoires internes qui gardent les nombres en cours de traitement et l’adresse de la prochaine instruction ;

sont de toutes petites mémoires internes qui gardent les nombres en cours de traitement et l’adresse de la prochaine instruction ; l’unité de commande lit chaque instruction, la décode et dit aux autres organes ce qu’ils doivent faire ;

lit chaque instruction, la décode et dit aux autres organes ce qu’ils doivent faire ; l’horloge donne le rythme : à chaque top, les circuits avancent d’un pas ;

donne le rythme : à chaque top, les circuits avancent d’un pas ; la mémoire cache , ajoutée sur la puce à partir de la fin des années 1980, garde à portée de main les données les plus utilisées, pour ne pas attendre la mémoire vive ;

, ajoutée sur la puce à partir de la fin des années 1980, garde à portée de main les données les plus utilisées, pour ne pas attendre la mémoire vive ; les bus sont les voies qui relient le microprocesseur à la mémoire et au reste de la machine.

Un microprocesseur actuel répète cet ensemble plusieurs fois : chaque copie s’appelle un cœur, et un processeur à huit cœurs peut suivre huit fils d’instructions en même temps.

Un programme est une suite d’instructions très simples, rangées en mémoire sous forme de nombres. Le microprocesseur les traite en boucle, toujours en quatre temps :

L’histoire du tout premier microprocesseur (Intel 4004)

il lit l’instruction dont l’adresse est dans son registre de programme ; il la décode pour savoir quoi faire (additionner, copier, comparer, sauter ailleurs) ; il l’exécute, souvent dans l’unité arithmétique et logique ; il range le résultat dans un registre ou en mémoire, puis passe à l’instruction suivante.

Prenons un calcul que vous feriez de tête, 2 + 3. Pour le microprocesseur, c’est une petite suite d’instructions : charger 2 dans un registre, charger 3 dans un autre, demander à l’unité arithmétique et logique de les additionner, ranger 5 en mémoire. Chaque instruction passe par les quatre temps. Un programme de traitement de texte ou un jeu n’est rien d’autre que des millions de ces pas, avec des sauts quand une comparaison décide de la suite (« si la touche est un A, afficher un A »).

Le rythme vient de l’horloge, mesurée en hertz (nombre de tops par seconde). À 4 GHz, un cycle dure 0,25 milliardième de seconde. Les puces modernes traitent plusieurs instructions par cycle et par cœur, ce qui explique les écarts de vitesse : l’Intel 4004 de 1971 exécutait environ 92 000 instructions par seconde ; un processeur de bureau à seize cœurs de 2019 en exécute environ 750 milliards selon le même type de mesure.

Le geste n’a pas changé depuis 1971 : lire, décoder, exécuter, ranger. Ce qui a changé, c’est le nombre d’instructions traitées en parallèle et la vitesse de chaque pas.

Microprocesseur, processeur, microcontrôleur, GPU : ne pas confondre

Le processeur, ou CPU (Central Processing Unit), désigne une fonction : l’unité centrale qui exécute les programmes. Le microprocesseur est ce processeur quand il tient sur une seule puce, ce qui est le cas de tous les processeurs d’ordinateur depuis les années 1980 : dans la langue courante, les deux mots sont devenus synonymes. Les autres termes désignent des puces différentes.

Terme Ce que c’est Où on le trouve Processeur (CPU) la fonction de calcul et de commande d’un ordinateur toute machine qui exécute un programme Microprocesseur un processeur entier sur une seule puce ordinateurs, serveurs Microcontrôleur un petit processeur avec sa mémoire et ses entrées-sorties sur la même puce, pour une tâche dédiée lave-linge, télécommande, voiture, carte Arduino Processeur graphique (GPU) des milliers de petits cœurs qui font le même calcul sur beaucoup de données en même temps cartes graphiques, calcul d’intelligence artificielle Système sur puce (SoC) processeur, processeur graphique, mémoire et contrôleurs réunis sur une puce téléphones, tablettes, Mac récents

Le cœur, enfin, n’est pas une puce : c’est une unité de calcul complète à l’intérieur du microprocesseur. Quand une fiche technique annonce « 8 cœurs », elle décrit un seul microprocesseur qui contient huit processeurs capables de travailler en parallèle.

La différence avec le microcontrôleur tient à l’usage : le microprocesseur est fait pour faire tourner n’importe quel programme avec une mémoire externe, le microcontrôleur pour une tâche fixe, avec peu de mémoire et peu de consommation.

La lignée, de l’Intel 4004 aux puces actuelles

Le tableau suit la lignée d’Intel, avec chaque fois une machine qui a porté la puce. Les nombres de transistors et les fréquences sont ceux de la première version.

Puce Année Transistors Fréquence Largeur Une machine qui l’a portée Intel 4004 1971 2 300 740 kHz 4 bits calculatrice Busicom Intel 8008 1972 3 500 500 kHz 8 bits Micral N (1973) Intel 8080 1974 4 500 à 6 000 selon les sources 2 MHz 8 bits Altair 8800 (1975) Intel 8086 1978 29 000 5 MHz 16 bits ordinateurs compatibles PC Intel 8088 1979 29 000 5 MHz 16 bits (bus de 8 bits) IBM PC 5150 (1981) Intel 80286 1982 134 000 6 MHz 16 bits IBM PC AT (1984) Intel 80386 1985 275 000 12 MHz 32 bits Compaq Deskpro 386 (1986) Intel 80486 1989 1,18 million 25 MHz 32 bits PC de bureau du début des années 1990 Pentium 1993 3,1 millions 60 à 66 MHz 32 bits PC de bureau des années 1990 Pentium 4 2000 42 millions 1,3 à 2 GHz 32 bits PC de bureau des années 2000 Core 2 2006 291 millions 1,06 à 2,67 GHz 64 bits PC et Mac à processeur Intel Apple M3 Ultra 2025 184 milliards non publiée par Apple 64 bits Mac Studio

De 2 300 à 184 milliards de transistors en cinquante-quatre ans, le nombre a été multiplié par environ 80 millions. C’est la tendance qu’avait annoncée Gordon Moore, cofondateur d’Intel : un doublement régulier du nombre de transistors par puce. La dernière ligne n’est plus une puce d’Intel : depuis 2020, Apple dessine ses propres puces pour le Mac, qui réunissent processeur, processeur graphique et mémoire.

1971, l’Intel 4004

L’histoire commence par une commande. En 1969, la société japonaise Busicom demande à Intel un jeu de puces pour une gamme de calculatrices. Busicom en prévoyait douze ; Ted Hoff et Stanley Mazor proposent un jeu de quatre puces, dont une seule, programmable, fait tout le travail du processeur. Federico Faggin, aidé de Masatoshi Shima, l’ingénieur de Busicom, en réalise le dessin en silicium.

La carte d’une calculatrice Busicom : au bas, la puce Intel 4004 au capot doré, parmi les autres puces de la carte. · Photo: Carte de calculatrice Busicom portant le microprocesseur Intel 4004 (1971), Musée national de la nature et des sciences de Tokyo, Daderot, CC0 1.0

Le résultat, le 4004, tient 2 300 transistors dans un boîtier à 16 broches, tourne à 740 kHz et calcule sur 4 bits, la taille d’un chiffre décimal codé en binaire. Intel l’annonce au public le 15 novembre 1971. Pour pouvoir vendre la puce à d’autres clients que Busicom, Intel en rachète les droits en mai 1971, en rendant à Busicom ses 60 000 dollars d’investissement : c’est ce qui fait du 4004 un composant du commerce et non une pièce de calculatrice.

Le 8008 suit en 1972, puis le 8080 en 1974, assez puissant pour faire tourner un ordinateur complet.

Qui a créé le premier microprocesseur ?

La réponse dépend du critère. Le premier processeur complet sur une puce vendu au public est l’Intel 4004, en 1971. Deux candidats le précèdent selon d’autres critères : le Four-Phase AL1 de Lee Boysel (1969), une tranche de processeur de 8 bits qu’on assemble pour faire des processeurs plus larges, et le MP944 de Garrett AiResearch (1970), un jeu de puces conçu pour l’ordinateur de bord de l’avion de chasse F-14, resté secret pendant des années.

La part française arrive juste après : le Micral N de la société R2E, mis en vente en 1973 autour d’un Intel 8008, est généralement présenté comme le premier micro-ordinateur vendu tout assemblé, c’est-à-dire le premier ordinateur construit autour d’un microprocesseur pour être vendu prêt à l’emploi.

Les grandes familles de microprocesseurs

Les microprocesseurs se rangent d’abord par jeu d’instructions, le vocabulaire de commandes qu’ils comprennent. Un programme écrit pour une famille ne tourne pas tel quel sur une autre.

La famille x86 , née avec le 8086 de 1978, équipe la plupart des PC et des serveurs : Intel et AMD la fabriquent toujours, et un PC actuel sait encore exécuter des instructions du 8086.

, née avec le 8086 de 1978, équipe la plupart des PC et des serveurs : Intel et AMD la fabriquent toujours, et un PC actuel sait encore exécuter des instructions du 8086. La famille ARM , dont la première puce démarre chez le britannique Acorn le 26 avril 1985, mise sur un jeu d’instructions réduit (RISC) qui consomme peu : elle équipe presque tous les téléphones et, depuis 2020, les Mac.

, dont la première puce démarre chez le britannique Acorn le 26 avril 1985, mise sur un jeu d’instructions réduit (RISC) qui consomme peu : elle équipe presque tous les téléphones et, depuis 2020, les Mac. Les microcontrôleurs et les puces spécialisées (processeurs graphiques, puces pour l’intelligence artificielle) forment les autres familles, chacune taillée pour un usage.

Le microprocesseur aujourd’hui

Trois choses distinguent une puce actuelle du 4004. Le nombre de transistors se compte en dizaines de milliards. La finesse de gravure est passée de 10 micromètres à quelques nanomètres, soit des motifs des milliers de fois plus fins. Le nombre de cœurs remplace la course aux gigahertz : au milieu des années 2000, la chaleur dégagée a freiné la hausse des fréquences, et les fabricants ont multiplié les cœurs au lieu d’accélérer l’horloge.

Le microprocesseur garde pourtant le même rôle que le 4004 dans sa calculatrice : lire une instruction, la décoder, l’exécuter, ranger le résultat.