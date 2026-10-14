SCCM, aujourd’hui intégré à Microsoft Configuration Manager, sert à piloter depuis une console les postes Windows d’une organisation. L’outil centralise la gestion des mises à jour, le déploiement logiciel, la distribution d’applications et le suivi de la conformité. Il fournit aussi un inventaire logiciel utile pour savoir quels programmes sont présents sur le parc, même s’il ne remplace pas à lui seul un outil de gestion des contrats et des licences.

La difficulté ne se trouve pas seulement dans la création d’un déploiement. Il faut choisir les appareils concernés, préparer les fichiers, maîtriser les échéances et vérifier les retours des clients. Une entreprise fictive de 600 postes, par exemple, peut commencer par tester un correctif sur un petit groupe, observer les installations, puis élargir la cible sans exposer tout le parc à une mise à jour problématique.

En bref

SCCM regroupe la gestion des mises à jour, des applications et des configurations des postes.

Les mises à jour peuvent être déployées manuellement, automatiquement ou par phases.

Les clients récupèrent généralement le contenu depuis un point de distribution, puis renvoient leur état au site.

L’inventaire logiciel aide à connaître les installations, mais le suivi des licences demande aussi des données contractuelles.

Un déploiement pilote et une surveillance régulière limitent les mauvaises surprises.

SCCM et gestion des mises à jour : du groupe de correctifs à l’installation

Dans Configuration Manager, le déploiement d’une mise à jour suit une chaîne assez concrète. Les mises à jour sélectionnées sont réunies dans un groupe, leur contenu est distribué aux points de distribution, puis le groupe est ciblé vers une collection d’appareils. La console transmet une stratégie aux clients concernés, qui téléchargent les fichiers avant de les installer.

Pour une entreprise fictive comme Atelier Nord, cette distinction entre catalogue, contenu et cible évite une confusion fréquente. Ajouter une mise à jour à un groupe ne signifie pas encore qu’elle est disponible sur chaque poste. Il faut aussi vérifier que le contenu a bien été distribué et que les appareils visés reçoivent la stratégie.

Sur l’intranet, les postes récupèrent normalement les fichiers depuis un point de distribution. Si ce point est indisponible, une configuration appropriée peut permettre à un client intranet de télécharger depuis Microsoft Update. Les clients connectés à Internet, eux, téléchargent le contenu depuis le service cloud Microsoft Update.

Un détail mérite une vérification avant tout déploiement à grande échelle : les mises à jour logicielles sont placées dans le cache du client, indépendamment du réglage de taille maximale habituel de ce cache. Sur les appareils disposant de peu d’espace disque, ce comportement peut peser sur la disponibilité locale. Un poste à jour n’est pas très utile s’il n’a plus assez de place pour les fichiers de travail.

Pour un déploiement requis, l’installation se lance automatiquement à l’échéance configurée. L’utilisateur peut toutefois lancer ou planifier l’installation plus tôt selon les paramètres du déploiement. Après la tentative, le client transmet des messages d’état au serveur du site : ils permettent de distinguer une installation réussie d’un appareil en erreur, encore en cours ou ne répondant pas.

Déploiement logiciel SCCM : choisir entre méthode manuelle et automatisation

Le déploiement manuel convient pour établir une première base de correctifs, traiter une mise à jour hors bande ou répondre à un besoin ponctuel. L’administrateur filtre les mises à jour selon des critères comme la classification, le produit ou le nombre de clients concernés, crée un groupe, télécharge son contenu, puis déploie ce groupe vers une collection définie.

Pour les cycles réguliers, les règles de déploiement automatique, ou ADR, réduisent les tâches répétitives. Une règle sélectionne les mises à jour correspondant aux critères choisis et peut mettre à jour le groupe associé puis le déployer sur la collection cible. C’est une approche adaptée aux correctifs mensuels et aux mises à jour de définitions, à condition de ne pas confondre automatisation et absence de contrôle.

Une stratégie prudente consiste à viser d’abord une collection pilote. Après observation des résultats, l’équipe peut ajouter un déploiement vers une collection plus large ou modifier la cible existante. Une ADR peut aussi recevoir plusieurs déploiements, chacun avec sa collection, son échéance, son expérience utilisateur et ses alertes. Les déploiements restent ainsi liés à la même règle tout en répondant à des contraintes différentes.

Méthode Usage adapté Point de vigilance Manuelle Base initiale ou correctif ponctuel Répéter et documenter les étapes Automatique avec ADR Cycle mensuel et mises à jour récurrentes Tester les critères et la collection cible Par phases Extension progressive à plusieurs groupes Surveiller les seuils et les échecs avant progression

Position pratique : une règle automatique ne devrait jamais cibler immédiatement tout le parc lorsqu’elle vient d’être créée. Un groupe pilote donne du temps pour repérer une application métier incompatible, un redémarrage mal placé ou un poste qui manque d’espace disque.

Enable Software Inventory in SCCM

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Déploiement par phases SCCM : avancer avec des critères mesurables

Un déploiement par phases organise l’arrivée d’un logiciel sur plusieurs collections selon un ordre défini. Pour les mises à jour, une première phase peut viser les postes du support informatique, suivie d’un groupe représentatif, puis du reste de l’organisation. L’objectif n’est pas de ralentir le traitement, mais de détecter les incidents avant qu’ils touchent tous les utilisateurs.

Chaque phase peut être associée à des critères de réussite. Par exemple, l’équipe peut fixer un seuil de conformité à atteindre avant le passage à l’étape suivante. Le tableau de bord dédié affiche le nombre d’appareils visés, l’état de la phase et la répartition des résultats : réussite, en cours, erreur, exigences non satisfaites ou état inconnu.

Le seuil n’est pas une décoration dans la console. Si la phase suivante attend 95 % de conformité et que le groupe pilote reste nettement sous ce niveau, il faut comprendre pourquoi avant d’élargir la cible. Les propriétés de la phase suivante définissent le pourcentage de réussite utilisé pour juger la phase précédente.

Le passage peut être automatique selon les critères configurés ou déclenché manuellement. Ce second choix est utile lorsqu’une équipe veut examiner les erreurs avant de continuer. En cas de vague d’échecs, l’administrateur peut suspendre le déploiement, corriger le problème, puis le reprendre. Les commandes PowerShell Suspend-CMPhasedDeployment, Resume-CMPhasedDeployment et Move-CMPhasedDeploymentToNext permettent également de gérer ces opérations.

À noter : une règle de déploiement automatique ne s’utilise pas comme mécanisme de déploiement par phases. Les deux approches répondent à des logiques différentes. L’ADR automatise la sélection et le déploiement récurrent des mises à jour, tandis que les phases organisent la progression contrôlée entre des groupes.

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Inventaire logiciel et suivi des licences : connaître les limites des données

L’inventaire logiciel aide à repérer les applications installées sur les postes et à mieux cibler les opérations de maintenance. Il peut servir à identifier une version ancienne, vérifier la présence d’un outil métier ou préparer la suppression d’un programme non autorisé. Pour que ces informations restent utiles, l’équipe doit définir ce qu’elle collecte et à quelle fréquence.

Il faut toutefois distinguer l’inventaire technique du suivi des licences. SCCM peut fournir des éléments sur les logiciels détectés, mais la présence d’une application sur un poste ne donne pas automatiquement le droit d’usage, le nombre de sièges achetés ou les conditions d’un abonnement. Le suivi des licences doit rapprocher l’inventaire des contrats, des achats et des règles propres à chaque éditeur.

Dans une PME, un export d’inventaire peut révéler plusieurs versions d’un même lecteur PDF ou des utilitaires installés par les utilisateurs. C’est un bon point de départ pour nettoyer le parc. Mais avant de désinstaller ou de déclarer une non-conformité, mieux vaut vérifier les usages réels et les contrats : les données techniques ne racontent pas toute l’histoire.

La gestion des configurations complète ce travail. Des paramètres cohérents, des collections bien nommées et des règles documentées réduisent les écarts entre les appareils. Les dossiers disponibles pour organiser les groupes et packages de mises à jour facilitent aussi le rangement de la console, notamment lorsque plusieurs équipes administrent des environnements différents.

Pour l’administration des postes de travail, le bénéfice vient donc de la combinaison des fonctions : inventaire pour observer, déploiement logiciel pour agir, et suivi d’état pour vérifier le résultat. Sans conventions de nommage ni responsable clairement identifié, la console finit vite par ressembler à un tiroir où l’on range les câbles « au cas où ».

Track SCCM Software Update Deployment through client log flow

Surveiller les déploiements SCCM sans se fier à un seul indicateur

Un pourcentage global de réussite donne une première lecture, pas un diagnostic complet. Si le tableau affiche des échecs, il faut examiner les appareils concernés, leur dernière communication, les exigences applicables et la disponibilité du contenu. Un poste peut apparaître comme non conforme parce qu’il n’a pas encore évalué la stratégie, et non parce que l’installation a échoué.

Pour une équipe qui gère plusieurs sites, la disponibilité des points de distribution mérite une attention particulière. Une collection pilote située au siège ne représente pas forcément les agences avec une connexion lente ou un point de distribution saturé. Tester depuis des emplacements distincts rend les résultats plus représentatifs du parc réel.

Une routine de surveillance peut rester simple :

Vérifier que le contenu est distribué sur les points attendus.

Contrôler les états des clients et isoler les erreurs récurrentes.

Comparer la conformité à l’objectif défini pour chaque phase.

Documenter les changements de collection, d’échéance et d’expérience utilisateur.

Les erreurs fréquentes ont souvent une cause locale : manque d’espace, appareil éteint, contenu inaccessible ou prérequis non satisfaits. Relancer le déploiement sans comprendre le motif ne fait généralement que produire davantage de lignes rouges. Mieux vaut identifier un petit groupe d’appareils représentatifs et comparer leurs journaux et leurs conditions réseau.

La console offre une vue de pilotage, mais la qualité du résultat dépend aussi des pratiques d’équipe. Une collection clairement nommée, une échéance compréhensible et un canal d’information destiné aux utilisateurs évitent beaucoup de tickets évitables. C’est souvent moins spectaculaire qu’un script de plus, mais nettement plus utile au quotidien.

Pour approfondir la documentation Configuration Manager

Les procédures et paramètres évoluent selon les versions de la branche actuelle. Pour les détails propres à l’environnement, consulte la documentation Microsoft sur le déploiement des mises à jour logicielles et vérifie les options disponibles dans la console utilisée.

SCCM et Configuration Manager désignent-ils le même outil ?

SCCM est l’ancien nom couramment utilisé pour Microsoft Configuration Manager. Le terme reste fréquent dans les équipes IT, même si le nom du produit a évolué.

Quelle méthode choisir pour les mises à jour mensuelles ?

Une règle de déploiement automatique convient aux cycles récurrents. Il est préférable de commencer par une collection pilote, puis d’élargir la cible après vérification des résultats.

Les mises à jour SCCM respectent-elles la taille maximale du cache client ?

Les mises à jour logicielles sont téléchargées dans le cache client indépendamment du réglage de taille maximale habituel. Il faut donc tenir compte de l’espace disque disponible sur les postes.

SCCM suffit-il pour suivre les licences logicielles ?

Non. L’inventaire renseigne sur les logiciels détectés, mais le suivi des licences nécessite aussi les contrats, les achats et les règles d’utilisation propres aux éditeurs.