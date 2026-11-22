Ada Lovelace est la mathématicienne britannique qui publie en 1843 le premier programme informatique, un calcul des nombres de Bernoulli écrit pour la machine analytique de Charles Babbage, une machine qui ne sera jamais construite. Elle est aussi la première à écrire qu’une telle machine pourrait manipuler autre chose que des nombres : des symboles, et même de la musique. Elle a sa place parmi les pionniers de l’informatique, cent ans avant le premier ordinateur électronique.

Ce que la plupart des pages citent sans le montrer, c’est la note G : le tableau où elle déroule son programme opération par opération. Nous le lisons plus bas comme un développeur lit du code.

En bref 1843 : Ada Lovelace publie le premier programme, pour la machine analytique de Babbage, jamais construite.

: Ada Lovelace publie le premier programme, pour la machine analytique de Babbage, jamais construite. La note G calcule un nombre de Bernoulli en 25 opérations, avec une boucle répétée.

calcule un nombre de Bernoulli en 25 opérations, avec une boucle répétée. Son idée la plus neuve : une machine qui manipule des symboles, pas seulement des nombres.

: une machine qui manipule des symboles, pas seulement des nombres. Oubliée un siècle, elle est redécouverte en 1953 ; un langage porte son nom depuis 1980.

La fiche d’Ada Lovelace

Propriété Valeur Nom de naissance Augusta Ada Byron Nom d’usage Augusta Ada King, comtesse de Lovelace Naissance 10 décembre 1815, Londres Mort 27 novembre 1852, Londres (Marylebone), à 36 ans Nationalité britannique Parents le poète Lord Byron et Annabella Milbanke Formation précepteurs privés en mathématiques ; Mary Somerville ; Augustus De Morgan Métier mathématicienne, autrice (aucun poste, comme presque toutes les femmes de son temps) Œuvre traduction de l’article de Luigi Menabrea sur la machine analytique, avec sept notes signées A.A.L. (1843) Machine visée la machine analytique de Charles Babbage, jamais achevée Le programme note G : calcul des nombres de Bernoulli en 25 opérations Ce qu’il en reste le langage de programmation Ada (1980) ; l’Ada Lovelace Day, chaque deuxième mardi d’octobre

La femme brillante mais vouée à un destin tragique - Ada Lovelace, 1ère programmeuse de l’histoire

Pour situer la date : son programme est publié en 1843 ; le premier programme exécuté par un ordinateur électronique à programme enregistré tourne à Manchester le 21 juin 1948, 105 ans plus tard.

Date Événement 10 décembre 1815 naissance d’Augusta Ada Byron à Londres janvier 1816 sa mère quitte Lord Byron avec l’enfant ; Ada ne reverra jamais son père, mort en Grèce en 1824 années 1820 éducation scientifique voulue par sa mère, mathématiques et sciences plutôt que poésie 5 juin 1833 à 17 ans, elle rencontre Charles Babbage lors d’une de ses soirées, avec Mary Somerville, et découvre sa machine à différences 8 juillet 1835 mariage avec William King ; trois enfants naissent de 1836 à 1839 1838 son mari devient comte de Lovelace : elle devient comtesse années 1840 leçons de mathématiques par correspondance avec Augustus De Morgan 1842-1843 traduction de l’article de Menabrea et rédaction des notes A à G 27 novembre 1852 mort d’un cancer à 36 ans ; elle est inhumée à Hucknall, auprès de son père

Le cadre familial explique la vocation. Annabella Milbanke, passionnée de mathématiques, veut éloigner sa fille de l’« imagination » du père poète : elle lui donne une instruction scientifique rare pour une fille de son milieu. Ada garde pourtant le goût des images : elle parle de « science poétique ».

Deux machines de Babbage à ne pas confondre

Plusieurs pages, y compris dans des magazines connus, mélangent les deux. Ce qu’Ada voit en 1833 est la machine à différences ; ce pour quoi elle écrit en 1843 est la machine analytique.

La partie de la machine à différences n° 1 que Babbage fait assembler en 1832, celle qu’Ada découvre en 1833 : des colonnes de roues chiffrées en laiton. · Photo: La partie de la machine à différences n° 1 de Babbage assemblée en 1832, Sebastian Wallroth, Domaine public

Machine à différences Machine analytique Ordinateur d’aujourd’hui Conçue à partir de 1822 à partir de 1834 Ce qu’elle fait calcule et imprime des tables de nombres (polynômes) par la méthode des différences n’importe quelle suite d’opérations décrite sur des cartes n’importe quel programme Programmable non oui, par cartes perforées, comme le métier Jacquard oui Mémoire les colonnes de chiffres de la machine le « magasin » : 1 000 nombres de 50 chiffres prévus la mémoire vive Calcul additions répétées le « moulin » : les quatre opérations le processeur Construite une partie en 1832 ; une machine complète (n° 2) par le Science Museum de Londres en 1991 jamais ; seul un fragment du moulin, assemblé après la mort de Babbage

Le parallèle se vérifie : le magasin et le moulin de 1834 sont la mémoire et le processeur de votre ordinateur, et les cartes perforées, le programme.

1843 : une traduction trois fois plus longue que l’original

En 1840, Babbage présente sa machine analytique à des savants de Turin. Un jeune ingénieur militaire, Luigi Menabrea (futur président du Conseil italien), en tire un article en français, publié en octobre 1842 dans la Bibliothèque universelle de Genève. Ada Lovelace le traduit en anglais et y ajoute sept notes, de A à G, environ trois fois plus longues que l’article lui-même. L’ensemble paraît en septembre 1843 dans les Scientific Memoirs de Richard Taylor, signé seulement de ses initiales, A.A.L., l’usage pour une femme à l’époque.

Deux phrases des notes sont restées. Dans la note A, la machine analytique « tisse des motifs algébriques, comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles ». Elle y imagine aussi que la machine pourrait composer de la musique si l’on traduisait les relations entre les sons en symboles. Dans la note G, elle fixe une limite : « La machine analytique n’a aucune prétention à créer quoi que ce soit. Elle peut faire tout ce que nous savons lui ordonner de faire. »

La note G expliquée pas à pas

Un nombre de Bernoulli est l’un des nombres d’une suite qui revient en analyse et en théorie des nombres ; chacun se calcule à partir des précédents (B1 = 1/6, B3 = −1/30 dans la notation de l’époque). Calculer le suivant à la main est long : c’est un bon test pour une machine.

Ada choisit de calculer B7 dans sa notation, c’est-à-dire B8 dans la numérotation d’aujourd’hui, qui vaut −1/30, en supposant que la machine a déjà calculé et gardé B1, B3 et B5. Elle part d’une formule où le nombre cherché s’obtient en additionnant une suite de termes : un premier terme A0, puis B1 × A1, B3 × A3, B5 × A5. Chaque A dépend de n, le rang du nombre cherché (n = 4 pour B7).

Son tableau compte 25 opérations, une par ligne. Chaque ligne dit quelle opération faire (+, −, ×, ÷), sur quelles cases du magasin (les variables V1, V2, V3…), où ranger le résultat, et ce que vaut ce résultat. C’est exactement la forme d’un programme : des variables, des instructions, un ordre d’exécution.

Le tableau de la note G (1843) : une ligne par opération, les variables lues et écrites, et la valeur de chaque résultat. · Photo: Le tableau de la note G d’Ada Lovelace pour le calcul des nombres de Bernoulli (1843), Ada Lovelace, Domaine public

Opérations Ce qu’elles font En termes de programme préparation ranger 1, 2 et n (ici 4) dans V1, V2 et V3 les données d’entrée 1 à 6 calculer le premier terme, −½ × (2n − 1) / (2n + 1) un calcul en séquence 7 à 12 calculer A1 = 2n / 2, le multiplier par B1 (déjà en mémoire) et l’ajouter au premier terme la réutilisation d’un résultat rangé 13 à 23 calculer A3, le multiplier par B3, l’ajouter ; recommencer pour B5 une boucle 24 ranger le total, qui est B7, dans la case V24 la sortie du résultat 25 remettre à zéro les cases de travail et ajouter 1 à n préparer le tour suivant, B9

Le cœur du programme est la boucle des opérations 13 à 23. Ada note que chaque fois qu’on augmente n d’une unité, il faut répéter ce groupe une fois de plus : elle appelle cela un « cycle ». Comme les cartes de variables se répètent elles aussi, elle parle même de « cycle de cycle » : une boucle imbriquée, cent ans avant le mot. Seules deux opérations changent d’un tour à l’autre : l’opération 21, qui va chercher le B suivant dans une autre case, et l’opération 24, qui écrit dans une case nouvelle.

Le tableau imprimé contient une erreur : à l’opération 4, la division est écrite à l’envers (V5 ÷ V4 au lieu de V4 ÷ V5). Exécuté tel quel, le programme ne donnerait pas le bon nombre. Les historiens discutent pour savoir si la faute vient du manuscrit ou de l’impression ; on y voit souvent, avec humour, le premier bug publié.

Premier programme ou programme de Babbage ?

La question divise les historiens, et le critère tranche. Babbage avait écrit plusieurs dizaines d’exemples de programmes entre 1837 et 1840, selon l’historien Allan Bromley, qui ajoute que presque tous les exemples des notes viennent de lui ; Babbage lui-même s’attribue l’algorithme de la note G dans son autobiographie. D’autres, à l’inverse, soulignent que le calcul des nombres de Bernoulli est plus élaboré que tout ce que Babbage a publié, et que la correspondance montre Ada en train de le mettre au point.

Notre lecture : le premier programme publié et expliqué pour une machine programmable est celui de la note G, et il porte la signature d’Ada Lovelace. Les esquisses de Babbage sont antérieures, mais restées dans ses carnets. Et l’idée la plus neuve des notes, une machine qui traite des symboles et pas seulement des nombres, n’apparaît pas chez lui.

Oubliée, puis redécouverte

Pourquoi l’a-t-on oubliée ? La machine n’a jamais été construite, et le texte était signé de trois initiales. Ada meurt en 1852, Babbage en 1871 sans avoir achevé la machine analytique, et les notes dorment dans les bibliothèques pendant un siècle.

1950 : Alan Turing discute, dans son article sur l’intelligence des machines, ce qu’il appelle « l’objection de Lady Lovelace » : une machine ne fait que ce qu’on lui ordonne.

: Alan Turing discute, dans son article sur l’intelligence des machines, ce qu’il appelle « l’objection de Lady Lovelace » : une machine ne fait que ce qu’on lui ordonne. 1953 : B. V. Bowden republie ses notes en annexe de Faster than Thought, un ouvrage sur les premiers ordinateurs électroniques.

: B. V. Bowden republie ses notes en annexe de Faster than Thought, un ouvrage sur les premiers ordinateurs électroniques. 10 décembre 1980 : le manuel de référence du langage Ada, commandé par le département de la Défense des États-Unis, est approuvé ; sa norme militaire porte le numéro MIL-STD-1815, l’année de sa naissance.

: le manuel de référence du langage Ada, commandé par le département de la Défense des États-Unis, est approuvé ; sa norme militaire porte le numéro MIL-STD-1815, l’année de sa naissance. 2009 : création de l’Ada Lovelace Day, chaque deuxième mardi d’octobre, pour faire connaître les femmes de sciences et de techniques.

Elle n’a reçu aucun prix Nobel, contrairement à ce que suggèrent certaines recherches : le prix n’existait pas de son vivant (il est décerné depuis 1901) et il ne récompense pas l’informatique. Son histoire s’inscrit dans celle, plus large, de l’histoire de l’informatique, et son objection a trouvé son meilleur lecteur en Alan Turing.