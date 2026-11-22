En bref Le code binaire est une façon d’écrire toute information, nombre, lettre, image ou son, avec deux symboles seulement : 0 et 1. Chaque chiffre binaire s’appelle un bit ; huit bits forment un octet, qui suffit à coder une lettre. Les ordinateurs l’emploient parce qu’un circuit, une aimantation ou un trou n’ont facilement que deux états.

2 symboles : 0 et 1 8 bits dans un octet 256 valeurs par octet, de 0 à 255 128 caractères dans la table ASCII

Le binaire est la langue commune de tous les supports racontés dans l’histoire du stockage informatique. Que la donnée soit un trou dans un carton, une zone aimantée sur un disque ou une charge électrique dans une clé USB, elle se ramène à une suite de 0 et de 1. Cette page vous apprend à lire cette suite : compter en base 2, convertir un nombre, coder un mot à la main, puis retrouver les 0 et les 1 sur chaque support.

Bit, octet, poids : de quoi est fait un nombre binaire

Le mot « binaire » veut dire « composé de deux éléments ». En informatique, il désigne le système de numération en base 2, qui n’utilise que les chiffres 0 et 1, et le code qui s’en sert pour représenter les données.

Que Ce Qu’est LE SYSTÈME BINAIRE ??? // Tutoriel de Développement fr

Un chiffre binaire s’appelle un bit, contraction de l’anglais binary digit. Un bit vaut 0 ou 1 : éteint ou allumé, faux ou vrai, pas de trou ou trou. Huit bits forment un octet, l’unité de base de la mémoire et des fichiers : un fichier de 1 000 octets contient 8 000 bits.

Comme en base 10, la position d’un chiffre fixe sa valeur, son « poids ». En décimal, chaque rang vaut dix fois le précédent (1, 10, 100) ; en binaire, chaque rang vaut deux fois le précédent.

Rang (de droite à gauche) 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er Poids 128 64 32 16 8 4 2 1

Un octet peut donc prendre 256 valeurs, de 00000000 (0) à 11111111 (255) : 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255. Avec n bits, on écrit 2 puissance n valeurs : 16 avec 4 bits, 256 avec 8, un peu plus de 65 000 avec 16.

Compter en base 2

Compter en binaire, c’est compter comme d’habitude avec seulement deux chiffres. Quand un rang dépasse 1, il repasse à 0 et on ajoute 1 au rang de gauche, exactement comme 9 + 1 donne 10 en décimal.

Décimal Binaire Décimal Binaire 0 0000 8 1000 1 0001 9 1001 2 0010 10 1010 3 0011 11 1011 4 0100 12 1100 5 0101 13 1101 6 0110 14 1110 7 0111 15 1111

Ce tableau répond aux deux questions les plus posées. De 1 à 10, on écrit 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001 et 1010 ; et 12 s’écrit 1100, soit 8 + 4.

Remarquez le rythme des colonnes : le bit de droite alterne à chaque ligne, le suivant toutes les deux lignes, puis toutes les quatre, toutes les huit. C’est la façon la plus simple de dresser un tableau binaire sans calcul, et de vérifier le vôtre.

Convertir un nombre : du décimal au binaire et retour

Pour passer du décimal au binaire, on divise par 2 jusqu’à obtenir 0, et on note chaque reste. Les restes, lus de bas en haut, donnent le nombre binaire. Prenons 45 :

45 ÷ 2 = 22, reste 1 22 ÷ 2 = 11, reste 0 11 ÷ 2 = 5, reste 1 5 ÷ 2 = 2, reste 1 2 ÷ 2 = 1, reste 0 1 ÷ 2 = 0, reste 1

Lus de la dernière ligne à la première, les restes donnent 45 = 101101. Sur un octet, on complète à gauche par des zéros : 00101101.

Pour revenir au décimal, on additionne les poids des rangs qui valent 1. Pour 101101, les 1 sont aux rangs de poids 32, 8, 4 et 1 : 32 + 8 + 4 + 1 = 45. La méthode marche pour 12 : 1100 donne 8 + 4 = 12.

Une astuce pour les petits nombres : cherchez la plus grande puissance de 2 qui tient dans le nombre, retirez-la, recommencez. 45 contient 32 (reste 13), 13 contient 8 (reste 5), 5 contient 4 (reste 1), 1 contient 1. Les rangs 32, 8, 4 et 1 sont à 1, les autres à 0 : on retrouve 101101.

Coder un mot pas à pas avec la table ASCII

Un ordinateur ne connaît que des nombres. Pour écrire une lettre, il faut une table qui attribue un nombre à chaque caractère : c’est le rôle de l’ASCII (American Standard Code for Information Interchange), publié aux États-Unis en 1963 et révisé en 1967. Il code 128 caractères sur 7 bits : lettres, chiffres, ponctuation et commandes. Stocké sur un octet, chaque caractère garde un 0 à gauche.

Chaque touche frappée envoie un code à la machine : en ASCII, le A majuscule vaut 65, soit 01000001. · Photo: Les touches d’un clavier d’ordinateur ancien, William Warby, Pexels License

Codons le mot MUSEE. Chaque lettre devient son numéro ASCII, puis ce numéro passe en binaire par la méthode des poids :

Lettre Code ASCII (décimal) Décomposition Octet M 77 64 + 8 + 4 + 1 01001101 U 85 64 + 16 + 4 + 1 01010101 S 83 64 + 16 + 2 + 1 01010011 E 69 64 + 4 + 1 01000101 E 69 64 + 4 + 1 01000101

Le mot entier tient en cinq octets, soit 40 bits : 01001101 01010101 01010011 01000101 01000101. C’est ce que montre le visuel en tête de cette page, une case noire par 1 et une case blanche par 0.

Voici la table des 26 majuscules, de quoi coder n’importe quel mot :

Lettre Décimal Binaire Lettre Décimal Binaire A 65 01000001 N 78 01001110 B 66 01000010 O 79 01001111 C 67 01000011 P 80 01010000 D 68 01000100 Q 81 01010001 E 69 01000101 R 82 01010010 F 70 01000110 S 83 01010011 G 71 01000111 T 84 01010100 H 72 01001000 U 85 01010101 I 73 01001001 V 86 01010110 J 74 01001010 W 87 01010111 K 75 01001011 X 88 01011000 L 76 01001100 Y 89 01011001 M 77 01001101 Z 90 01011010

Deux règles complètent la table. Une minuscule vaut sa majuscule plus 32 : a = 97 (01100001), e = 101 ; en binaire, seul le troisième bit en partant de la gauche change. L’espace vaut 32 (00100000) et l’apostrophe droite 39 (00100111).

Avec ces règles, « je t’aime » en minuscules, apostrophe droite comprise, donne neuf octets : 01101010 01100101 00100000 01110100 00100111 01100001 01101001 01101101 01100101. Pour déchiffrer un message binaire, on fait le chemin inverse : découper en groupes de huit bits, convertir chaque groupe en décimal, chercher le caractère dans la table.

Les accents : Unicode et UTF-8

L’ASCII est américain : il ne contient ni é, ni è, ni à, ni ç. Unicode, la table universelle des caractères, donne un numéro à chacun d’eux et à des dizaines de milliers d’autres, de l’alphabet grec aux idéogrammes. UTF-8, la façon la plus répandue d’écrire ces numéros en octets, garde un octet pour les caractères ASCII et en utilise plusieurs pour les autres : é s’écrit sur deux octets, 11000011 10101001. C’est pourquoi un texte mal décodé affiche « Ã© » à la place de « é » : les deux octets sont lus comme deux caractères séparés.

Le binaire sur chaque support

Le même octet peut dormir sur des supports très différents. Seule change la façon physique de distinguer un 0 d’un 1 :

Un disque dur ouvert : la tête, au bout de son bras, lit le sens d’aimantation de minuscules zones du plateau. · Photo: Un disque dur ouvert, plateau et tête de lecture, William Warby, Unsplash License

Support Ce qui fait la différence Lecture Carte perforée (recensement américain de 1890) un trou ou pas de trou à un emplacement donné une aiguille qui traverse le trou et ferme un circuit électrique Disquette, disque dur le sens d’aimantation de minuscules zones du disque une tête qui détecte les changements de sens CD, DVD des creux et des plats gravés dans une piste un laser repère chaque passage d’un creux à un plat ; ces passages et leur espacement portent les bits Clé USB, SSD une charge électrique piégée ou non dans une cellule de mémoire flash une mesure de tension Mémoire vive, processeur une tension haute ou basse dans un circuit des transistors qui conduisent ou bloquent

La carte perforée est le premier support de ce genre : le trou laisse passer une aiguille qui ferme un circuit électrique, l’absence de trou l’arrête. Notre page sur la carte perforée raconte comment Hermann Hollerith s’en est servi pour dépouiller le recensement américain de 1890.

Pourquoi deux états et pas dix ? Distinguer deux tensions est bien plus fiable que d’en distinguer dix, surtout quand les composants vieillissent, chauffent ou subissent des parasites. Les mémoires flash récentes poussent pourtant la limite : une cellule y garde plusieurs niveaux de charge, donc plusieurs bits, au prix d’une lecture plus délicate.

Binaire, hexadécimal, langage machine : ne pas confondre

Trois mots voisins reviennent sans cesse.

L’hexadécimal (base 16) n’est qu’une écriture abrégée du binaire : un chiffre de 0 à F remplace exactement 4 bits. L’octet 01001101 (M) s’écrit 4D, plus lisible pour un humain.

: un chiffre de 0 à F remplace exactement 4 bits. L’octet 01001101 (M) s’écrit 4D, plus lisible pour un humain. Le langage machine est fait d’instructions codées en binaire , propres à chaque famille de processeurs ; il n’existe pas de « langage binaire » commun que toutes les machines comprendraient.

, propres à chaque famille de processeurs ; il n’existe pas de « langage binaire » commun que toutes les machines comprendraient. Numérique ne veut pas dire binaire au sens strict : « numérique » s’oppose à « analogique » (une valeur découpée en nombres plutôt qu’un signal continu), et c’est le binaire qui écrit ces nombres dans la machine.

Une idée de Leibniz, une norme de 1963

Le binaire est plus ancien que l’ordinateur. Le philosophe et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz décrit l’arithmétique en base 2 dans son « Explication de l’arithmétique binaire ». Il l’envoie à l’Académie royale des sciences de Paris en 1703 ; le texte paraît dans le volume de l’année 1703, imprimé en 1705.

Il faut attendre l’électronique pour que l’idée devienne pratique. Au XXe siècle, les circuits à deux états en font la langue des machines, et la norme ASCII de 1963 fixe enfin une table commune pour échanger du texte entre ordinateurs de marques différentes.

Ce qu’il en reste aujourd’hui : chaque photo, chaque message et chaque page que vous lisez est une suite d’octets, et l’histoire du stockage raconte comment on a appris à en loger toujours plus sur un même support.