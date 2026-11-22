Définition Une carte perforée est un carton rigide où la présence ou l’absence d’un trou, à une position précise, code une information : un chiffre, une lettre, un choix. Une machine la lit en détectant les trous, d’abord par contact électrique, plus tard par lecture optique. Elle a servi à saisir, trier et compter des données de 1890 aux années 1970.

La carte perforée est le premier support de données de l’histoire de l’informatique : avant la mémoire et avant le disque, l’information tenait dans des trous. Le principe vient du métier à tisser de Jacquard (1801), la machine à compter vient de Herman Hollerith (recensement américain de 1890), et le format que tout le monde a manipulé, la carte de 80 colonnes, vient d’IBM (1928). Cette page montre comment un caractère s’y code, puis la lignée datée de ses brevets.

L’anatomie d’une carte IBM 80 colonnes

La carte IBM est une grille de 80 colonnes sur 12 rangées : chaque colonne porte un caractère, chaque rangée une position de trou. Les dimensions sont celles données par les archives d’IBM.

Propriété Valeur Source Format 7⅜ × 3¼ pouces, soit environ 187 × 83 mm IBM Archives Colonnes 80, une par caractère IBM Archives Rangées 12 : de haut en bas 12, 11, puis 0 à 9 IBM Archives ; code de carte normalisé Forme des trous rectangulaires, plus petits que les ronds de Hollerith IBM Archives Capacité 80 caractères par carte calcul Présentation 1928 (80 colonnes, 10 rangées pour les chiffres) ; version modifiée à 12 rangées en 1930 IBM Archives Matériau carton fin et rigide Wikipédia (recoupement)

Les rangées se partagent en deux groupes. Les dix rangées du bas, numérotées de 0 à 9, sont les rangées de chiffres. Les trois du haut, 12, 11 et 0, sont les rangées de zone : un trou de zone ne dit rien seul, il change le sens du trou de chiffre qui l’accompagne dans la même colonne. La rangée 0 sert donc deux fois, comme chiffre zéro et comme zone.

Pourquoi des trous rectangulaires ? L’équipe de Clair Lake, chez IBM, les propose en 1928 : plus étroits que les trous ronds, ils permettent de serrer 80 colonnes sur une carte de même taille, et les tabulatrices les lisent plus facilement, selon les archives d’IBM.

Un chiffre, c’est un trou ; une lettre, ce sont deux trous dans la même colonne. Le code de la carte IBM, normalisé plus tard par l’ANSI et repris par la norme fédérale américaine FIPS 14, suit trois règles :

un chiffre de 0 à 9 : un seul trou, dans la rangée du chiffre ;

une lettre de A à I : un trou en zone 12, plus un trou de 1 à 9 ;

une lettre de J à R : un trou en zone 11, plus un trou de 1 à 9 ;

une lettre de S à Z : un trou en zone 0, plus un trou de 2 à 9 ;

un espace : aucun trou.

Le tableau de codage complet des lettres :

Trou de chiffre Zone 12 Zone 11 Zone 0 1 A J (aucune lettre) 2 B K S 3 C L T 4 D M U 5 E N V 6 F O W 7 G P X 8 H Q Y 9 I R Z

Exemple : le mot MUSEE sur cinq colonnes. M se perce 11 et 4 ; U, 0 et 4 ; S, 0 et 2 ; E, 12 et 5 ; E à nouveau, 12 et 5. Cinq colonnes, dix trous, et les 75 colonnes restantes vides ou remplies d’espaces.

Colonne Lettre Trou de zone Trou de chiffre 1 M 11 4 2 U 0 4 3 S 0 2 4 E 12 5 5 E 12 5

Une position de carte vaut un bit : trou ou pas de trou, 1 ou 0. Une colonne de 12 positions pourrait coder 4 096 combinaisons ; le code de la carte n’en utilise qu’une petite partie, parce qu’une colonne trop percée devient fragile. Le code binaire d’un ordinateur fait le même travail avec 8 bits par caractère.

La carte ne sert à rien sans les machines qui la percent, la trient et la comptent : c’est l’atelier de mécanographie, le traitement de l’information par machines électromécaniques.

La perforatrice : un opérateur tape les données sur un clavier, la machine perce les colonnes. La trieuse : elle répartit un paquet de cartes dans des cases selon le trou d’une colonne choisie. La tabulatrice : elle lit les cartes, additionne et imprime les totaux.

Chez Hollerith, en 1890, la lecture est électrique. L’opérateur place la carte sous une presse ; des aiguilles à ressort descendent, celles qui trouvent un trou plongent dans un godet de mercure et ferment un circuit, et le courant fait avancer d’un cran un cadran de compteur, selon le Census Bureau américain. La machine de 1890 compte ; les modèles suivants trient et additionnent.

Le principe se retrouve dans tous les lecteurs ultérieurs : un contact (balais métalliques sur les machines électromécaniques, cellule optique ensuite) détecte le trou et le transforme en impulsion électrique.

De Jacquard à IBM : la chronologie

La carte perforée passe en un siècle du tissage aux statistiques, puis aux ordinateurs. Chaque ligne du tableau donne la date et sa source ; les numéros de brevets de Hollerith sont ceux de l’office américain des brevets.

Date Jalon Source 1801 Joseph-Marie Jacquard présente son métier à l’Exposition des produits de l’industrie ; brevet du 23 décembre 1801 ; des cartons perforés commandent le motif Fondation Napoléon 1880 le recensement américain n’est entièrement dépouillé qu’en 1887 USPTO septembre 1884 et juin 1887 demandes de brevet de Herman Hollerith USPTO 8 janvier 1889 brevets US 395 781, 395 782 et 395 783 (« Art of Compiling Statistics ») USPTO ; Census Bureau 1888 Hollerith remporte le concours du Census Bureau pour le recensement de 1890 USPTO 1890 recensement traité en moins de trois ans, 5 millions de dollars sous le budget prévu USPTO 1896 Hollerith fonde la Tabulating Machine Company USPTO 16 juin 1911 fusion dans la Computing-Tabulating-Recording Company (C-T-R) IBM Archives 1924 la C-T-R prend le nom d’International Business Machines (IBM) IBM Archives 1919 le Norvégien Fredrik Rosing Bull dépose son brevet de trieuse-imprimante-tabulatrice Wikipédia (recoupement) 1928 IBM présente la carte de 80 colonnes à trous rectangulaires IBM Archives 1931 et 1933 H.W. Egli-Bull, puis la Compagnie des machines Bull, à Paris Wikipédia (recoupement) 1937 IBM imprime de 5 à 10 millions de cartes par jour à Endicott IBM Archives

Une carte du système Hollerith : trous ronds, colonnes de chiffres et de lettres imprimées · Photo: Carte perforée du système Hollerith, avec ses colonnes de chiffres et de lettres, Herman Hollerith, Domaine public

Le recensement de 1890 est le tournant. Au concours de 1888, le système de Hollerith fait la saisie en 72,5 heures et la compilation en 5,5 heures, quand ses concurrents sont environ deux fois plus lents pour la saisie et dix fois plus lents pour la compilation, selon l’office américain des brevets. Le Canada, la Norvège et l’Autriche adoptent le système dès 1891.

L’échelle explique le besoin. Le recensement de 1890 compte 62 622 250 habitants selon le Franklin Institute, et le Computer History Museum estime à environ 60 millions le nombre de cartes perforées pour l’occasion, une par personne : impossible à dépouiller à la main en moins d’une décennie, comme l’avait montré celui de 1880.

Le système avait déjà fait ses preuves ailleurs. Hollerith l’emploie dès 1887 pour les statistiques sanitaires de Baltimore et du New Jersey, et il reçoit une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris en 1889, l’année de ses brevets, selon l’office américain des brevets. Le recensement américain garde ses descendants jusqu’en 1960, quand les ordinateurs prennent le relais. Hollerith quitte les affaires en 1921 et meurt en 1929, sans voir la carte de 80 colonnes devenir le standard d’IBM.

La part française passe par Bull. Les brevets du Norvégien Fredrik Rosing Bull, mort en 1925, sont rachetés et exploités à Paris : H.W. Egli-Bull en 1931, puis la Compagnie des machines Bull en 1933, qui construit en France ses propres tabulatrices face à IBM. Les sources divergent sur le rachat des brevets (un Belge, Emile Genon, en 1927 selon Wikipédia en anglais ; un autre acquéreur selon d’autres historiques) : nous ne tranchons pas.

Carte perforée, ruban perforé, carte Jacquard : ne pas confondre

La carte Jacquard commande une machine : chaque carton dit quels fils lever pour un rang de tissu. Elle porte un programme de motif, pas des données à compter.

commande une machine : chaque carton dit quels fils lever pour un rang de tissu. Elle porte un programme de motif, pas des données à compter. Le ruban perforé est une bande de papier continue, percée de rangées de trous. Il sert au télégraphe et aux premiers calculateurs, comme le Colossus de Bletchley Park ; il ne se trie pas, contrairement à un paquet de cartes.

est une bande de papier continue, percée de rangées de trous. Il sert au télégraphe et aux premiers calculateurs, comme le Colossus de Bletchley Park ; il ne se trie pas, contrairement à un paquet de cartes. La carte mécanographique est un autre nom de la carte perforée, celui des ateliers de mécanographie français.

est un autre nom de la carte perforée, celui des ateliers de mécanographie français. La carte de 80 colonnes désigne le format d’IBM ; d’autres formats ont existé, comme la carte à 45 colonnes et trous ronds du brevet Bull de 1919.

Un métier à tisser en bois et sa mécanique Jacquard : la chaîne de cartons perforés, lacés les uns aux autres, pend au-dessus des fils. · Photo: Cartons perforés d’un métier Jacquard, Georg Eiermann, Unsplash License

Ce qu’il en reste

La carte a été une industrie à elle seule. Au milieu des années 1950, les ventes de cartes représentent environ 20 % du chiffre d’affaires d’IBM et 30 % de son bénéfice, selon ses archives ; chez IBM, on s’en sert encore comme bloc-notes au début des années 1990.

Un ordre de grandeur pour aujourd’hui : une carte tient 80 caractères. Un SMS de 160 caractères en demande 2 ; une page de roman d’environ 1 500 caractères, 19 ; un mégaoctet de texte, plus de 13 000.

Les 80 colonnes ont survécu à la carte. Les terminaux informatiques ont longtemps affiché 80 colonnes de texte, y compris le Minitel 1B en mode 80 colonnes, et bien des règles d’écriture de code limitent encore les lignes à 80 caractères. L’histoire du stockage informatique reprend ensuite le fil : bande magnétique, disque, disquette, puis mémoire flash.