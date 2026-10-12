Ouvrez les statistiques de votre barre de recherche et triez les requêtes par nombre de résultats. En haut de la liste, vous trouverez sans doute des recherches comme « legging » mal orthographié, « veste imperméable » quand votre catalogue dit « coupe-vent », ou « cadeau maman » sans aucun mot-clé produit. Chacune de ces requêtes provient d’un visiteur qui savait ce qu’il voulait et n’a rien trouvé.

Ces visiteurs ont une valeur bien plus élevée. Comme le soulignent les spécialistes de la recherche intelligente comme eanell.ai, un internaute qui utilise la barre de recherche a déjà une intention d’achat bien plus forte qu’un simple visiteur. Selon le rapport Site Search Best Practice d’Econsultancy, les utilisateurs de la recherche convertissent 2 à 5 fois plus que les autres. Perdre ces acheteurs à cause d’une simple coquille coûte donc plus cher que de perdre un visiteur de passage.

Pourquoi le moteur de recherche natif déçoit

La plupart des CMS proposent une recherche par correspondance exacte par mots-clés. Elle marche si l’utilisateur écrit le nom exact du produit, et échoue dans quatre cas fréquents :

Les fautes de frappe et d’accent : « chausure » contre « chaussures », « écharpe » contre « echarpe ».

Les synonymes et le vocabulaire régional : « baskets », « tennis », « sneakers » désignent la même chose, mais pas pour votre index.

Les requêtes en langage naturel : « robe pour mariage été » ne contiennent aucun terme de votre fiche produit.

Les catalogues multilingues : une même requête peut arriver en français, en anglais ou en arabe translittéré.

Auditer avant d’intégrer un moteur de recherche interne sur son site

Avant de changer d’outil, mesurez le problème. Exportez trois mois de requêtes depuis votre outil analytique ou le back-office de votre CMS, puis :

Isolez les requêtes à zéro résultat et classez-les par volume. Repérez celles qui correspondent à un produit que vous vendez (faute, synonyme, pluriel). Ce sont des échecs évitables. Regardez le taux de sortie après recherche : un visiteur qui quitte le site juste après avoir cherché a probablement échoué.

Si plus de 5 % de vos requêtes ne renvoient aucun résultat, la recherche est un axe d’amélioration prioritaire.

Les correctifs, du plus simple au plus complexe

Niveau Action Effort Convient à 1 Créer des synonymes et des redirections manuelles pour les requêtes ratées Quelques heures Petits catalogues 2 Activer la tolérance aux fautes et l’autocomplétion (plugin) Une journée Boutiques en croissance 3 Passer à un moteur de recherche IA Quelques jours Catalogues complexes ou multilingues

Le niveau 1 suffit tant que le catalogue est petit. Au-delà, la maintenance manuelle devient ingérable : chaque nouvelle collection apporte de nouveaux synonymes à déclarer.

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Automatiser avec un moteur de recherche intelligent

Lorsque les règles manuelles ne suffisent plus, la solution consiste à déléguer l’indexation à l’intelligence artificielle. Le marché propose plusieurs options selon la complexité du site : Algolia pour une personnalisation poussée via API par une équipe technique, Doofinder pour une installation standard rapide, ou des moteurs IA spécialisés pour gérer nativement la translittération et les catalogues cross-border sans multiplier les listes de synonymes manuelles.

Quel que soit l’outil choisi, vérifiez ces points critiques :

traitement automatique des fautes et des synonymes ;

compréhension du langage naturel ;

rapport des requêtes sans résultat exploitable.

Et après ?

Une fois la recherche optimisée, refaites l’audit un mois plus tard. Vous devriez voir baisser les requêtes sans résultat et progresser le taux de conversion. Les requêtes qui échouent encore dessinent la suite du chantier : fiches produit à enrichir ou références manquantes au catalogue.