LeiaPix a longtemps permis de transformer une photo en animation avec un effet de profondeur, sans passer par un logiciel de modélisation 3D. Mais l’outil a évolué : son service a été remplacé par DepthFlow AI, qui reprend cette idée avec une offre gratuite limitée et des exports payants sans filigrane.

Pour choisir la bonne méthode, il faut donc distinguer l’ancien fonctionnement de LeiaPix, les possibilités actuelles de DepthFlow et les alternatives qui conviennent mieux à un usage régulier ou professionnel.

Ce guide te montre comment préparer une image, obtenir une animation exploitable et éviter les résultats qui donnent l’impression que le sujet flotte devant un décor en carton.

Il compare aussi plusieurs approches, du service en ligne automatique au montage manuel dans Blender ou After Effects. L’objectif : choisir un convertisseur 2D en 3D gratuit adapté à ton usage, sans confondre une illusion de relief avec la création d’un modèle 3D.

En bref

LeiaPix AI a été remplacé par DepthFlow AI ; les anciennes informations sur les exports gratuits sans filigrane ne décrivent plus nécessairement l’offre actuelle.

Le service transforme une image en animation à partir d’une estimation automatique de sa profondeur, sans exiger de compétences en modélisation.

Le plan gratuit de DepthFlow comprend un résultat avec filigrane ; les droits commerciaux et les téléchargements sans filigrane relèvent des offres payantes.

Une photo avec un sujet bien séparé de l’arrière-plan donne généralement un résultat plus convaincant qu’une image plate ou très chargée.

Pour un contrôle poussé, Blender et After Effects offrent davantage de réglages, au prix d’un apprentissage plus long.

LeiaPix et DepthFlow : ce qui a changé pour la conversion 2D en 3D

LeiaPix s’est fait connaître comme un outil web capable d’animer une image fixe en simulant un déplacement de caméra dans un espace en relief. La photo n’était pas convertie en scène 3D complète : le service estimait une carte de profondeur, puis s’en servait pour créer un mouvement de parallaxe.

Le premier plan semblait se déplacer différemment de l’arrière-plan, ce qui donnait une impression de volume.

Ce fonctionnement reste utile pour comprendre ce que cherche à produire une animation photo 3D. Imagine une photo de rue avec une personne au premier plan et des bâtiments derrière elle. Si le traitement attribue une profondeur différente à chaque zone, un léger déplacement latéral de la caméra fait apparaître une séparation visuelle entre la personne et les façades.

La nuance compte : une conversion d’image 2D en 3D de ce type ne recrée pas les parties cachées du sujet. Si la caméra virtuelle révèle une zone absente de la photo d’origine, le logiciel doit l’inventer ou étirer les pixels voisins. C’est souvent là que les contours se déforment, notamment autour des cheveux, des branches, des lunettes ou des objets fins.

Les informations disponibles indiquent que LeiaPix AI a été remplacé par DepthFlow AI, présenté comme une version reconstruite du service. La nouvelle plateforme annonce un traitement plus rapide, une qualité de sortie accrue et des téléchargements sans filigrane dans ses formules payantes. Le plan gratuit est annoncé avec un seul résultat comportant un filigrane : une différence à garder en tête si tu retrouves encore d’anciens tutoriels décrivant un export gratuit sans marque.

La qualité dépend toujours autant de la photo que de l’algorithme. Une image nette, en bonne résolution, avec un premier plan identifiable et un arrière-plan distinct donne au système des indices plus faciles à interpréter. À l’inverse, une scène prise dans le brouillard, un portrait devant un mur uni ou une illustration composée de formes très proches risque de produire un relief peu convaincant.

Pour un usage personnel, la formule gratuite peut suffire à tester le rendu et à comprendre les limites du procédé. Pour une campagne de marque, une vidéo client ou une publication monétisée, il faut vérifier les conditions de licence au moment de l’export : les informations fournies réservent les droits commerciaux aux utilisateurs payants, tandis que le résultat gratuit est destiné à un usage personnel.

À retenir : LeiaPix désigne l’outil historique, tandis que DepthFlow correspond à son évolution actuelle. Les anciens articles restent utiles pour comprendre le principe, mais les options d’export et les règles de licence doivent être vérifiées sur le service utilisé.