Bing Image Creator permet de produire des visuels à partir d’une description écrite, sans installer de logiciel de création ni apprendre à manier un outil complexe. Historiquement associé à DALL·E 3, le générateur de Microsoft a rendu la création d’images par intelligence artificielle accessible depuis un compte Microsoft et une interface de navigateur.

En 2026, le nom des fonctions, les modèles disponibles et les limites d’utilisation peuvent évoluer : mieux vaut donc vérifier ce que l’interface indique au moment de créer, plutôt que supposer que chaque version fonctionne exactement comme à son lancement.

Ce guide pratique détaille l’accès au service, la rédaction de prompts d’images et les retouches par conversation. Il s’adresse autant à la personne qui veut illustrer un article qu’au développeur qui cherche une image provisoire pour un prototype.

Un fil conducteur accompagnera les exemples : une petite boutique en ligne de plantes d’intérieur prépare une bannière, des visuels de catégories et quelques images pour ses réseaux. L’objectif n’est pas de faire croire qu’un générateur remplace un photographe ou un graphiste, mais de comprendre où il fait gagner du temps et où une vérification humaine reste nécessaire.

En bref

Bing Image Creator transforme une consigne textuelle en propositions visuelles, avec un compte Microsoft généralement nécessaire pour créer et conserver une galerie.

DALL·E 3 a été intégré au service Bing en 2023 ; le modèle et les options affichés peuvent changer depuis.

Un prompt utile précise le sujet, le cadrage, l’ambiance, le style et les éléments à éviter.

La génération peut être gratuite dans les conditions du service, mais les quotas, les délais et les fonctions accessibles ne sont pas garantis comme illimités.

Avant une publication commerciale, vérifie les conditions d’utilisation, les droits et les détails de l’image.

Ce que Bing Image Creator permet de faire avec DALL·E 3

Bing Image Creator est un générateur d’images IA qui interprète une consigne en langage courant pour produire un ou plusieurs visuels. Au lieu de chercher une photo dans une banque d’images, tu décris ce que tu veux voir : sujet, décor, point de vue, lumière et rendu.

Microsoft a proposé DALL·E 3 dans Bing à partir de 2023, donnant accès à un modèle d’OpenAI depuis ses services de recherche et de création.

La différence avec un moteur de recherche est nette. Une recherche retrouve des images déjà publiées ; la génération visuelle fabrique une nouvelle composition à partir du texte fourni. Pour la boutique de plantes, une demande comme « une plante monstera sur une étagère en bois » donne une direction, mais laisse beaucoup de décisions au modèle : la forme de la pièce, le nombre de feuilles, la lumière et la disposition des objets.

Préciser ces choix aide à obtenir un résultat plus proche du besoin. Une consigne peut mentionner une vue de trois-quarts, une lumière de fenêtre le matin, un pot en céramique blanc et un fond intérieur sobre. Ce niveau de détail ne garantit pas que chaque élément sera parfaitement respecté, mais il réduit les interprétations trop éloignées de l’intention.

Il faut aussi distinguer l’outil, le modèle et l’interface. Bing Image Creator est le service de Microsoft ; DALL·E 3 désigne le modèle de génération d’images d’OpenAI associé au service dans la période décrite par les annonces de 2023. L’interface peut ensuite changer de nom, de fonctions ou de modèle sans que la logique de base change : tu rédiges une description, le système la traite, puis tu choisis une proposition à télécharger ou à retravailler.

Le service a notamment attiré l’attention parce que l’accès à DALL·E 3 via Bing était présenté comme gratuit, alors que d’autres accès ou abonnements pouvaient suivre des règles différentes. « Gratuit » ne signifie toutefois pas forcément « sans limite » : Microsoft peut appliquer des plafonds, des délais ou des conditions d’accès ; et ces paramètres peuvent varier. La page de création reste la référence pour connaître les règles visibles au moment de l’utilisation.

Pour un développeur web, l’intérêt se situe souvent au stade du prototype. Une maquette de page d’accueil peut avoir besoin d’une image d’ambiance avant la séance photo ou la livraison des vrais contenus. Le visuel généré sert alors à tester le contraste, la hauteur d’une bannière ou le comportement d’une mise en page responsive. Il ne faut pas le confondre avec un contenu final validé : le texte intégré dans l’image, les détails d’un produit et la cohérence d’une marque demandent une relecture.

Autre point à garder en tête : les anciens guides évoquent souvent des formats ou un nombre fixe de propositions, par exemple des images carrées ou quatre résultats. Ces caractéristiques décrivent une interface et une période données, pas nécessairement toutes les versions futures. Si le format est essentiel pour une publicité ou un bandeau, contrôle les dimensions proposées et prévois un recadrage dans un éditeur d’image.

À mes yeux, le meilleur usage de cet outil gratuit est l’exploration rapide, pas la production automatique d’une identité visuelle complète. Il donne une matière à discuter : « cette ambiance fonctionne, mais la plante doit être plus petite » est une base de travail bien plus concrète qu’une page blanche.

Pour commencer, ouvre le service Bing Image Creator depuis le site de Microsoft, ou cherche la fonction de création d’images dans l’environnement Bing disponible sur ton appareil. L’adresse et l’organisation des menus peuvent évoluer ; la recherche du nom du service depuis Bing permet généralement de retrouver la page officielle. Connecte-toi avec un compte Microsoft si l’interface le demande. Cette connexion sert notamment à associer les créations à une galerie ou à gérer l’accès au service.

Une fois sur la page, repère la zone de saisie du prompt et le bouton de création. Dans certaines versions, le parcours peut passer par une interface conversationnelle : tu demandes la génération dans le fil de discussion, puis tu ouvres un résultat pour accéder aux options propres à l’image. Dans les deux cas, le principe reste le même. Le champ de texte n’est pas une commande technique à apprendre par cœur, mais une description à rendre suffisamment précise.

Pour la boutique fictive, un premier essai pourrait être : « Crée une photo d’une plante monstera dans un salon lumineux. » C’est un bon test de prise en main, pas encore une consigne de production. Si le résultat ressemble à une image de catalogue trop générique, ajoute les éléments qui donnent une intention : « vue rapprochée », « pot artisanal couleur terracotta », « meuble en bois marqué », « ambiance naturelle et calme ».

Les résultats apparaissent après un temps de traitement qui dépend de la demande et de la disponibilité du service. Si la création tarde ou si une erreur temporaire survient, évite de cliquer frénétiquement sur le bouton : plusieurs demandes identiques peuvent encombrer l’historique sans améliorer le résultat. Relis plutôt la consigne, vérifie que le compte est connecté, puis réessaie plus tard si le service signale une forte demande.

Quand les propositions sont affichées, ouvre celle qui se rapproche le plus de ton objectif. Les options habituelles peuvent inclure l’agrandissement, le téléchargement, le partage ou la sauvegarde, mais leur présentation dépend de la version de l’interface. Pour un travail en équipe, télécharge le fichier dans un dossier de projet clairement nommé plutôt que de compter uniquement sur la galerie en ligne. Une galerie est pratique pour retrouver une création ; elle ne remplace pas une organisation de fichiers maîtrisée.

Le parcours conversationnel est utile lorsque tu veux modifier une image en langage courant. Tu peux demander de conserver la composition tout en changeant la couleur du pot, d’ajouter une personne ou de passer d’un rendu photographique à une illustration. Cette méthode ressemble à une boucle de prototypage : génération, observation, ajustement. Elle est plus efficace que de recommencer à zéro à chaque petite correction, à condition d’indiquer précisément ce qui doit rester inchangé.

Par exemple, « garde la même pièce et le même cadrage, mais remplace le pot blanc par un pot bleu mat » exprime mieux la modification attendue que « fais une autre version ». Dans une interface qui ne conserve pas le contexte de la même manière, reformule toute la scène afin de ne pas perdre les détails importants. Garde une copie des consignes qui ont donné un bon résultat ; c’est une habitude simple, et très proche de la gestion de versions d’un projet web.

Si Bing propose un mode de conversation, il peut aussi aider à enrichir une consigne avant la génération. Demande-lui de reformuler une idée en incluant le cadrage, la lumière et l’atmosphère, puis vérifie le texte avant de lancer la création. Ne valide pas automatiquement une longue description proposée par un chatbot : une consigne trop chargée peut ajouter des éléments inutiles ou se contredire. Le prompt doit rester compréhensible pour toi, pas seulement impressionnant à l’écran.

Ce tutoriel d’utilisation tient en une règle pratique : connecte-toi, formule une scène vérifiable, examine les propositions, puis ajuste un seul aspect à la fois. En isolant les modifications, tu comprends mieux ce qui influence le résultat, au lieu de jouer aux machines à sous avec dix prompts quasi identiques.

Bing le générateur d'images via IA de Microsoft est il à la hauteur ?

Rédiger des prompts d’images qui orientent vraiment le résultat

Un prompt d’image efficace décrit une scène, pas seulement un thème. « Une plante » indique le sujet ; « une jeune monstera dans un pot en céramique mate, près d’une fenêtre, photographiée à hauteur de table » donne au modèle des repères concrets. On peut ensuite préciser la lumière, le style et le cadrage, en évitant d’empiler des adjectifs qui se contredisent. Pour obtenir une image exploitable, la cohérence de la description compte davantage que sa longueur.

Une structure pratique consiste à écrire d’abord le sujet et l’action, puis le décor, le cadrage, la lumière et le rendu souhaité. Ce n’est pas une syntaxe obligatoire. C’est simplement une méthode de rédaction qui rend les demandes plus faciles à comparer, notamment quand plusieurs personnes travaillent sur une même série d’images.

Sujet et action : ce qui doit être visible et ce que le sujet fait.

: ce qui doit être visible et ce que le sujet fait. Décor et cadrage : lieu, distance, angle de vue et espace laissé autour du sujet.

: lieu, distance, angle de vue et espace laissé autour du sujet. Lumière et ambiance : lumière du jour, intérieur, contraste doux ou atmosphère nocturne.

: lumière du jour, intérieur, contraste doux ou atmosphère nocturne. Style et contraintes : photographie, illustration, palette, éléments à exclure.

Pour la bannière de la boutique, voici une consigne plus exploitable : « Photo réaliste d’une monstera dans un pot en terre cuite posé sur une table en bois, salon simple avec une fenêtre sur la gauche, lumière douce du matin, vue légèrement en plongée, composition horizontale avec de l’espace vide à droite pour ajouter un titre ensuite, couleurs naturelles, sans texte ni logo. » La mention de l’espace vide répond à un besoin de mise en page, pas seulement à une préférence esthétique.

Le texte dans les images mérite une prudence particulière. Même si DALL·E 3 a été présenté comme plus à l’aise avec certains éléments textuels que des versions antérieures, un nom de marque, une étiquette de produit ou une phrase exacte peut rester déformé. Pour une maquette, le résultat peut suffire à donner une idée. Pour une page publiée, ajoute le texte dans le code HTML ou dans un outil graphique : tu gardes ainsi la typographie accessible, sélectionnable et facile à corriger.

Les consignes négatives peuvent également aider, mais il vaut mieux les employer avec mesure. « Sans texte, sans logo, sans personnage supplémentaire » clarifie certaines contraintes. Une longue liste de choses interdites détourne toutefois l’attention de la scène principale et ne garantit pas l’absence de chaque détail indésirable. Le moyen le plus fiable reste de vérifier le résultat et de relancer la création avec une correction ciblée.

Un prompt est aussi une petite spécification. Dans un projet web, une demande floue du type « fais-moi une page moderne » produit souvent des discussions interminables ; une description détaillée du public, de la hiérarchie et des composants réduit l’ambiguïté. Pour la génération visuelle, c’est le même mécanisme, avec une différence : l’outil interprète la description au lieu de la suivre comme un moteur de rendu déterministe. Deux générations à partir du même texte peuvent donc diverger.

Pour comparer des styles, garde le sujet stable et ne change qu’une variable. Lance une première version en photographie naturelle, puis une seconde en illustration éditoriale, sans modifier la plante ni le décor. Tu verras si le rendu dépend du style ou d’autres différences introduites par la consigne. Cette méthode évite de tirer une conclusion trop rapide à partir de résultats qui ne sont pas comparables.

Les visuels générés peuvent enfin présenter des défauts localisés : feuilles qui se fondent, objets dont la perspective ne tient pas, détails incohérents ou accessoires qui apparaissent sans raison. Pour une image d’ambiance vue brièvement, un petit défaut peut passer inaperçu. Pour une fiche produit, où l’acheteur doit juger la forme et la couleur d’un article réel, ce défaut n’est pas anodin. Mieux vaut alors photographier le produit lui-même.

Les générateurs d’images ne produisent pas non plus une identité de marque stable à partir d’une consigne générique. Si chaque visuel de la boutique doit partager une palette et un style, conserve un prompt de base, documente les variations et contrôle chaque proposition. Une série cohérente se construit par sélection et retouche, pas en espérant qu’un seul adjectif comme « élégant » fasse le travail.

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Comparer les parcours, les fichiers et les usages possibles

Bing propose ou a proposé plusieurs chemins vers la création d’images, notamment une page dédiée et une interface conversationnelle. Le choix dépend de ce que tu veux faire. Pour lancer rapidement une génération, l’espace dédié est direct ; pour explorer plusieurs modifications en échangeant avec un assistant, le parcours conversationnel est plus pratique. Les deux peuvent s’appuyer sur une génération d’images, mais l’expérience et les outils de suivi ne sont pas forcément identiques.

Parcours Utile pour Point de vigilance Page Bing Image Creator Tester un prompt et parcourir les résultats dans une galerie Les options et les limites visibles peuvent changer selon l’interface Conversation Bing Demander des ajustements en langage courant et garder le fil des échanges Reformuler les détails à préserver si le contexte se perd Éditeur externe Recadrer, corriger les couleurs ou ajouter du texte maîtrisé Vérifier les conditions d’utilisation du fichier source avant publication

Pour un prototype de boutique, le flux peut rester léger : générer une image d’ambiance, télécharger la version retenue, puis l’insérer dans une maquette. Si l’image est destinée à une page publique, contrôle sa taille, son poids et son recadrage sur mobile. Un fichier visuellement réussi mais trop lourd ralentit la page ; une bannière pensée uniquement sur écran large peut aussi couper le sujet sur téléphone.

Le format de sortie ne doit pas être tenu pour acquis. Certains guides anciens décrivent des images carrées de 1 024 × 1 024 pixels, ce qui correspond à une expérience donnée et non à une garantie permanente sur tous les parcours. Avant de concevoir une mise en page autour d’une dimension précise, regarde les propriétés du fichier téléchargé. Si le format souhaité n’est pas fourni directement, un recadrage externe peut convenir, mais il faut anticiper la perte de contenu sur les bords.

Pour les images destinées au Web, pense aussi au texte alternatif. Si l’image est décorative, le code peut la traiter comme telle ; si elle apporte une information, rédige un texte alternatif qui décrit cette information, sans recopier le prompt. Une image de plante générée pour décorer une page n’a pas besoin d’une description interminable. Une illustration qui compare deux formes de feuilles, elle, doit être accompagnée d’une explication accessible.

La provenance mérite un contrôle distinct de la qualité visuelle. Les services peuvent associer des informations de provenance ou des signaux indiquant qu’une image a été générée, selon les règles et formats en vigueur. Ces informations ne sont pas nécessairement visibles comme un logo dans l’image, et une conversion ou une retouche peut modifier les métadonnées. Si l’origine du visuel doit être documentée, conserve les informations de création et consulte les règles de Microsoft plutôt que de compter sur un filigrane visible.

Un autre réflexe utile consiste à garder les prompts avec les fichiers retenus. Un nom comme « bannière-plantes-v3.png » est plus parlant s’il est accompagné d’une note indiquant le texte utilisé, la date de création et les modifications manuelles. Dans une équipe, cette trace facilite les retours et évite de relancer une génération en espérant retrouver exactement la même composition.

Les droits et les règles d’usage ne se résument pas à la gratuité de la génération. Pour une publication commerciale, consulte les conditions du service applicables à ton compte et à ton pays, puis vérifie les éléments susceptibles de poser problème : marques, personnes reconnaissables, logos ou ressemblance avec une œuvre existante. Le fait qu’un outil ait créé le fichier ne dispense pas l’éditeur d’examiner ce qu’il publie.

Si tu compares plusieurs services, regarde aussi les contraintes de ton projet : contrôle du style, format d’export, retouche, coût, confidentialité et rapidité. Le guide consacré à une alternative gratuite à Midjourney peut servir de point de départ pour comparer les options, mais les caractéristiques des outils évoluent. Une comparaison utile précise toujours la date du test et le cas d’usage visé.

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Limites, sécurité et choix d’un outil de création d’images

Un générateur peut produire une image convaincante au premier regard tout en contenant des incohérences. Pour une scène de jardin, cela peut être une feuille fusionnée avec le pot ; pour un visuel de personnes, une main étrange ou un accessoire qui ne tient pas en place. L’inspection à taille réelle est donc une étape de travail, pas un perfectionnisme réservé aux graphistes. Une vignette affichée sur un écran de téléphone masque facilement des défauts visibles dans un grand format.

Les politiques de modération peuvent aussi bloquer certaines demandes, notamment celles qui touchent à des contenus interdits par les règles du service. Évite d’essayer de contourner un blocage en reformulant la même demande par fragments. Si le besoin est légitime, décris le contexte de façon claire et retire les détails qui pourraient être interprétés comme une demande problématique.

La confidentialité doit entrer dans le choix du prompt. Ne colle pas une photo de client, des informations personnelles ou une image issue d’un dossier interne sans avoir vérifié les règles applicables au service et obtenu les autorisations nécessaires. Pour illustrer un scénario, une description fictive suffit souvent. Dans une agence ou une entreprise, le réflexe consiste à traiter le générateur comme un service tiers, pas comme un carnet privé.

Pour les contenus de marque, la cohérence se vérifie sur une série entière. Une image isolée peut être plaisante, mais les écarts de couleurs, de lumière ou de style deviennent visibles quand six visuels sont alignés sur une page. Utilise une consigne de base commune et note les paramètres que tu fais varier. Si l’identité visuelle repose sur des règles précises, une direction artistique humaine garde la main sur la sélection et les retouches.

La création d’images par intelligence artificielle est particulièrement pratique pour explorer des pistes, illustrer un brouillon ou préparer une composition avant un shooting. Elle est moins adaptée lorsqu’il faut montrer fidèlement un produit réel, garantir une représentation exacte ou maintenir une marque très codifiée sans retouche. Cette distinction évite une erreur fréquente : évaluer l’outil seulement à partir de la qualité spectaculaire de ses meilleures propositions, au lieu de le juger sur le travail réel qu’il reste à faire.

Pour décider si Bing Image Creator convient, pose-toi quelques questions avant de créer :

Le visuel doit-il représenter un produit ou une personne réelle avec exactitude ?

Le format demandé est-il disponible ou faudra-t-il recadrer ?

Le résultat sera-t-il publié, et les conditions d’utilisation ont-elles été vérifiées ?

Les détails de la demande contiennent-ils des données confidentielles ?

Qui vérifiera les artefacts, le texte et la cohérence de marque avant publication ?

Si tu débutes, ne cherche pas à écrire le prompt « parfait » du premier coup. Commence par une scène simple, examine les propositions, puis modifie un seul paramètre : le cadrage, la lumière ou le style. Cette façon de travailler rend l’outil plus prévisible et t’apprend ce que la description contrôle réellement. La génération devient alors un processus de conception, pas une loterie où l’on clique jusqu’à tomber sur une image acceptable.

Les usages responsables passent aussi par une présentation honnête. Si un visuel synthétique peut être confondu avec une photographie documentaire, indique son origine lorsque le contexte éditorial ou les règles de la plateforme le demandent. Pour une illustration décorative, la mention peut ne pas être nécessaire dans le même degré de détail, mais ne présente pas une image fabriquée comme la preuve d’un événement réel.

Enfin, choisis ton outil selon le besoin, pas selon le nom du modèle. DALL·E 3 a marqué l’arrivée d’une génération plus accessible dans Bing, mais la qualité ressentie dépend du prompt, des options disponibles et du travail après génération. Pour une maquette, quelques essais rapides peuvent suffire. Pour un catalogue, une campagne ou un contenu sensible, prévois une validation éditoriale, juridique et visuelle avant la mise en ligne.

Le bon test consiste à produire un visuel réellement utile à ton projet, puis à mesurer ce qu’il a fallu corriger avant publication. Si la retouche prend plus de temps que la création d’une image adaptée par une autre méthode, tu as déjà ta réponse sur l’intérêt de l’outil pour ce cas précis.

Pour continuer les essais, conserve trois versions du prompt : une description courte, une version détaillée et une variante de style. Compare les résultats sur le même sujet et garde les fichiers qui ont une utilité concrète. C’est une petite discipline de production, mais elle évite de confondre une image séduisante avec une image prête à servir.

Bing Image Creator est-il encore gratuit ?

L’accès a été proposé gratuitement avec un compte Microsoft, mais les limites, les délais et les fonctions disponibles peuvent évoluer. Vérifie les conditions affichées dans le service au moment de ta création.

DALL·E 3 est-il toujours le modèle utilisé dans Bing Image Creator ?

DALL·E 3 a été intégré à Bing Image Creator en 2023. Microsoft peut faire évoluer les modèles et l’interface ; consulte les indications affichées dans l’outil pour savoir ce qui est proposé actuellement.

Faut-il écrire les prompts d’images en anglais ?

Non. Les demandes peuvent être rédigées en français. Précise le sujet, le décor, le cadrage, la lumière et le style, puis vérifie que les détails importants sont respectés dans le résultat.

Peut-on utiliser une image générée pour un site commercial ?

Cela dépend des conditions du service, du contexte de publication et des éléments représentés. Vérifie les règles de Microsoft et contrôle les marques, les personnes reconnaissables ainsi que les éventuelles ressemblances avec des œuvres existantes.

Demande une modification précise, par exemple de changer la couleur du fond tout en conservant le cadrage et le sujet. Si l’interface ne conserve pas le contexte, réécris la description complète avec les éléments à préserver.