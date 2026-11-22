Le premier Macintosh Le Macintosh est la gamme d’ordinateurs personnels d’Apple lancée le 24 janvier 1984 avec le Macintosh 128K, vendu 2 495 dollars aux États-Unis. C’est le premier ordinateur grand public vendu avec une souris et une interface graphique de série à ce prix ; la lignée change trois fois de processeur jusqu’au passage à Intel en 2006.

24 janvier 1984 présentation 2 495 $ prix de lancement 128 Ko de mémoire vive 8 MHz Motorola 68000

Le Macintosh occupe le centre de l’histoire d’Apple : le produit qui a imposé la souris et les fenêtres au grand public, puis la gamme qui a fait vivre l’entreprise de 1984 à aujourd’hui. Cette fiche donne d’abord les propriétés du premier Mac, puis la lignée des modèles jusqu’en 2006 en un seul tableau.

La fiche du Macintosh 128K

Le premier Mac est une machine fermée, sans emplacement d’extension : un boîtier vertical avec écran, lecteur de disquette et carte mère, à poser sur le bureau avec son clavier et sa souris. Les valeurs ci-dessous viennent de la fiche technique d’Apple, recoupée avec Wikipédia.

Des Mac compacts de la première génération : écran, lecteur de disquette et carte mère tiennent dans le même boîtier, clavier et souris à côté. · Photo: Deux Macintosh compacts de la première génération, Ruben Boekeloo, Pexels License

Propriété Valeur Source Fabricant Apple Computer Apple Présentation 24 janvier 1984 Apple Fin de commercialisation 1er octobre 1985 Apple Prix de lancement 2 495 dollars (États-Unis) ; prix français non connu Wikipédia Prix en dollars de 2025 environ 7 700 dollars indice des prix américain (BLS) Processeur Motorola 68000 à 8 MHz Apple Mémoire vive 128 Ko, non extensible d’origine Apple Mémoire morte 64 Ko Apple Écran intégré, noir et blanc, 9 pouces, 512 × 342 pixels Apple ; Wikipédia Stockage lecteur de disquette 3,5 pouces de 400 Ko Apple Poids 7,5 kg (16,5 livres) Apple Ce qu’il en reste la souris, le bureau à icônes, le lecteur 3,5 pouces voir plus bas

Le prix se lit mieux en valeur d’aujourd’hui. Ramenés avec l’indice des prix à la consommation américain du Bureau of Labor Statistics, les 2 495 dollars de 1984 valent environ 7 700 dollars de 2025 ; le convertisseur de l’Insee ne s’applique qu’aux francs, et nous n’avons pas trouvé de prix français daté de 1984. Le 128K se vend bien au départ : 70 000 exemplaires au 3 mai 1984, selon Wikipédia. Son lancement est précédé, le 22 janvier 1984, par le spot « 1984 » réalisé par Ridley Scott et diffusé sur CBS pendant le Super Bowl XVIII. Apple cesse d’assurer le support du 128K le 1er septembre 1998, d’après sa fiche technique : c’est la date à partir de laquelle le constructeur ne le répare plus.

L’écran fixe une norme qui a duré : 512 × 342 points sur 9 pouces, soit 72 points par pouce : le premier Mac établit cette norme d’affichage, d’après Wikipédia.

La mémoire vive (la mémoire de travail, effacée à l’extinction) est le point faible. 128 Ko suffisent à peine pour un système graphique et un logiciel ouvert : Apple sort le Macintosh 512K dès septembre 1984.

Pourquoi « Macintosh »

Le nom vient d’une variété de pomme, la McIntosh, la préférée de Jef Raskin, l’employé d’Apple qui lance le projet en 1979. Raskin modifie l’orthographe pour éviter une confusion avec McIntosh Laboratory, fabricant américain de matériel audio. Le Mac final n’a plus grand-chose du projet de Raskin. Celui-ci imaginait une machine à 500 dollars, avec un microprocesseur Motorola 6809 à 12 dollars plutôt que le 68000 à 90 dollars, et sans souris ; Steve Jobs, qui reprend le projet, impose les deux, selon Wikipédia. Le Mac sort donc cinq fois plus cher que l’idée de départ.

La précaution sur le nom ne suffit pas : selon le centre qui porte le nom de Raskin et la presse spécialisée, Apple doit négocier avec la marque d’audio pour garder le nom, après une lettre de Steve Jobs en novembre 1982.

La lignée des Mac, de 1984 à 2006

Voici le bloc que les encyclopédies dispersent en vingt articles : les modèles qui ont changé quelque chose, dans l’ordre de leur présentation. Les dates sont celles de la chronologie des modèles Macintosh, recoupées avec les fiches d’Apple.

Des iMac G3 : écran et unité centrale réunis dans une coque de plastique translucide, déclinée en plusieurs couleurs. · Photo: Des iMac G3 translucides de couleurs différentes, Ruben Boekeloo, Pexels License

Date Modèle Processeur Ce qui change 24 janvier 1984 Macintosh 128K Motorola 68000 souris et interface graphique de série 10 septembre 1984 Macintosh 512K 68000 quatre fois plus de mémoire 16 janvier 1986 Macintosh Plus 68000 1 Mo de mémoire, port SCSI pour un disque dur 2 mars 1987 Macintosh II Motorola 68020 premier Mac modulaire, couleur, cartes d’extension 19 janvier 1989 Macintosh SE/30 Motorola 68030 puissance du II dans le boîtier compact 20 septembre 1989 Macintosh Portable 68000 premier Mac à batterie 15 octobre 1990 Macintosh LC 68020 Mac couleur d’entrée de gamme 21 octobre 1991 PowerBook 100 et Quadra 900 68000, puis Motorola 68040 le portable moderne ; le Mac de puissance 14 mars 1994 Power Macintosh 6100 PowerPC 601 passage au PowerPC 15 août 1998 (mise en vente) iMac G3 PowerPC G3 tout-en-un en plastique translucide, USB, sans lecteur de disquette 21 juillet 1999 iBook PowerPC G3 portable grand public 31 août 1999 Power Mac G4 PowerPC G4 tour professionnelle 9 janvier 2001 PowerBook G4 PowerPC G4 portable en titane 23 juin 2003 Power Mac G5 PowerPC G5 processeur 64 bits 11 janvier 2005 Mac mini PowerPC G4 le Mac le moins cher, sans écran 10 janvier 2006 MacBook Pro et iMac Intel Core Duo passage à Intel 7 août 2006 Mac Pro Intel Xeon dernière tour de bureau à passer à Intel

L’iMac de 1998 est le premier grand produit d’après le retour de Steve Jobs à la tête d’Apple : un tout-en-un qui réunit l’écran de 15 pouces et l’unité centrale dans une coque de plastique translucide colorée, à une époque où la part de marché d’Apple s’érode face aux compatibles PC sous Windows, selon Wikipédia.

Le tableau montre quatre formes qui reviennent : le compact (128K, Plus, SE/30), le modulaire à cartes (Macintosh II, Quadra, Power Mac), le portable (Portable, PowerBook, iBook, MacBook Pro) et le tout-en-un (iMac). Chaque forme naît dans la période 68000-68040, et chacune existe encore en 2006.

Le Macintosh Portable de 1989 pèse 7,2 kg (15,8 livres), presque autant qu’un 128K, surtout à cause de sa batterie au plomb : il faut attendre le PowerBook 100 de 1991, 2,3 kg (5,1 livres), conçu avec Sony, pour un portable trois fois plus léger. L’iMac de 1998 abandonne le lecteur de disquette, que le premier Mac avait popularisé en 3,5 pouces.

Trois processeurs en vingt-deux ans

Le microprocesseur (la puce qui exécute les instructions des programmes) a changé trois fois de famille dans la lignée, et chaque fois Apple a dû faire tourner les anciens logiciels sur la nouvelle puce.

Motorola 680x0, de 1984 à 1994 : le 68000 du 128K, puis le 68020 du Macintosh II (1987), le 68030 (1988-1989) et le 68040 des Quadra (1991). PowerPC, de 1994 à 2006 : une famille conçue par l’alliance d’Apple, d’IBM et de Motorola ; le Power Macintosh 6100 ouvre la série le 14 mars 1994, le Power Mac G5 de 2003 la porte en 64 bits. Intel, à partir de janvier 2006 : les MacBook Pro et iMac du 10 janvier 2006, puis le Mac Pro d’août 2006, qui termine la transition en un peu plus de sept mois.

Le système change avec les puces. Les premiers Mac tournent sous le « Système » (versions 1 à 7), renommé Mac OS à partir de la version 7.6 ; au début des années 2000, Mac OS X le remplace par un système bâti sur une base Unix, celui dont descend encore le macOS d’aujourd’hui.

Le geste est le même à chaque transition : un traducteur logiciel fait tourner les programmes écrits pour l’ancienne puce pendant que les éditeurs recompilent les leurs. C’est ce qu’Apple refait depuis 2020 avec ses propres puces Apple silicon, la quatrième famille de la lignée.

Le Mac face à ses voisins de 1984

Le critère : le prix d’une interface graphique avec souris. En 1984, trois machines se partagent les bureaux américains, et le Mac est la seule à réunir souris, fenêtres et prix de micro-ordinateur.

Machine Présentation Prix de lancement Souris et interface graphique IBM PC 5150 12 août 1981 1 565 dollars (configuration de base) non, commandes au clavier Apple Lisa 19 janvier 1983 9 995 dollars oui Macintosh 128K 24 janvier 1984 2 495 dollars oui

Le Mac coûte quatre fois moins que le Lisa pour la même idée, et environ 1,6 fois le prix d’un IBM PC de base, sans écran pour ce dernier. La différence de prix se paie en confort : l’IBM PC demande d’apprendre des commandes, le Mac montre un bureau, des dossiers et une corbeille qu’on manipule à la souris. L’IBM PC, ouvert et copié par d’autres constructeurs, devient la norme du marché ; le Mac reste la machine d’un seul fabricant, qui garde la main sur le matériel et le logiciel. Le lecteur de disquette 3,5 pouces du Mac, plus rigide et plus petit que les disquettes souples de 5,25 pouces de l’IBM PC, devient ensuite le format de toute la micro-informatique.

Idées reçues

L’idée reçue : « le Macintosh est le premier ordinateur à souris ». Les faits : le Xerox Alto des années 1970 utilisait déjà une souris et des icônes, et le Lisa d’Apple en avait une un an avant le Mac. Le critère qui fait du Mac un premier, c’est le premier ordinateur grand public vendu avec souris et interface graphique à ce niveau de prix.

L’idée reçue : « Macintosh HD est un modèle de Mac ». Les faits : c’est le nom donné par défaut au disque dur interne dans le système des Mac, pas une machine.

L’idée reçue : « le Mac est né avec Apple ». Les faits : Apple vend depuis 1976 ; avant le Mac, il y a eu l’Apple I, l’Apple II et le Lisa. Pour remonter à la première machine de la marque, la fiche de l’Apple I donne ses dates et son prix.