12 août 1981 présentation à New York 1 565 dollars configuration de base environ 3 780 euros de 2025 Intel 8088 à 4,77 MHz processeur

L’IBM PC 5150 est le premier ordinateur personnel d’IBM, présenté le 12 août 1981 à New York. Ce n’est ni le premier micro-ordinateur ni le plus puissant de son temps, mais c’est lui qui fixe le standard que suivent encore les PC actuels. Il prend place dans notre collection des ordinateurs historiques comme la machine type de la quatrième génération, celle du microprocesseur.

La fiche de l’IBM PC 5150

Les valeurs ci-dessous sont celles du modèle de lancement, avec ses options d’origine. La mémoire de base et les lecteurs ont évolué pendant la vie de la machine.

Propriété IBM PC 5150 Présentation 12 août 1981, hôtel Waldorf-Astoria, New York Fin de fabrication 2 avril 1987 Fabricant IBM, conçu à Boca Raton (Floride) Processeur Intel 8088 à 4,77 MHz, coprocesseur 8087 en option Mémoire vive 16 Ko en base ; jusqu’à 256 Ko sur la carte mère des modèles suivants, 640 Ko avec des cartes Stockage prise pour magnétophone à cassette ; jusqu’à deux lecteurs de disquettes 5,25 pouces de 160 Ko Affichage carte monochrome (MDA) ou carte couleur (CGA), branchement possible sur un téléviseur Extensions 5 connecteurs Système BASIC en mémoire morte, PC-DOS 1.0 ; CP/M-86 et UCSD p-System annoncés Poids de 11 à 14 kg selon la configuration Prix de lancement 1 565 dollars en configuration de base Prix en euros de 2025 environ 3 780 euros Ventes plus de 750 000 en 1983 ; total non connu

Le microprocesseur Intel 8088 est une version économique du 8086 : il calcule sur 16 bits mais échange ses données avec la mémoire 8 bits par 8 bits, ce qui permettait d’utiliser des composants moins chers. Notre page sur le microprocesseur retrace sa lignée, du 4004 aux puces actuelles.

Combien coûtait vraiment un IBM PC

À 1 565 dollars, on n’achetait pas une machine prête à servir. La configuration de base comptait 16 Ko de mémoire, une carte graphique couleur et un clavier, sans lecteur de disquettes ni écran : on sauvegardait sur cassette et on se branchait sur la télévision. Une machine utilisable, avec un écran et un lecteur de disquettes, coûtait 3 005 dollars.

Pour ramener ces prix en euros d’aujourd’hui, nous avons converti les dollars en francs au cours moyen de 1981 (5,44 francs pour un dollar), puis ces francs en euros constants avec le convertisseur de l’Insee, dont la dernière année est 2025.

Configuration Prix en 1981 En francs de 1981 En euros de 2025 De base (16 Ko, sans lecteur ni écran) 1 565 dollars environ 8 500 francs environ 3 780 euros Avec écran et un lecteur de disquettes 3 005 dollars environ 16 350 francs environ 7 260 euros

Ramené à aujourd’hui, un PC prêt à servir coûtait plus de 7 000 euros. En France, la machine n’arrive en boutique qu’en 1983.

Face au Commodore 64 et au Macintosh

La fiche prend son sens à côté de ses voisins : le Commodore 64, sorti un an plus tard pour les familles, et le Macintosh d’Apple, arrivé en 1984.

Le Commodore 64 loge l’ordinateur sous son clavier ; vendu 595 dollars, il coûtait plus de deux fois et demie moins cher que le PC. · Photo: Le boîtier-clavier d’un Commodore 64, AndrzejRembowski, Pixabay License

Propriété IBM PC 5150 Commodore 64 Macintosh 128K Sortie août 1981 août 1982 janvier 1984 Processeur Intel 8088 MOS 6510 Motorola 68000 Fréquence 4,77 MHz environ 1 MHz environ 7,8 MHz Mémoire vive de base 16 Ko 64 Ko 128 Ko Prix de lancement 1 565 dollars 595 dollars 2 495 dollars

Face au Commodore 64, le PC tourne à une fréquence près de cinq fois plus élevée mais coûte plus de deux fois et demie plus cher, pour quatre fois moins de mémoire de base. Face au Macintosh, il reste moins cher, sans souris ni interface graphique. Le PC ne gagne ni sur le prix ni sur la facilité : il gagne sur le nom d’IBM auprès des entreprises, et sur ce qui suit.

Jusque-là, IBM ne vendait ses ordinateurs qu’aux entreprises. En 1980, William Lowe, directeur du laboratoire de Boca Raton, propose au président d’IBM Frank Cary une machine autour de 1 500 dollars pour les petites entreprises et les particuliers. Une petite équipe, menée par Don Estridge, monte le projet en environ un an ; le premier prototype tourne au bout de quatre mois.

Pour tenir ce délai, IBM rompt avec ses habitudes et achète au dehors : le processeur à Intel, le système d’exploitation à Microsoft, l’imprimante à Epson. La machine est présentée le 12 août 1981 avec deux logiciels phares, le tableur VisiCalc et le traitement de texte EasyWriter, et une campagne publicitaire qui met en scène Charlot.

Le succès surprend IBM lui-même : selon le constructeur, sa part du marché des ordinateurs personnels atteint environ 80 % en 1982 et 1983. Pour l’année 1982, le magazine Time désigne l’ordinateur personnel « machine de l’année », dans son numéro daté du 3 janvier 1983.

Pourquoi on dit « compatible PC »

« Compatible PC » veut dire capable de faire tourner les mêmes logiciels et d’accepter les mêmes cartes qu’un IBM PC. Cette compatibilité est née de quatre choix faits en 1981 :

Une carte réseau 3Com au format ISA, héritier du connecteur d’extension du PC : documenté par IBM, il a ouvert la porte aux fabricants tiers. · Photo: Une carte réseau 3Com EtherLink III au format ISA, Nicolas Foster, Pexels License

le processeur est un Intel 8088 que tout fabricant peut acheter ;

est un Intel 8088 que tout fabricant peut acheter ; le système est fourni par Microsoft, qui garde le droit de vendre MS-DOS à d’autres constructeurs ;

est fourni par Microsoft, qui garde le droit de vendre MS-DOS à d’autres constructeurs ; les cinq connecteurs d’extension sont documentés, et des fabricants tiers vendent bientôt cartes mémoire, cartes graphiques et contrôleurs ;

sont documentés, et des fabricants tiers vendent bientôt cartes mémoire, cartes graphiques et contrôleurs ; le manuel technique publié par IBM décrit la machine en détail, jusqu’au listing du BIOS, le petit programme en mémoire morte qui démarre l’ordinateur.

Le BIOS restait la seule pièce protégée, puisque son code appartenait à IBM. Compaq le contourne en le faisant réécrire « en salle blanche », par des ingénieurs qui n’avaient pas lu le code d’IBM : le Compaq Portable, annoncé en novembre 1982 et livré en mars 1983, est l’un des premiers clones. Les autres suivent, et le standard échappe à IBM.

Ce qu’il en reste aujourd’hui : l’architecture x86 de la plupart des ordinateurs de bureau descend du 8088, et le mot « PC » désigne encore un ordinateur compatible.

L’idée reçue : le premier ordinateur personnel ?

Le critère compte : l’IBM PC est le premier ordinateur personnel d’IBM et l’origine du standard PC, pas le premier ordinateur personnel. Avant lui, le Micral N français est vendu en 1973 autour d’un microprocesseur Intel 8008, l’Altair 8800 sort en 1975 et l’Apple II en 1977. IBM lui-même avait déjà vendu en 1975 l’IBM 5100, un ordinateur portable de 9 000 dollars pour les professionnels.

Le 5150 cède la place au PC XT en mars 1983, qui ajoute un disque dur, puis au PC AT en août 1984. Sa fabrication s’arrête le 2 avril 1987.