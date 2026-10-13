Déployer Microsoft 365 Apps ou Office sur plusieurs ordinateurs ne devrait pas dépendre d’une suite de clics répétés ni d’une image système oubliée depuis trois ans.

L’Office Deployment Tool, souvent abrégé en ODT, permet de télécharger les fichiers d’installation et de définir les produits, les langues, l’architecture, le canal de mise à jour et le comportement de l’installation à l’aide d’un fichier de configuration XML.

Le fil conducteur de ce guide est NexaMeca, une PME industrielle de 280 personnes confrontée à des versions d’Office différentes selon les ateliers et les bureaux. Les problèmes de macros Excel et de compléments Outlook ne venaient pas d’un mystérieux bug isolé : les équipes ne recevaient pas les mêmes versions.

Un déploiement Microsoft Office documenté et progressif a permis de reprendre la main sans transformer l’administration en chantier interminable.

En bref : l’ODT automatise le téléchargement et l’installation d’Office à partir d’une configuration déclarative. Un partage réseau ou un cache local évite de répéter inutilement les téléchargements, tandis qu’un groupe pilote aide à repérer les incompatibilités avant le déploiement général.

L’outil ne remplace ni la gestion des licences ni le déploiement des compléments métier.

Téléchargez l’Office Deployment Tool depuis le centre de téléchargement officiel de Microsoft.

Définissez les produits, la langue, le canal et les options dans un fichier XML lisible et versionné.

Teste les commandes /download et /configure sur un poste pilote avant d’élargir le déploiement.

et sur un poste pilote avant d’élargir le déploiement. Prévoyez une politique distincte pour les mises à jour, les postes nomades et les compléments Office.

Office Deployment Tool : comprendre son rôle avant l’installation

L’Office Deployment Tool est un outil en ligne de commande destiné à télécharger et déployer les applications Office prises en charge par sa configuration. Il ne s’agit pas d’un assistant graphique qui choisit automatiquement les bons réglages. L’administrateur fournit un fichier XML, puis lance setup.exe avec l’option correspondant à l’opération souhaitée.

Cette approche peut sembler moins accueillante qu’un bouton « Suivant », mais elle a un avantage très concret : la configuration est lisible, réutilisable et comparable dans le temps. Si deux groupes d’utilisateurs doivent recevoir des canaux différents, deux fichiers XML peuvent exprimer cette politique sans reproduire manuellement chaque installation.

L’outil couvre notamment deux opérations. La commande /download récupère les fichiers correspondant au XML dans le dossier défini comme source. La commande /configure installe ou configure Office sur l’ordinateur où elle s’exécute, en s’appuyant sur les paramètres indiqués et, le cas échéant, sur les sources locales ou réseau.

Cette distinction évite une confusion fréquente : télécharger les fichiers sur un serveur ne revient pas à installer Office sur tous les postes. Le téléchargement prépare une source ; une seconde étape doit être déclenchée sur chaque machine, par script, stratégie de groupe ou solution de gestion de parc.

Chez NexaMeca, l’équipe informatique a d’abord centralisé les sources sur un partage accessible aux postes concernés. Le choix répondait à une contrainte simple : éviter que chaque ordinateur télécharge individuellement plusieurs gigaoctets depuis Internet au même moment. Pour une petite structure, un dossier local peut suffire ; avec plusieurs sites, un cache ou un partage répliqué mérite d’être étudié.

L’ODT n’attribue pas de licences. Il ne décide pas non plus à lui seul quels utilisateurs ont droit à quelle édition : ces droits dépendent des licences Microsoft et de leur affectation. Il faut donc traiter séparément la configuration technique, la gestion des abonnements et les règles internes d’accès.

Pour NexaMeca, le bénéfice n’a pas été de « tout automatiser » d’un coup. Le premier gain est venu d’une question plus modeste : quels produits et quels canaux doivent réellement être installés sur chaque population ? Une fois la réponse écrite, l’installation personnalisée devient reproductible au lieu de dépendre de la mémoire de la personne qui prépare le poste.

Cette logique de choix outillé se retrouve dans d’autres décisions informatiques d’entreprise, par exemple lorsqu’il faut comparer les suites bureautiques selon les usages et les contraintes d’équipe. Le comparatif entre Microsoft et Google aide à poser ce type de question avant de figer un environnement.

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Téléchargement en français et préparation des sources Office

Le téléchargement en français de l’Office Deployment Tool s’effectue depuis le centre de téléchargement Microsoft. L’exécutable téléchargé sert à extraire les fichiers de l’outil, notamment setup.exe et des exemples de configuration. Il est préférable de conserver ces éléments dans un dossier de travail clairement identifié, plutôt que de les laisser dans Téléchargements avec une collection de pilotes et de PDF oubliés.

Une organisation simple peut ressembler à C:ODT sur un poste de préparation. Dans un environnement partagé, le dossier de l’outil, les fichiers XML et les sources Office peuvent être rangés séparément. Le point essentiel consiste à savoir quelle version des fichiers de configuration a servi à préparer chaque lot de machines.

Avant la récupération des sources, il faut choisir les produits réellement prévus, l’architecture, les langues et le canal de mise à jour. Une langue de base doit être définie explicitement, par exemple fr-fr. Si plusieurs langues sont nécessaires, elles peuvent être ajoutées dans le XML, mais chaque langue supplémentaire augmente la quantité de fichiers à distribuer.

Voici une configuration minimale à adapter selon les licences et le contexte de l’organisation :

<Configuration>

<Add OfficeClientEdition= »64″ Channel= »MonthlyEnterprise » SourcePath= »serveurOfficeSources »>

<Product ID= »O365ProPlusRetail »>

<Language ID= »fr-fr » />

</Product>

</Add>

<Display Level= »None » AcceptEULA= »TRUE » />

<Updates Enabled= »TRUE » Channel= »MonthlyEnterprise » />

</Configuration>

Dans cet exemple, O365ProPlusRetail correspond à l’identifiant de produit de Microsoft 365 Apps pour les entreprises ; il ne faut pas le recopier sans vérifier que l’édition correspond aux droits de licence disponibles. Le canal MonthlyEnterprise convient à une organisation qui préfère une cadence mensuelle contrôlée. Les noms de produits, canaux et langues doivent être vérifiés dans la documentation Microsoft avant une mise en production.

Une fois le XML enregistré, la récupération des fichiers peut être lancée depuis une invite de commandes ouverte dans le dossier qui contient l’outil :

setup.exe /download config-M365-Prod.xml

La commande ne donne pas forcément une interface bavarde. Il faut vérifier que le processus se termine correctement, que le répertoire de destination contient les sources attendues et que l’espace disque disponible suffit. NexaMeca a commencé par télécharger les fichiers sur un poste de préparation, puis a mesuré le volume avant de copier la source sur son partage réseau.

Le choix du 64 bits est courant sur les postes récents, mais il ne doit pas être appliqué mécaniquement. Un complément métier ancien ou une intégration particulière peut imposer une vérification préalable. Mélanger des architectures sur un même poste n’est pas une solution pratique pour contourner une incompatibilité ; mieux vaut tester le logiciel concerné et documenter une éventuelle exception.

Pour une installation sans connexion Internet sur le poste cible, l’ODT peut s’appuyer sur des sources préparées au préalable, sur un disque local ou sur un partage réseau accessible. Le poste doit tout de même pouvoir lire les fichiers et l’administrateur doit valider que la source correspond au XML utilisé. Une source copiée à la hâte depuis un ancien dossier peut faire échouer l’installation ou conduire à déployer une version inattendue.

Fichier de configuration XML : régler une installation personnalisée

Le fichier configuration XML porte les décisions qui ont un impact sur les postes : produits installés, langues, architecture, canal, source des fichiers, affichage de l’assistant et comportement des mises à jour. L’ODT ne devine pas les règles métier. Il exécute ce qui lui est demandé, ce qui rend la relecture du XML aussi importante que la commande elle-même.

Comment Installer Microsoft Office avec Office Deployment Tool (Guide Complet)

Chez NexaMeca, les configurations ont été séparées par usage : production, préproduction et laboratoire informatique. Le nom de chaque fichier indique la population et le canal visés. Cette convention paraît banale, mais elle évite de lancer le fichier de test sur l’ensemble des bureaux parce qu’il était simplement le dernier XML ouvert.

La balise Add décrit notamment les produits et langues à installer. OfficeClientEdition définit l’architecture en 32 ou 64 bits. L’attribut SourcePath indique où se trouvent les fichiers, tandis que Channel fixe le canal utilisé pour l’installation et, selon les paramètres, les mises à jour.

La balise Display permet de choisir le niveau d’interaction. Avec Level= »None », l’installation se déroule sans fenêtre visible pour l’utilisateur : c’est une installation silencieuse, utile pour un déploiement centralisé. Cette option ne dispense pas de prévenir les utilisateurs ni de planifier l’opération. Fermer les applications Office au mauvais moment peut perturber leur travail.

La suppression d’anciennes installations mérite une décision distincte. L’élément RemoveMSI peut servir à retirer d’anciennes versions d’Office installées avec la technologie MSI. Il ne faut pas l’ajouter par réflexe si une application métier dépend encore d’une configuration historique : il faut d’abord identifier les postes concernés et tester les effets sur un environnement représentatif.

Les fichiers XML sont du texte. Ils peuvent donc être suivis dans un gestionnaire de versions comme Git, avec une note sur la raison de chaque modification. Une modification du canal, de la langue ou de la source devient alors traçable. Pour une équipe informatique, cette habitude vaut mieux qu’un dossier nommé « final-vraiment-final-2 », qui finit tôt ou tard par semer le doute.

Quelques contrôles avant d’utiliser une nouvelle configuration :

Vérifier l’identifiant de produit et sa compatibilité avec les licences attribuées.

Confirmer la langue, l’architecture et le canal prévus pour la population visée.

Tester les macros, les modèles et les compléments utilisés par les métiers.

Valider les droits d’accès au partage et la disponibilité de l’espace disque.

Conserver une copie du XML validé et documenter les changements apportés.

Un XML ne constitue pas une politique complète si les exceptions restent implicites. Les postes d’atelier de NexaMeca utilisaient un canal différent des postes administratifs, car certaines macros critiques nécessitaient une phase de validation plus prudente. La décision n’était pas de retarder toutes les mises à jour, mais de faire correspondre la cadence au risque opérationnel.

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Déploiement Microsoft Office : choisir le bon scénario de parc

L’ODT fournit les commandes et les paramètres, mais il ne choisit pas le mécanisme qui va lancer l’installation sur les ordinateurs. Une PME peut commencer avec un script et une stratégie de groupe. Une organisation dotée d’Intune ou de Microsoft Configuration Manager (MECM) peut intégrer le processus à sa gestion centralisée et mieux suivre les déploiements.

NexaMeca n’avait pas de plateforme de gestion avancée lors de sa première phase. L’équipe a donc ciblé une unité d’organisation de test avec une stratégie de groupe, puis a étendu le déploiement par site. Les premières machines ont permis de vérifier l’accès au partage, la fermeture des applications Office et le comportement des macros avant que l’opération ne touche les postes d’atelier.

Scénario Atouts Points de vigilance Script et partage réseau Mise en place accessible et contrôle direct du XML Suivi et rapports souvent manuels Intune ou MECM Déploiement piloté, ciblage et suivi centralisés Demande une plateforme configurée et maîtrisée Image système Poste rapidement prêt au premier démarrage Les images vieillissent et doivent être entretenues

Pour une structure de moins de 50 postes, l’association d’un XML versionné, d’un partage simple et d’un script documenté peut suffire. Construire une architecture de déploiement complexe pour quelques ordinateurs ajoute parfois plus de maintenance qu’elle n’en retire. À l’inverse, lorsque le parc se compte en centaines ou milliers de postes, le suivi centralisé devient vite plus précieux que l’économie initiale d’une solution artisanale.

Les déploiements doivent avancer par vagues : laboratoire informatique, groupe pilote, puis populations plus larges. Le groupe pilote doit refléter les usages réels, pas seulement réunir trois postes du service informatique. Il faut y inclure, par exemple, des utilisateurs qui manipulent des macros, des compléments Outlook ou des modèles de documents spécifiques.

Une installation silencieuse peut être déclenchée par un script, mais ce script doit gérer les droits, les chemins, le résultat de la commande et les journaux. Il doit aussi éviter de lancer plusieurs installations simultanément sur la même machine. Un fichier XML incorrect ou un partage indisponible ne devient pas moins problématique parce que l’utilisateur ne voit pas de fenêtre d’erreur.

Dans les PME industrielles, l’horaire compte autant que la technique. Installer Office au milieu d’une prise de poste ou pendant une période de saisie importante crée des incidents évitables. NexaMeca a planifié ses vagues par site et hors des créneaux où les postes étaient nécessaires à la production, puis a contrôlé un échantillon après chaque étape.

La gestion du poste de travail ne se limite pas à Office : les contraintes du système d’exploitation et des outils métier doivent aussi être considérées. Pour vérifier les différences entre éditions du système utilisées dans un parc, ce guide sur Windows 11 Famille et Professionnel apporte un complément utile au choix de l’environnement.

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Mise à jour d’Office, diagnostic et astuces de configuration

Après le déploiement initial, la mise à jour d’Office devient le sujet quotidien. L’ODT peut définir le canal et les paramètres de mise à jour, mais une stratégie efficace suppose de décider qui reçoit les versions en premier, comment les changements sont testés et quand ils sont diffusés. Laisser chaque poste évoluer sans règle rend difficile l’analyse d’un incident : deux collègues peuvent alors rencontrer des comportements différents dans la même application.

NexaMeca a choisi une cadence plus récente pour certaines fonctions administratives et un canal plus prévisible pour les postes liés aux opérations et aux macros sensibles. Les noms et options disponibles évoluent selon les produits Microsoft ; il faut donc consulter la documentation actuelle avant de recopier une ancienne configuration. Les canaux ne sont pas des étiquettes décoratives : ils déterminent le rythme auquel les changements arrivent.

Pour contrôler la diffusion, l’équipe télécharge les sources selon son calendrier et les distribue depuis son emplacement central. Ce modèle réduit les téléchargements répétés sur la connexion Internet et permet de tester les versions. Il n’empêche pas les mises à jour automatiques si le XML et les paramètres associés autorisent les clients à récupérer directement leur contenu : la source et le comportement des postes doivent être pensés ensemble.

Les postes nomades compliquent le scénario. Un ordinateur rarement connecté au réseau interne ne peut pas dépendre exclusivement d’un partage local inaccessible. Il faut décider s’il récupère les mises à jour depuis les services Microsoft, s’il profite d’un cache accessible à distance ou s’il reçoit les sources lors de ses passages au bureau. Dans chaque cas, la taille des téléchargements et les contraintes du VPN doivent être testées avec de vraies connexions.

Les compléments Office de fournisseurs tiers ne sont pas installés par l’ODT comme s’ils faisaient partie de la suite. Ils doivent être traités par un mécanisme complémentaire, par exemple un package Intune, MECM ou un script contrôlé. L’équipe doit vérifier leur version, leur architecture et leur compatibilité avec Office avant de généraliser une mise à jour.

Quand une installation échoue, commencer par relire le XML et la commande utilisée. Vérifier ensuite que le compte exécutant le processus peut lire le partage, que le chemin est exact et que le poste dispose d’assez d’espace disque. Un test manuel sur une machine de laboratoire, avec les mêmes paramètres, permet souvent de reproduire le problème sans immobiliser un poste utilisateur.

Les journaux aident à distinguer un problème de téléchargement d’un problème de configuration. Il est utile de conserver les résultats des opérations et, quand l’organisation le permet, de centraliser les informations pertinentes. Une erreur isolée ne demande pas toujours une refonte du déploiement ; plusieurs échecs identiques sur le même site pointent plutôt vers un problème de droits, de réseau ou de source.

Enfin, les exceptions doivent rester rares et visibles. Si une ancienne application impose un environnement Office particulier, mieux vaut isoler les machines concernées dans un groupe identifié et fixer une date de réévaluation. Laisser une version ancienne sur tout un parc « au cas où » transforme une contrainte ponctuelle en dette de maintenance permanente.

Pour les équipes de NexaMeca, le meilleur indicateur n’était pas le nombre de fichiers XML produits, mais la baisse des incidents Office et la capacité à expliquer quelle version était installée sur chaque population. Un déploiement maîtrisé se reconnaît surtout au fait qu’il n’exige plus une intervention héroïque à chaque mise à jour.

L’Office Deployment Tool convient-il à un parc de moins de 50 postes ?

Oui. Un fichier XML validé, un partage réseau et un script documenté suffisent souvent. Une plateforme de gestion avancée n’est pas nécessaire si le parc reste modeste et que les besoins de reporting sont limités.

Peut-on installer Office hors connexion avec l’ODT ?

Oui. Les sources peuvent être téléchargées à l’avance sur un poste de préparation, puis transférées sur un partage ou un support accessible au poste cible. Le XML doit pointer vers cette source et les droits d’accès doivent être vérifiés.

L’ODT installe-t-il les compléments Outlook et Excel ?

L’ODT déploie les produits Office configurés, mais les compléments tiers nécessitent généralement un autre mécanisme de distribution. Il faut les installer et les tester séparément, en vérifiant leur compatibilité avec l’architecture et la version d’Office.

Faut-il toujours utiliser RemoveMSI ?

Non. Cette option peut retirer d’anciennes installations Office fondées sur MSI, mais une application métier peut dépendre d’une version historique. Teste la suppression sur un groupe représentatif et isole les exceptions documentées.

Quelle est la première vérification en cas d’échec d’installation ?

Contrôle le XML, le nom du produit, la langue, le canal, le chemin source et les droits de lecture. Reproduis ensuite la commande sur un poste de laboratoire et consulte les journaux générés par l’opération.