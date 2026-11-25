En bref ARPANET est un réseau informatique financé par l’agence américaine ARPA, dont le nom signifie Advanced Research Projects Agency Network. Il commence en 1969 avec quatre sites américains : UCLA, le Stanford Research Institute, l’université de Californie à Santa Barbara et l’université de l’Utah. Le 29 octobre 1969, le premier échange entre ordinateurs hôtes relie UCLA et le SRI, pas les quatre sites simultanément. Le réseau passe de 4 équipements de commutation, appelés IMP, fin 1969 à 13 fin 1970. ARPANET préfigure Internet, l’interconnexion de réseaux sur laquelle fonctionne notamment le Web.

Les quatre premiers nœuds d’ARPANET sur la carte

Le premier ensemble relie trois établissements californiens et un établissement de l’Utah. Ces sites sont raccordés progressivement au cours de 1969, et non lors d’une mise en service simultanée.

Établissement et sigle Localisation Raccordement à retenir University of California, Los Angeles, UCLA Californie Premier site équipé Stanford Research Institute, SRI Californie Deuxième site ; correspondant d’UCLA lors du premier échange entre hôtes University of California, Santa Barbara, UCSB Californie Troisième site du réseau initial University of Utah Utah Quatrième site du réseau initial

Ces quatre sites constituent le réseau initial de fin 1969. Leur ordre d’installation figure dans les documents retraçant la construction du réseau, notamment le rapport d’achèvement d’ARPANET établi par BBN, l’entreprise chargée des IMP.

Pour les situer, partez des établissements plutôt que des traits entre eux. UCLA et UCSB se trouvent dans le sud de la Californie, le SRI dans la région de San Francisco, et l’université de l’Utah à Salt Lake City. La localisation répond à « où ? » ; les liaisons répondent à « qui communique directement avec qui ? ».

Un nœud n’est pas simplement un ordinateur universitaire. Chaque site initial reçoit un IMP, pour Interface Message Processor, chargé de transmettre les données. Les ordinateurs des chercheurs, appelés hôtes, se raccordent à cet intermédiaire. Plusieurs hôtes peuvent partager un IMP.

Le Stanford Research Institute et l’université Stanford sont deux sites distincts. La carte de décembre 1970 les représente séparément : conserver le sigle SRI évite de les confondre. Compter les noms contenant « Stanford » comme un seul établissement fausserait donc la lecture.

Le 29 octobre 1969, seules les lettres « L » et « O » passent avant une panne, lors d’une tentative de connexion entre UCLA et SRI. Le récit conservé par UCLA décrit une tentative de commande « LOGIN », pas l’envoi volontaire d’un message composé de ces deux lettres.

Livraison, raccordement et communication entre hôtes sont des étapes différentes. La construction du sous-réseau d’IMP et la préparation des logiciels des ordinateurs avancent en parallèle. Une date d’installation matérielle ne suffit pas à dater tous les usages du site.

La carte initiale ne représente pas encore une interconnexion mondiale. Elle montre les premiers points d’accès à un réseau déterminé. Pour comprendre son extension, il faut ensuite comparer des documents datés avec la même unité de comptage.

Combien de nœuds comptait le réseau chaque année ?

Ce que nous comptons comme un nœud

Nous comptons les équipements de commutation, pas les utilisateurs ni les hôtes. Les IMP acheminent les données ; les TIP, pour Terminal Interface Processors, ajoutent notamment la possibilité de raccorder directement des terminaux. Un inventaire doit préciser s’il inclut ces deux types d’équipements.

Un terminal donne accès à un ordinateur distant sans être cet ordinateur. Cette différence explique pourquoi l’ajout d’un TIP ne correspond pas simplement à l’arrivée d’un nouvel hôte comparable aux machines des premiers établissements. Le réseau élargit aussi les façons d’utiliser ses ressources.

Le nombre d’hôtes peut dépasser celui des nœuds. La carte logique distingue les équipements d’accès et les ordinateurs qui leur sont reliés : additionner tous les symboles donnerait un total sans signification technique.

Une carte datée est un instantané, pas automatiquement un bilan annuel. Nous conservons donc la date du relevé et son unité, sans convertir un nombre d’établissements en nombre d’IMP. Le lieu, l’équipement et l’ordinateur raccordé sont des objets différents.

La série annuelle et ses limites

Les premiers relevés montrent une croissance mesurable, mais les dates disponibles ne tombent pas toutes en décembre. Les repères suivants gardent leur mois d’origine et distinguent les nœuds des hôtes.

Année Date du relevé Nombre de nœuds Unité et périmètre 1969 Décembre 4 IMP du réseau initial 1970 Décembre 13 IMP installés 1971 Septembre 18 IMP représentés sur la carte du réseau 1972 Août 29 Équipements de commutation, IMP et TIP 1973 Septembre 40 Équipements de commutation, IMP et TIP

Ces valeurs décrivent le sous-réseau de commutation, pas autant d’ordinateurs utilisés par les chercheurs. Elles proviennent des étapes de développement et des cartes réunies dans le rapport d’achèvement d’ARPANET de BBN.

La comparaison porte sur des relevés espacés irrégulièrement. Elle établit la croissance du réseau, sans mesurer un rythme annuel constant. Nous ne prolongeons pas cette série par interpolation : une valeur calculée entre deux cartes ne serait pas un inventaire historique.

Le changement de matériel compté reste visible dans le tableau. Les premiers relevés concernent les IMP ; les suivants incluent aussi les TIP. La continuité porte sur leur fonction de nœud du réseau, non sur l’identité de leurs possibilités de raccordement.

Ces chiffres ne mesurent ni le trafic ni le nombre de personnes connectées. Un nœud supplémentaire indique une extension du sous-réseau, mais ne dit pas combien de chercheurs l’utilisent, combien de messages y passent ou quelles ressources deviennent accessibles.

Lire les cartes sans fabriquer une série

Pour vérifier un total, commencez par la légende. Il faut repérer les symboles d’IMP et de TIP, puis séparer les équipements installés des éléments éventuellement annoncés. Un tracé prévu n’atteste pas, à lui seul, une liaison en service.

L’absence d’une année ne signifie pas une absence de croissance. Ce tableau s’arrête aux relevés retenus ici ; il ne prétend pas fournir un inventaire complet jusqu’à la fermeture. Ajouter des cases annuelles sans document correspondant donnerait une précision trompeuse.

La séparation avec MILNET change ensuite le périmètre. En 1983, les usages militaires opérationnels sont séparés des activités de recherche : comparer des totaux avant et après cette réorganisation exige de préciser le réseau compté.

Un déplacement de nœuds entre réseaux n’est pas nécessairement une disparition physique. Une baisse du total attribué à ARPANET peut traduire une réorganisation. Sans cette distinction, une courbe ferait passer une séparation administrative et technique pour un recul des communications.

L’arrêt de 1990 est un événement, pas un inventaire annuel. Il marque la mise hors service d’ARPANET, sans signifier la disparition des autres réseaux interconnectés.

La commutation de paquets partage les liaisons entre plusieurs échanges. Au lieu de réserver un circuit à une conversation, le réseau transporte successivement des fragments de données provenant de différents ordinateurs.

Un message et un paquet ne désignent pas la même unité. L’hôte remet un message à son IMP ; celui-ci peut le découper pour le transport dans le sous-réseau. L’IMP d’arrivée rassemble les éléments avant de remettre le message à l’hôte destinataire.

Les composants ont des responsabilités distinctes. Un protocole est un ensemble de règles de communication ; les règles entre hôtes ne se confondent pas avec celles du sous-réseau d’IMP.

Composante Rôle Ordinateur hôte Exécuter les programmes et les logiciels de communication Interface hôte-IMP Permettre l’échange entre l’hôte et son IMP IMP Découper les messages, acheminer les paquets et reconstituer les messages reçus Liaison entre IMP Transporter les données entre équipements de commutation

Cette répartition est déjà décrite dans la RFC 1, un document de travail consacré aux logiciels des hôtes. Elle permet de comprendre pourquoi le réseau et les applications ne sont pas une seule et même couche technique.

L’IMP ressemble fonctionnellement à un routeur, puisqu’il intervient dans l’acheminement, mais l’analogie ne rend pas leurs architectures identiques. L’IMP assure notamment le découpage et le réassemblage des messages à l’intérieur d’ARPANET.

Suivre un message d’un ordinateur à l’autre

Le transport passe par quatre étapes, décrites dans les premières spécifications du réseau :

Le logiciel de l’hôte prépare les données à transmettre. L’hôte remet un message à son IMP. Le sous-réseau transporte ce message sous forme de paquets entre les IMP. L’IMP destinataire reconstitue le message et le transmet à l’hôte destinataire.

Les ordinateurs raccordés n’ont donc pas à gérer chaque liaison intermédiaire. Le sous-réseau prend en charge le transport entre ses équipements. Cette séparation permet de connecter des hôtes différents sans leur demander de reproduire tout le fonctionnement des IMP.

La remise du message ne définit pas le dialogue des applications. Les hôtes doivent aussi convenir de règles pour interpréter les données et poursuivre l’échange. Recevoir des caractères ne suffit pas : le programme destinataire doit savoir quelle commande ou quelle information ils représentent.

NCP précède TCP/IP pour les communications entre hôtes. La RFC 1, Host Software, signée Steve Crocker le 7 avril 1969, appartient aux travaux préparatoires : elle ne décrit pas un NCP déjà achevé.

TCP/IP permet l’interconnexion de réseaux différents. IP prend en charge l’adressage et l’acheminement ; TCP fournit un transport fiable entre les extrémités. Cette architecture n’est pas celle d’ARPANET à ses débuts. Pour préciser les rôles des équipements, consultez le fonctionnement d’un réseau informatique.

La création d’ARPANET est un processus. Le lancement des travaux, les premières connexions, la présentation publique et le passage à TCP/IP correspondent à des étapes différentes.

Date Événement Ce qu’il change 1966 Larry Roberts rejoint l’ARPA pour développer le projet de réseau La conception du réseau se précise 1969 Installation des premiers IMP Les premiers établissements se raccordent 29 octobre 1969 Premier échange entre hôtes d’UCLA et du SRI Deux sites communiquent par ARPANET Fin 1969 Quatre sites raccordés Le réseau initial est constitué Octobre 1972 Démonstration à l’ICCC Présentation publique du fonctionnement du réseau 1er janvier 1983 Transition de NCP vers TCP/IP Adoption des protocoles d’interconnexion 1990 Mise hors service d’ARPANET Fin du réseau historique, pas d’Internet

Les jalons de conception et de transition se distinguent de la fermeture : les premiers sont retracés dans A Brief History of the Internet, publié par l’Internet Society et signé par plusieurs acteurs du développement ; la seconde figure dans l’histoire institutionnelle de la DARPA.

Pour répondre à « quand ARPANET a-t-il été créé ? », 1969 désigne le réseau opérationnel initial. Retenir 1966 répond plutôt à la question du lancement du projet. Retenir le 29 octobre précise un événement de communication entre hôtes, pas l’achèvement de tous les raccordements.

La démonstration de 1972 n’est pas une nouvelle naissance. Elle rend visible devant un public le fonctionnement d’un réseau déjà construit et utilisé. Confondre présentation publique et première connexion décale donc la chronologie.

Aucun inventeur unique ne réalise l’ensemble. L’ARPA finance le projet, BBN construit les IMP et les équipes des sites préparent les logiciels des hôtes. Les protocoles résultent aussi d’échanges entre chercheurs : le matériel livré ne suffit pas à faire communiquer les programmes.

Un financement militaire, quels objectifs ?

Le financement relève du département américain de la Défense, mais le projet relie notamment des équipes universitaires et des organismes de recherche. L’origine des crédits ne suffit pas à définir tous les usages.

Le partage de ressources informatiques est un objectif de départ. Le réseau doit permettre d’accéder à des ordinateurs éloignés plutôt que de reproduire partout leurs capacités. Il ne s’agit donc pas initialement de fournir des pages à consulter dans un navigateur.

ARPANET n’a pas été conçu exclusivement pour survivre à une attaque nucléaire. Ce récit confond son objectif avec les recherches de Paul Baran sur des communications résistantes aux destructions. Donald Davies et son équipe britannique ont aussi développé des travaux sur la commutation de paquets.

Le passage à TCP/IP change les règles de communication sans créer le Web. Quant à la fermeture, elle concerne le réseau historique : ni les protocoles d’interconnexion ni les réseaux qui les utilisent ne disparaissent avec lui.

ARPANET, Internet et le Web : trois notions différentes

Un réseau, une interconnexion et un service ne sont pas synonymes. ARPANET appartient à l’histoire de la construction d’Internet ; le Web est une application rendue possible par cette infrastructure.

Terme Ce qu’il désigne Relation avec ARPANET Réseau informatique Des ordinateurs et équipements reliés pour communiquer ARPANET en est un exemple ARPANET Un réseau déterminé d’hôtes, d’IMP et de liaisons Le réseau historique décrit ici Internet Une interconnexion de réseaux ARPANET contribue à son développement Web Un système hypertexte utilisant Internet Ce n’est pas un autre nom d’ARPANET

Ces distinctions séparent l’infrastructure des applications qui l’utilisent. Elles évitent notamment d’attribuer à la naissance du Web celle de la communication entre réseaux.

ARPANET n’est donc pas simplement « l’ancien nom d’Internet ». L’interconnexion permet de faire communiquer des réseaux distincts, sans les transformer en un unique ARPANET agrandi. Ils peuvent conserver des techniques internes différentes dès lors que les mécanismes d’interconnexion permettent les échanges.

Un paquet Internet peut traverser plusieurs réseaux successifs. L’enjeu n’est plus seulement de joindre deux hôtes derrière des IMP, mais de transporter des données au-delà des frontières d’un réseau particulier. C’est cette différence que souligne l’histoire de TCP/IP publiée par l’Internet Society.

Une connexion distante n’est pas nécessairement une page Web. L’accès à un ordinateur éloigné, le transfert de fichiers et la messagerie figurent parmi les usages des réseaux antérieurs au Web. Leurs utilisateurs n’attendent donc pas l’apparition du navigateur pour échanger des données.

Le Web ajoute une manière de publier et de parcourir des documents liés. Le navigateur interprète ces documents ; Internet transporte les échanges nécessaires pour les obtenir. Le lien cliquable appartient au système documentaire, pas au principe de commutation des IMP.

L’arrêt d’ARPANET n’arrête pas Internet. Le réseau historique peut disparaître alors que l’interconnexion continue. Pour replacer ces étapes, consultez l’histoire d’Internet, d’ARPANET à la naissance du Web.

Tim Berners-Lee intervient dans l’histoire du Web, pas dans la construction des premiers nœuds d’ARPANET. Le parcours de Tim Berners-Lee et la création du World Wide Web éclaire cette autre étape.

La part française : Michel Elie et Cyclades

Michel Elie participe aux travaux d’ARPANET à UCLA en 1969-1970. Cette présence française correspond à la contribution d’un chercheur dans une équipe américaine, pas à un premier nœud situé en France.

Son parcours relie les recherches américaines aux travaux français. Son témoignage, croisé avec celui de Gérard Le Lann, décrit cette circulation des idées entre les équipes travaillant sur les réseaux. La nationalité d’un participant et la localisation d’un équipement répondent donc à deux questions différentes.

Cyclades, dirigé par Louis Pouzin, reste un projet distinct. Ses travaux sur les datagrammes et les responsabilités des hôtes contribuent aux réflexions sur l’interconnexion : ils ne font pas de Cyclades une antenne d’ARPANET.

Un datagramme est un paquet traité indépendamment par le réseau. Dans cette approche, les ordinateurs aux extrémités prennent davantage en charge la bonne conduite de l’échange. L’apport ne se mesure donc pas seulement au nombre de sites raccordés, mais aussi à la répartition des responsabilités techniques.

L’histoire est celle de contributions complémentaires, et non d’une invention nationale exclusive. Pour apprécier la part française, il faut suivre les personnes et les choix d’architecture, sans ajouter rétrospectivement un établissement français aux quatre nœuds américains de départ.