Photographie et Données : Protéger ses Œuvres à l’Ère Numérique
À l’ère du numérique, la photographie a connu une transformation majeure. Les appareils photo modernes et les smartphones permettent à chacun de capturer des
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