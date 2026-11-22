Le verdict Le premier ordinateur dépend de ce que vous exigez d’une machine. S’il doit être électronique, programmable, universel et garder son programme en mémoire, c’est le Manchester Baby, le 21 juin 1948. Si l’électronique et l’universalité suffisent, c’est l’ENIAC, présenté au public en février 1946. Si un calculateur programmable qui fonctionne vous suffit, c’est le Z3 de Konrad Zuse, en mai 1941. Les pages qui citent l’un ou l’autre ont raison, chacune sur son critère.

Demandez « quel est le premier ordinateur ? » en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni : vous obtiendrez trois réponses, et parfois cinq. L’histoire de l’informatique a ses précurseurs depuis la Pascaline de 1642, mais une machine à additionner n’est pas programmable : elle ne concourt pas. Le débat porte sur sept machines construites entre 1939 et 1949, plus une huitième, française, pour le micro-ordinateur.

Nous posons d’abord quatre critères, puis nous notons chaque prétendant sur chacun. Le « premier ordinateur » change alors moins selon le pays qui raconte que selon la question posée.

Les quatre critères qui font un ordinateur

Ce sont les critères que retiennent les historiens de l’informatique. Chacun ajoute une exigence au précédent.

Des tubes à vide : leurs électrodes, sous le verre, laissent passer ou bloquent le courant en quelques microsecondes. · Photo: Des tubes à vide alignés sur un châssis, BassemSaad saad, Unsplash License

Électronique : la machine calcule avec des tubes à vide (des ampoules qui laissent passer ou bloquent le courant), et non avec des relais électromécaniques ou des engrenages. Un relais bascule en quelques millisecondes, un tube en quelques microsecondes : le gain de vitesse se compte en milliers. Programmable : on lui fait exécuter un autre calcul sans la reconstruire, en lui donnant une nouvelle suite d’instructions (sur film perforé, par câbles ou par interrupteurs). Universelle : elle peut, en principe, exécuter n’importe quel calcul, ce qui suppose des sauts conditionnels (« si le résultat est négatif, va à l’instruction 12 ») et des boucles. C’est la machine universelle décrite par Alan Turing en 1936 ; on dit aujourd’hui « Turing-complète ». À programme enregistré : les instructions sont rangées dans la même mémoire que les données. Changer de programme revient à charger d’autres nombres, sans toucher au câblage. C’est l’architecture du rapport de John von Neumann sur l’EDVAC, en juin 1945, celle de votre téléphone.

Les sept prétendants sur les mêmes critères

Machine Date Pays Électronique Programmable Universelle Programme enregistré Z3 (Konrad Zuse) mai 1941 Allemagne non (relais) oui (film perforé) en théorie (démontré en 1998) non ABC (Atanasoff et Berry) 1942 États-Unis oui non non non Colossus (Tommy Flowers) février 1944 Royaume-Uni oui en partie (fiches et interrupteurs) non non ENIAC (Eckert et Mauchly) fin 1945, présenté en février 1946 États-Unis oui oui (par recâblage) oui non à l’origine Manchester Baby (Williams, Kilburn, Tootill) 21 juin 1948 Royaume-Uni oui oui oui oui, le premier EDSAC (Maurice Wilkes) 6 mai 1949 Royaume-Uni oui oui oui oui, en service régulier Micral N (R2E) 1973 France oui (microprocesseur) oui oui oui, premier micro-ordinateur vendu monté

ENIAC : la naissance du premier ordinateur moderne

Lue de haut en bas, la matrice raconte la naissance de l’ordinateur. Chaque machine coche une case que la précédente laissait vide, jusqu’au Manchester Baby, premier à les cocher toutes. L’EDSAC fait la même chose un an plus tard, mais au service des chercheurs. Le Micral N, vingt-cinq ans après, met tout cela dans un boîtier de bureau autour d’une seule puce.

Le verdict, critère par critère

Premier calculateur programmable qui fonctionne : le Z3, présenté à Berlin le 12 mai 1941.

: le Z3, présenté à Berlin le 12 mai 1941. Premier calculateur électronique : l’ABC, à l’université d’État de l’Iowa, prototype en 1939, machine achevée en 1942.

: l’ABC, à l’université d’État de l’Iowa, prototype en 1939, machine achevée en 1942. Premier calculateur électronique programmable : Colossus, en service à Bletchley Park au début de février 1944.

: Colossus, en service à Bletchley Park au début de février 1944. Premier ordinateur électronique universel : l’ENIAC, achevé fin 1945 et présenté au public les 14 et 15 février 1946.

: l’ENIAC, achevé fin 1945 et présenté au public les 14 et 15 février 1946. Premier ordinateur à programme enregistré : le Manchester Baby, le 21 juin 1948.

: le Manchester Baby, le 21 juin 1948. Premier ordinateur à programme enregistré en service régulier : l’EDSAC, à Cambridge, le 6 mai 1949.

: l’EDSAC, à Cambridge, le 6 mai 1949. Premier micro-ordinateur vendu monté : le Micral N, en France, en 1973.

Où chaque prétendant perd

Le Z3 : programmable, mais à relais

Konrad Zuse construit le Z3 seul, à Berlin, avec plus de 2 000 relais téléphoniques (2 300 selon le Computer History Museum, 2 600 selon d’autres sources). Il calcule en virgule flottante sur des mots de 22 bits et lit son programme sur un film perforé. Il perd sur l’électronique : ses relais le rendent des milliers de fois plus lent qu’une machine à tubes. Il lui manque aussi le saut conditionnel ; ce n’est qu’en 1998 que Raúl Rojas montre qu’on pourrait, par un détour, en faire une machine universelle. Détruit dans un bombardement en 1943, il est reconstruit dans les années 1960 ; la réplique est exposée au Deutsches Museum de Munich.

Un relais électromécanique : une bobine attire des lames de contact, une bascule qui prend quelques millisecondes. · Photo: Un relais électromécanique posé sur un schéma, Lukas Hron, Unsplash License

L’ABC : électronique, mais spécialisé

John Atanasoff et Clifford Berry bâtissent l’Atanasoff-Berry Computer de 1939 à 1942 à l’université d’État de l’Iowa. Il calcule en binaire avec des tubes à vide et garde ses nombres sur des condensateurs montés sur un tambour, l’ancêtre de la mémoire vive. Il perd sur la programmation : il ne sait résoudre qu’une famille de problèmes, les systèmes d’équations linéaires, et l’opérateur intervient à chaque étape.

Colossus : programmable, mais pour un seul métier

Conçu par l’ingénieur des postes Tommy Flowers pour casser le chiffre Lorenz du haut commandement allemand, Colossus fonctionne à Bletchley Park dès février 1944 ; dix exemplaires tournent à la fin de la guerre, avec jusqu’à 2 500 tubes. Il perd sur l’universalité : on règle son traitement par des fiches et des interrupteurs, mais il ne sait faire que de la cryptanalyse. Son existence reste secrète jusque dans les années 1970, ce qui explique son absence des chronologies écrites avant. Ne le confondez pas avec la Bombe d’Alan Turing, une machine électromécanique qui attaquait Enigma.

L’ENIAC : universel, mais recâblé à la main

Construit à l’université de Pennsylvanie par John Presper Eckert et John Mauchly pour l’armée américaine, l’ENIAC aligne 17 468 tubes, pèse 30 tonnes et additionne 5 000 nombres par seconde. Il perd sur le programme enregistré : changer de calcul veut dire recâbler ses panneaux et régler des milliers d’interrupteurs, un travail de plusieurs jours. Il est modifié en 1948 pour lire ses instructions dans des tables de fonctions, mais il n’a pas été conçu pour cela.

Le Manchester Baby : complet, mais minuscule

Frederic Williams, Tom Kilburn et Geoff Tootill construisent le Small-Scale Experimental Machine pour tester une nouvelle mémoire, le tube de Williams, un écran cathodique qui garde des bits sous forme de points chargés. Son premier programme, 17 instructions écrites par Kilburn, cherche le plus grand diviseur de 2^18 et tourne 52 minutes. Il perd sur l’utilité : avec 32 mots de mémoire, il prouve un principe sans servir à calculer quoi que ce soit pour quelqu’un.

L’EDSAC : utile, mais deuxième

À Cambridge, l’équipe de Maurice Wilkes fait tourner l’EDSAC le 6 mai 1949 : il imprime une table de carrés. C’est le premier ordinateur à programme enregistré qui rend un service régulier à des chercheurs, avec une bibliothèque de sous-programmes réutilisables. Il perd sur l’antériorité : le Baby l’a précédé de onze mois.

La querelle de 1973 : un tribunal désigne l’ABC

Le 19 octobre 1973, le juge Earl Larson, du tribunal fédéral du Minnesota, rend son jugement dans l’affaire Honeywell contre Sperry Rand. Il annule le brevet de l’ENIAC, en retenant notamment que Mauchly avait vu l’ABC chez Atanasoff en 1941 et en avait tiré des idées.

Depuis, certaines pages présentent l’ABC comme « le premier ordinateur selon la justice ». C’est un raccourci : le tribunal a jugé une question de brevet, pas une question d’histoire, et l’ABC n’en devient ni programmable ni universel.

Et le premier micro-ordinateur ?

Ici, le critère change : un micro-ordinateur est un ordinateur construit autour d’un microprocesseur, c’est-à-dire d’un processeur tenu dans une seule puce, et vendu monté. Sur ce critère, le premier est français.

Le Micral N est conçu en 1972 et 1973 par l’ingénieur François Gernelle pour la société R2E d’André Truong Trong Thi, à la demande de l’INRA, qui voulait piloter des mesures en laboratoire. Il tourne autour de l’Intel 8008 et se vend 8 500 francs. Converti avec le convertisseur franc-euro de l’Insee, cela fait environ 8 900 euros de 2025. Le Computer History Museum de Mountain View lui attribue le titre de premier ordinateur personnel commercial à microprocesseur, vendu monté et non en kit.

Deux autres « premiers » reviennent dans la même conversation. Le Kenbak-1 de John Blankenbaker, vendu 750 dollars en 1971, est présenté par le Computer History Museum comme le premier ordinateur personnel, mais il n’a pas de microprocesseur. L’Altair 8800, en kit à partir de 1975, est souvent cité aux États-Unis comme le premier micro-ordinateur, deux ans après le Micral N. Quant au premier ordinateur commercialisé, c’est le Ferranti Mark 1, livré à l’université de Manchester en février 1951, un mois avant que l’UNIVAC I parte au Bureau du recensement américain.

Qui a inventé l’ordinateur ?

Personne seul, et c’est la seule réponse honnête. L’ordinateur est un empilement d’idées et de machines, chacune signée :

Qui Quoi Quand Charles Babbage la machine analytique, programmable par cartes perforées, jamais achevée à partir de 1834 Ada Lovelace le premier programme publié, pour cette machine 1843 Alan Turing la machine universelle, la théorie de l’ordinateur 1936 Konrad Zuse le premier calculateur programmable qui fonctionne 1941 John Atanasoff et Clifford Berry le calcul électronique binaire 1939-1942 Tommy Flowers la machine électronique programmable (Colossus) 1944 John Presper Eckert et John Mauchly l’ordinateur électronique universel (ENIAC) 1945-1946 John von Neumann l’architecture à programme enregistré 1945 Frederic Williams et Tom Kilburn la première machine à programme enregistré 1948

Ceux qui cherchent « qui a inventé l’ordinateur, femme » trouvent deux réponses. Ada Lovelace, d’abord. Et les six programmeuses de l’ENIAC : Kathleen McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Frances Bilas et Ruth Lichterman, qui ont appris à le programmer en étudiant ses schémas logiques, puis en câblant chaque calcul à la main.

Le « père de l’ordinateur » le plus souvent cité reste Alan Turing, pour la théorie de 1936. Les générations de machines qui suivent les premiers ordinateurs, des tubes aux transistors puis aux circuits intégrés, forment la suite de cette histoire, racontée dans l’évolution historique des ordinateurs.

Quel âge a le premier ordinateur ?

La réponse, en 2026, dépend encore du critère :

85 ans le Z3, premier programmable (1941) 80 ans l’ENIAC, premier électronique universel (1946) 78 ans le Manchester Baby, premier à programme enregistré (1948) 53 ans le Micral N, premier micro-ordinateur (1973)